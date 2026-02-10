Două bănci au blocat conturile Lukoil
Mold-Street, 10 februarie 2026 16:00
Potrivit ASP, băncile au blocat conturile "în legătură cu faptul că au constatat neconcordanțe între informațiile privind beneficiaru...
• • •
Alte ştiri de Mold-Street
Acum 15 minute
16:00
Potrivit ASP, băncile au blocat conturile "în legătură cu faptul că au constatat neconcordanțe între informațiile privind beneficiaru...
Acum 6 ore
11:50
Potrivit BNS, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna decembrie 2025, a fost înregistrată creșterea prețurilor medii de consum cu 0,9%,...
11:20
IPC 2025 relevă că fenomenul corupției se agravează la nivel global, fiind în creștere chiar și în democrațiile consacrate în cazul...
10:30
Aceasta reprezintă un avans de 24,3% față de 2024 și de aproximativ 10 ori mai mult comparativ cu anul 2018, când parcul a fost înființat,...
Acum 24 ore
21:10
Aeroportul Chișinău a fost anul trecut cel mai dinamic din Europa, în categoria aeroporturilor medii # Mold-Street
Astfel în 2025, AIC a înregistrat o creștere a traficului de pasageri de +46,8%, mult peste media europeană de +4,4%, marcând revenirea l...
18:00
Datele publice arată că reducerea variază între 1% şi 10% în dependenţă de volumlele exportate, respectiv sunt mai mari în cazul vol...
Ieri
08:50
Potrivit AMDM 29 raioane deja beneficiază de farmacii din cadrul proiectului. Datele relevă că cele mai multe farmacii, câte 10 unităţi au...
08:10
Republica Moldova ocupă locul 3 în Europa la categoria impozitarea mediului de afaceri # Mold-Street
Indicele evaluează 125 de țări în funcție de trei piloni principali: Ușurința de a opera o afacere, care măsoară cât de simplu și eficient...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Este vorba de produse farmaceutice neconforme, retrase din uz sau distruse, care includ preparate cu termen de valabilitate expirat, produse contrafăc...
10:00
Boom-ul exportului de floarea soarelui din Moldova continuă. Producătorii de ulei rămân fără materie primă # Mold-Street
Nivelul record al exporturilor din ianuarie confirmă veritabilul boom din ultimele cinci luni la capitolul scoaterea acestei materii prime din ţară de...
08:30
ANRE a aprobat, în ședința din 3 februarie, noile prețuri la gazele naturale. În regim de urgență, ANRE a redus tarifele la gaze: câ...
7 februarie 2026
16:00
Potrivit ANRE, decizia a fost luată de Consiliul de administrație în urma unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității...
15:20
Partenerul de afaceri a lui Ilan Șor, suspectat că a transportat 5 tone de dolari în Iran # Mold-Street
Potrivit publicației britanice The Telegraph, Rusia a expediat din 2018, în secret cel puțin 2,5 miliarde de dolari (5 tone de dolari în n...
10:40
"Vedem o creştere economică de cel puţin 2,7% la PIB. Nişte creşteri care sunt peste estimările pe care le-am făcut la bun început şi care...
6 februarie 2026
19:00
Acesta este efectul prețurilor în creștere ale metalelor prețioase, care abia s-au mai potolit în ultimele zile.Este un pariu sigur că...
12:40
Potrivit așa-numitului minister al dezvoltării economice din regiune, au avut loc deconectări ale furnizării energiei electrice în anumite...
09:40
Nivel record. 30.567 de autovehicule electrice și hibride au fost înmatriculate într-un singur an # Mold-Street
Potrivit CNED, evoluția accelerată a înmatriculărilor confirmă interesul tot mai mare al populației și mediului de afaceri pentru soluții de tra...
08:30
Cum a reuşit Moldovagaz să obţină un profit de 900 milioane lei în prima jumătate a 2025 # Mold-Street
Astfel în prima jumătate a anului 2025 veniturile din vânzări ale Moldovagaz au constituit circa 10,16 miliarde de lei, în creştere...
08:00
Dl Lipcan, producerea de sfeclă de zahăr și a zahărului cândva ocupa un rol important în economia națională. Care e situația acum?A.L....
5 februarie 2026
19:30
Acesta este cel mai redus nivel din noiembrie 2024. Potrivit Trading Economics, în ultima săptămână Bitcoin a pierdut cu 20%, din valoare,...
16:50
Potrivit Moldova Fruct, deși volumul livrat către UE în 2025 a fost ușor mai mic față de anul 2024, valoarea totală a fost mai ridicată, fapt ce...
12:30
Banca Națională menține rata de bază la 5% anual, dar reduce norma rezervelor obligatorii # Mold-Street
Potrivit BNM această decizie reflectă continuitatea strategiei monetare actuale, având ca scop principal ancorarea inflației în jurul țint...
10:40
„Această livrare face parte dintr-o strategie mai amplă, care vizează atingerea unui volum cumulat de 145 MWh, dintre care 75 MWh se află deja &...
07:30
Cum s-a ajuns ca sfecla de zahăr să fie recoltată în februarie. Ce se întâmplă pe piaţa zahărului # Mold-Street
În ultimii ani, sectorul zahărului a fost puternic afectat de condiții climatice extreme. Seceta severă din anul agricol 2024 a compromis peste...
4 februarie 2026
21:20
România va majora la 5 milioane euro pragul investițiilor care au nevoie de avizul comisiei speciale de la Guvern # Mold-Street
"E vorba de așa numitul aviz CEISD, unde tarifele se reduc la jumătate, termenele de asemenea se înjumătățesc, iar pragul, care este astăzi...
20:40
Noi politici fiscale şi sistem mai echitabil, promite ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță # Mold-Street
„Cu siguranță, vom reveni și, în cadrul politicii fiscale, vom propune ajustări ale impozitului pe avere. Este vorba despre o valoare esti...
12:20
Fabrica de țigări era dotată cu toate utilajele necesare pentru a opera o linie de producție de mare capacitate, producând țigări în valoa...
07:40
Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), în urma notificărilor recepționate de la participanții la trafic care circulă pe acest tra...
06:10
De ce pentru populaţie tariful la gaze a fost redus cu doar 14%, iar pentru CET-uri cu 23,5% # Mold-Street
Decizia care va fi aplicabilă din momentul publicării în Monitorul Oficial, a fost luată ca urmare a scăderii costurilor de procurare a gazelor...
3 februarie 2026
18:00
„Pentru 2026, ţintim 68 de miliarde de dolari”, a declarat Autoritatea pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA), subli...
11:40
Potrivit directorilor ANRE dceizia a fost adoptat în regim de urgenţă şi ea prevede că de exemplu consumatorii casnici vor achita 13,35 lei pent...
11:20
Allar Niinepuu, Director Comercial și co-fondator al Iute Group, a explicat că odată cu lansarea Iute Affinity, asigurările vor fi disponibile direct...
08:40
Agenţii imobiliari preferă cash-ul?! Ce propuneri au făcut pentru resuscitarea pieţei imobiliare # Mold-Street
"În 2025, vânzările de apartamente au scăzut cu peste 60%, iar trimestru cu trimestru situația s-a agravat, ajungând în u...
07:20
Au promis investiţii de milioane în centrale fotovoltaice și eoliene, dar nu le-au construit # Mold-Street
Măsura vizează capacități care fuseseră rezervate încă acum trei ani de companii controlate de investitori locali s-au străini, doar că proiecte...
2 februarie 2026
17:50
Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite un tarif de 14,42 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, față de 16,74 lei pentru...
15:30
Scandal cu evaluarea terenurilor de pe fostul stadion republican, destinat construcţiei noului sediu al ambasadei SUA # Mold-Street
Astfel APP aminteşte că lucrările au fost declarate de utilitate publică de interes național în baza Acordului interguvernamental ratificat &ici...
13:10
Majoritatea plăţilor sunt, însă, pentru cererile depuse încă în anul 2024, arată datele AIPA. Astfel cea mai mare parte a sumei, 587...
11:00
Top 10 proiecte din Republica Moldova ce urmează a fi finanțate în acest an din surse externe # Mold-Street
Potrivit Ministerului Finanţelor această sumă reprezintă de 5,7% din cheltuielile totale ale bugetului de stat din acest an și sunt în creștere...
1 februarie 2026
17:00
Avarii majore din sistemul energetic al Republicii Moldova şi sudul Ucrainei provocate de intemperii în ultimii 40 de ani # Mold-Street
Această explicaţie este oferită atât de autorităţile de la Chişinău, cât şi de cele de la Kiev. Potrivit premierului ucrainean Denis Șm&ic...
10:10
Schemă de export ilicit de automobile de lux din UE în Rusia, cu implicarea intermediarilor din Moldova şi alte state # Mold-Street
Dosarul vizează exportul a peste 760 de automobile, declarate oficial ca fiind destinate Turciei, dar care au ajuns, în realitate, în Fede...
07:30
Proprietarii au la dispoziție 90 de zile pentru a consulta și, dacă este cazul, a contesta noile valori cadastrale. Fiecare cetățean își poate v...
31 ianuarie 2026
12:40
"Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10.42, a căzu...
11:40
Potrivit calculelor prezentate de furnizor, tariful pentru consumatorii casnici ar urma să scadă cu circa 9%, până la 14.129 de lei (fără TVA) p...
10:10
Noul Program este implementat de ODA și se adresează autorităților publice și instituțiilor care doresc să inițieze sau să dezvolte parcuri industrial...
09:10
Petromidia și Petrotel reprezintă circa 70% din capacitatea de rafinare pentru benzină și motorină din România şi rămâne în funcțiun...
30 ianuarie 2026
19:00
„Criza se adâncește, amenințând implementarea programelor și riscând un colaps financiar. Iar situația se va deteriora și mai...
18:40
Potrivit documentului ajutorul este destinat sprijinirii Ucrainei în gestionarea consecințelor războiului, în special în domeniul pr...
11:40
Pentru consumatorii casnici gazul se poate ieftini cu doar 1,37 lei, iar pentru restul cu doi lei pentru un metru cub # Mold-Street
ANRE a confirmat recepţionarea cererii de ajustare a tarifelor la metan, precizând că o va publica pe parcrsul zilei de vineri.Conform calcu...
11:10
Potrivit ministrului, care a vizitat fabrica, faptul că BauTex a ales să investească în Republica Moldova "este un semnal clar de înc...
29 ianuarie 2026
22:00
Autorităţile se gândesc să uniformizeze cota TVA pe întreg lanțul valoric din sectorul agrar # Mold-Street
Ludmila Catlabuga a precizat în cadrul unei cu reprezentanții sectorului de procesare a fructelor și legumelor, că subiectul se află pe agenda m...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.