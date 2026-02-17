Ministerul Educației testează materialele pentru examenele naționale ale elevilor din toate ciclurile de studiu
Ziar.md, 17 februarie 2026 10:10
Peste 11.400 de elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal participă în aceste zile la testarea materialelor pregătitoare pentru examenele naționale, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Activitatea se
Autoritățile locale din întreaga țară au depus 102 proiecte pentru ediția a III-a a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, un program
Peste 11.400 de elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal participă în aceste zile la testarea materialelor pregătitoare pentru examenele naționale, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Activitatea se
VIDEO/ Vladimir Plahotniuc, adus silit la ședința din dosarul „sacoșa neagră”. A refuzat să facă declarații în instanță # Ziar.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost adus silit la ședința de judecată din dosarul cunoscut public drept „sacoșa neagră”, desfășurată la Curtea Supremă de Justiție. În acest dosar, fostul pre&
Toți consumatorii afectați de chiciură - reconectați la electricitate. O nouă avertizare meteo emisă pentru 18 februarie # Ziar.md
Toți consumatorii care au rămas fără energie electrică în urma chiciurii formate în noaptea de 15 spre 16 februarie au fost reconectați la rețea pe parcursul zilei de ieri. Datele sunt confirmate de operatorii de distribu&
Peste 3.500 de contracte de locațiune, înregistrate la SFS în ianuarie 2026. Încasările au crescut cu 18,4% # Ziar.md
Peste 3 500 de contracte de locațiune a bunurilor imobile au fost înregistrate în luna ianuarie 2026 la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), iar încasările la impozitul pe venit din chirii au crescut cu 18,4% comparativ cu aceeași perioadă
Scandalul laptelui praf pentru sugari se extinde. Nestlé, Danone și alte companii sunt investigate de procurorii francezi # Ziar.md
Procurorii din Paris au deschis o anchetă penală care vizează cinci producători de formule pentru sugari, în contextul retragerilor masive de produse suspectate de contaminare cu o toxină periculoasă. Investigația îi vizează pe giganții Nestlé
Curs valutar 17 februarie: euro crește ușor, dolarul și leul românesc sunt un pic în scădere # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a afișat pentru 17 februarie un curs valutar cu mici modificări față de ziua precedentă, 16 februarie. Euro a înregistrat o ușoară creștere, în timp ce dolarul american,
Vreme rece și ghețuș pe drumuri, anunță meteorologii pentru astăzi. Spre seară sunt posibile lapoviță și ninsoare # Ziar.md
Ziua de 17 februarie aduce vreme rece în Republica Moldova, cu cer variabil spre noros și temperaturi preponderent negative pe întreg teritoriul țării. Spre seară, izolat, pot cădea precipitații slabe, în special sub formă de lapoviță
VIDEO/ „Nu cer sprijin politic, ci o evaluare independentă” – prima reacție a lui Dmitri Constantinov după condamnare # Ziar.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat recent la 12 ani de închisoare și anunțat în căutare de autorități, califică sentința drept „o decizie nedreapt&
Toate drumurile naționale din R. Moldova sunt practicabile. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), nu există blocaje cauzate de condițiile meteo sau de starea carosabilului. De la ora 6:00 și până la 18:00, 141 de
Un bărbat din raionul Orhei a murit așteptând ajutorul medicilor. Ambulanța a rămas blocată în zăpadă # Ziar.md
Un bărbat din satul Jora de Sus, raionul Orhei, a decedat așteptând ajutorul medicilor. Ambulanța a ajuns la solicitare în circa o oră și jumătate, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a drumului î
Investiții în agricultură: plăți aprobate pentru tehnologie, irigare și infrastructură - suma alocată # Ziar.md
În perioada 9-13 ianuarie 2026, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat plăți în valoare totală de 63,01 milioane de lei pentru susținerea fermierilor, din Fondul Național
Caricaturile AI, virale și în R. Moldova. Specialist: „Toate comunicările devin publice dacă nu ne securizăm datele” # Ziar.md
În ultimele săptămâni, rețelele sociale s-au umplut de caricaturi colorate generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Utilizatorii își încarcă fotografiile, oferă câteva detalii despre profesie sau companie, iar un chatbot le creează
Mobilizare multidisciplinară la Institutul Mamei și Copilului pentru salvarea unei copile de trei ani # Ziar.md
O fetiță de doar trei ani a fost salvată în urma unei intervenții chirurgicale complexe realizate la Centrul Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”, din cadrul Institutul Mamei și Copilului. Medicii au intervenit de
Moldovenii cărora le-au fost retrase cărțile de identitate românești nu vor putea încasa alocațiile pentru copii # Ziar.md
Copiii care dețin cetățenie română nu pot fi lipsiți de alocațiile de stat din cauză că unuia dintre părinți i-a fost anulată cartea de identitate. Cu toatea acestea, părin&
Serviciile ucrainene avertizează: Rusia ar pregăti un atac masiv chiar înaintea noii runde de negocieri pentru pace # Ziar.md
Serviciile secrete ucrainene susțin că Rusia ar putea pregăti un atac masiv asupra Ucrainei. În acest context, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a cerut forțelor de apărare să pregătească măsuri suplimentare de protec&
Agențiile de turism și tur-operatorii din Republica Moldova au înregistrat în anul 2025 un nivel de activitate mai ridicat decât în 2024, atât în privința numărului de persoane care au beneficiat de servicii turistice organizate,
Precipitații puternice și intensificări ale vântului: Meteorologii au emis un cod portocaliu și unul galben # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un cod portocaliu și unul galben de precipitații puternice și intensificări ale vântului. Ambele avertismentele intră în vigoare mâine, 17 februarie, la ora 20:00, și vor fi valabile p&
Clase noi pentru elevii ucraineni care învață la Chișinău. Planurile autorităților pentru următorul an de studii # Ziar.md
Numărul copiilor refugiați înscriși la Gimnaziul „Taras Șevcenko” din capitală este în continuă creștere. Începând cu anul viitor, autoritățile din domeniul educației intenționează s&
Cetățenii din 11 localități, așteptați la urnele de vot peste trei luni. Astăzi a început perioada electorală # Ziar.md
Pe 17 mai, în zece sate, comune, orașe și municipii din țară vor avea loc alegeri locale noi, iar într-o altă localitate va fi organizat un referendum privind revocarea primarului. Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat astăzi startul
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul pe 3 martie - iată cine sunt pretendenții # Ziar.md
Universitatea de Stat din Moldova (USM) se pregătește să își aleagă noul rector pe 3 martie 2026, într-o procedură care va decide conducerea celei mai vechi și prestigioase instituții de învățămâ
Pierderi tot mai mari pe front. Rusia își completează trupele cu mercenari străini, spune ministrul britanic al Apărării # Ziar.md
Armata rusă întâmpină dificultăți tot mai mari în refacerea efectivelor pe frontul din Ucraina, în condițiile unor pierderi ridicate și constante. Oficialii occidentali afirmă că Moscova recurge tot mai mult la luptători str&
Lumina s-ar putea scumpi. Premier Energy și FEE Nord au depus oficial cereri de majorare a tarifelor la ANRE # Ziar.md
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai mult pentru energia electrică. Compania Premier Energy și FEE Nord au depus deja solicitări la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) prin care cere majorarea tarifului pentru anul
Săptămâna trecută, în municipiul Chișinău a fost înregistrat un caz de rujeolă și peste 200 de gripă sezonieră. Datele au fost prezentate de către șefa adjunctă a Direcț
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, aplicabile pentru data de 17 februarie 2026. Astfel, benzina 95 are un preț maxim de 23,31 lei/litru, î
Viteza, alcoolul și nerespectarea regulilor de circulație: bilanțul poliției pentru zilele de weekend # Ziar.md
În acest weekend, polițiștii au intervenit în aproape 2.000 de cazuri și au constatat peste 3.900 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, potrivit datelor oficiale. Printre neregulile depistate se numără: ș
Norvegia va deschide o ambasadă REZIDENTĂ la Chișinău. Mihai Popșoi: „Este un semnal puternic” # Ziar.md
Guvernul de la Oslo a decis să deschidă o ambasadă rezidentă la Chișinău. În prezent, Norvegia este acreditată în R. Moldova prin cumul, prin intermediul misiunii diplomatice cu sediul la București, iar în capitala ță
Un bărbat de 45 de ani din raionul Orhei a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatare sexuală, după ce, în 2006, a racolat și exploatat trei tinere în Moscova, anunță Procuratura pentru
Posibile schimbări în programul zborurilor de pe Aeroportul Chișinău. Pasagerii, îndemnați să verifice tabloul online # Ziar.md
Programul zborurilor de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău ar putea suferi modificări, din cauza condițiilor meteorologice. Anunțul a fost făcut de administrația aerogării, în contextul în care
Acces controlat la Judecătoria Chișinău, sediul Centru: verificări cu detectoare de metale începând de astăzi # Ziar.md
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, anunță introducerea unor noi măsuri de securitate, începând cu data de 16 februarie 2026. Potrivit unui comunicat al instanței, accesul în clădire va fi realizat prin puncte special
Antreprenorii moldoveni pot aplica la granturi și în 2026: ODA pune la bătaie 300 de milioane de lei # Ziar.md
Companiile din R. Moldova pot beneficia și în acest an de ajutor de la stat pentru dezvoltarea afacerilor. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a anunțat astăzi relansarea apelurilor de granturi aferente programelor și instrumentelor de suport financiar nerambursabil. În anul
Drumarii, mobilizați pe timp de noapte: 177 de utilaje au intervenit pe drumurile naționale acoperite cu zăpadă și polei # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că traficul pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, după precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare c&
German Galușcenko, cercetat oficial pentru spălare de bani. Dosarul vizează milioane transferate prin fonduri offshore # Ziar.md
Fostului ministru al Energiei al Ucrainei, German Galușcenko, care a deținut funcția în perioada 2021-2025, i-a fost înaintată bănuiala într-un dosar de amploare privind spălarea banilor și participarea la o organizație criminală
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru ziua de luni, 16 februarie, un curs valutar în ușoară creștere pentru principalele valute de referință. Euro este cotat la 20,13 lei, cu aproximativ 2 bani mai mult decâ
Noaptea cu polei și vânt puternic a lăsat peste 40 de mii de consumatori fără energie electrică, anunță Ministerul Energiei # Ziar.md
Peste 40 de mii de consumatori din Republica Moldova au rămas fără energie electrică, potrivit situației operative raportate la ora 07:00, pe de către Ministerul Energiei. Compania „Premier Energy Distribution” anunță 5.136 de deconect&
Ziua de luni, 16 februarie, aduce temperaturi mai scăzute și precipitații mixte în aproape toată țara, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Vremea va fi rece, iar vântul va sufla cu intensificări. În nordul ț
Turcia, Bulgaria, Egipt, România și Grecia au fost în anul 2025 cele mai preferate destinații de călătorie pentru moldovenii care au apelat la agențiile de turism. Majoritatea au plecat peste hotare pentru odihnă și recreere, arat&
Ploaie, ceață și risc de polei pe traseele naționale. Drumarii îndeamnă șoferii la prudență maximă # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de ploaie și carosabil umed. Pe mai multe sectoare se semnalează ceaț
România, R. Moldova și Ucraina pregătesc un acord trilateral în securitatea cibernetică. Semnarea ar putea avea loc curând # Ziar.md
România, Republica Moldova și Ucraina intenționează să semneze un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, care va facilita schimbul de informații, metodologii și instrumente pentru consolidarea rezilienței regionale. Anunțul a fost
Nicuşor Dan va participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington. România va avea statut de observator # Ziar.md
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii, care va avea loc la Washington, la invitația președintelui Statelor Unite ale
VIDEO / Un bărbat în stare de ebrietate a fost salvat de pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți # Ziar.md
Un bărbat aflat în stare de ebrietate a fost salvat de pe gheața Lacului Orășenesc din municipiul Bălți, după ce a rămas blocat și nu a mai reușit să ajungă
Sportivii R. Moldova au încheiat parcursul olimpic de iarnă. Ce rezultate au adus acasă reprezentanții noștri # Ziar.md
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, unde a fost reprezentată de o delegație formată din cinci sportivi. Ultima sportivă care a intrat în concurs a fost biatlonista
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, German Galușcenko, reținut la frontieră într-un dosar de corupție # Ziar.md
Fostul ministru al Energiei al Ucrainei, German Galușcenko, a fost reținut duminică, 15 februarie, în timp ce încerca să părăsească țara. Informația a fost confirmată de Biroul Național Anticorupție
FOTO/ La 37 de ani de la războiul din Afganistan, autoritățile și Armata Națională aduc omagiu veteranilor și celor căzuți # Ziar.md
Republica Moldova marchează 37 de ani de la încheierea războiului din Afganistan, zi dedicată comemorării militarilor căzuți și recunoștinței față de veteranii care au supraviețuit conflictului. Mesaje de omagiu au
VIDEO/ Un taximetrist din Chișinău a alertat poliția după ce ar fi fost amenințat cu arma de un pasager # Ziar.md
Un șofer de taxi din capitală a sesizat poliția în dimineața zilei de 14 februarie, după ce a avut un conflict verbal cu un pasager pe care îl transporta de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru. Potrivit declarațiilor taximetristului,
Circa 80 de elevi din Ialoveni primesc o șansă la matematică, după ce în raion a fost lansat programul gratuit de remediere # Ziar.md
Programul de Remediere la Matematică pentru elevii de clasa a IX-a, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova (MEC), a fost lansat în raionul Ialoveni. În cadrul acestuia, 85 de elevi din instituțiile de înv&
Salvatorii îi avertizează pe oameni să fie prudenți din cauza vremii instabile și a riscului de polei # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) le recomandă cetățenilor să fie mai prudenți în următoarele zile, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Oamenii sunt îndemnați să evite deplasările
Zelenski discută cu Rubio și emisarii SUA înaintea negocierilor de la Geneva și cere garanții de securitate pe 20 de ani # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a purtat discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale planificate săpt&
Statul oferă sprijin tinerilor veterinari. Peste 20 de specialiști au primit deja ajutor financiar # Ziar.md
Un număr de 24 de absolvenți ai facultăților de medicină veterinară a primit deja ajutorul financiar și facilitățile promise de stat pentru începutul de carieră, anunță Agenția Națională
Duminică, 15 februarie, vremea va fi instabilă în Republica Moldova, cu precipitații și intensificări ale vântului în toate regiunile țării. Meteorologii avertizează că temperaturile vor oscila, iar spre seară condițiile meteo se
