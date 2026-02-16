VIDEO: Dan Perciun, despre integrarea educației financiare în curriculum școlar
Unda Libera, 16 februarie 2026 18:40
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun este invitatul podcastul „Sensul banilor” realizat de Banca Națională a Moldovei în colaborare cu Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Tema episodului – „Rolul banilor: de la teorie la viața reală” – aduce Continuare...
Acum 30 minute
18:40
Acum 6 ore
14:50
Universitatea de Stat din Moldova (USM) se pregătește să își aleagă noul rector pe 3 martie 2026, într-o procedură care va decide conducerea celei mai vechi și prestigioase instituții de învățământ superior din țară pentru următorii cinci ani. Actualmente, funcția Continuare...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Biblioteca Centrală a USM s-a îmbogățit cu 100 de titluri noi pentru studiu și cercetare # Unda Libera
Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova a recepționat un nou lot de carte, care cuprinde aproximativ 100 de titluri, achiziționate cu sprijinul subproiectului Băncii Mondiale privind internaționalizarea învățământului superior din Republica Moldova. Noile resurse bibliografice sunt dedicate domeniilor Continuare...
11:10
Peste 400 de producători din Republica Moldova participă la Expoziția Națională „Fabricat în Moldova”. Cu ce oferte vin # Unda Libera
Cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” a fost deschisă oficial la 11 februarie, la CIE Moldexpo din Chișinău, reunind peste 400 de companii autohtone din toată țara, alături de delegații și companii din România și Ucraina. Continuare...
11:10
ISTORIE DE SUCCES: O fermă la Vadul-Rașcov aduce prosperitate pentru întreaga comunitate # Unda Libera
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în Republica Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Continuare...
11:10
Expoziția „Liviu DELEANU: Dincolo, peste marele prag…” a fost vernisată la Muzeul Naţional al Literaturii Române # Unda Libera
Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău a marcat 61 de ani de la fondare prin vernisarea expoziției „Liviu Deleanu: Dincolo, peste marele prag…”. Eveniment dedicat totodată și împlinirii a 115 ani de la nașterea marelui poet. Expoziția, concepută de Continuare...
30 ianuarie 2026
13:20
Cea mai importantă expoziție internaţională specializată de turism și călătorii a fost inaugurată astăzi la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Evenimentul va avea loc în perioada de 30 ianuarie – 1 februarie. Ediția din acest an reunește peste 70 de Continuare...
27 ianuarie 2026
07:40
ULTIMA ORĂ: Școlile din Chișinău rămân și azi închise din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Unda Libera
Activitățile educaționale din toate instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău sunt sistate astăzi, 27 ianuarie 2026, pentru elevii din clasele I–XII. Decizia a fost luată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS),în urma ședinței serviciilor specializate Continuare...
18 ianuarie 2026
11:40
Ziua Națională a Culturii a fost marcată la Chișinău printr-o serie de manifestări culturale. Una dintre acestea a fost organizată de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. Evenimentul a început cu depunerea de flori la monumentul lui Mihai Eminescu de către Continuare...
11:20
„Am o casă și un neam” – întâlnire de creație cu Rodica Druță-Hămuraru, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova # Unda Libera
Interpreta de muzică populară Rodica Druță-Hămuraru a participat la o întâlnire de creație intitulată „Am o casă și un neam”, desfășurată la Salonul Muzical „Mihai Eminescu” al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Manifestarea a adunat persoane de diferite vârste, alături Continuare...
11:10
Artistul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, va reprezenta Republica Moldova la concursul Eurovision 2026 de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”. Interpretul a câștigat finala competiției organizată aseară la Arena Chișinău. Satoshi a obținut punctajul maxim din partea Continuare...
