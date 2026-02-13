Expoziția „Liviu DELEANU: Dincolo, peste marele prag…” a fost vernisată la Muzeul Naţional al Literaturii Române
Unda Libera, 13 februarie 2026 11:10
Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău a marcat 61 de ani de la fondare prin vernisarea expoziției „Liviu Deleanu: Dincolo, peste marele prag…”. Eveniment dedicat totodată și împlinirii a 115 ani de la nașterea marelui poet. Expoziția, concepută de Continuare...
Peste 400 de producători din Republica Moldova participă la Expoziția Națională „Fabricat în Moldova”. Cu ce oferte vin # Unda Libera
Cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” a fost deschisă oficial la 11 februarie, la CIE Moldexpo din Chișinău, reunind peste 400 de companii autohtone din toată țara, alături de delegații și companii din România și Ucraina. Continuare...
ISTORIE DE SUCCES: O fermă la Vadul-Rașcov aduce prosperitate pentru întreaga comunitate # Unda Libera
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în Republica Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Continuare...
Campania “Biblioteca de sub brad”, ediția a patra, a adunat aproximativ opt mii de cărți # Unda Libera
Aproximativ 8.000 de cărți au fost colectate în cadrul campaniei naționalei „Biblioteca de sub brad”, ajunsă la cea de-a patra ediție. Volumele colectate urmează să ajungă în 85 de biblioteci școlară, patru grădinițe de copii și două centre de plasament pentru vârstnici din Republica Moldova. Distribuirea acestora vafi realizată în următoarele săptămâni, cu sprijinulreprezentanților Î.S. „Poșta Moldovei”, care vor asigura livrareacutiilor cu cărți către instituțiile beneficiare. Campania „Biblioteca de sub brad” a fost lansată în anul 2022, cu scopul de a promova lectura și de a facilita accesul la cultură, în special pentru copii. În cele patru ediții, inițiativa a adunat în total aproximativ 25.000 de cărți. REDACTORĂ: Violina Carauș, stagiară, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
Cea mai importantă expoziție internaţională specializată de turism și călătorii a fost inaugurată astăzi la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo”. Evenimentul va avea loc în perioada de 30 ianuarie – 1 februarie. Ediția din acest an reunește peste 70 de Continuare...
ULTIMA ORĂ: Școlile din Chișinău rămân și azi închise din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Unda Libera
Activitățile educaționale din toate instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău sunt sistate astăzi, 27 ianuarie 2026, pentru elevii din clasele I–XII. Decizia a fost luată de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS),în urma ședinței serviciilor specializate Continuare...
Ziua Națională a Culturii a fost marcată la Chișinău printr-o serie de manifestări culturale. Una dintre acestea a fost organizată de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. Evenimentul a început cu depunerea de flori la monumentul lui Mihai Eminescu de către Continuare...
„Am o casă și un neam” – întâlnire de creație cu Rodica Druță-Hămuraru, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova # Unda Libera
Interpreta de muzică populară Rodica Druță-Hămuraru a participat la o întâlnire de creație intitulată „Am o casă și un neam”, desfășurată la Salonul Muzical „Mihai Eminescu” al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Manifestarea a adunat persoane de diferite vârste, alături Continuare...
Artistul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, va reprezenta Republica Moldova la concursul Eurovision 2026 de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”. Interpretul a câștigat finala competiției organizată aseară la Arena Chișinău. Satoshi a obținut punctajul maxim din partea Continuare...
Poetul Mihai Eminescu, comemorat în instituțiile de învățământ general din întreaga țară # Unda Libera
Școlile din țară vor desfășura, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe activități consacrate celebrării Zilei Naționale a Culturii și comemorării marelui poet Mihai Eminescu – 176 de ani de la naștere, personalitate emblematică a literaturii și identității naționale. Acțiunile au Continuare...
Muzeul Național al Literaturii Române marchează Ziua Națională a Culturii și 60 de ani de activitate printr-o expoziție jubiliară # Unda Libera
Cu prilejul Zilei Naționale a Culturii și al jubileului de 60 de ani de la fondare, Muzeul Național al Literaturii Române a inaugurat o expoziție aniversară care valorifică repere esențiale din istoria instituției și din evoluția literaturii române din Basarabia. Continuare...
Ninge pe tot teritoriul Moldovei. Pe trasee se formează ghețuș, drumarii sunt la datorie # Unda Libera
În urma ninsorilor din cursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile naționale, presărând peste 1 300 de tone de sare tehnică și aproximativ 250 de tone de material antiderapant. Administrația Națională a Drumurilor precizează că lucrările continuă și în această Continuare...
