La Chișinău va avea loc Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar
Provincial, 16 februarie 2026 11:00
La 5 martie 2026, la Chișinău, va avea loc Forumul Investițional în sectorul agroalimentar, organizat în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP). Platforma funcționează pe baza a doi piloni principali: un cadru consolidat de dialog politic și tehnic continuu cu ministerele agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene și cu instituțiile relevante
• • •
Școala Federală de Antrenori din cadrul Federației Moldovenești de Fotbal a organizat pe 13 februarie 2026, în municipiul Cahul, un seminar Refresh destinat antrenorilor din regiunea Sud – posesori ai licențelor UEFA C. Evenimentul s-a desfășurat la Oficiul Regional de Dezvoltare Sud al FMF și a reunit 25 de antrenori, care au participat activ la sesiunile
Consiliul Municipal Bălți aprobă strategia transfrontalieră pentru parcuri și spații verzi # Provincial
Consiliul Municipal Bălți a adoptat Strategia comună transfrontalieră privind parcurile și spațiile verzi (SENSE) în municipiile Botoșani (România) și Bălți (Republica Moldova). SENSE este considerată un instrument principal de planificare strategică ce va fundamenta dezvoltarea unei noi generații de parcuri urbane și spații verzi în ambele municipii. Documentul stabilește un cadru solid menit să permită
Sâmbătă și duminică s-au jucat meciurile din cadrul turneului "Chișinăul de Seară", ediția 2025-2026, seniori, juniori și copii. Vă prezentăm rezultatele înregistrate și clasamentele actualizate. Turneul "Chișinăul de Seară", ediția 2025-2026. Seniori 1/4 de finală FC Zimbru – Tohatin 2-1 FC Vulturii Cutezători – CS Real-Succes-1 1-1, 5-3 la penalty USM-IEFS – Elite Realty 4-1 FC
Igor Grosu, la Șoldănești: Avem încă multe drumuri de construit, avem încă multe școli și grădinițe de renovat # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești. Șeful legislativului a vizitat proiectele implementate în regiune și a discutat cu reprezentanți ai autorităților publice locale despre planurile din următorii ani. În raionul Șoldănești, doar prin programele „Satul European" au fost investite circa 160 de milioane de lei. De asemenea, încă
Condițiile meteorologice din această noapte au lăsat fără energie electrică 40 066 consumatori # Provincial
Condițiile meteorologice din această noapte au lăsat fără energie electrică 40 066 consumatori, informează PROVINCIAL cu referire la Ministerul Energiei. „Premier Energy Distribution" SA a raportat 5 136 de deconectări neprogramate a consumatorilor/locurilor de consum în 4 raioane: Criuleni, Străşeni, Orhei şi Hânceşti. SA „RED-Nord" a raportat despre un total de 34 930 de deconectări
La 5 martie 2026, la Chișinău, va avea loc Forumul Investițional în sectorul agroalimentar, organizat în cadrul Platformei de Parteneriat Agroalimentar a Republicii Moldova (APP). Platforma funcționează pe baza a doi piloni principali: un cadru consolidat de dialog politic și tehnic continuu cu ministerele agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene și cu instituțiile relevante […] Post-ul La Chișinău va avea loc Forumul Investițional în sectorul Agroalimentar apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Primarul capitalei: drumurile sunt practicabile, în condiții de iarnă, și mergem la școală și serviciu # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, informează că, toată noaptea serviciile municipale au intervenit fără oprire, muncitorii fiind în teren și la această oră. „Drumurile sunt practicabile, în condiții de iarnă, și mergem la școală și serviciu. Am fost în permanentă legătură cu pretorii, șefii de direcții, alături de toți muncitorii de la toate direcțiile care sunt
Serviciile municipale din Chișinău, mobilizate pentru combaterea ghețușului și deszăpezire # Provincial
Primăria Chișinău precizează că, serviciile municipale de profil intervin și la această oră, mecanizat și manual la deszăpezirea și combaterea ghețușului pe străzi, trotuare, treceri de pietoni, pasaje subterane și în preajma instituțiilor de menire socială. Transportul public circulă în regim obișnuit. Având în vedere avertizarea meteo: Cod galben de schimbare a vremii cu căderea
Administrația Națională a Drumurilor informează că circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare înregistrate pe parcursul nopții, a temperaturilor scăzute și a intensificărilor vântului, partea carosabilă este înzăpezită, pe alocuri cu polei și ghețuș. Pentru menținerea circulației în condiții de siguranță și
Irina Vlah: În săptămâna Masleniței ne dorim să îi răsfățăm pe cei dragi. Rețeta noastră de familie de clătite cu brânză de vaci și merișoare # Provincial
În contextul sărbătorii Maslenița, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", Irina Vlah, a împărtășit public o rețetă de familie pentru clătite cu brânză de vaci și merișoare. Totodată, ea a îndemnat cetățenii să petreacă această perioadă în jurul mesei, alături de cei apropiați. Potrivit acesteia, rețeta este una simplă, bazată pe ingrediente accesibile. Pentru aluat sunt
Reforma APL: Guvernul a organizat în șapte raioane consultări publice cu cetățenii și aleșii locali # Provincial
Reprezentanții Guvernului au mers în șapte raioane, în ultimele cinci zile, pentru a discuta despre reforma administrației publice locale (APL). În perioada 9 – 13 februarie 2026, Executivul a organizat consultări publice privind reforma APL în raioanele Drochia, Soroca, Nisporeni, Florești, Sângerei, Cantemir și Cahul. La discuții au fost invitați toți doritorii, iar reprezentanții Executivului
Sistem modern de salubrizare la Andrușul de Jos: 500 de tomberoane pentru colectare separată și reciclare eficientă # Provincial
Locuitorii din Andrușul de Jos, raionul Cahul, beneficiază de un sistem modern de salubrizare, care asigură colectarea separată a deșeurilor, reciclarea plasticului și a sticlei, precum și transportul acestora într-un mod eficient și prietenos cu mediul. Cu sprijinul Fondului Național pentru Mediu, localitatea a fost dotată cu 500 de tomberoane, oferind fiecărei gospodării posibilitatea de
Primarul General, Ion Ceban, a adus flori și omagiu la bustul lui Grigore Vieru, subliniind că marele poet este omul care a scris cel mai frumos despre mamă, despre patrie și despre lucrurile esențiale din viața noastră. „Cu el începem să descoperim literatura, din versurile lui învățăm primele emoții, primele sensuri profunde ale cuvântului", a
La data de 13 februarie 2026, în sala de ședințe a Consiliul raional Ialoveni, a avut loc atelierul de instruire cu tema „Introducere în dezvoltare economică locală și clusterizare", organizat în cadrul Proiectului Elveția–PNUD „Piețe reziliente și incluzive în Moldova (PRIM II)" Evenimentul a reunit 20 de participanți, reprezentanți ai Consiliilor raionale Ialoveni, Căușeni și
Numărul autorizaţiilor de construire eliberare continuă să scadă. Concluziile ce se impun # Provincial
Datele statistice oficiale pentru 2025 au confirmat că şi anul trecut s-a păstrat tendinţa ce s-a conturat în ultimii ani de descreştere a numărului de autorizaţii de construire eliberate. Dacă analizăm ultimii patru ani, descreşteri din acest punct de vedere nu am avut doar în 2023. Astfel, în anul 2022 s-au eliberat 3394 de autorizaţii de
La data de 13 februarie 2026, în incinta Consiliului Raional Ungheni, a avut loc ședința Grupului de Lucru în cadrul proiectului „Implementarea Managementului Energetic în Regiunea 5", cu participarea reprezentanților Consiliului Raional Ungheni, CNED, GIZ și a managerului de proiect GAL Plaiul Codrilor. În cadrul ședinței a fost prezentată o sinteză a proiectului, expusă de
ADR Sud, ieri, a desfășurat prima ședință de lucru în cadrul proiectului: „Finalizarea stației de pompare a apelor reziduale pentru îmbunătățirea infrastructurii de canalizare în regiunea de Nord-Vest a orașului Cimișlia", cu participarea reprezentanților Primăriei orașului Cimișlia și a operatorului de servicii publice din localitate. Scopul ședinței vizează pregătirea pentru inițierea lucrărilor de construcție, imediat
Focar de PPA în raionul Leova: restricții sanitar-veterinare instituite în patru localități # Provincial
La data de 13 februarie 2026, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Leova, convocată de urgență la demersul Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor, a fost examinată situația generată de depistarea unor cadavre de porci mistreți în fâșia forestieră din apropierea localității Sărata-Răzești. În urma analizelor de laborator, a fost confirmată prezența virusului
Administratorul, contabilul și managerul de vânzări al unei companii de panificație – bănuiți într-o schemă de evaziune fiscală. Au urmat percheziții la Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia # Provincial
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, au pus capăt unei scheme de evaziune fiscală a unei companii de panificație, după percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Schema de evaziune fiscală ar fi funcționat pe două paliere. În primul rând, bănuiții ar fi organizat livrarea produselor de panificație către clienți de multe
14 mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt angajați oficial în câmpul muncii pe malul drept al Nistrului # Provincial
Conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, 13 810 de persoane cu domiciliu în regiunea transnistreană erau luate la evidență în anul 2025 pe malul drept al Nistrului, în calitate de angajați oficiali, dintre care 57,6% erau bărbați (7 950 persoane) și 42,4% femei (5 860 persoane). Distribuția geografică relevă o concentrare majoră în
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în prezent, traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de carosabil umed. În urma condițiilor meteorologice din ultima perioadă, echipele teritoriale continuă monitorizarea permanentă a stării drumurilor și desfășoară intervenții, în funcție de necesitățile constatate în teren, pentru menținerea siguranței și fluenței traficului rutier. Lucrările executate vizează
Circa 550 de persoane, instruite de CNA în cadrul activităților anticorupție desfășurate la Chișinău, Șoldănești, Nisporeni și Rezina în această săptămână # Provincial
Centrul Național Anticorupție (CNA) a continuat, în această săptămână, acțiunile de prevenire a corupției, organizând 10 activități de instruire pentru aproximativ 550 de participanți din diverse sectoare publice. În această perioadă, CNA a finalizat instruirile dedicate directorilor instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău, la care au participat peste 300 de manageri școlari. Sesiunile au
Fermierii din mai multe sectoare pot accesa granturi de până la 1 milion USD prin Proiectul AGGRI # Provincial
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, pentru fermierii din sectoarele de creștere a bovinelor, ovinelor și caprinelor, orientate spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne. Sunt eligibile și exploatațiile de porcine și păsări din specia galinacee, pentru investiții în consolidarea măsurilor
Astăzi, o intervenție medicală care părea a fi una obișnuită s-a transformat într-o poveste despre începuturi și emoție pură pentru echipa SAMU Florești. La ora 11:50, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru o gravidă în vârstă de 36 ani, dintr-un sat din raionul Florești. Echipa AMU a ajuns prompt
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează conducătorii auto despre desfășurarea unei ample acțiuni de colectare a datelor de trafic, etapă esențială în cadrul Studiului de fezabilitate pentru drumul de centură al municipiului Chișinău. Pe parcursul săptămânii curente, inspectorii ANTA, în colaborare cu specialiștii companiei „Universinj" SRL, realizează recensăminte rutiere în puncte strategice de acces către
Experții pentru ocrotirea mediului s-au întrunit în prima ședință de lucru din acest an # Provincial
Astăzi, 13 februarie 2026, la inițiativa Chișinăului, în format de videoconferință, a avut loc prima ședință a Grupurilor de lucru pentru ocrotirea mediului din anul curent, cu participarea experților de profil de pe ambele maluri ale Nistrului. Potrivit agendei reuniunii, de către experții din cadrul
Cele mai bune jucătoare ale anului trecut au fost premiate în cadrul unui eveniment organizat de FMF la Casa Fotbalului din capitală. Trofeele au fost acordate pentru performanțele remarcabile în fotbalul feminin, atât la nivel de cluburi, cât și la echipele naționale, fiind înmânate de Dănuț-Stelian Oprea, Director Tehnic al FMF. Astfel, Olesea Ostapciuc a fost desemnată cel […] Post-ul Fotbal feminin. Superlativele anului 2025 au fost premiate apare prima dată în Provincial.
Astăzi, în ajun de 14 februarie — ziua în care Grigore Vieru ar fi împlinit 91 de ani — autoritățile din Călărași au depus flori la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor, în cadrul evenimentului comemorativ organizat de Consiliul Raional Călărași, la invitația făcută de Direcția Cultură și Turism. Atmosfera a fost întregită de momente […] Post-ul Orașul Călărași l-a omagiat pe Grigore Vieru la 91 de ani de la naștere apare prima dată în Provincial.
Accesul la resurse financiare avantajoase devine tot mai concret pentru antreprenorii din raionul Sîngerei, care au participat la o sesiune de informare dedicată instrumentelor de suport în afaceri oferite de ODA. Evenimentul a reunit circa 45 de antreprenori din domeniul agricol, interesați de soluții eficiente pentru modernizarea și extinderea activităților economice. Președintele raionului, Cristian Cainarian, […] Post-ul Sprijin pentru afacerile din Sîngerei: soluții financiare prezentate de ODA apare prima dată în Provincial.
În orașul Ungheni, pregătirile pentru lansarea transportului public urban de călători – pe ultima sută de metri. La momentul de față, au loc ultimele retușuri. În scurt timp, pe 19 februarie, va fi lansată o campanie de informare fără precedent cu privire la rutele stabilite, modalitățile de plată, orarul deplasării unităților de transport. În paralel, […] Post-ul Transport urban modern la Ungheni: lansare oficială pe 1 martie apare prima dată în Provincial.
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, au depistat trei lingouri, presupuse a fi din aur, care nu au fost declarate, în punctul de trecere a frontierei Sculeni. Cazul a fost documentat pe sensul de intrare în Republica Moldova, după ce pentru verificări suplimentare a fost […] Post-ul Lingouri presupuse a fi din aur, nedeclarate, depistate la PTF Sculeni apare prima dată în Provincial.
Igor Dodon: prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu… # Provincial
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a mers astăzi alături de locuitorii din Dereneu. “Prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu, reținuți pentru faptul că au ieșit în apărarea bisericii lor. Printre ei se află și primarul localității. În privința celor eliberați au fost impuse anumite […] Post-ul Igor Dodon: prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu… apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Cantina Liceului „Nicolae Sulac” din Chișinău, modernizată cu echipamente și mobilier noi # Provincial
Cantina Liceului Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac” din municipiul Chișinău a fost modernizată prin dotarea cu echipamente tehnologice și mobilier nou, în cadrul programului de îmbunătățire a infrastructurii școlare, implementat de Ministerul Educației și Cercetării. Cantina a fost dotată cu peste 40 de unități de echipamente și utilaje profesionale pentru bucătărie, inclusiv echipamente […] Post-ul (VIDEO) Cantina Liceului „Nicolae Sulac” din Chișinău, modernizată cu echipamente și mobilier noi apare prima dată în Provincial.
Viitorii absolvenți ai liceelor din țară vor vizita pe parcursul lunilor februarie-aprilie instituțiile de învățământ superior pentru a se informa despre programele de studii ale universităților. Elevii vor avea oportunitatea de a comunica direct cu reprezentanții instituțiilor și a afla mai multe detalii despre specialitățile care îi interesează. Tururile organizate ale absolvenților de licee în […] Post-ul „Învață în Moldova”: mii de liceeni vor vizita universitățile din țară apare prima dată în Provincial.
UEFA a stabilit programul meciurilor din Liga Națiunilor. Reamintim, joi seara, la Bruxelles, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor, sezonul 2026/27. Moldova a căzut în grupa C3, unde va avea adversari reprezentativele Kazahstanului, Slovaciei și din Insulele Feroe. Naționala noastră va juca 6 meciuri: 3 acasă și 3 în deplasare. Tricolorii vor debuta […] Post-ul Liga Națiunilor. Programul meciurilor Naționalei Moldovei apare prima dată în Provincial.
Adunarea Populară a Găgăuziei s-a întrunit astăzi în ședință. De pe ordinea de zi a fost exclus proiectul privind aprobarea noii componențe a Comisiei electorale de la Comrat. E de menționat că, la moment, organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei este blocată. Scrutinul urma să aibă loc la 22 martie curent. La 21 ianuarie curent, […] Post-ul Adunarea Populară a Găgăuziei s-a întrunit în ședință apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, a menționat că, 4 persoane au fost reținute în cazul conflictului din Dereneu, dar și că „acest conflict a fost creat intenționat, cu implicarea unor persoane”. „Cu toate acestea, este doar prima situație, iar alte cazuri de acest gen pot urma. Este vorba despre 656 de biserici de pe […] Post-ul Primarul Capitalei: 4 persoane au fost reținute în cazul conflictului din Dereneu apare prima dată în Provincial.
14 primari și viceprimari din Republica Moldova au participat, în perioada 11-12 februarie 2026, la atelierul „Primarii – lideri ai schimbărilor transformatoare”, unde au învățat tehnici și instrumente prin care pot transforma provocările în oportunități, au elaborat modele de strategii pentru implicarea actorilor locali în dezvoltarea comunităților și și-au consolidat abilitățile de liderism, comunicare și […] Post-ul 14 primari și viceprimari din țară și-au dezvoltat abilități de liderism și colaborare apare prima dată în Provincial.
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei va organiza reuniuni în Republica Moldova în perioada 16-17 februarie 2026, în cadrul Președinției moldovene a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pe 16 februarie, la Sireți, Centrul de Expertiză pentru Guvernare Multinivelară al Congresului va organiza o masă rotundă intitulată „Voci locale, obiective comune: promovarea democrației […] Post-ul Chișinău și Sireți găzduiesc întâlniri ale Congresului Autorităților Locale apare prima dată în Provincial.
În cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți, primarul Alexandr Petkov, a declarat că, relația de colaborare dintre Primărie și Guvern este una constructivă și a rugat unii consilieri din partidul de guvernământ să excludă orice fel de speculații la această temă. Primarul mun.Bălți a subliniat că în pofida acestor speculații, administrația locală își propune să păstreze […] Post-ul Alexandr Petkov: Bălți nu renunță la proiecte, chiar dacă finanțările întârzie apare prima dată în Provincial.
În doi ani, Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Ungheni va avea unul dintre cele mai moderne edificii, cu acoperiș și pereți termoizolați, cu toate rețelele (electrice, termice, ventilație, apă, canalizare, internet etc.) schimbate, cu reparație generală în interior și exterior, cu dotări și amenajarea întregului teritoriu. Despre aceasta a comunicat Primăria Ungheni, transmite PROVINCIAL. Astfel, […] Post-ul Liceul „Ion Creangă” din Ungheni va fi modernizat apare prima dată în Provincial.
Primarul General, Ion Ceban, informează că, zilnic, pe itinerarele municipale circulă 35 de rute de autobuz, dintre care 28 sunt suburbane, și 38 de rute de troleibuz, care ajung inclusiv în suburbiile Trușeni, Durlești, Stăuceni și Bubuieci. Pe traseele municipale ies, în fiecare zi, peste 330 de autobuze și 160 de troleibuze. Potrivit edilului, datele […] Post-ul Transportul public din Chișinău, în creștere apare prima dată în Provincial.
Primele patru localități selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova” au semnat astăzi, acordurile de implementare a proiectului. Peste 21 mii de cetățeni din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, orașul Anenii Noi, satul Mereni, raionul Anenii Noi și comuna Boșcana, raionul Criuleni, vor beneficia de acces la apă potabilă de calitate. Astăzi, […] Post-ul Peste 21.000 de cetățeni din patru localități vor avea acces la apă potabilă. Detalii apare prima dată în Provincial.
Percheziții într-un caz de șantaj cu zeci de mii de euro. Victimele erau amenințate cu perturbarea activităților pe “Instagram” # Provincial
Procurorii de la Căușeni, în comun cu ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, și polițiștii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care 3 femei și 5 bărbați (cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani), originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai […] Post-ul Percheziții într-un caz de șantaj cu zeci de mii de euro. Victimele erau amenințate cu perturbarea activităților pe “Instagram” apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 13 februarie 2026, Primăria municipiului Bălți a organizat ceremonia de depunere de flori la bustul poetului Grigore Vieru, cu prilejul marcării a 91 de ani de la nașterea marelui poet. La eveniment au participat reprezentanți ai Primăriei municipiului Bălți, oameni de cultură, precum și locuitori ai orașului, care au venit să aducă un omagiu […] Post-ul La Bălți a avut loc ceremonia de depunere de flori în memoria poetului Grigore Vieru apare prima dată în Provincial.
Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului # Provincial
În perioada 05–11 februarie 2026, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au desfășurat mai multe activități de informare și instruire în domeniul bazelor securității vieții, având drept scop consolidarea cunoștințelor populației privind comportamentul corect în situații de urgență. În perioada indicată, peste 11 500 de persoane din întreaga țară au participat la instruiri și […] Post-ul Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului apare prima dată în Provincial.
(VIDEO) Consilierii MAN sesizează Agenția de Mediu privind defrișările din proiectul „Curți europene” # Provincial
Consilierii fracțiunii MAN au depus o sesizare la Agenția de Mediu, solicitând copiile autorizațiilor de defrișare a arborilor eliberate agenților economici implicați în proiectul guvernamental „Curți europene”. Demersul vine în urma sesizărilor locatarilor, care au prezentat fotografii și înregistrări video ce arată defrișarea copacilor, inclusiv scoaterea rădăcinilor. Consilierii MAN cer clarificări pentru a stabili dacă […] Post-ul (VIDEO) Consilierii MAN sesizează Agenția de Mediu privind defrișările din proiectul „Curți europene” apare prima dată în Provincial.
Pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. Codul galben este valabil până la amiază. Pentru siguranța în trafic: ▪️ Reduceți viteza; ▪️ Păstrați distanța de siguranță; ▪️ Evitați depășirile riscante. Drumarii monitorizează permanent arterele naționale și intervin pe sectoarele afectate de condițiile meteo. Post-ul Ceață densă pe drumurile naționale apare prima dată în Provincial.
Deputat PSRM: Sistemul educațional nu traversează doar o criză, ci este supus unei distrugeri conștiente # Provincial
Ieri, în cadrul dezbaterilor pe marginea modificărilor la Codul Educației, propuse de ministrul Educației, Dan Perciun, deputatul PSRM Ala Ursu-Antoci a criticat dur inițiativa Guvernului, calificând-o drept un nou experiment politic cu efecte grave asupra sistemului educațional din Republica Moldova. „Sistemul educațional nu traversează doar o criză, ci este supus unei distrugeri conștiente. Sub paravanul […] Post-ul Deputat PSRM: Sistemul educațional nu traversează doar o criză, ci este supus unei distrugeri conștiente apare prima dată în Provincial.
34 de proiecte de dezvoltare durabilă – implementate în anul 2025 prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării # Provincial
După cum se cunoaște, prin Hotărârea Guvernului nr.311/2025 și prin intermediul alocațiilor pentru activitățile de reintegrare a țării au fost alocate 29,6 milioane lei pentru finanțarea a 36 de proiecte de dezvoltare durabilă în perimetrul Zonei de Securitate. Totodată, din bugetul destinat Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2025, ca și în anul […] Post-ul 34 de proiecte de dezvoltare durabilă – implementate în anul 2025 prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării apare prima dată în Provincial.
