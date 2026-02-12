Încă un incident tragic la Armata Națională. Un militar a murit după ce s-a rănit cu arma din dotare
Ziar.md, 12 februarie 2026 19:30
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare astăzi, 12 februarie, în timp ce se afla în serviciu la post. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării.
• • •
Acum 30 minute
19:30
Acum 2 ore
18:40
DOC/ Vlad Filat spune că Interpol a anulat darea în căutare internațională pe numele acestuia # Ziar.md
Fostul prim-ministru Vlad Filat anunță că Interpol a anulat darea sa în căutare internațională. Potrivit unui mesaj publicat de politician, decizia ar fi fost luată pe 15 ianuarie 2026, la solicitarea instituției care ceruse anterior notificarea. Vlad Filat
18:20
Elevii claselor a VI-a – a XII-a din R. Moldova, invitați să le scrie copiilor din Ucraina. MEC: „Fiecare rând contează” # Ziar.md
Peste mai puțin de două săptămâni se vor împlini patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei - război care a schimbat profund vieț
18:20
BERD se retrage din Portul Giurgiulești: operatorul Danube Logistics ajunge la statul român # Ziar.md
Portul Internațional Liber Giurgiulești, principala poartă maritimă a Republicii Moldova, va avea un nou proprietar. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a decis să vândă compania Danube Logistics, operatorul portului, către compania de
18:10
Imperiul aerian al lui Ilan Șor: flota secretă de avioane și elicoptere, protejată de offshore-uri și intermediari # Ziar.md
O investigație RISE Moldova scoate la lumină infrastructura aeriană discretă folosită de oligarhul fugar Ilan Șor - o flotă formată din trei avioane și un elicopter, ascunsă în spatele unor companii offshore și a unor persoane din
18:00
Concernul multinațional de băuturi și produse alimentare Danone retrage și recheamă încă patru loturi de lapte praf pentru bebeluși. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că
Acum 4 ore
17:50
Verdict în cazul postării despre bunicul Maiei Sandu, pe Facebook. Anna Mihalachi, obligată să-și ceară scuze public # Ziar.md
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a decis ca femeia acționată în judecată de președinta Maia Sandu pentru defăimare să își ceară scuze public și să dezmintă afirmațiile
17:40
Declinul demografic duce la reorganizarea școlilor. Deputații susțin modificările la Codul Educației # Ziar.md
În ultimele două decenii, numărul elevilor care învață în Republica Moldova s-a redus aproape de două ori. Dacă în 2001 în sistemul de învățământ erau peste 631 de mii de elevi,
17:00
„Sportul nu înseamnă uitare”. Zelenski a criticat descalificarea lui Vladislav Gheraskevici de la Jocurile Olimpice de iarnă # Ziar.md
Liderul de la Kiev a criticat dur decizia de-al descalifica pe skeletonistul ucrainean Vladislav Gheraskevici de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Totodată, Volodimir Zelenski i-a mulțumit sportivului pentru că nu a renunțat la casca dedicată colegilor uciși
16:00
De ce se anulează cărțile de identitate românești și cum pot fi recuperate. Chișinăul cere clarificări # Ziar.md
În ultimele luni, cărțile de identitate românești au revenit în atenția publică, după ce aproximativ 162 de mii de buletine au fost anulate, dintre care două treimi aparțin cetățenilor rom&
Acum 6 ore
15:30
Municipiul Bălți a transmis cinci generatoare orașului ucrainean Hmelnițki, cu care este înfrățit din anul 1996. Lotul de ajutor umanitar a ajuns la destinație în seara zilei de ieri, 11 februarie. Inițiativa a
14:50
Șefa organizației teritoriale Șoldănești a fostului Partid „ȘOR”, condamnată la patru ani de închisoare # Ziar.md
Șefa organizației teritoriale Șoldănești a fostului Partid „ȘOR” a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării
14:30
Navă de 26 de milioane de dolari, vizată într-un dosar penal. Percheziții la mai multe persoane din Chișinău # Ziar.md
Mai multe persoane din Chișinău sunt cercetate într-un dosar penal ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la aproximativ 26 de milioane de dolari. Investigația este desfășurată de Procuratura pentru
14:20
R. Moldova, în ceață de la ora 20:00. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ceață, valabil în toată țara. Avertismentul intră în vigoare astăzi,la ora 20:00, și se va aplica până mâine, 13 februarie, la ora 12:
14:00
Vladimir Plahotniuc a fost adus în instanță, însă nu a făcut declarații. Audierea a fost amânată # Ziar.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost prezent astăzi în fața instanței de judecată, însă a solicitat amânarea audierii sale pentru o ședință ulterioară. Acesta a invocat o viroză și
Acum 8 ore
13:50
Șoferii de microbuze au protestat în Chișinău: acuză transportul ilegal și corupția la ANTA. Cum răspunde agenția acuzațiilor # Ziar.md
Zeci de șoferi de microbuze din Chișinău au protestat astăzi pe Aleea Gării, nemulțumiți de faptul că Agenția Națională Transport Auto (ANTA) nu ar lua măsuri împotriva transportului
12:50
JO 2026: Sportiv ucrainean descalificat după ce a refuzat să renunțe la casca cu portretele sportivilor uciși în război # Ziar.md
Ucraineanul Vladislav Gheraskevici a fost descalificat și nu va mai putea participa la probele de skeleton de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, după ce a refuzat să renunțe la o cască purtată în memoria mai multor compatrioți
12:40
Președintele Ucrainei a negat că va anunța alegeri și referendum pe 24 februarie: „O idee absolut stupidă” # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a negat că ar intenționa să anunțe pe 24 februarie organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum. Liderul de la Kiev a făcut declarații în acest sens aseară, î
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință la carburanți, valabile pentru data de 13 februarie 2026. Astfel, benzina COR 95 va costa 23 de lei și 33 de bani
12:20
Istorie de succes la Vadul-Rașcov. Un tânăr antreprenor dezvoltă ferma familiei și creează locuri de muncă în sat # Ziar.md
După aproape un deceniu petrecut în Italia, unde a studiat și a muncit, Denis Pruteanu a ales să revină acasă. Are 26 de ani, locuiește în Chișinău, dar zilnic face naveta până în
12:00
Uniunea Europeană autorizează întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul cărnii de pasăre # Ziar.md
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în Uniunea Europeană al cărnii proaspete și procesate de pasăre. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că în urma
Acum 12 ore
11:40
Bărbat din Chișinău, reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice # Ziar.md
Un bărbat din capitală a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), într-un nou episod al anchetei ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice. Acesta ar fi acț
11:10
VIDEO/ Curtea Constituțională a validat mandatul deputatei Tatiana Rotari după demisia Anastasiei Nichita # Ziar.md
Curtea Constituțională a validat, în ședința de astăzi, mandatul de deputat al Tatianei Rotari, candidată supleantă pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Decizia a fost adoptată după ce mandatul a
10:40
Aprobat! În capitală și alte patru localități se ieftinește căldura. Locuitorii din Bălți și Glodeni vor plăti mai mult # Ziar.md
Căldura se ieftinește pentru locuitorii din Chișinău, Anenii Noi, Ungheni, Comrat și Taraclia, dar se scumpește pentru cei din Bălți și Glodeni. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetic&
10:30
Vladimir Bolea: Studiul de fezabilitate pentru prima linie ferată electrificată Ungheni-Chișinău va fi realizat în 2026 # Ziar.md
Republica Moldova urmează să realizeze în anul 2026 studiul de fezabilitate pentru construcția tronsonului de cale ferată electrificată Ungheni-Chișinău, până în fața Aeroportului Internațional Chișinău. Declaraț
10:10
LIVE! Ședința Parlamentului din 12 februarie. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, este așteptat în plen # Ziar.md
Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit astăzi în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Pe ordinea de zi se regăsesc mai multe proiecte de lege, dar și moțiunea simplă asupra politicii statului î
10:10
Sute de copii refugiați din Ucraina învață gratuit limba română în șapte școli din R. Moldova # Ziar.md
Pentru al doilea an consecutiv, șapte instituții de învățământ din R. Moldova organizează cursuri gratuite de limba română pentru copiii refugiați din Ucraina. La aceste activități participă peste 500 de
09:40
Aproape șase tone de bomboane „cu aromă” au fost blocate la frontieră din cauza etichetării înșelătoare # Ziar.md
Un lot de 5.961 de kilograme de bomboane cu aromă de măr și căpșună a fost reținut la frontieră de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce s-a
09:30
Încă o tragedie pe trecerile de pietoni din țară: O femeie în vârstă de 62 de ani, tamponată mortal în raionul Telenești # Ziar.md
O femeie în vârstă de 62 de ani a fost tamponată mortal în timp ce traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a întâmplat aseară, pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești, raionul
09:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. Anunțul oficial a fost făcut de
08:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 12 februarie, un curs valutar ușor mai mare pentru principalele valute, comparativ cu ziua precedentă. Potrivit BNM, euro va avea valoarea de 20,13 lei, în creștere cu aproximativ 1 ban fa&
07:50
Ziua de joi vine cu o vreme calmă în toată Republica Moldova. Cerul va fi variabil, fără precipitații esențiale, iar vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat. Totuși, meteorologii avertizează
Acum 24 ore
22:40
Dan Perciun comentează protestele de la Dereneu: „Aproximativ 90% dintre protestatari nu sunt din localitate” # Ziar.md
Ministrul Educației și Cercetării (MEC), Dan Perciun, susține că tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, ar fi amplificate artificial prin aducerea organizată a unor persoane din afara localității. Declara&
22:30
UE vine cu un plan împotriva amenințărilor cu drone. R. Moldova este menționată ca partener de cooperare # Ziar.md
Comisia Europeană a prezentat un nou plan de acțiune prin care vrea să răspundă mai eficient riscurilor tot mai frecvente provocate de drone. În ultimii ani, în spațiul european au fost tot mai multe incidente, de la survolă
22:10
Alina Stremous, locul 14 la Jocurile Olimpice. Este cel mai bun rezultat al R. Moldova din ultimii ani la biatlon # Ziar.md
Biatlonista moldoveană Alina Stremous a încheiat pe locul 14 proba de 15 kilometri individual la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, reușind una dintre cele mai bune evoluții ale Republicii Moldova la această disciplină. Sportiva a parcurs cursa fără nicio
Ieri
19:10
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest în România după decizia definitivă a instanței supreme # Ziar.md
Înalta Curte de Casație și Justiție a României a menținut arestul preventiv în cazul lui Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, respingând definitiv contesta&
19:00
Un atac armat a avut loc la o școală din Canada. Zece persoane și-au pierdut viața, iar alte 25 au fost rănite, scrie Reuters, care descrie masacrul drept unul dintre cele mai sângeroase din istoria recentă a țării.
18:50
VIDEO/ Deputatul Sergiu Stefanco a intrat într-o parcare specială din Cahul și a scos mașina sechestrată a unui fermier # Ziar.md
Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, ambii deputați ai partidului „Democrația Acasă”, au intrat astăzi pe teritoriul unei parcări speciale din satul Roșu, raionul Cahul. Cei doi parlamentari au spus că au intervenit pentru a
18:40
18:30
17:50
Polițistul italian a recunoscut că l-a împușcat pe moldoveanul Sergiu Țârnă. Motivul invocat: șantaj cu un video intim # Ziar.md
Polițistul din ItaliaRiccardo Salvagno a recunoscut că el este autorul împușcăturii care i-a luat viața moldoveanului Sergiu Țârnă, tânărul de 25 de ani din Republica Moldova găsit mort la sfâ
17:30
Exportatorii agroalimentari din R. Moldova pot folosi un nou instrument digital pentru accesul pe piața Uniunii Europene # Ziar.md
Exportatorii de produse agroalimentare din Republica Moldova au la dispoziție un nou instrument digital menit să îi ajute să respecte cerințele privind reziduurile de pesticide impuse de Uniunea Europeană și să își pregătească loturile î
17:20
Peste 50 la sută dintre absolvenții școlilor auto din țară, la categoria B, au promovat proba practică în anul 2025, arată datele publicate de Ministerul Educației și Cercetării. La celelalte categorii, rezultatele variază. Aproximativ 38
17:00
Executivul a aprobat astăzi un regulament care stabilește cerințele privind sănătatea animalelor acvatice, precum și a produselor provenite de la acestea. Noile reguli vizează circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură. Documentul
16:50
Premierul Munteanu: Terminalul Aeroportului Chișinău nu este afectat de tranzacția Lukoil. Iată ce spune despre benzinării # Ziar.md
Terminalul Aeroportului Internațional Chișinău nu va fi afectat de tranzacția recentă prin care consorțiul american a preluat activele Lukoil din Republica Moldova, a declarat premierul Alexandru Munteanu. Procesul de revenire la situația inițială a
16:40
„Fabricat în Moldova” și-a deschis porțile. Vizitatorii pot descoperi produse ca acasă și bunătăți locale # Ziar.md
Miros de plăcinte, standuri pline cu produse locale și multă lume curioasă. Așa a început astăzi cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției naționale „Fabricat în Moldova”, un eveniment care adună
15:50
Premierul Alexandru Munteanu, despre situația de la biserica din Dereneu: „Legea trebuie respectată de toți” # Ziar.md
Premierul Alexandru Munteanu a comentat situația tensionată de la biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, precizând că autoritățile centrale nu se implică în treburile bisericești, însă insistă asupra
15:40
Jucării, electrocasnice și haine, verificate mai strict: reguli noi pentru siguranța produselor din magazine # Ziar.md
Produsele pentru casă și copii urmează a fi verificate după standarde europene din martie 2026. Autoritățile de supraveghere a pieței din Republica Moldova vor aplica o nouă metodologie de evaluare a riscurilor pentru produsele nealimentare. O hotărâ
15:30
Atenție la tentativele de fraudă legate de compensații! Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți # Ziar.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează populația cu privire la o nouă tentativă de fraudă, după ce instituția a primit mai multe sesizări de la cetățeni. Oamenii sunt îndemnați s&
15:30
Activitatea grădinilor zoologice din R. Moldova ar urma să fie reglementată printr-o nouă lege # Ziar.md
Funcționarea și activitatea grădinilor zoologice din R. Moldova ar urma să fie reglementată printr-o nouă lege. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens. Potrivit documentului, elementele de noutate includ
