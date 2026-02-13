Primarul din Dereneu, eliberat de judecători: Are interdicția de a părăsi țara. Ce declarații a făcut în fața camerelor - VIDEO
ProTV.md, 13 februarie 2026 14:20
Reuters: O companie susținută de Arabia Saudită, semnează un acord cu Lukoil pentru cumpărarea activelor sancționate # ProTV.md
Reuters: O companie susținută de Arabia Saudită, semnează un acord cu Lukoil pentru cumpărarea activelor sancționate
Opt persoane, cercetate pentru șantaj: Au pus capacul unui sicriu și o cruce la poarta părinților unei victime - VIDEO # ProTV.md
Opt persoane, cercetate pentru șantaj: Au pus capacul unui sicriu și o cruce la poarta părinților unei victime - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 13.02.2026
„Dacă vrea să își trăiască viața, știe ce are de făcut”. Cu sicriu și cruce, două persoane - amenințate cu moartea și lăsate fără peste 42 de mii de euro. Poliția a reținut un suspect - VIDEO # ProTV.md
„Dacă vrea să își trăiască viața, știe ce are de făcut”. Cu sicriu și cruce, două persoane - amenințate cu moartea și lăsate fără peste 42 de mii de euro. Poliția a reținut un suspect - VIDEO
Filat anunță că nu mai este dat în căutare internațională de către Interpol
Primarul satului Dereneu, adus în cătușe, în fața magistraților: Urmează să se decidă dacă va fi plasat în arest sau eliberat - VIDEO # ProTV.md
Primarul satului Dereneu, adus în cătușe, în fața magistraților: Urmează să se decidă dacă va fi plasat în arest sau eliberat - VIDEO
Kremlinul a anunțat când va avea loc următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina # ProTV.md
Kremlinul a anunțat când va avea loc următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi preluat de portul Constanța. BERD: „Tranzacția va sprijini legăturile economice și comerciale dintre România și Moldova” # ProTV.md
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi preluat de portul Constanța. BERD: „Tranzacția va sprijini legăturile economice și comerciale dintre România și Moldova”
După scumpirile în lanț, carburanții se ieftinesc nesimnificativ. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
După scumpirile în lanț, carburanții se ieftinesc nesimnificativ. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Incident cumplit în China: Carosabilul s-a prăbușit într-o groapă uriașă, sub privirile îngrozite ale trecătorilor # ProTV.md
Incident cumplit în China: Carosabilul s-a prăbușit într-o groapă uriașă, sub privirile îngrozite ale trecătorilor
Un judecător - recunoscut vinovat pentru declarații false, după ce anterior fusese considerat nevinovat. Procuratura Anticorupție vine cu detalii # ProTV.md
Un judecător - recunoscut vinovat pentru declarații false, după ce anterior fusese considerat nevinovat. Procuratura Anticorupție vine cu detalii
Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director. Despre cine este vorba - DOC
Cei patru reținuți de la Dereneu, inclusiv primarul si avocatul preotului, adusi la Judecătoria Strășeni. Clădirea, înconjurată de polițiști, iar mai multe persoane spun rugăciuni - VIDEO # ProTV.md
Cei patru reținuți de la Dereneu, inclusiv primarul si avocatul preotului, adusi la Judecătoria Strășeni. Clădirea, înconjurată de polițiști, iar mai multe persoane spun rugăciuni - VIDEO
„Dacă vrea să își trăiască viața, știe ce are de făcut”. Două persoane - amenințate cu moartea și lăsate fără peste 42 de mii de euro. Poliția a reținut un suspect - VIDEO # ProTV.md
„Dacă vrea să își trăiască viața, știe ce are de făcut”. Două persoane - amenințate cu moartea și lăsate fără peste 42 de mii de euro. Poliția a reținut un suspect - VIDEO
Un judecător - recunoscut vinovat, după ce anterior fusese considerat nevinovat pentru declarații false. Procuratura Anticorupție vine cu detalii # ProTV.md
Un judecător - recunoscut vinovat, după ce anterior fusese considerat nevinovat pentru declarații false. Procuratura Anticorupție vine cu detalii
Droguri de peste 300 mii de lei - găsite de polițiști într-un apartament din capitală. Doi tineri - plasați în arest. Ce alte lucruri au fost ridicate în urma perchezițiilor - VIDEO # ProTV.md
Droguri de peste 300 mii de lei - găsite de polițiști într-un apartament din capitală. Doi tineri - plasați în arest. Ce alte lucruri au fost ridicate în urma perchezițiilor - VIDEO
Accident în stânga Nistrului: Un șofer - transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un alt automobil. Cum s-a întâmplat - VIDEO # ProTV.md
Accident în stânga Nistrului: Un șofer - transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un alt automobil. Cum s-a întâmplat - VIDEO
A furat o mașină de la o spălătorie auto, s-a urcat băut la volan și a provocat un accident: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
A furat o mașină de la o spălătorie auto, s-a urcat băut la volan și a provocat un accident: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
Moscova nu își trimite oamenii la reuniunea mondială organizată de Trump, la Washington. Răspunsul pe care îl tot evită rușii # ProTV.md
Moscova nu își trimite oamenii la reuniunea mondială organizată de Trump, la Washington. Răspunsul pe care îl tot evită rușii
Un căprior - salvat de inspectorii de mediu, în urma unui accident rutier la Leova. Care este starea animalului - FOTO # ProTV.md
Un căprior - salvat de inspectorii de mediu, în urma unui accident rutier la Leova. Care este starea animalului - FOTO
Noile tarife la energia termică intră în vigoare. Hotărârea ANRE - publicată în Monitorul Oficial /DOC # ProTV.md
Noile tarife la energia termică intră în vigoare. Hotărârea ANRE - publicată în Monitorul Oficial /DOC
Conferința de securitate de la Munchen: La un an după ce JD Vance i-a șocat pe europeni, Trump l-a trimis acum pe Rubio # ProTV.md
Conferința de securitate de la Munchen: La un an după ce JD Vance i-a șocat pe europeni, Trump l-a trimis acum pe Rubio
Curs valutar BNM pentru 13 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Începe Conferința de Securitate de la München, cu tensiuni între UE și SUA. Temele abordate într-o lume „în destrămare” # ProTV.md
Începe Conferința de Securitate de la München, cu tensiuni între UE și SUA. Temele abordate într-o lume „în destrămare”
Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de ceață, iar vizibilitatea este redusă pe drumurile din țară # ProTV.md
Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de ceață, iar vizibilitatea este redusă pe drumurile din țară
Ploi slabe în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ploi slabe în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Trump amenință Iranul cu consecințe „foarte traumatizante”. „Faza a doua va fi foarte dură pentru ei” # ProTV.md
Trump amenință Iranul cu consecințe „foarte traumatizante”. „Faza a doua va fi foarte dură pentru ei”
Audierea lui Cebotari aduce tensiuni între Plahotniuc și Dodon: experții avertizează că fostul lider PD ar putea recunoaște banii din „kuliok” pentru a-și proteja interesele și a se răzbuna # ProTV.md
Audierea lui Cebotari aduce tensiuni între Plahotniuc și Dodon: experții avertizează că fostul lider PD ar putea recunoaște banii din „kuliok” pentru a-și proteja interesele și a se răzbuna
Fadei Nagacevschi, la „În PROfunzime”: Maia Sandu ar putea interveni în conflictul de la Dereneu: „Are autoritate suficientă” # ProTV.md
Fadei Nagacevschi, la „În PROfunzime”: Maia Sandu ar putea interveni în conflictul de la Dereneu: „Are autoritate suficientă”
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 12.02.2026. Invitați: Fadei Nagacevschi, Ștefan Gligor și Ștefan Bejan - VIDEO # ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 12.02.2026. Invitați: Fadei Nagacevschi, Ștefan Gligor și Ștefan Bejan - VIDEO
Debut dificil pentru Elizaveta Hlusovici la Milano Cortina: locul 104 la schi fond, în umbra unui scandal legat de presupuse simpatii pro-ruse - VIDEO # ProTV.md
Debut dificil pentru Elizaveta Hlusovici la Milano Cortina: locul 104 la schi fond, în umbra unui scandal legat de presupuse simpatii pro-ruse - VIDEO
Bayern Munchen câștigă duelul de foc al sferturilor: bavarezii se impun cu 2-0 în fața lui RB Leipzig și fac un pas mare spre trofeu - VIDEO # ProTV.md
Bayern Munchen câștigă duelul de foc al sferturilor: bavarezii se impun cu 2-0 în fața lui RB Leipzig și fac un pas mare spre trofeu - VIDEO
Start în forță pentru campion: Lando Norris, cel mai rapid în prima zi de antrenamente din Bahrain înaintea noului sezon de Formula 1 - VIDEP # ProTV.md
Start în forță pentru campion: Lando Norris, cel mai rapid în prima zi de antrenamente din Bahrain înaintea noului sezon de Formula 1 - VIDEP
Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic - VIDEO # ProTV.md
Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic - VIDEO
Procurorii cer arest preventiv pentru patru dintre persoanele reținute după violențele de la biserica din Dereneu, printre care primarul satului și avocatul preotului - VIDEO # ProTV.md
Procurorii cer arest preventiv pentru patru dintre persoanele reținute după violențele de la biserica din Dereneu, printre care primarul satului și avocatul preotului - VIDEO
Dramă totală la proba regină a patinajului viteză: favorit încurcat pe final, chinez descalificat, iar Jordan Stolz scrie istorie cu un nou record olimpic - VIDEO # ProTV.md
Dramă totală la proba regină a patinajului viteză: favorit încurcat pe final, chinez descalificat, iar Jordan Stolz scrie istorie cu un nou record olimpic - VIDEO
Debut perfect de sezon pentru Climentii Ursu: tânărul țintaș devine campion european la tineret în proba de pistol cu aer comprimat, 10 metri - VIDEO # ProTV.md
Debut perfect de sezon pentru Climentii Ursu: tânărul țintaș devine campion european la tineret în proba de pistol cu aer comprimat, 10 metri - VIDEO
Doi deputați de la „Democrația Acasă”, cercetați după ce au scos fără autorizare o mașină dintr-o parcare specială din Cahul: IGP sesizează Procuratura, iar Grosu cere sancțiuni - VIDEO # ProTV.md
Doi deputați de la „Democrația Acasă”, cercetați după ce au scos fără autorizare o mașină dintr-o parcare specială din Cahul: IGP sesizează Procuratura, iar Grosu cere sancțiuni - VIDEO
Cupa Italiei va avea o nouă deținătoare: Bologna, campioana en-titre, eliminată dramatic de Lazio Roma la loviturile de departajare în sferturile de finală - VIDEO # ProTV.md
Cupa Italiei va avea o nouă deținătoare: Bologna, campioana en-titre, eliminată dramatic de Lazio Roma la loviturile de departajare în sferturile de finală - VIDEO
Proteste masive și violente la Buenos Aires: argentinienii ies în stradă pentru a contesta reforma muncii a Guvernului, însă legea controversată trece prin Parlament - VIDEO # ProTV.md
Proteste masive și violente la Buenos Aires: argentinienii ies în stradă pentru a contesta reforma muncii a Guvernului, însă legea controversată trece prin Parlament - VIDEO
Show de excepție la patinaj artistic în a cincea zi de Olimpiadă: perechea franceză uimește spectatorii și primește nota maximă pentru prestația lor fascinantă - VIDEO # ProTV.md
Show de excepție la patinaj artistic în a cincea zi de Olimpiadă: perechea franceză uimește spectatorii și primește nota maximă pentru prestația lor fascinantă - VIDEO
Zi de aur pentru Italia la Olimpiada Albă: perechea feminină cucerește aurul la dublu sanie în fața Germaniei, iar tandemul masculin domină Austria - VIDEO # ProTV.md
Zi de aur pentru Italia la Olimpiada Albă: perechea feminină cucerește aurul la dublu sanie în fața Germaniei, iar tandemul masculin domină Austria - VIDEO
Parlamentul turc din Ankara, scena unui conflict violent între guvern și opoziție: Deputați se împing și se lovesc în timpul sesiunii care urma să valideze numirea controversatului ministru al Justiției - VIDEO # ProTV.md
Parlamentul turc din Ankara, scena unui conflict violent între guvern și opoziție: Deputați se împing și se lovesc în timpul sesiunii care urma să valideze numirea controversatului ministru al Justiției - VIDEO
Furtuna Nils lovește Franța, Spania și Portugalia cu vânturi de peste 160 km/h: 900.000 de locuințe fără curent și un șofer de camion ucis de o creangă căzută - VIDEO # ProTV.md
Furtuna Nils lovește Franța, Spania și Portugalia cu vânturi de peste 160 km/h: 900.000 de locuințe fără curent și un șofer de camion ucis de o creangă căzută - VIDEO
Polițiștii canadieni au deschis o amplă anchetă după atacul sângeros de la liceul din Tumbler Ridge. Principalul suspect este o persoană transsexuală de 18 ani – VIDEO # ProTV.md
Polițiștii canadieni au deschis o amplă anchetă după atacul sângeros de la liceul din Tumbler Ridge. Principalul suspect este o persoană transsexuală de 18 ani – VIDEO
ANRE a aprobat noi tarife la energia termică. Cât vor achita consumatorii din Chișinău și Bălți - VIDEO # ProTV.md
ANRE a aprobat noi tarife la energia termică. Cât vor achita consumatorii din Chișinău și Bălți - VIDEO
