Kremlinul a anunțat când va avea loc următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina

ProTV.md, 13 februarie 2026 12:30

Kremlinul a anunțat când va avea loc următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina

Acum 5 minute
12:50
„Dacă vrea să își trăiască viața, știe ce are de făcut”. Cu sicriu și cruce, două persoane - amenințate cu moartea și lăsate fără peste 42 de mii de euro. Poliția a reținut un suspect - VIDEO ProTV.md
Acum 30 minute
12:30
Filat anunță că nu mai este dat în căutare internațională de către Interpol ProTV.md
12:30
Primarul satului Dereneu, adus în cătușe, în fața magistraților: Urmează să se decidă dacă va fi plasat în arest sau eliberat - VIDEO ProTV.md
12:30
Kremlinul a anunțat când va avea loc următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina ProTV.md
12:20
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi preluat de portul Constanța. BERD: „Tranzacția va sprijini legăturile economice și comerciale dintre România și Moldova” ProTV.md
12:20
După scumpirile în lanț, carburanții se ieftinesc nesimnificativ. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Acum o oră
12:10
Incident cumplit în China: Carosabilul s-a prăbușit într-o groapă uriașă, sub privirile îngrozite ale trecătorilor ProTV.md
12:00
Un judecător - recunoscut vinovat pentru declarații false, după ce anterior fusese considerat nevinovat. Procuratura Anticorupție vine cu detalii ProTV.md
12:00
Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director. Despre cine este vorba - DOC ProTV.md
12:00
Cei patru reținuți de la Dereneu, inclusiv primarul si avocatul preotului, adusi la Judecătoria Strășeni. Clădirea, înconjurată de polițiști, iar mai multe persoane spun rugăciuni - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
11:40
„Dacă vrea să își trăiască viața, știe ce are de făcut”. Două persoane - amenințate cu moartea și lăsate fără peste 42 de mii de euro. Poliția a reținut un suspect - VIDEO ProTV.md
11:20
Un judecător - recunoscut vinovat, după ce anterior fusese considerat nevinovat pentru declarații false. Procuratura Anticorupție vine cu detalii ProTV.md
11:10
Droguri de peste 300 mii de lei - găsite de polițiști într-un apartament din capitală. Doi tineri - plasați în arest. Ce alte lucruri au fost ridicate în urma perchezițiilor - VIDEO ProTV.md
11:00
Accident în stânga Nistrului: Un șofer - transportat la spital, după ce s-a izbit cu mașina de un alt automobil. Cum s-a întâmplat - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
10:40
−10% pentru toți îndrăgostiții de Milanin Durlești ProTV.md
10:30
Spațiul în care se conturează ziua de mâine ProTV.md
09:40
A furat o mașină de la o spălătorie auto, s-a urcat băut la volan și a provocat un accident: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
09:30
Moscova nu își trimite oamenii la reuniunea mondială organizată de Trump, la Washington. Răspunsul pe care îl tot evită rușii ProTV.md
09:10
Un căprior - salvat de inspectorii de mediu, în urma unui accident rutier la Leova. Care este starea animalului - FOTO ProTV.md
09:00
Noile tarife la energia termică intră în vigoare. Hotărârea ANRE - publicată în Monitorul Oficial /DOC ProTV.md
Acum 6 ore
08:50
Conferința de securitate de la Munchen: La un an după ce JD Vance i-a șocat pe europeni, Trump l-a trimis acum pe Rubio ProTV.md
08:30
Curs valutar BNM pentru 13 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
08:30
Începe Conferința de Securitate de la München, cu tensiuni între UE și SUA. Temele abordate într-o lume „în destrămare” ProTV.md
08:20
Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de ceață, iar vizibilitatea este redusă pe drumurile din țară ProTV.md
08:20
Ploi slabe în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
08:20
Trump amenință Iranul cu consecințe „foarte traumatizante”. „Faza a doua va fi foarte dură pentru ei” ProTV.md
Acum 12 ore
02:40
Audierea lui Cebotari aduce tensiuni între Plahotniuc și Dodon: experții avertizează că fostul lider PD ar putea recunoaște banii din „kuliok” pentru a-și proteja interesele și a se răzbuna ProTV.md
01:00
Fadei Nagacevschi, la „În PROfunzime”: Maia Sandu ar putea interveni în conflictul de la Dereneu: „Are autoritate suficientă” ProTV.md
Acum 24 ore
23:00
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 12.02.2026. Invitați: Fadei Nagacevschi, Ștefan Gligor și Ștefan Bejan - VIDEO ProTV.md
22:20
Debut dificil pentru Elizaveta Hlusovici la Milano Cortina: locul 104 la schi fond, în umbra unui scandal legat de presupuse simpatii pro-ruse - VIDEO ProTV.md
22:20
Bayern Munchen câștigă duelul de foc al sferturilor: bavarezii se impun cu 2-0 în fața lui RB Leipzig și fac un pas mare spre trofeu - VIDEO ProTV.md
22:20
Start în forță pentru campion: Lando Norris, cel mai rapid în prima zi de antrenamente din Bahrain înaintea noului sezon de Formula 1 - VIDEP ProTV.md
22:10
Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic - VIDEO ProTV.md
22:00
Procurorii cer arest preventiv pentru patru dintre persoanele reținute după violențele de la biserica din Dereneu, printre care primarul satului și avocatul preotului - VIDEO ProTV.md
22:00
Dramă totală la proba regină a patinajului viteză: favorit încurcat pe final, chinez descalificat, iar Jordan Stolz scrie istorie cu un nou record olimpic - VIDEO ProTV.md
21:50
Debut perfect de sezon pentru Climentii Ursu: tânărul țintaș devine campion european la tineret în proba de pistol cu aer comprimat, 10 metri - VIDEO ProTV.md
21:40
Doi deputați de la „Democrația Acasă”, cercetați după ce au scos fără autorizare o mașină dintr-o parcare specială din Cahul: IGP sesizează Procuratura, iar Grosu cere sancțiuni - VIDEO ProTV.md
21:40
Cupa Italiei va avea o nouă deținătoare: Bologna, campioana en-titre, eliminată dramatic de Lazio Roma la loviturile de departajare în sferturile de finală - VIDEO ProTV.md
21:30
Proteste masive și violente la Buenos Aires: argentinienii ies în stradă pentru a contesta reforma muncii a Guvernului, însă legea controversată trece prin Parlament - VIDEO ProTV.md
21:20
Show de excepție la patinaj artistic în a cincea zi de Olimpiadă: perechea franceză uimește spectatorii și primește nota maximă pentru prestația lor fascinantă - VIDEO ProTV.md
21:20
Zi de aur pentru Italia la Olimpiada Albă: perechea feminină cucerește aurul la dublu sanie în fața Germaniei, iar tandemul masculin domină Austria - VIDEO ProTV.md
21:10
Parlamentul turc din Ankara, scena unui conflict violent între guvern și opoziție: Deputați se împing și se lovesc în timpul sesiunii care urma să valideze numirea controversatului ministru al Justiției - VIDEO ProTV.md
21:00
LIVE. Conflictul de la DERENEU, dosarele KULIOK și PLAHOTNIUC, astăzi, În PROfunzime ProTV.md
20:50
Furtuna Nils lovește Franța, Spania și Portugalia cu vânturi de peste 160 km/h: 900.000 de locuințe fără curent și un șofer de camion ucis de o creangă căzută - VIDEO ProTV.md
20:50
Polițiștii canadieni au deschis o amplă anchetă după atacul sângeros de la liceul din Tumbler Ridge. Principalul suspect este o persoană transsexuală de 18 ani – VIDEO ProTV.md
20:40
ANRE a aprobat noi tarife la energia termică. Cât vor achita consumatorii din Chișinău și Bălți - VIDEO ProTV.md
20:40
Tragedie în Armata Națională: un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare ProTV.md
20:40
Marș spiritual de 109 zile și 3.200 de kilometri: călugării budiști traversează statele americane și ajung la Memorialul Lincoln pentru a transmite un mesaj de pace și compasiune - VIDEO ProTV.md
20:30
Plahotniuc refuză să facă declarații în dosarul fraudei bancare, invocând viroză: instanța acceptă amânarea audierii și solicită prezentarea confirmării medicale - VIDEO ProTV.md
20:20
„Pacea în Ucraina este cheia securității întregului continent european”, afirmă secretarul general NATO, în timp ce Alianța promite sprijin militar continuu și instruirea soldaților ucraineni - VIDEO ProTV.md
