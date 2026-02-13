VIDEO // Lucrările la Podul de Flori Ungheni–Zagarancea au fost reluate. Proiectul avansează pe ambele maluri ale Prutului
Moldpres, 13 februarie 2026 09:20
Lucrările de construcție la Podul de Flori de la Ungheni–Zagarancea au fost reluate, odată cu ameliorarea condițiilor meteo și creșterea temperaturilor, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Intervențiile se desfășoară în limitele specif...
Acum 15 minute
09:30
Republica Moldova va prelua bunele practici ale României în domeniul patrimoniului cultural # Moldpres
Modernizarea și protejarea patrimoniului cultural prin digitalizare, precum și reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirilor care găzduiesc instituții de cultură s-au aflat în centrul discuțiilor dintre ministrul Culturii al Republicii Moldova, Cristian Ja...
09:30
CFM testează un nou sistem digital de comunicare: documentele pentru circulația trenurilor sunt transmise electronic, fără opriri în stații # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a început testarea unui nou sistem de comunicare operațională destinat asigurării circulației neîntrerupte a trenurilor, proiect care marchează o etapă importantă în procesul de di...
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:10
Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu doi bani și are o cotație oficială de 20 de lei și 11 bani, transmite MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul adaugă doi bani și costă 16 lei și 92 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). ...
09:00
Premierul Alexandru Munteanu: „Reforma administrației publice locale nu va fi de fațadă. Guvernul pregătește amalgamări voluntare ale comunelor și servicii publice mai eficiente” # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova pregătește o reformă a administrației publice locale amplă, bazată pe amalgamarea voluntară a localităților, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice și de a adapta organizarea teritorială la realitățile demografice...
Acum 2 ore
08:20
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, pe mai multe trasee naționale din Republica Moldova, în dimineața zilei de astăzi, iar avertizarea de cod galben este valabilă până la orele amiezii, transmite MOLDPRES.Potrivit Administraț...
08:10
DOC // De astăzi, se ieftinește căldura pentru locuitorii capitalei. Decizia ANRE de micșorare a tarifului a fost publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
De astăzi, locuitorii capitalei vor achita mai puțin pentru căldură. Tarifele micșorate intră în vigoare vineri, 13 februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, cons...
Acum 12 ore
22:30
Ministrul Economiei: „Autoritățile planifică o reformă fără precedent pentru mediul de afaceri, investiții și stabilizarea economiei” # Moldpres
Autoritățile din Republica Moldova pregătesc o reformă majoră a mediului de afaceri, bazată pe debirocratizare și modificări legislative, menită să atragă investiții și să ofere reguli clare pentru sectorul privat. Afirmația a fost făpcută de ministrul Economiei,...
21:30
BTA: Viceguvernatorul Băncii Centrale, Andrey Gurov, este desemnat să conducă guvernul interimar înaintea alegerilor anticipate din aprilie din Bulgaria # Moldpres
Viceguvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei (BNB), Andrey Gurov, a acceptat joi mandatul de a forma un guvern interimar, după ce a fost însărcinat de președinta Iliana Iotova, promițând să acționeze cu rațiune și responsabilitate într-un climat de pr...
21:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința de Securitate de la München. Șefa statului va avea întrevederi cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația reg...
21:10
Pensiile din Republica Moldova vor fi majorate în această primăvară, în contextul scăderii inflației și al îmbunătățirii indicatorilor economici. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Bună seara” ...
20:50
Festivalul Primăverii, sărbătorit la Chișinău. Spectacol chinezesc pe scena Teatrului „Mihai Eminescu”, dedicat Anului Calului de Foc # Moldpres
Festivalul Primăverii, care marchează Noul An chinezesc – Anul Calului de Foc, a fost celebrat la Chișinău printr-un amplu spectacol cultural desfășurat la Teatrul Național „Mihai Eminescu”. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Republicii Populare Chi...
Acum 24 ore
20:40
Naționala de fotbal a R. Moldova și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor! Grupă complicată pentru ,,tricolori" în Liga C - Kazahstan, Slovacia și Insulele Feroe # Moldpres
Echipa națională de fotbal a R. Moldova și-a aflat adversarele din Liga C a UEFA Nations League în urma tragerii la sorți care a avut loc la Buxelles joi, 12 februarie. ,,Tricolorii" se vor duela în Grupa C3 cu Kazahstan, Slovacia și Insulele Feroe., i...
20:30
Republica Moldova ar putea negocia un nou program cu FMI: decizia, așteptată la 27 februarie # Moldpres
Republica Moldova ar putea începe negocierile pentru un nou program de cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI), o decizie în acest sens urmând să fie luată pe 27 februarie, atunci când Consiliul de directori al instituției va examina raportul p...
19:20
Militar în termen, găsit decedat la post după ce s-a rănit cu arma din dotare. A fost deschisă o anchetă # Moldpres
Un militar în termen al Armatei Naționale a fost găsit decedat astăzi, 12 februarie, la postul de serviciu, după ce s-a rănit mortal cu arma din dotare, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, incidentul a avut loc în jurul orei 18:15. Echipajele...
18:10
Modificările controversate din Legea avocaturii, eliminate după reexaminarea Parlamentului # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a reexaminat astăzi Legea nr. 242/2025 cu privire la avocatură. Documentul a fost adoptată inițial pe 10 iulie 2025, însă Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a refuzat să o promulge, comunică MOLDPRES.Șefa statului a motivat...
18:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va fi reorganizat, iar o nouă Instituție Publică „Arii Naturale Protejate de Stat” va fi creată # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va fi reorganizat, iar o nouă Instituție Publică „Arii Naturale Protejate de Stat” va fi creată. Un proiect care prevede modificarea a 12 acte normative din domeniul mediului a fost aprobat astăzi de Legislativ, comunică MOLDP...
17:50
Alertă ANSA: Loturi de lapte praf pentru sugari retrase de pe piață, după depistarea bacteriei Bacillus cereus # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis un avertisment public privind retragerea de pe piață a anumitor loturi de lapte praf pentru sugari produse de Danone, după depistarea bacteriei Bacillus cereus, comunică MOLDPRES.Potrivit comunicatului ANSA,...
17:30
Patru tineri din Bălți și Drochia au fost reținuți pentru comercializarea drogurilor. Oamenii legii au ridicat de la bănuiți aproape 1kg de substanțe narcotice, înainte ca acestea să ajungă la consumatori, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General ...
17:30
17:20
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul Comisiei de evaluare în cazul procurorului Victor Cazacu și a decis trimiterea acestuia la reevaluare, comunică MOLDPRES.Membrii CSP au abordat în ședință, pe lângă acest subiect, mai ...
17:00
Deputații au aprobat astăzi cu 55 de voturi proiectul de lege privind modificarea Codului Educației. Schimbările vizează reorganizarea a 73 de școli, asigurarea unor programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora, incluziunea copiilor cu dizabili...
16:50
Mai mulți bani pentru sportul moldovenesc. 91,5 milioane de lei alocate pentru dezvoltarea federațiilor # Moldpres
Domeniul sportiv din Republica Moldova intră în 2026 cu un buget record de 91,5 milioane de lei, destinat susținerii performanței și dezvoltării sportului la nivel național. Suma este cu circa 5 milioane de lei mai mare decât în 2025 și include fonduri pe...
16:40
Drumuri, trotuare și servicii publice modernizate: planurile MIDR pentru raionul Ialoveni, anunţate de Vladimir Bolea # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a avut astăzi o întrevedere de lucru cu primarii din raionul Ialoveni, în cadrul căreia au fost discutate activitatea administrațiilor publice locale, dificultățile cu care aces...
16:30
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a prezentat astăzi în Parlament principalele modificări care urmează să fie operate în Codul Educației. Schimbările vizează asigurarea unor programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora,...
16:30
115 ani de la nașterea lui Liviu Deleanu: Muzeul Literaturii Române găzduiește o expoziție dedicată poetului # Moldpres
Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău a sărbătorit 61 de ani de la fondare, prilej cu care a fost deschisă expoziția comemorativă „Liviu DELEANU: Dincolo, peste marele prag...”, dedicată împlinirii a 115 ani de la nașterea poetului, ...
16:30
34 de proiecte de dezvoltare durabilă au fost implementate în anul 2025 prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării # Moldpres
După cum se cunoaște, prin Hotărârea Guvernului nr.311/2025 și prin intermediul alocațiilor pentru activitățile de reintegrare a țării au fost alocate 29,6 milioane lei pentru finanțarea a 36 de proiecte de dezvoltare durabilă în perimetrul Zonei de Securit...
16:30
Drumarii intervin în mai multe raioane: traficul pe traseele naționale se desfășoară în condiții bune, dar șoferii sunt avertizați de ceață # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în prezent, circulația pe drumurile publice naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții bune, în urma intervențiilor zilnice realizate de echipele de întreținere rutieră. Po...
16:00
Comuna Lozova devine modernă și confortabilă: două stații de transport public inteligente instalate în localitate # Moldpres
Comuna Lozova din raionul Străşeni face un pas important spre modernizare și confort pentru locuitorii săi. Primăria comunei a anunțat finalizarea instalării a două stații moderne de așteptare pentru transportul public, realizate în cadrul proiectului Smart Villag...
15:50
MEC lansează campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”. Elevii sunt invitați să scrie mesaje de solidaritate copiilor din Ucraina # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează astăzi campania națională de solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”. Astfel, elevii claselor a VI-a – a XII-a sunt invitați să scrie o scrisoare copiilor din Ucraina, în care ...
15:50
Autorizat de Comisia Europeană: Carnea proaspătă și produsele din carne de pasăre pot fi exportate în UE de pe întreg teritoriul Republicii Moldova # Moldpres
Carne proaspătă de pasăre, precum și produsele din carne de pasăre pot fi exportate în Uniunea Europeană de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, potrivit unei decizii a Comisiei Europene din 6 februarie 2026. Acest fapt confirmă nivelul tot mai î...
15:40
Republica Moldova își intensifică dialogul cu partenerii europeni pentru a valorifica experiența statelor care au parcurs deja drumul aderării la Uniunea Europeană. În acest context, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut la Ta...
15:10
Forțele ucrainene au efectuat în timpul nopții de miercuri spre joi atacuri cu drone și rachete asupra unor obiective militare și energetice din mai multe regiuni rusești, inclusiv asupra unei rafinării situate în nordul țării, la aproape 2.000 de kilometri de...
15:00
Audierea fostului democrat Vladimir Plahotniuc în dosarul fraudei bancare a fost reprogramată, acesta a invocat că este bolnav # Moldpres
Audierea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, în dosarul fraudei bancare a fost reprogramată, după ce acesta a declarat în fața instanței că se simte rău și nu poate depune mărturii și nici nu și-a finalizat discursul, comunică MOLDPR...
14:40
Dan Barna, ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul de Asociere UE-Moldova: „Țara are oportunitatea de a se desprinde de influența nefastă a Estului și să ocupe locul meritat în familia europeană” # Moldpres
Europarlamentarul Dan Barna a fost ales astăzi vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul de Asociere UE-Moldova. Oficialul a subliniat că, în noua sa postură, se va asigura că „vocea Moldovei se aude puternic în Parlamentul Euro...
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de tip Cod Galben, valabilă în intervalul 12 februarie, ora 20:00 – 13 februarie, ora 12:00. Fenomenul vizat este ceața, care se va manifesta pe arii extinse, reducând semnificativ vi...
14:40
Organizația Națiunilor Unite (ONU) a îndemnat joi Rusia să 'înceteze imediat' atacurile împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, care au aruncat orașe întregi în întuneric și le-au lăsat fără încălzire, reamintind...
14:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) investighează un dosar penal ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la aproximativ...
14:10
Inițiative precum dotarea cu mobilier școlar modern a liceului românesc „Mihai Eminescu” din Corjova, derularea de proiecte comune pe tema identității românești, sprijinirea mass-media în limba română și promovarea culturii la nivel loca...
14:10
Republica Moldova și Republica Turcia își consolidează relațiile comerciale prin actualizarea Acordului de Comerț Liber. Parlamentul a ratificat astăzi Decizia Comitetului mixt moldo-turc privind aplicarea noilor prevederi ale Convenției regionale pan-euro-mediterane...
14:00
Republica Moldova și Comisia Europeană au evaluat progresele în alinierea la standardele UE în domeniul mediului # Moldpres
Republica Moldova a făcut pași importanți în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene, progrese care au fost analizate în cadrul unor ședințe de lucru găzduite de Ministerul Mediului, la care a participat și o delegație a Comisiei Europene, transmi...
13:40
Parlamentarii europeni vor acorda asistență deputaților de la Chișinău în transpunerea legislației europene. Siegfried Mureșan: „Oferim sprijin direct pe toate clusterele de negociere” # Moldpres
Parlamentarii europeni vor acorda sprijin deputaților de la Chișinău în transpunerea legislației europene și pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la UE. Anunțul a fost făcut astăzi de eurodeputatul Siegfried Mureșan, în urma ședinței Delegației P...
13:30
Companii din mai multe state s-au reunit la Chișinău la Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional” # Moldpres
Reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor publice și ai organizațiilor de suport a businessului din Republica Moldova, România, Ucraina, Lituania, Polonia și Israel s-au reunit astăzi la Chișinău în cadrul Forumului de Afaceri „Fabricat...
13:20
Vicepremierul Vladimir Bolea, la Ialoveni: „Investițiile în infrastructură servesc direct locuitorilor” # Moldpres
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Ialoveni, la Dănceni, unde mai multe proiecte locale aduc îmbunătățiri semnificative pentru comunitate, transmite MOL...
13:20
Speakerul Igor Grosu despre situația cu biserica din Dereneu: „Legea trebuie aplicată pentru toți, fără discriminare” # Moldpres
Tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, generate de disputa privind dreptul de folosință asupra bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, au ajuns și în vizorul conducerii Parlamentului. Speakerul Igor Grosu îndemnă la calm și precizează că ...
12:50
VIDEO // Doi bărbați, printre care un cetățean al Federației Ruse, reținuți în capitală pentru trafic de droguri # Moldpres
Doi bărbați, printre care un cetățean al Federației Ruse, au fost reținuți pentru trafic de droguri. Cei doi intenționau să organizeze o rețea de procurare, transportare și comercializare a substanțelor stupefiante și psihotrope, informează MOLDPRES.Potrivit Ins...
12:20
Procuratura Anticorupție a prezentat astăzi Raportul de Activitate pentru anul 2025, evidențiind progrese semnificative în combaterea corupției la nivel înalt și consolidarea statului de drept în Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit documentul...
12:20
Calea Ferată și Inspectoratul pentru Situații de Urgență își unesc forțele pentru situații excepționale şi siguranța infrastructurii feroviare # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au semnat, la 12 februarie 2026, un Acord de cooperare interinstituțională menit să consolideze capacitatea de prevenire și intervenție &...
12:10
Carnea de pasăre din Republica Moldova ajunge pe piața UE: autorizare pentru întreg teritoriul țării # Moldpres
Întreg teritoriul Republicii Moldova a fost inclus în lista statelor autorizate pentru exportul produselor din carne de pasăre către UE - o etapă importantă pentru sectorul agroalimentar național și pentru extinderea accesului la piața europeană. În aces...
11:50
ANTA respinge acuzațiile de la protestul transportatorilor: „Soluțiile trebuie căutate prin dialog legal” # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a emis o declarație oficială în contextul acțiunii de protest desfășurate la 12 februarie de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA). Instituția consideră că manifestația are un pronunțat caracter d...
