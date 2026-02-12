ANRE a aprobat noile tarife pentru energia termică, inclusiv scăderea tarifelor la Termoelectrica și CET-Nord
Ziarul de Garda, 12 februarie 2026 11:40
Astăzi, 12 februarie, a fost aprobată revizuirea prețurilor pentru energia electrică produsă în cogenerare și a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor. Astfel, la „Termoelectrica" energia electrică produsă s-a ieftinit 0,85 lei/kWh și va fi de 2,31 lei/kWh. La fel, energia termică va fi cu 490 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare, anunță Agenția...
Acum 30 minute
11:40
Pasivitatea ne costă, solidaritatea – nu. Direcționează 2% din impozitul tău pe venit pentru binele copiilor! # Ziarul de Garda
Pasivitatea este extrem de comodă: nu doare, nu irită, nu cere efort. E simplu să nu faci nimic: să lași Declarația privind impozitul pe venit parțial completată, să spui „nu contează”, să lași statul să decidă în locul tău unde ajung banii publici. Și totuși, în fiecare primăvară, până la data de 30 aprilie, angajații...
11:40
ANRE a aprobat noile tarife pentru energia termică, inclusiv scăderea tarifelor la Termoelectrica și CET-Nord # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, a fost aprobată revizuirea prețurilor pentru energia electrică produsă în cogenerare și a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor. Astfel, la „Termoelectrica” energia electrică produsă s-a ieftinit 0,85 lei/kWh și va fi de 2,31 lei/kWh. La fel, energia termică va fi cu 490 lei/Gcal mai puțin decât tariful în vigoare, anunță Agenția...
Acum o oră
11:30
LIVE TEXT/ Un magazin, un microbuz și o ambulanță au fost avariate: 20 de persoane din regiunea Harkiv au fost rănite în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 În urma bombardamentului rusesc, 20 de persoane au fost rănite în regiunea Harkiv, iar trei persoane au fost ucise. Acest lucru a fost raportat de Departamentul de Poliție Regională Harkiv, Parchetul și Poliția Regională Harkiv, scrie Hromadske. În orașul Barvinkove, districtul Izium, o dronă rusească de un tip Geran-2, a atacat un magazin...
11:20
Cinci persoane au fost trimise în judecată după ce au obținut un profit ilegal de 230 de milioane de lei din organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni spre UE, prin Moldova # Ziarul de Garda
Cinci persoane au fost trimise în judecată, învinuite de organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni apți de luptă ai Ucrainei spre Uniunea Europeană, prin Moldova, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Conform oamenilor legii, începuturile acestei scheme infracționale au fost stabilite în 2022, atunci când majoritatea achitărilor erau în valută tradițională....
11:20
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, prezintă în plenul Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea Codului Educației # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, are loc ședința Parlamentului, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen din perioada 12–20 februarie 2026. În această perioadă, deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului educației, inițiativele legislative privind reformarea autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va...
Acum 2 ore
11:00
Curtea Constituțională a a validat mandatul deputatei Tatatina Rotari de pe lista partidului „PAS”, după ce Anastasia Nichita a renunțat la mandat # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională, în cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, a validat mandatul de deputată al Tatatinei Rotari, de pe lista partidului „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Tatiana Rotari, juristă de profesie, a semnat, pe 6 februarie, declarația de consimțământ de la Comisia Electorală Centrală privind acceptarea mandatului vacant de deputat în Parlamentul R. Moldova. Deputată pe...
10:50
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Ministra de Interne va fi audiată în plenul Legislativului, la o ședință ulterioară, cu privire la traficul de droguri din țară # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, are loc ședința Parlamentului, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen din perioada 12–20 februarie 2026. În această perioadă, deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului educației, inițiativele legislative privind reformarea autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va...
10:50
VIDEO/ Cazul tânărului „apatrid” prezentat de Vasile Costiuc vs cazuri similare. Ce spune șeful ASP # Ziarul de Garda
Situația tânărului de 20 de ani, născut în R. Moldova, care recent și-a îndeplinit serviciul militar și care ar fi fost declarat apatrid de instituțiile statului din motiv că nu și-a perfectat buletin de identitate până la vârsta de 18 ani, a scos la iveală faptul că situația este comună și pentru alți cetățeni ai...
10:40
Procurorul anticorupție, Victor Cazacu va fi reevaluat. CSP a respins raportul negativ al Comisiei de evaluare # Ziarul de Garda
Procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Victor Cazacu, va fi reevaluat. Astăzi, 12 februarie, la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), cu vot unanim, membrii CSP au decis reevaluarea procurorului Cazacu, prin respingerea raportului Comisiei de evaluare a procurorilor. Anterior, Comisia de evaluare a procurorilor a constatat necorespunderea procurorului cu criteriul de integritate financiară prevăzut de...
10:40
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie, rămâne în arest în România # Ziarul de Garda
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare de patrie, rămâne în arest. Înalta Curte de Casație și Justiție de la București a respins cererea lui Bălan de contestare a măsurii arestului preventiv, prelungindu-l până pe 27 februarie, scrie Radio Moldova. Fostul director adjunct al Serviciului de...
10:30
Imaginea Maiei Sandu, a premierului Munteanu și a Asociației Media-Guard, parteneră cu Ziarul de Gardă, folosită în scop fraudulos. Reacția ZdG # Ziarul de Garda
Câteva entități digitale false folosesc fraudulos imaginea Asociației Media-Guard, parteneră a ZdG, precum și imaginea Media Ownership Moldova, și telefonul și adresa redacției ZdG, pentru a lansa o schemă de escrocherie financiară, cerându-le cetățenilor bani pentru a investi și a câștiga zeci de mii de lei lunar. Escrocii din spatele schemei au generat și clipuri...
10:30
Drumul care duce spre Comrat este nou și modern. Una dintre cele mai moderne autostrăzi din R. Moldova. A fost construit din banii Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, fiind finalizat în 2022. Are benzi de circulație largi, 6 poduri, semnalmente rutiere și tot pachetul. Pe acest drum e ușor și sigur să călătorești spre...
10:20
Un bărbat din capitală a fost reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 12 februarie, un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind suspectat că ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare, în perioada electorală din septembrie 2025, către mai multe persoane, inclusiv funcționari publici aflați în proces de identificare, se...
10:10
Imaginea Maiei Sandu, a premierului Munteanu și a Asociației Media-Guard, parteneră cu Ziarul de Gardă, folosită în scop fraudulos. Reacția Președinției # Ziarul de Garda
Câteva entități digitale false folosesc fraudulos imaginea Asociației Media-Guard, parteneră a ZdG, precum și imaginea Media Ownership Moldova, și telefonul și adresa redacției ZdG, pentru a lansa o schemă de escrocherie financiară, cerându-le cetățenilor bani pentru a investi și a câștiga zeci de mii de lei lunar. Escrocii din spatele schemei au generat și clipuri...
Acum 4 ore
10:00
„Orice om își dorește să rămână în țara sa și să muncească aici”. Istoria unei ferme dezvoltate de un tânăr din Vadul-Rașcov # Ziarul de Garda
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în R. Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Chișinău în Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă. Tânărul antreprenor își dorește...
10:00
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: proiectul de modificare a Codului educației, în prima lectură, și acordul de comerț liber cu Turcia, pe agendă # Ziarul de Garda
Astăzi, 12 februarie, are loc ședința Parlamentului, după ce Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen din perioada 12–20 februarie 2026. În această perioadă, deputații vor examina, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului educației, inițiativele legislative privind reformarea autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va...
09:30
RISE Moldova: Flota lui Șor din Turcia. Trei avioane și un elicopter, toate cumpărate prin interpuși # Ziarul de Garda
Aflat sub sancțiuni internaționale și căutat de INTERPOL, Ilan Șor s-a aciuat la Moscova și a început să investească într-o flotă aeronautică proprie. RISE Moldova a identificat trei avioane și un elicopter, toate cumpărate prin interpuși. Le-a înregistrat-o sub aerobaza unui om de afaceri turc, iar beneficiar în acte figurează un bărbat din Uzbekistan. Publicația...
09:30
Doi tineri de 18 și 19 ani au comis un jaf la o bancă din capitală. Aceștia au fost condamnați la închisoare # Ziarul de Garda
Doi tineri, unul, în vârstă de 19 ani, originar din Ucraina, și celălalt, în vârstă de 18 ani, originar din R. Moldova au fost condamnați la 3 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru un jaf într-o sucursală bancară din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău, informează Procuratura...
08:40
„Acesta este un pas înapoi care nu poate duce decât la o scădere a securității oamenilor.” WhatsApp a declarat că Rusia încearcă să blocheze complet aplicația # Ziarul de Garda
Compania WhatsApp a anunțat că autoritățile ruse au încercat să blocheze complet serviciul de mesagerie și a publicat o declarație în limba rusă pe canalele sale de socializare. „Astăzi, autoritățile ruse au încercat să blocheze complet WhatsApp, în încercarea de a forța oamenii să treacă la o aplicație deținută de stat, vulnerabilă la supraveghere. Eforturile...
08:20
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice și drone. Război în Ucraina, ziua 1450 # Ziarul de Garda
8:15 Rusia a atacat Kievul și alte orașe ucrainene cu rachete balistice și drone. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachetele balistice rusești se îndreptau spre Kiev în jurul orei 2:20 dimineața,. La scurt timp după aceea, jurnaliștii Kyiv Independent au raportat explozii puternice în capitală, însoțite de pene de curent. Mai puțin de...
Acum 24 ore
22:20
Vladimir Bolea: R. Moldova va construi prima linie de cale ferată electrificată între Chișinău-Ungheni # Ziarul de Garda
În acest an va fi realizat studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Ungheni – Chișinău, ce va permite circulația trenurilor cu o viteză de 140 km/h. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul emisiunii În Context de...
22:00
Dan Perciun: „Aproximativ 90% dintre protestatari nu sunt din Dereneu. Sunt aduși din afară pentru a crea tensiuni” # Ziarul de Garda
Tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, ar fi alimentate artificial prin mobilizarea organizată a unor persoane din afara localității, susține ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Ministrul a menționat că protestele din ultimele zile „au un caracter orchestrat”, iar imaginile create în jurul conflictului sunt exploatate inclusiv propagandistic. Declarațiile au fost făcute...
21:20
„Este prima dată când aud de așa ceva.” Zelenski a comentat rapoartele potrivit cărora ar intenționa să anunțe alegeri și un referendum pe 24 februarie # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat un articol din Financial Times conform căruia el ar intenționa să anunțe alegeri prezidențiale și un referendum la al patrulea an de la începutul invaziei Rusiei, scrie Suspilne. „Este prima dată când aud despre intenția de a anunța data de 24 [februarie 2026]. Probabil că am auzit-o de la...
20:40
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri că există un „risc real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne, provocate de confruntările lui cu președintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final riscă să ducă la „destabilizarea” Europei, informează agenția spaniolă de presă EFE, citează HotNews. „În fond, există un risc real –...
20:30
Citiți joi în ZdG: Dosarele Plahotniuc – de la stăpânul justiției la justițiabil și O țară care îmbătrânește. De ce dispare populația R. Moldova? # Ziarul de Garda
În cea de-a cincea ediție tipărită a ZdG din acest an, citiți, la rubrica Anchetă, despre dosarele în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc, revenit în R. Moldova în septembrie 2025, în cătușe. Ziarul de Gardă vă propune o retrospectivă a tuturor dosarelor penale în care este vizat cel supranumit „Al Capone din Grozești”. Tot...
20:00
LIVE TEXT/ Zelenski anunță o nouă rundă de negocieri Ucraina-SUA-Rusia, care se vor concentra pe problema teritorială. Război în Ucraina, ziua 1449 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:56 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, într-un interviu pentru Bloomberg, că următoarea rundă de negocieri Rusia-SUA-Ucraina ar urma să aibă loc săptămâna viitoare. Potrivit acestuia, negociatorii ar urma să se concentreze, în cadrul discuțiilor, pe problema privind teritoriul, un aspect încă nerezolvat. Potrivit Bloomberg, pe agenda noii runde de discuții se află...
19:20
Raport de activitate al CSJ: Peste 4300 de cauze au fost examinate de 10 judecători în 2025 # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025. Datele raportate astăzi, 11 februarie, arată că în anul 2025 CSJ a examinat 4362 cauze examinate din 4597 înregistrate. Conform comunicatului de presă emis de Ministerul Justiției, instanța supremă a dat prioritate dosarelor legate de corupție, integritate, evaluare externă. Numărul dosarelor de...
18:50
Biatlonista Alina Stremous a ocupat locul 14 la Jocurile Olimpice de la Milano–Cortina, în proba de 15 km individual # Ziarul de Garda
Biatlonista Alina Stremous a ocupat locul 14 la Jocurile Olimpice de la Milano–Cortina, în proba de 15 km individual. Fără niciun tur de penalitate, ea a fost cronometratǎ în 43 minute şi 46,5 secunde, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Campioanǎ olimpicǎ a devenit franțuzoaica Julia Simon (41:15.6), fiind urmatǎ de o altǎ reprezentantǎ a...
18:30
„Dacă dumneavoastră vreți să schimbați ceva, eu trebuie să mă consult cu Moscova”. Acord secret, între Dodon și Plahotniuc, ce prevedea federalizarea. Secvență video, prezentată în dosarul „kuliok” # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc nu a venit să depună mărturii în dosarul „kuliok”, în care este inculpat fostul președinte al R. Moldova, socialistul Igor Dodon, dar în ședința din 11 februarie a fost prezentată o înregistrare video de la întâlnirea lui Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc și Serghei iaralov, în care se discută despre formarea unei coaliții...
18:00
Detalii despre cazul în care deputații Sergiu Stefanco și Ana Țurcan Oboroc au pătruns neautorizat într-o parcare specială și au „eliberat” un automobil # Ziarul de Garda
doi deputați din cadrul unui partid în Parlamentul R. Moldova ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul unei parcări speciale, unul dintre ei urcând la volanul mașinii, pe care ulterior a restituit-o proprietarului, a anunțat Poliția, Conform informațiilor ZdG, cei doi deputați sunt Sergiu Stefanco și Ana Țurcan Oboroc, aleși pe lista partidului „Democrația Acasă”. Sergiu...
17:50
Avocatul Mitropoliei Basarabiei, despre conflictul legat de biserica din Dereneu: „Nu este o problemă politico-religioasă, ci o problemă juridică”. Poziția Mitropoliei Moldovei # Ziarul de Garda
„R. Moldova a dat un examen de protejare a statului de drept și trăiesc cu impresia că, în pofida intervenției autorităților, statul de drept este la terapie intensivă”, spune Gabriel Andrei Gherasa, Vicar Administrativ al Mitropoliei Basarabiei și al Comunității religioase, care, împreună cu avocatul Mitropoliei Basarabiei, Constantin Turuta au susținut o conferință de presă...
17:20
DOC/ Tarife mai mici pentru energia termică livrată consumatorilor de către Termoelectrica, dar mai mari pentru cetățenii din nordul țării. Proiectele de hotărâre, pe agenda ședinței ANRE # Ziarul de Garda
Locuitorii capitalei ar urma să achite pentru energia termică livrată de S.A „Termoelectrica” 2020 lei/Gcal (fără TVA), adică cu 490 de lei mai puțin decât în prezent. De cealaltă parte, consumatorii de la nordul țării ar putea achita 2201 lei/Gcal (fără TVA) – cu 105 lei mai mult. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va examina...
17:20
LIVE TEXT/ O femeie a murit și alte trei persoane au fost rănite în urma unui atac rus cu drone asupra unei ambulanțe, în regiunea Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1449 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 În regiunea Harkiv, o femeie a murit și alte trei persoane au fost rănite în urma unui atac rus cu drone asupra unei ambulanțe, au anunțat salvatorii. Mașina se deplasa pe autostrada M-03 și, în apropierea satului Brigadirivka din raionul Izium, a fost atacată de o dronă rusească. Echipele de salvare au stins...
17:10
MEC a prezentat datele privind rata de promovare a examenelor pentru viitorii șoferi: în 2025, din peste 47 800 de persoane înscrise la categoria B, doar 23,59% au susținut proba practică # Ziarul de Garda
Rata de promovare a absolvenților școlilor auto la examenele organizate de Agenția Servicii Publice (ASP) a fost analizată, pentru al treilea an consecutiv, de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit unui comunicat, evaluarea are la bază o hotărâre de Guvern, care stabilește rata de promovare a examenului drept indicator obligatoriu de performanță pentru menținerea autorizației...
17:00
Dan Perciun anunță că, în acest an, în școlile din țară ar putea fi implementată o aplicație destinată monitorizării școlilor și a stării de bine a elevilor # Ziarul de Garda
O aplicație mobilă integrate cu catalogul electronic, prin care elevii să poată raporta periodic cum se simt la școală ar putea fi lansată în școlile din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun într-un interviu acordat diez. Potrivit ministrului, aplicația ar putea să includă chestionare scurte, cu 5-7 întrebări, transmise...
16:10
„Atât timp cât liderii de la Tiraspol nu vor accepta o formulă transparentă de livrare a gazelor, această problemă va reapărea”, a comentat vicepremierul Valeriu Chiveri criza energetică din stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Crizele energetice din regiunea transnistreană ar putea să se repete atât timp cât liderii de la Tiraspol nu vor accepta o formulă transparentă și sustenabilă de livrare a gazelor în regiune, a declarat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri înainte de ședința de Guvern de astăzi, 11 februarie. Potrivit oficialului, actuala situație din stânga Nistrului este...
16:00
VIDEO/ Inițiativă legislativă pentru sprijinirea producătorilor locali: acces mai ușor în magazine și promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare. „Această legea introduce niște reguli care vor schimba modul în care se face comerț” # Ziarul de Garda
Mai mulți deputați au elaborat un proiect de lege care ar urma să ajute producătorii locali care „se lovesc de un zid atunci când încercă să își vândă produsele în marele magazine sau către restaurante”. Totodată, cumpărătorii ar urma să poată identifica mai ușor locului în care se vând produse locale, fără mai mulți intermediari....
15:50
Premierul Alexandru Munteanu comentează conflictul din Dereneu: „Nu ne amestecăm în treburile bisericești. Legea trebuie respectată” # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu a comentat conflictul dintre două comunități ortodoxe din satul Dereneu, raionul Călărași, menționând că autoritățile centrale vor urmări anchetele penale deschise pe acest caz. Declarațiile prim-ministrului au fost făcute în urma ședinței de Guvern din 11 februarie. „Noi, ca autorități centrale, nu ne amestecăm în treburile bisericești. E la discreția enoriașilor și...
15:30
LIVE/ Ședința Guvernului. Întreprinderii de Stat Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița” va fi lichidată după 30 de ani de activitate # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 11 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsește proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță, și proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la lichidarea Întreprinderii de Stat Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița”. UPDATE 14:40 Proiect de...
15:00
Un deținut s-ar fi dat drept domnișoară pe o platformă de matrimoniale, iar apoi a șantajat un bărbat căsătorit cu fotografiile intime. Acesta a primit încă 9 ani de închisoare și o amendă de 100 de mii de lei pentru șantaj intim # Ziarul de Garda
Un deținut din penitenciarul nr. 4 Cricova va ispăși încă 9 ani închisoare pentru un șantaj intim, comis împotriva unui chișinăuian căsătorit, potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, deținutul și victima ar fi stabilit contactul pe aplicația mobilă Whatsapp, după ce la...
14:50
LIVE TEXT/ Detalii despre familia din Harkiv ai cărei trei copii și tatăl au decedat în urma unui atac cu o dronă rusească: „Se evacuase încercând să scape de bombardamente. Era prima lor noapte în noul loc”. Război în Ucraina, ziua 1449 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:40 Guvernatorul regiunii Harkiv, Oleh Siniehubov, a publicat imagini cu consecințele atacului rus asupra orașului Bohoduhiv din această noapte. Acesta a spus că familia care a fost lovită tocmai se evacuase din Zolochiv (sat din raionul Bohoduhiv, n.r.), „încercând să scape de bombardamentele constante și să găsească un loc mai sigur în care să...
14:30
LIVE/ Ședința Guvernului. Ministerul Sănătății și Agriculturii au noi secretari de stat # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se întrunește miercuri, 11 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi se regăsește proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță, și proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la lichidarea Întreprinderii de Stat Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardița”. UPDATE 14:27 Proiect pentru...
14:30
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează asupra unor tentative de fraudă, sub pretextul verificării cererii pentru compensații: „Ministerul nu solicită astfel de informații prin telefon, mesaje sau link-uri” # Ziarul de Garda
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează asupra unei tentative de fraudă privind solicitarea datelor personale de la cetățeni, sub pretextul verificării cererii pentru compensații. „În contextul mai multor sesizări primite de la cetățeni, reamintim să fiți vigilenți și să nu oferiți date personale și să nu accesați link-uri necunoscute sub pretextul verificării cererii pentru compensații....
14:20
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre R. Moldova și Ucraina va fi actualizat. „Nu va contribui direct sau indirect la desfășurarea sau participarea la acțiuni militare” # Ziarul de Garda
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre R. Moldova și Ucraina va fi actualizat. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor și semnarea proiectului Acordului dintre Guvernul R. Moldova și cabinetul de miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară. Potrivit unui comunicat de presă emis de Parlament, acordul vizează cooperarea prin schimbul de expertiză...
14:10
Martorul Plahotniuc a refuzat să vină în instanță în dosarul „kuliok”, în care este inculpat Igor Dodon # Ziarul de Garda
Deși a declarat anterior că va veni să depună mărturii în dosarul „kuliok”, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința din 11 februarie de la Curtea Supremă de Justiție, unde are loc procesul. Instanța a anunțat că Plahotniuc a refuzat să se prezinte pentru că mâine, 12 februarie, are ședință în dosarul în care el...
13:50
Orange Moldova este Top angajator în Republica Moldova în 2025, conform studiului realizat de AXA Management Consulting # Ziarul de Garda
Orange Moldova a fost desemnată „Top Employer în Republica Moldova” în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025. Și în acest an, compania se regăsește printre angajatorii apreciați de propriile echipe pentru mediul de lucru oferit. Distincția se bazează pe feedbackul anonim oferit de angajați în studiul realizat de AXA Management Consulting, la care au participat...
13:50
Prima comunitate de energie din surse regenerabile care va permite să producă, să consume, să stocheze și să partajeze energia electrică a fost înregistrată de ANRE # Ziarul de Garda
Prima comunitate de energie din surse regenerabile, care urmează să își desfășoare activitatea în satul Cociulia, raionul Cantemir, a fost înregistrată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). „Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în promovarea producerii și consumului local de energie din surse regenerabile, cu implicarea activă a cetățenilor, a întreprinderilor mici și...
13:20
LIVE TEXT/ Zelenski nu ar urma să anunțe pe 24 februarie organizarea alegerilor, așa cum a scris presa internațională. Război în Ucraina, ziua 1449 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:10 În prezent, președintele Volodimir Zelenski nu intenționează să anunțe pe 24 februarie alegeri prezidențiale sau un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia, a declarat pentru Kyiv Independent, pe 11 februarie, o sursă din cadrul Biroului Președintelui, familiarizată cu această chestiune. Comentariul a venit după ce Financial Times a raportat că...
12:30
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu. Sentința prin care a fost condamnat la 8 ani de detenție a fost contestată de acuzarea de stat # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că a contestat marți, 10 februarie, la Curtea de Apel Centru, sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 27 ianuarie, în cauza penală în privința fostului deputat Constantin Țuțu. Mai exact, procurorii cer 15 ani de închisoare pentru ex-deputatul democrat, condamnat de prima instanță la doar 8...
12:20
Dosarul accidentului de la Bahmut, blocat în faza de urmărire penală de peste doi ani. Noi acuzații și explicații # Ziarul de Garda
Dosarul accidentului rutier de la Bahmut, soldat cu moartea a patru persoane, inclusiv a unui copil, în care este cercetat procurorul Dumitru Triboi, fost șef al Procuraturii raionului Ungheni, se află în continuare la etapa de urmărire penală. Avocatul familiei victimelor, Ion Bucur, susține că ancheta este tergiversată și că, la peste doi ani și...
