ANRE a aprobat noi tarife la energia termică. Cât vor achita consumatorii din Chișinău și Bălți - VIDEO

ProTV.md, 12 februarie 2026 20:40

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
21:10
Parlamentul turc din Ankara, scena unui conflict violent între guvern și opoziție: Deputați se împing și se lovesc în timpul sesiunii care urma să valideze numirea controversatului ministru al Justiției - VIDEO ProTV.md
Acum 10 minute
21:00
LIVE. Conflictul de la DERENEU, dosarele KULIOK și PLAHOTNIUC, astăzi, În PROfunzime ProTV.md
Acum 30 minute
20:50
Furtuna Nils lovește Franța, Spania și Portugalia cu vânturi de peste 160 km/h: 900.000 de locuințe fără curent și un șofer de camion ucis de o creangă căzută - VIDEO ProTV.md
20:50
Polițiștii canadieni au deschis o amplă anchetă după atacul sângeros de la liceul din Tumbler Ridge. Principalul suspect este o persoană transsexuală de 18 ani – VIDEO ProTV.md
20:40
ANRE a aprobat noi tarife la energia termică. Cât vor achita consumatorii din Chișinău și Bălți - VIDEO ProTV.md
20:40
Tragedie în Armata Națională: un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare ProTV.md
20:40
Marș spiritual de 109 zile și 3.200 de kilometri: călugării budiști traversează statele americane și ajung la Memorialul Lincoln pentru a transmite un mesaj de pace și compasiune - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
20:30
Plahotniuc refuză să facă declarații în dosarul fraudei bancare, invocând viroză: instanța acceptă amânarea audierii și solicită prezentarea confirmării medicale - VIDEO ProTV.md
20:20
„Pacea în Ucraina este cheia securității întregului continent european”, afirmă secretarul general NATO, în timp ce Alianța promite sprijin militar continuu și instruirea soldaților ucraineni - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 12.02.2026 ProTV.md
20:10
Scandalul bisericii din Dereneu divide Parlamentul: Grosu și PAS acuză politicienii pro-ruși de manipulare religioasă, opoziția critică lipsa implicării guvernului: „Statul trebuie să aplice legea” - VIDEO ProTV.md
20:00
Căușeni sub asediul deșeurilor: drumul principal acoperit de plastic și carton, muncitorii primăriei încearcă să facă ordine, iar șeful salubrizării acuză lipsa contractului cu primarul - VIDEO ProTV.md
19:50
Zelenski neagă zvonurile privind alegeri prezidențiale și referendum pe 24 februarie și spune că scrutinul va avea loc doar după armistițiu și garanții de securitate pentru Ucraina - VIDEO ProTV.md
19:40
Scandal la Bălți: apărătorii drepturilor animalelor protestează împotriva eutanasierei câinilor fără stăpân și cer soluții umane, în timp ce primăria susține că nu are bani pentru altceva - VIDEO ProTV.md
19:40
Atac rusesc devastator asupra Ucrainei: aproape 300.000 de oameni din Odesa fără electricitate și apă, patru morți la Dnipro și mii de clădiri fără încălzire în Kiev - VIDEO ProTV.md
19:30
Tragedie în Armata Națională: un militar în termen s-a împușcat cu arma din dotare ProTV.md
19:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.02.2026 ProTV.md
19:20
Tragedie în Armata Națională: un militar s-a împușcat cu arma din dotare ProTV.md
Acum 4 ore
19:00
„Nu a rămas mult, o să așteptați”: Plahotniuc evită să spună dacă va depune mărturii în dosarul „kuliok”, iar Dodon afirmă că nu a pus mâna pe sacoșă și că adevărul îl va spune liderul PD ProTV.md
18:20
Rusia anunță repatrierea unor copii și îi mulțumește Melaniei Trump. Mesajul transmis de comisara lui Putin ProTV.md
18:10
Ședința Parlamentului din 12 februarie. Moțiune simplă asupra politicii statului în domeniul energetic - pe ordinea de zi - VIDEO ProTV.md
17:50
Procurorii cer arest preventiv pentru patru dintre persoanele reținute după violențele de la biserica din Dereneu, printre care primarul satului și avocatul preotului ProTV.md
17:40
Parlamentul aprobă în prima lectură modificări majore la Codul Educației: acces echitabil, suport pentru elevi și cadre didactice, și reformarea școlilor mici ProTV.md
17:30
Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic ProTV.md
17:30
Kremlinul ia în calcul să îi trimită o invitație lui Donald Trump la parada de Ziua Victoriei de la Moscova. „Îl vom întreba dacă poate participa” ProTV.md
17:30
Un drum intens circulat din Shanghai a fost înghițit de un crater uriaș. Momentul, surprins de camerele de supraveghere din apropiere – VIDEO ProTV.md
Acum 6 ore
17:10
Replica lui Viktor Orban după declarațiile lui Zelenski despre aderarea la UE: „Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate” ProTV.md
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.02.2026 ProTV.md
16:50
Decizie importantă pentru sectorul avicol: producătorii moldoveni pot exporta carne de pasăre în Uniunea Europeană fără restricții teritoriale ProTV.md
16:50
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, va participa la Conferința de Securitate de la München în perioada 13–14 februarie ProTV.md
16:40
Percheziții în capitală, într-un dosar de 26 de milioane de dolari: o navă maritimă ar fi fost înstrăinată ilegal printr-o schemă bine pusă la punct. Mai multe persoane sunt cercetate penal ProTV.md
16:00
Conflictul de la DERENEU, dosarele KULIOK și PLAHOTNIUC, joi, În PROfunzime ProTV.md
16:00
14 februarie fără stres: primește 10% reducere la buchetele comandate din timp ProTV.md
15:30
Procurorul de caz, după ce instanța a acceptat cererea lui Plahotniuc de a fi audiat într-o altă ședință: „Poate fi considerată o acțiune de a tergiversa examinarea cauzei" - VIDEO ProTV.md
15:30
Șase mistreți - găsiți morți într-o pădure din Leova. Moldsilva: „Există risc de infectare cu Pesta Porcină Africană” ProTV.md
15:30
O navă de război a SUA s-a ciocnit cu un alt vapor al Marinei în largul Americii de Sud ProTV.md
Acum 8 ore
15:00
Președintele Organizației Teritoriale Șoldănești a fostului Partid Politic „ȘOR” - condamnat la 4 ani de închisoare: „A știut că partidul era finanțat din surse ilicite” ProTV.md
14:50
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Mark Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia ProTV.md
14:40
Angajații Batalionului cu Destinație Specială „Scorpion” și-au testat forța, rezistența și determinarea în cadrul competiției „UAE SWAT Challenge 2026”, organizată în Dubai – VIDEO ProTV.md
14:30
Cod galben de ceață, emis de meteorologi pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabil - FOTO ProTV.md
14:10
LIVE TEXT. Ședință în dosarul frauda bancară: Plahotniuc a cerut să fie audiat într-o ședință următoare pentru ca are viroză și nu și-a finalizat concluziile finale. Instanța a acceptat - FOTO/VIDEO ProTV.md
14:00
LIVE TEXT. Ședință în dosarul frauda bancară: Plahotniuc a cerut să fie audiat într-o ședință următoare pentru ca are viroză și nu și-a finalizat concluziile finale. Instanța a acceptat ProTV.md
13:50
Primele declarații ale lui Vlad Plahotniuc înainte de a fi audiat în dosarul frauda bancară - VIDEO ProTV.md
13:50
LIVE TEXT. Dosarul frauda bancară: Plahotniuc a cerut să fie audiat într-o ședință următoare pentru ca are viroză și nu și-a finalizat concluziile finale. Instanța a acceptat solicitarea ProTV.md
13:50
Siegfried Mureșan: Parlamentul European sprijină direct Parlamentul Republicii Moldova pe toate clusterele de negociere ProTV.md
13:40
Vlad Plahotniuc - adus la judecătorie pentru a fi audiat în dosarul frauda bancara - VIDEO ProTV.md
13:20
Vlad Plahotniuc - adus la judecătorie pentru a fi audiat în dosarul frauda bancara. Momentul când este scos din mașina poliției - VIDEO ProTV.md
Acum 12 ore
13:10
Scandalul de la biserica din Dereneu - discutat la ședința Parlamentului: Deputați PAS spun că unele persoane încearcă să folosească situația în scopuri politice. Ce spune opoziția ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 12.02.2026 ProTV.md
12:50
Vitezoman, prins în capitală. A condus cu peste 150 de kilometri pe oră, pe centura Chișinăului: Un tânăr - amendat ProTV.md
