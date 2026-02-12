Conflictul de la DERENEU, dosarele KULIOK și PLAHOTNIUC, joi, În PROfunzime
ProTV.md, 12 februarie 2026 16:00
Acum 30 minute
16:00
16:00
14 februarie fără stres: primește 10% reducere la buchetele comandate din timp
Acum o oră
15:30
Procurorul de caz, după ce instanța a acceptat cererea lui Plahotniuc de a fi audiat într-o altă ședință: „Poate fi considerată o acțiune de a tergiversa examinarea cauzei" - VIDEO # ProTV.md
15:30
Șase mistreți - găsiți morți într-o pădure din Leova. Moldsilva: „Există risc de infectare cu Pesta Porcină Africană” # ProTV.md
15:30
O navă de război a SUA s-a ciocnit cu un alt vapor al Marinei în largul Americii de Sud
Acum 2 ore
15:00
Președintele Organizației Teritoriale Șoldănești a fostului Partid Politic „ȘOR” - condamnat la 4 ani de închisoare: „A știut că partidul era finanțat din surse ilicite” # ProTV.md
14:50
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Mark Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia # ProTV.md
14:40
Angajații Batalionului cu Destinație Specială „Scorpion” și-au testat forța, rezistența și determinarea în cadrul competiției „UAE SWAT Challenge 2026”, organizată în Dubai – VIDEO # ProTV.md
14:30
Cod galben de ceață, emis de meteorologi pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabil - FOTO # ProTV.md
Acum 4 ore
14:10
LIVE TEXT. Ședință în dosarul frauda bancară: Plahotniuc a cerut să fie audiat într-o ședință următoare pentru ca are viroză și nu și-a finalizat concluziile finale. Instanța a acceptat - FOTO/VIDEO # ProTV.md
14:00
LIVE TEXT. Ședință în dosarul frauda bancară: Plahotniuc a cerut să fie audiat într-o ședință următoare pentru ca are viroză și nu și-a finalizat concluziile finale. Instanța a acceptat # ProTV.md
13:50
Primele declarații ale lui Vlad Plahotniuc înainte de a fi audiat în dosarul frauda bancară - VIDEO # ProTV.md
13:50
LIVE TEXT. Dosarul frauda bancară: Plahotniuc a cerut să fie audiat într-o ședință următoare pentru ca are viroză și nu și-a finalizat concluziile finale. Instanța a acceptat solicitarea # ProTV.md
13:50
Siegfried Mureșan: Parlamentul European sprijină direct Parlamentul Republicii Moldova pe toate clusterele de negociere # ProTV.md
13:40
Vlad Plahotniuc - adus la judecătorie pentru a fi audiat în dosarul frauda bancara - VIDEO # ProTV.md
13:20
Vlad Plahotniuc - adus la judecătorie pentru a fi audiat în dosarul frauda bancara. Momentul când este scos din mașina poliției - VIDEO # ProTV.md
13:10
Scandalul de la biserica din Dereneu - discutat la ședința Parlamentului: Deputați PAS spun că unele persoane încearcă să folosească situația în scopuri politice. Ce spune opoziția # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 12.02.2026
12:50
Vitezoman, prins în capitală. A condus cu peste 150 de kilometri pe oră, pe centura Chișinăului: Un tânăr - amendat # ProTV.md
12:50
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
12:50
Sportiv ucrainean, descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina pentru că a insistat să poarte o cască omagială interzisă # ProTV.md
12:30
Vitezoman, prins în capitală. A condus cu 150 kilometri/pe oră pe centura Chișinăului: Un tânăr - amendat # ProTV.md
12:30
Sute de mii de persoane au rămas fără energie electrică și apă în Odesa, după un atac rusesc masiv. Trei morți la Harkov # ProTV.md
Acum 6 ore
12:20
Jaf ca în filme: Un ucrainean și un moldovean - condamnați la 3 ani de închisoare, după ce au furat peste 50 mii de lei de la o bancă din capitală. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
12:20
Igor Grosu are „Deja-vu”. Cum a comentat fapta a doi deputați de la „Democrația Acasă”, care au intrat neautorizat într-o parcare specială și au scos o mașină ridicată anterior de polițiști - VIDEO # ProTV.md
12:10
Captură de un kilogram de droguri, la Bălți. Patru tineri, reținuți. Momentul în care narcoticele sunt plasate în ascunzișuri - VIDEO # ProTV.md
11:30
Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, va fi audiată în Parlament. Care este motivul # ProTV.md
11:30
Cinci învinuiți, trimiși în judecată, după un profit ilegal de 230 de milioane de lei, pentru organizarea migrației ilegale a ucrainenilor spre UE, prin Moldova - VIDEO # ProTV.md
11:10
Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Dumitru Burac, despre parcursul său profesional la Philip Morris Moldova - VIDEO # ProTV.md
11:00
Plahotniuc - așteptat în instanță pentru a fi audiat în dosarul frauda bancara, în care este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor # ProTV.md
10:40
Un alt bărbat din capitală - reținut de CNA într-un nou episod în dosarul privind finanțarea ilicită a partidelor politice la alegerile din 2025 # ProTV.md
10:30
ANRE a aprobat noi tarife la energia termică. Cât vor achita consumatorii din Chișinău și Bălți /DOC # ProTV.md
Acum 8 ore
10:20
LIVE. Ședința Parlamentului din 12 februarie. Moțiune simplă asupra politicii statului în domeniul energetic - pe ordinea de zi # ProTV.md
10:20
Un lot de peste 5 tone de bomboane - reținut de ANSA la vama Leușeni. Care este motivul - FOTO # ProTV.md
10:10
LIVE. Ședința ANRE: Urmează a fi aprobate noi tarife la energia termică pentru consumatorii din Chișinău și Bălți /DOC # ProTV.md
09:50
Reguli mai stricte pentru utilizarea vaccinurilor la animale: Ce prevede noua normă sanitară aprobată de Guvern # ProTV.md
09:50
Maia Sandu va participa la Conferința de Securitate de la München. Aderarea Moldovei la UE - printre subiectele abordate. Cu cine se va întâlni # ProTV.md
09:20
Produsele din pește - mai sigure pentru consum. Guvernul a aprobat un nou regulament privind producerea și transportarea acestora. Ce prevede proiectul # ProTV.md
09:10
Facturile la gaz pentru luna ianuarie - prezentate pe social media în mod distorsionat cu scopul de a crea confuzie și nemulțumire. ANRE vine cu precizări # ProTV.md
09:00
Un condamnat al penitenciarului „Pruncul” - prins la câteva ore după ce a încercat să scape de închisoare. Cum s-a întâmplat totul # ProTV.md
08:30
Temeri cu privire la o nouă anexare a Rusiei. O țară din UE „nu exclude ca Moscova să îi fure teritorii” # ProTV.md
08:30
Curs valutar BNM pentru 12 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
08:20
Incendiu la o bază militară din Rusia după un bombardament. Oficialii spun că au respins un atac cu rachete # ProTV.md
08:20
Macron cere „măsuri cruciale”: Europa ca „putere independentă”, singura soluție în fața amenințărilor economice dinspre China și SUA # ProTV.md
08:20
Vremea continuă să se încălzească. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
08:10
Kievul, atacat „masiv” cu rachete rusești în timpul nopții. Explozii auzite în mai multe zone ale orașului # ProTV.md
Acum 24 ore
23:10
Donald Tusk, avertisment neașteptat: Polonia riscă să iasă din UE
23:10
Zelenski pune două condiții tranșante pentru ca Ucraina să organizeze alegeri. „Sunt foarte simplu de făcut” # ProTV.md
23:00
Tragedie în Harikov: trei copii și tatăl lor au murit după un atac aerian, singura supraviețuitoare fiind mama însărcinată - VIDEO # ProTV.md
23:00
Familia Prevc își ia revanșa după parcursul individual sub așteptări: Slovenia câștigă concursul pe echipe mixte, Norvegia ia argintul, iar Japonia completează podiumul - VIDEO # ProTV.md
