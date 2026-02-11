Dan Perciun comentează protestele de la Dereneu: „Aproximativ 90% dintre protestatari nu sunt din localitate”
Ziar.md, 11 februarie 2026 22:40
Ministrul Educației și Cercetării (MEC), Dan Perciun, susține că tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, ar fi amplificate artificial prin aducerea organizată a unor persoane din afara localității. Declara&
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum o oră
22:40
Dan Perciun comentează protestele de la Dereneu: „Aproximativ 90% dintre protestatari nu sunt din localitate” # Ziar.md
Ministrul Educației și Cercetării (MEC), Dan Perciun, susține că tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, ar fi amplificate artificial prin aducerea organizată a unor persoane din afara localității. Declara&
22:30
UE vine cu un plan împotriva amenințărilor cu drone. R. Moldova este menționată ca partener de cooperare # Ziar.md
Comisia Europeană a prezentat un nou plan de acțiune prin care vrea să răspundă mai eficient riscurilor tot mai frecvente provocate de drone. În ultimii ani, în spațiul european au fost tot mai multe incidente, de la survolă
Acum 2 ore
22:10
Alina Stremous, locul 14 la Jocurile Olimpice. Este cel mai bun rezultat al R. Moldova din ultimii ani la biatlon # Ziar.md
Biatlonista moldoveană Alina Stremous a încheiat pe locul 14 proba de 15 kilometri individual la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, reușind una dintre cele mai bune evoluții ale Republicii Moldova la această disciplină. Sportiva a parcurs cursa fără nicio
Acum 6 ore
19:10
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest în România după decizia definitivă a instanței supreme # Ziar.md
Înalta Curte de Casație și Justiție a României a menținut arestul preventiv în cazul lui Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, respingând definitiv contesta&
19:00
Un atac armat a avut loc la o școală din Canada. Zece persoane și-au pierdut viața, iar alte 25 au fost rănite, scrie Reuters, care descrie masacrul drept unul dintre cele mai sângeroase din istoria recentă a țării.
18:50
VIDEO/ Deputatul Sergiu Stefanco a intrat într-o parcare specială din Cahul și a scos mașina sechestrată a unui fermier # Ziar.md
Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, ambii deputați ai partidului „Democrația Acasă”, au intrat astăzi pe teritoriul unei parcări speciale din satul Roșu, raionul Cahul. Cei doi parlamentari au spus că au intervenit pentru a
18:40
VIDEO/ Deputatul Sergiu Stefanco a intrat pe într-o parcare specială din Cahul și a scos mașina sechestrată a unui fermier # Ziar.md
Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, ambii deputați ai partidului „Democrația Acasă”, au intrat astăzi pe teritoriul unei parcări speciale din satul Roșu, raionul Cahul. Cei doi parlamentari au spus că au intervenit pentru a
18:30
Deputatul Sergiu Stefanco a intrat pe într-o parcare specială din Cahul și a scos mașina sechestrată a unui fermier # Ziar.md
Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, ambii deputați ai partidului „Democrația Acasă”, au intrat astăzi pe teritoriul unei parcări speciale din satul Roșu, raionul Cahul. Cei doi parlamentari au spus că au intervenit pentru a
17:50
Polițistul italian a recunoscut că l-a împușcat pe moldoveanul Sergiu Țârnă. Motivul invocat: șantaj cu un video intim # Ziar.md
Polițistul din ItaliaRiccardo Salvagno a recunoscut că el este autorul împușcăturii care i-a luat viața moldoveanului Sergiu Țârnă, tânărul de 25 de ani din Republica Moldova găsit mort la sfâ
17:30
Exportatorii agroalimentari din R. Moldova pot folosi un nou instrument digital pentru accesul pe piața Uniunii Europene # Ziar.md
Exportatorii de produse agroalimentare din Republica Moldova au la dispoziție un nou instrument digital menit să îi ajute să respecte cerințele privind reziduurile de pesticide impuse de Uniunea Europeană și să își pregătească loturile î
17:20
Peste 50 la sută dintre absolvenții școlilor auto din țară, la categoria B, au promovat proba practică în anul 2025, arată datele publicate de Ministerul Educației și Cercetării. La celelalte categorii, rezultatele variază. Aproximativ 38
Acum 8 ore
17:00
Executivul a aprobat astăzi un regulament care stabilește cerințele privind sănătatea animalelor acvatice, precum și a produselor provenite de la acestea. Noile reguli vizează circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură. Documentul
16:50
Premierul Munteanu: Terminalul Aeroportului Chișinău nu este afectat de tranzacția Lukoil. Iată ce spune despre benzinării # Ziar.md
Terminalul Aeroportului Internațional Chișinău nu va fi afectat de tranzacția recentă prin care consorțiul american a preluat activele Lukoil din Republica Moldova, a declarat premierul Alexandru Munteanu. Procesul de revenire la situația inițială a
16:40
„Fabricat în Moldova” și-a deschis porțile. Vizitatorii pot descoperi produse ca acasă și bunătăți locale # Ziar.md
Miros de plăcinte, standuri pline cu produse locale și multă lume curioasă. Așa a început astăzi cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției naționale „Fabricat în Moldova”, un eveniment care adună
15:50
Premierul Alexandru Munteanu, despre situația de la biserica din Dereneu: „Legea trebuie respectată de toți” # Ziar.md
Premierul Alexandru Munteanu a comentat situația tensionată de la biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, precizând că autoritățile centrale nu se implică în treburile bisericești, însă insistă asupra
15:40
Jucării, electrocasnice și haine, verificate mai strict: reguli noi pentru siguranța produselor din magazine # Ziar.md
Produsele pentru casă și copii urmează a fi verificate după standarde europene din martie 2026. Autoritățile de supraveghere a pieței din Republica Moldova vor aplica o nouă metodologie de evaluare a riscurilor pentru produsele nealimentare. O hotărâ
15:30
Atenție la tentativele de fraudă legate de compensații! Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți # Ziar.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale avertizează populația cu privire la o nouă tentativă de fraudă, după ce instituția a primit mai multe sesizări de la cetățeni. Oamenii sunt îndemnați s&
15:30
Activitatea grădinilor zoologice din R. Moldova ar urma să fie reglementată printr-o nouă lege # Ziar.md
Funcționarea și activitatea grădinilor zoologice din R. Moldova ar urma să fie reglementată printr-o nouă lege. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre în acest sens. Potrivit documentului, elementele de noutate includ
Acum 12 ore
15:10
„Nu este o regulă nouă”. Precizări privind plata în lei la Aeroportul Internațional Chișinău # Ziar.md
Persoanele rezidente, adică cetățenii moldoveni care locuiesc în țară, pot face cumpărături la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” doar în lei moldovenești sau cu cardul. Aceasta nu este o măsură
14:40
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința din dosarul „Kuliok”. Instanța a dispus aducerea silită # Ziar.md
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM) Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată programată pentru astăzi în dosarul „Kuliok”. Potrivit informațiilor apărute în presă, instanța a anunț
13:50
Astăzi, în cadrul ședinței Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Republicii Moldova, a fost aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor și semnarea proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea
13:20
Copiii cu cerințe educaționale speciale din opt raioane vor beneficia de asistență psihopedagogică mai eficientă # Ziar.md
Opt structuri teritoriale de asistență psihopedagogică au fost dotate cu mijloace de transport în valoare totală de peste trei milioane de lei. Automobilele de model Dacia Duster au fost achiziționate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), urmâ
13:10
Elevii claselor a IX-a care se pregătesc de examene primesc lecții gratuite de sprijin la matematică și română # Ziar.md
Elevii de clasa a IX-a care au dificultăți la matematică vor putea participa și în acest an la lecții suplimentare gratuite, în cadrul celei de-a doua ediții a Programului Național Remedial la Matematică, organizat de Ministerul
13:00
15 ani de închisoare! Procuratura Anticorupție contestă sentința în dosarul fostului deputat Constantin Țuțu # Ziar.md
Procuratura Anticorupție a anunțat că a contestat sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pronunțată la 27 ianuarie 2026, în cazul fostului deputat Constantin Țuțu. Apelul a fost depus la Curtea de
12:10
Președinta Maia Sandu se află în Găgăuzia și participă la un eveniment dedicat celei de-a 35-a aniversări a Universității de Stat din Comrat Șefa statului a ținut un discurs în limba rus&
12:00
Apel pentru fermieri: consiliere gratuită pe tot parcursul ciclului de producere - data limită pentru depunerea dosarelor # Ziar.md
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a lansat un apel public pentru selectarea fermierilor care vor beneficia de servicii de consiliere agricolă continuă pe întreg parcursul ciclului de producere. Potrivit Ministerului și
11:40
Imprudența în timpul fumatului a provocat un incendiu soldat cu decesul unei chișinăuience. Victima în vârstă de 67 de ani a fost găsită carbonizată în interiorul unui apartament de pe strada Negreșteni,
10:50
24 februarie – încă o zi cu roșu în calendar pentru Ucraina? Zelenski ar putea anunța alegeri prezidențiale și un referendum # Ziar.md
Pe 24 februarie - zi în care se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar intenționa să facă public un plan privind organizarea alegerilor preziden&
10:40
Prima comunitate de energie regenerabilă din R. Moldova a fost înregistrată de ANRE - beneficii asupra cetățenilor # Ziar.md
Republica Moldova face un pas important spre dezvoltarea energiei verzi la nivel local: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a înregistrat prima comunitate de energie din surse regenerabile în Registrul oficial al comunităților de acest tip. Aceast&
Acum 24 ore
10:10
Argumentele MAI: de ce cartelele prepay ar putea fi cumpărate cu buletinul și cum vor fi protejate datele personale # Ziar.md
Cartelele SIM preplătite din Republica Moldova ar putea fi cumpărate, în viitor, doar cu prezentarea unui act de identitate. Un proiect de lege în acest sens a fost inițiat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și se află, pân&
10:00
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile din R. Moldova: 14 utilaje mobilizate în teren # Ziar.md
Pe 11 februarie 2026, circulația rutieră pe rețeaua de drumuri naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, cu unele sectoare acoperite parțial de zăpadă și cu
09:40
Mai multe instituții medicale din Republica Moldova funcționează în prezent fără directori numiți prin concurs, fiind administrate de conducători interimari, ceea ce semnalează o criză în managementul sistemului de sănătate
09:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial de schimb al principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc, valabil pentru miercuri, 11 februarie 2026. Aceste valori sunt utilizate drept reper pentru operațiunile contabile, fiscale și comerciale și servesc ca
08:20
Conform tendințelor climatice şi estimărilor Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru Republica Moldova, în data de 11 februarie 2026 vremea va fi rece, specifică sfârșitului de iarnă. Temperaturile se mențin în limitele normale pentru luna februarie,
Ieri
22:30
Apelul Mitropoliei Basarabiei și reacția șefului Poliției Naționale după reținerile de la Dereneu # Ziar.md
Mitropolia Basarabiei a venit cu un comunicat de presă în care solicită intervenția urgentă a instituțiilor statului, în urma incidentelor produse în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași, la biserica
22:00
Trei acorduri R. Moldova-Ucraina, semnate la Kiev: Repatrierea copiilor neînsoțiți și un nou punct vamal Cosăuți-Yampil # Ziar.md
Republica Moldova și Ucraina au semnat, la Kiev, trei acorduri bilaterale în prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu. Documentele vizează cooperarea în domenii cu impact direct asupra cetățenilor, precum protecția copiilor, facilitarea circulației la frontieră și integrarea
20:20
Întrevedere Munteanu-Zelenski: R. Moldova își reafirmă sprijinul pentru Ucraina și parcursul european comun # Ziar.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Kiev, unde au fost discutate modalitățile de consolidare a cooperării dintre cele două țări și avansarea procesului de integrare europeană prin sprijin
19:30
VIDEO/ Scene tensionate la Dereneu! Circa 150 de persoane au trecut de cordonul poliției și au intrat în biserică # Ziar.md
Un incident a avut loc cu puțin timp în urmă în localitatea Dereneu, raionul Călărași, unde un grup de aproximativ 150 de persoane, printre care și preoți, ar fi pătruns forțat î
18:20
Mai puțin de trei săptămâni până la festivalul „Mărțișor”. Ce surprize pregătesc organizatorii # Ziar.md
În curând vine primăvară, ceea ce înseamnă că a mai rămas puțin până la o nouă ediție de „Mărțișor”. În acest an,
18:10
Ouăle și fructele s-au scumpit în R. Moldova cu peste 20 la sută în prima lună a anului, arată datele BNS # Ziar.md
În luna ianuarie, prețurile au crescut în medie cu 4,8% față de ianuarie 2024 și cu 0,9% față de luna decembrie anul trecut. Dacă e să facem o comparație cu acum un an, datele
18:10
Mai multe focare de boli la animale au fost înregistrate în R. Moldova. Ce recomandă autoritățile populației # Ziar.md
În primele zile ale lunii februarie, în Republica Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale în diferite localități din țară. Autoritățile anunță că situația este monitorizată permanent, iar
17:10
Biatloniștii din Republica Moldova, Maxim Makarov și Pavel Magazeev, au evoluat în proba individuală de 20 de kilometri la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Cei doi au trecut linia de finiș cu rezultate diferite, într-o cursă dominată de
17:10
Chișinăul ar trebui să achite restanțe de circa 100.000 de euro până la ieșirea oficială din CSI # Ziar.md
R. Moldova va finaliza în curând procesul guvernamental privind retragerea din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Deși participarea la această organizație nu a oferit beneficii țării noastre de mai mulți ani, Chișinăul ar trebui s&
17:00
R. Moldova analizează restricționarea accesului minorilor la rețelele sociale. Perciun: „Un scenariu foarte realist” # Ziar.md
Autoritățile din Republica Moldova iau în considerare posibilitatea de a limita accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale, iar o decizie în acest sens ar putea fi luată până la sfârșitul anului
16:40
Lotul de ajutor umanitar pregătit de R. Moldova pentru Ucraina va ajunge astăzi la Kiev. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat acest lucru cu puțin timp în urmă, în cadrul unor declarații de presă susținute
16:30
Republica Moldova participă și în acest an la expoziția internațională BIOFACH de la Nürnberg, Germania, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate produselor ecologice din lume. Prezența țării noastre la această expoziție a
16:00
Analistul Mihai Isac comentează conflictul de la Dereneu: Religia, transformată în instrument politic de influență pro-rusă # Ziar.md
Conflictul religios izbucnit în satul Dereneu depășește granițele unei simple dispute confesionale și capătă valențe politice majore. Este părerea analistul Mihai Isac. Acesta susține că tensiunile din jurul bisericii locale sunt
16:00
Consumul de gaze naturale a crescut substanțial în ianuarie pe malul drept al Nistrului din cauza gerului # Ziar.md
Consumul de gaze naturale a crescut substanțial în luna ianuarie 2026 pe malul drept al râului Nistru, anunță S.A. „Energocom”. În total, au fost livrate peste 179 de milioane de metri cubi de gaze naturale, cu aproape 45 de
15:40
A fost publicat Indicele Percepției Corupției. Ce loc ocupă Republica Moldova în clasamentul mondial # Ziar.md
Republica Moldova a obținut în 2025 un scor de 42 de puncte în Indicele Percepției Corupției (IPC), realizat de Transparency International, indicator care arată nivelul corupției percepute în sectorul public. Astfel, țara noastră se plasează
15:20
Infecțiile respiratorii, în scădere cu 13% la nivel național. Niciun caz de COVID-19 raportat # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 2-8 februarie 2026, la nivel național au fost înregistrate 4.967 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.