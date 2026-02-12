IGSU și Î.S. „Calea Ferată din Moldova” au semnat un Acord de cooperare
Oficial.md, 12 februarie 2026 16:10
Pe data de 12 februarie 2026, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI..
Acum 10 minute
16:20
Ministrul Bolea a discutat cu primarii din Ialoveni despre provocările cu care se confruntă # Oficial.md
La întâlnirea ministrului Bolea Vladimir cu primarii din raionul Ialoveni au fost abordate aspecte legate..
16:20
În anul 2026, federațiile sportive naționale vor primi finanțare din bugetul de stat de circa 91,5 milioane de lei, în baza rezultatelor din anul trecut # Oficial.md
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia în acest an de un buget total de..
Acum 30 minute
16:10
Pe data de 12 februarie 2026, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI..
Acum 2 ore
15:20
Percheziții într-un dosar de delapidare în cazul unei nave maritime evaluată la 26 mln. dolari # Oficial.md
Ofițerii CNA și procurorii PCCOCS cercetează penal mai multe persoane din Chișinău, după deposedarea ilegală..
15:20
MEC lansează campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, în susținerea copiilor din Ucraina # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova lansează Campania Națională de Solidaritate „O scrisoare ține..
15:10
Radu Marian: Scopul nostru este simplu: drumul de la fermă la masa consumatorului să fie cât mai scurt, produsele să fie cât mai proaspete # Oficial.md
Deputatul Radu Marian a anunțat că, împreună cu mai mulți colegi din fracțiunea PAS, a..
15:10
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a venit cu unele declarații referitor la „dosarele politice intentate de..
15:10
Andrei Năstase, la 100 de zile ale Guvernului Munteanu: „În 2026, statul intră într-un paradox greu de explicat. Deficit bugetar record…” # Oficial.md
Politicianul Andrei Năstase, fost candidat la parlamentare, a constatat că au trecut peste 100 de..
Acum 4 ore
13:50
„Termoelectrica” S.A. informează că, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. l) din Legea..
13:40
Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber pentru facilitarea schimburilor comerciale # Oficial.md
Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber pentru a implementa noile prevederi..
Acum 6 ore
11:50
ANTA: Protestul desfășurat astăzi de APOTA este de a promova interese persoanel și manipulare a opiniei publice # Oficial.md
Agenția Națională de Transport Auto (ANTA) afirmă că, acțiunea de protest desfășurată astăzi, 12 februarie,..
11:50
Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a propus astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, organizarea audierilor..
11:30
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în UE a cărnii proaspete și procesate de pasăre # Oficial.md
La 6 februarie 2026, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278,..
11:20
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, spune că „unda de şoc..
11:20
PSRM solicită prezentarea raportului prim-ministrului privind 100 de zile de activitate # Oficial.md
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și al..
11:20
Curtea Constituțională, în cadrul ședinței de astăzi, a validat mandatul unui deputat în Parlamentul Republicii..
11:20
MAN, în fața Parlamentului: Nivelul actual al tarifelor la energie electrică și termică a devenit o povară insuportabilă # Oficial.md
Joi, 12 februarie, în fața Parlamentului Republicii Moldova, Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat..
Acum 8 ore
10:20
Deputații Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco si Ana Țurcan-Oboroc sunt acuzați de „presupuse fapte ilegale”,..
10:20
„Pentru cine credeți că au votat majoritatea locuitorilor din localitatea Dereneu, Călărași, și care a..
10:00
MAN – nemulțumit de procedura de a include proiecte pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului cu câteva ore înainte # Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) condamnă ferm practica abuzivă prin care proiecte de lege sunt publicate..
10:00
Un bărbat din capitală a fost reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție continuă administrarea probelor în cauzele penale ce vizează finanțarea ilicită a partidelor..
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate..
09:30
Șapte instituții de învățământ asigură cursuri gratuite de limba română pentru peste 500 de copii refugiați din Ucraina # Oficial.md
Pentru al doilea an consecutiv, șapte instituții de învățământ din Republica Moldova organizează cursuri gratuite..
09:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni,..
08:40
Despre aceasta a declarat vicepreședintele Parlamentului, membru al comitetului politic al PSRM, Vlad Batrîncea. „Oamenii..
08:40
Deputații PSRM declară despre posibila încălcare a drepturilor primarului reținut al satului Dereneu # Oficial.md
Deputații PSRM Pavel Voicu, Dorin Pavaloi și Marcel Cenușa au anunțat despre încălcări grave în..
Acum 24 ore
17:10
100 de zile de activitate a Guvernului Munteanu: Lucrăm pentru a îndeplini 3 obiective… # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a prezentat realizările Guvernului pentru primele 100 de zile, chiar dacă a..
17:10
Reguli noi pentru produse nealimentare mai sigure pe piață: de la jucării la cosmetică și electrocasnice # Oficial.md
Produsele nealimentare de pe piață vor fi mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat noua..
Ieri
15:50
Produsele din pește vor fi mai sigure pentru consum. Guvernul a aprobat Regulamentul privind cerințele de sănătate..
15:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a analizat, pentru al treilea an consecutiv, rata de promovare..
15:40
Maia Sandu, la celebrarea activității Universității de Stat din Comrat: Am accentuat rolul universității în păstrarea limbii și identității găgăuze # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un eveniment dedicat celebrării activității Universității de..
15:40
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un deținut din penitenciarul nr...
15:30
Reguli noi pentru grădinile zoologice: autorizații de funcționare, conservarea speciilor și protecția animalelor # Oficial.md
Guvernul a aprobat proiectul de lege privind autorizarea, controlul și funcționarea grădinilor zoologice, care urmează..
14:20
Conform prognozei meteorologice pentru perioada 11–13 februarie 2026, se atestă oscilații ale temperaturilor aerului. Aceste..
14:20
PSDE: O reformă autentică ar trebui să vizeze mai întâi eficientizarea administrației centrale # Oficial.md
Secretarul general al PSDE și președintele interimar al Partidul Social Democrat European (PSDE), Iurie Cazacu,..
14:20
Avertizare: Cetățenii îndemnați să fie prudenți în timpul deplasării pe lângă acoperișurile clădirilor # Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că precipitațiile din ultimele zile, precum și temperaturile scăzute au determinat..
14:20
MAN cere mai multă transparență în procesul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor # Oficial.md
Echipa de juriști a Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională (MAN) solicită mai multă transparență în..
14:20
Codul educației va fi actualizat cu o serie de măsuri menite să îmbunătățească calitatea învățământului..
14:10
Aeroportul Chișinău, despre regulile de achitare aplicate în spațiile comerciale ale aeroportului # Oficial.md
Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” – Chișinău informează pasagerii și vizitatorii cu privire la regulile de..
14:10
Discuții cu reprezentanții partidelor extraparlamentare cu privire la reforma administrației publice locale # Oficial.md
Partidele extraparlamentare au fost invitate astăzi la Guvern, pentru discuții în procesul de elaborare a..
14:10
Ministerul Educației și Cercetării continuă eforturile de dezvoltare și consolidare a serviciilor de asistență psihopedagogică..
14:00
Ministerul Culturii face precizări privind elementele decorative de pe clădirea Palatului Național și Muzeului Național de Artă # Oficial.md
Ministerul Culturii informează că, pe fațada clădirilor Palatului Național „Nicolae Sulac” și Muzeului Național de..
13:40
CFR Cluj: Nicolae Sula este noul nostru atacant! Și-a început parcursul la nivel de juniori în Republica Moldova… # Oficial.md
Fotbalistul Nicolae Sula, care e fiul prim-vicepreședintelui Partidului Social Democrat European – Ion Sula, a..
13:30
PSRM despre activitatea cabinetului Munteanu: 100 de zile de tăcere, 100 de zile de indiferență și inacțiune # Oficial.md
Astăzi, în cadrul unui briefing la Parlament, deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci, au..
13:00
Petr Vlah: Autonomia Găgăuză funcţionează după principii clare, strict stabilite, iar administrarea regiunii trebuie exercitată de către organele legale # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah spune că, în ultima perioadă, în anumite cercuri de la Comrat şi..
12:50
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, spun că „țara are nevoie de..
12:20
Republica Moldova și Ucraina au semnat astăzi, la Kyiv, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului..
12:20
Imprudența în timpul fumatului a dus la izbucnirea unui incendiu în urma căruia a decedat..
12:20
Primăria Chișinău informează că, în perioada 10 februarie – 10 martie, în Scuarul Catedralei „Nașterea..
11:40
Modalitățile de valorificare a legăturii strânse dintre țările noastre și avansarea procesului de integrare europeană,..
