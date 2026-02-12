În Chișinău a fost amenajat încă un scuar

10:00

Familiile care au rămas fără apartamente în urma incendiului devastator de la Durlești nu și-au primit banii de la stat nici după aproape nouă luni din acea zi nefastă.Locatarii blocului distrus de incendiu spun că își doresc să înceapă cît mai curînd construcția acoperișului, întrucît e frig și sumele din facturi cresc.Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat luni că cele trei milioane de