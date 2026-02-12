Moldova bate pasul pe loc la capitolul combaterea corupției

18:30

Circa 300 de elevi din liceele din capitală au pășit pragul celei mai mari universități din Republica Moldova, pentru a descoperi îndeaproape viața studențească și oferta academică a Universității de Stat din Moldova.Aceștia au avut oportunitatea să se familiarizeze cu programele de studii și să se convingă că alegerea de a rămîne acasă poate fi una potrivită pentru viitorul lor academic, note