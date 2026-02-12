Vremea continuă să se încălzească. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
ProTV.md, 12 februarie 2026 08:20
Vremea continuă să se încălzească. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
08:30
Temeri cu privire la o nouă anexare a Rusiei. O țară din UE „nu exclude ca Moscova să îi fure teritorii” # ProTV.md
Temeri cu privire la o nouă anexare a Rusiei. O țară din UE „nu exclude ca Moscova să îi fure teritorii”
08:30
Curs valutar BNM pentru 12 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 30 minute
08:20
Incendiu la o bază militară din Rusia după un bombardament. Oficialii spun că au respins un atac cu rachete # ProTV.md
Incendiu la o bază militară din Rusia după un bombardament. Oficialii spun că au respins un atac cu rachete
08:20
Macron cere „măsuri cruciale”: Europa ca „putere independentă”, singura soluție în fața amenințărilor economice dinspre China și SUA # ProTV.md
Macron cere „măsuri cruciale”: Europa ca „putere independentă”, singura soluție în fața amenințărilor economice dinspre China și SUA
08:20
Vremea continuă să se încălzească. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Vremea continuă să se încălzească. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum o oră
08:10
Kievul, atacat „masiv” cu rachete rusești în timpul nopții. Explozii auzite în mai multe zone ale orașului # ProTV.md
Kievul, atacat „masiv” cu rachete rusești în timpul nopții. Explozii auzite în mai multe zone ale orașului
Acum 12 ore
23:10
Donald Tusk, avertisment neașteptat: Polonia riscă să iasă din UE
23:10
Zelenski pune două condiții tranșante pentru ca Ucraina să organizeze alegeri. „Sunt foarte simplu de făcut” # ProTV.md
Zelenski pune două condiții tranșante pentru ca Ucraina să organizeze alegeri. „Sunt foarte simplu de făcut”
23:00
Tragedie în Harikov: trei copii și tatăl lor au murit după un atac aerian, singura supraviețuitoare fiind mama însărcinată - VIDEO # ProTV.md
Tragedie în Harikov: trei copii și tatăl lor au murit după un atac aerian, singura supraviețuitoare fiind mama însărcinată - VIDEO
23:00
Familia Prevc își ia revanșa după parcursul individual sub așteptări: Slovenia câștigă concursul pe echipe mixte, Norvegia ia argintul, iar Japonia completează podiumul - VIDEO # ProTV.md
Familia Prevc își ia revanșa după parcursul individual sub așteptări: Slovenia câștigă concursul pe echipe mixte, Norvegia ia argintul, iar Japonia completează podiumul - VIDEO
23:00
Manchester United remizează și suporterul Frank pierde provocarea: după aproape 500 de zile fără tunsoare, părul lung rămâne deoarece echipa nu a câștigat cinci meciuri la rând - VIDEO # ProTV.md
Manchester United remizează și suporterul Frank pierde provocarea: după aproape 500 de zile fără tunsoare, părul lung rămâne deoarece echipa nu a câștigat cinci meciuri la rând - VIDEO
22:50
Surprize după surprize la turneul de tenis de la Doha: favoritele Mirra Andreeva, Jasmine Paolini și Coco Gauff, eliminate rând pe rând din competiție - VIDEO # ProTV.md
Surprize după surprize la turneul de tenis de la Doha: favoritele Mirra Andreeva, Jasmine Paolini și Coco Gauff, eliminate rând pe rând din competiție - VIDEO
22:40
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost adus la CSJ. Instanța a dispus aducerea silită - VIDEO # ProTV.md
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost adus la CSJ. Instanța a dispus aducerea silită - VIDEO
22:40
Julia Taubitz strălucește la sanie: evoluție perfectă în patru manșe și o victorie detașată cu aproape o secundă față de următoarele clasate - VIDEO # ProTV.md
Julia Taubitz strălucește la sanie: evoluție perfectă în patru manșe și o victorie detașată cu aproape o secundă față de următoarele clasate - VIDEO
22:40
Franjo von Allmen de neoprit la JO de la Milano-Cortina: schiorul elvețian cucerește a treia medalie de aur și rămâne singurul cu această performanță - VIDEO # ProTV.md
Franjo von Allmen de neoprit la JO de la Milano-Cortina: schiorul elvețian cucerește a treia medalie de aur și rămâne singurul cu această performanță - VIDEO
22:30
Bărbat reținut după ce a furat de două ori în același magazin, provocând un prejudiciu de zeci de mii de lei și riscând patru ani de închisoare – VIDEO # ProTV.md
Bărbat reținut după ce a furat de două ori în același magazin, provocând un prejudiciu de zeci de mii de lei și riscând patru ani de închisoare – VIDEO
22:30
Johannes Klaebo cucerește a șaptea medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă și se apropie de recordul absolut de opt medalii, în timp ce Suedia domină autoritar podiumul feminin - VIDEO # ProTV.md
Johannes Klaebo cucerește a șaptea medalie de aur la Jocurile Olimpice de iarnă și se apropie de recordul absolut de opt medalii, în timp ce Suedia domină autoritar podiumul feminin - VIDEO
22:20
Napoli, eliminată dramatic din sferturile Cupei Italiei: revelația Como o învinge la penalty-uri și avansează în semifinale, unde va întâlni Interul lui Chivu - VIDEO # ProTV.md
Napoli, eliminată dramatic din sferturile Cupei Italiei: revelația Como o învinge la penalty-uri și avansează în semifinale, unde va întâlni Interul lui Chivu - VIDEO
22:20
Sturla Holm Laegreid urcă pe podiumul olimpic la biatlon și izbucnește în lacrimi, mărturisind în direct că și-a înșelat iubita - VIDEO # ProTV.md
Sturla Holm Laegreid urcă pe podiumul olimpic la biatlon și izbucnește în lacrimi, mărturisind în direct că și-a înșelat iubita - VIDEO
22:10
Guvernul nu va interveni în disputele bisericești de la Dereneu, însă va monitoriza cu atenție anchetele penale deschise în acest caz: „Legea trebuie respectată” # ProTV.md
Guvernul nu va interveni în disputele bisericești de la Dereneu, însă va monitoriza cu atenție anchetele penale deschise în acest caz: „Legea trebuie respectată”
22:10
Masacru într-un liceu din Canada: cel puțin opt morți după ce un atacator a deschis focul în interiorul școlii - VIDEO # ProTV.md
Masacru într-un liceu din Canada: cel puțin opt morți după ce un atacator a deschis focul în interiorul școlii - VIDEO
22:10
Proteste violente în capitala Albaniei: mii de oameni cer demisia vicepremierului implicat într-un scandal de corupție, iar manifestația degenerează în confruntări cu poliția - VIDEO # ProTV.md
Proteste violente în capitala Albaniei: mii de oameni cer demisia vicepremierului implicat într-un scandal de corupție, iar manifestația degenerează în confruntări cu poliția - VIDEO
22:00
Ar fi promis unei persoane obținerea permisului de conducere în schimbul banilor: Un bărbat din Florești - reținut de CNA. Câți bani ar fi cerut - VIDEO # ProTV.md
Ar fi promis unei persoane obținerea permisului de conducere în schimbul banilor: Un bărbat din Florești - reținut de CNA. Câți bani ar fi cerut - VIDEO
22:00
Donald Trump îl primește la Casa Albă pe premierul israelian înaintea primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, iar anexarea Cisiordaniei devine linia roșie impusă de liderul american - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump îl primește la Casa Albă pe premierul israelian înaintea primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, iar anexarea Cisiordaniei devine linia roșie impusă de liderul american - VIDEO
21:30
Incendiu în capitală: O femeie a decedat, după ce locuința i-a luat foc. Cauza preliminară anunțată de pompieri - VIDEO # ProTV.md
Incendiu în capitală: O femeie a decedat, după ce locuința i-a luat foc. Cauza preliminară anunțată de pompieri - VIDEO
21:20
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă”. Câți ani cer procurorii - VIDEO # ProTV.md
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă”. Câți ani cer procurorii - VIDEO
21:20
Șase persoane reținute după violențele de la biserica din Dereneu: primarul și avocatul preotului, printre cei duși la poliție, după ce enoriașii au rupt cordonul forțelor de ordine - VIDEO # ProTV.md
Șase persoane reținute după violențele de la biserica din Dereneu: primarul și avocatul preotului, printre cei duși la poliție, după ce enoriașii au rupt cordonul forțelor de ordine - VIDEO
21:10
Zelenski pentru Bloomberg: SUA ar putea găzdui noi negocieri de pace, însă ideea unei zone economice libere în Donbas este privită cu rezerve de ambele părți - VIDEO # ProTV.md
Zelenski pentru Bloomberg: SUA ar putea găzdui noi negocieri de pace, însă ideea unei zone economice libere în Donbas este privită cu rezerve de ambele părți - VIDEO
21:10
Opt ani de conflict la biserica din Dereneu: lăcaș forțat, preoți alungați, procese până la CSJ și acuzații că Moscova orchestrează scandalul - VIDEO # ProTV.md
Opt ani de conflict la biserica din Dereneu: lăcaș forțat, preoți alungați, procese până la CSJ și acuzații că Moscova orchestrează scandalul - VIDEO
21:00
Zelenski ar putea anunța pe 24 februarie un plan pentru alegeri prezidențiale și referendum privind acordul de pace: „Suntem gata de alegeri, dar ajutați-ne cu încetarea focului” - VIDEO # ProTV.md
Zelenski ar putea anunța pe 24 februarie un plan pentru alegeri prezidențiale și referendum privind acordul de pace: „Suntem gata de alegeri, dar ajutați-ne cu încetarea focului” - VIDEO
20:50
Premierul Munteanu admite că o aderare parțială ar putea fi luată în calcul dacă se aprobă pentru Ucraina: „Dacă se ajunge la o astfel de soluție, Moldova va face parte din ea” - VIDEO # ProTV.md
Premierul Munteanu admite că o aderare parțială ar putea fi luată în calcul dacă se aprobă pentru Ucraina: „Dacă se ajunge la o astfel de soluție, Moldova va face parte din ea” - VIDEO
20:40
Conflictul bisericesc de la Dereneu escaladează: Mitropolia Moldovei susține că alegerea preotului aparține localnicilor, în timp ce Mitropolia Basarabiei acuză acțiuni premeditate și lipsa dialogului - VIDEO # ProTV.md
Conflictul bisericesc de la Dereneu escaladează: Mitropolia Moldovei susține că alegerea preotului aparține localnicilor, în timp ce Mitropolia Basarabiei acuză acțiuni premeditate și lipsa dialogului - VIDEO
20:30
Ședința Guvernului din 11 februarie
20:30
Deși a promis că va depune mărturii în dosarului „sacoșa neagră”, Plahotniuc lipsește de la CSJ, iar procurorul de caz declară: „Neprezentarea nu va împiedica procedura legală” - VIDEO # ProTV.md
Deși a promis că va depune mărturii în dosarului „sacoșa neagră”, Plahotniuc lipsește de la CSJ, iar procurorul de caz declară: „Neprezentarea nu va împiedica procedura legală” - VIDEO
20:10
Accident tragic la Telenești. O femeie a decedat după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar – FOTO # ProTV.md
Accident tragic la Telenești. O femeie a decedat după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar – FOTO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 11.02.2026
Acum 24 ore
19:40
Reacția premierului după ce plata cu cardul la benzinăriile Lukoil din Moldova a fost temporar suspendată: „Problema va fi în curând rezolvată” # ProTV.md
Reacția premierului după ce plata cu cardul la benzinăriile Lukoil din Moldova a fost temporar suspendată: „Problema va fi în curând rezolvată”
19:40
După ce Cuba a rămas fără combustibil, Rusia anunță o măsură de urgență pentru turiștii ei, iar apoi va suspenda toate zborurile # ProTV.md
După ce Cuba a rămas fără combustibil, Rusia anunță o măsură de urgență pentru turiștii ei, iar apoi va suspenda toate zborurile
19:20
Un oficial NATO indică ce se întâmplă acum pe frontul de luptă din Zaporojie, după ce ucrainenii au lovit „călcâiul lui Ahile” al armatei ruse # ProTV.md
Un oficial NATO indică ce se întâmplă acum pe frontul de luptă din Zaporojie, după ce ucrainenii au lovit „călcâiul lui Ahile” al armatei ruse
19:10
Nu poate exista încredere în diplomație atât timp cât Rusia „continuă să ucidă și să distrugă”, afirmă Zelenski. „Este important ca toți partenerii Ucrainei să înțeleagă” # ProTV.md
Nu poate exista încredere în diplomație atât timp cât Rusia „continuă să ucidă și să distrugă”, afirmă Zelenski. „Este important ca toți partenerii Ucrainei să înțeleagă”
18:40
Doi deputați de la „Democrația Acasă” au intrat neautorizat într-o parcare specială și au scos un automobil ridicat anterior de polițiști. Momentul, cum unul din ei urcă în automobil și pleacă - VIDEO # ProTV.md
Doi deputați de la „Democrația Acasă” au intrat neautorizat într-o parcare specială și au scos un automobil ridicat anterior de polițiști. Momentul, cum unul din ei urcă în automobil și pleacă - VIDEO
18:40
Noi detalii în cazul omorului tânărului moldovean în Italia: polițistul a recunoscut că l-a împușcat după ce a fost șantajat cu un videoclip compromițător # ProTV.md
Noi detalii în cazul omorului tânărului moldovean în Italia: polițistul a recunoscut că l-a împușcat după ce a fost șantajat cu un videoclip compromițător
18:30
Doi deputați de la „Democrația Acasă” sunt cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut. Precizările poliției # ProTV.md
Doi deputați de la „Democrația Acasă” sunt cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut. Precizările poliției
18:20
Performanță deosebită pentru reprezentanta Moldovei la biatlon: Alina Stremous termină pe locul 14, fără nicio ratare la sesiunile de tragere - VIDEO # ProTV.md
Performanță deosebită pentru reprezentanta Moldovei la biatlon: Alina Stremous termină pe locul 14, fără nicio ratare la sesiunile de tragere - VIDEO
18:10
Scandal la Spitalul din Nisporeni: o mamă a filmat condițiile insalubre din secția de copii și cere intervenția autorităților. Reacția lui Emil Ceban # ProTV.md
Scandal la Spitalul din Nisporeni: o mamă a filmat condițiile insalubre din secția de copii și cere intervenția autorităților. Reacția lui Emil Ceban
17:40
Doi deputați sunt cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut. Precizările poliției # ProTV.md
Doi deputați sunt cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut. Precizările poliției
17:30
Noile tarife la energia termică vor fi aprobate joi: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii din Chișinău și Bălți pentru o gigacalorie / DOC # ProTV.md
Noile tarife la energia termică vor fi aprobate joi: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii din Chișinău și Bălți pentru o gigacalorie / DOC
17:30
Doi deputați, cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut # ProTV.md
Doi deputați, cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut
17:20
Pe 14 februarie, VERT Space va găzdui cel mai spectaculos eveniment al anului. Ia-ți iubita/iubitul și trăiește alături de ei o seară de neuitat - FOTO # ProTV.md
Pe 14 februarie, VERT Space va găzdui cel mai spectaculos eveniment al anului. Ia-ți iubita/iubitul și trăiește alături de ei o seară de neuitat - FOTO
17:00
Energia termică s-ar putea ieftini: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii pentru o gigacalorie / DOC # ProTV.md
Energia termică s-ar putea ieftini: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii pentru o gigacalorie / DOC
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.