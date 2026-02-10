Analistul Mihai Isac comentează conflictul de la Dereneu: Religia, transformată în instrument politic de influență pro-rusă
10 februarie 2026
Conflictul religios izbucnit în satul Dereneu depășește granițele unei simple dispute confesionale și capătă valențe politice majore. Este părerea analistul Mihai Isac. Acesta susține că tensiunile din jurul bisericii locale sunt
Consumul de gaze naturale a crescut substanțial în ianuarie pe malul drept al Nistrului din cauza gerului # Ziar.md
Consumul de gaze naturale a crescut substanțial în luna ianuarie 2026 pe malul drept al râului Nistru, anunță S.A. „Energocom”. În total, au fost livrate peste 179 de milioane de metri cubi de gaze naturale, cu aproape 45 de
A fost publicat Indicele Percepției Corupției. Ce loc ocupă Republica Moldova în clasamentul mondial # Ziar.md
Republica Moldova a obținut în 2025 un scor de 42 de puncte în Indicele Percepției Corupției (IPC), realizat de Transparency International, indicator care arată nivelul corupției percepute în sectorul public. Astfel, țara noastră se plasează
Infecțiile respiratorii, în scădere cu 13% la nivel național. Niciun caz de COVID-19 raportat # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 2-8 februarie 2026, la nivel național au fost înregistrate 4.967 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii
Un contingent de militari ai Armatei Naționale participă la exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise” (MRE). Antrenamentul se desfășoară la poligonul din Hohenfels, Germania, în perioada 23
Aproximativ 50 de tineri din Basarabeasca au descoperit ce înseamnă, pe înțelesul lor, meseria de carabinier # Ziar.md
Circa 50 de elevi din orașul Basarabeasca au avut ocazia să afle, într-un mod simplu și direct, ce presupune munca unui carabinier și care este rolul acestuia în comunitate. Întâlnirea a fost organizată de carabinierii din cadrul Direcț
Agenția Servicii Publice explică de ce plata cu cardul este imposibilă la stațiile Lukoil din Republica Moldova # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a oferit clarificări oficiale privind situația în care consumatorii nu pot efectua plata cu cardul la stațiile de alimentare Lukoil din Republica Moldova. Potrivit instituției, problema nu a apărut din cauza unei defec&
Important! Moldovenii cu cetățenie română, îndemnați să aibă și pașaportul R. Moldova la trecerea Prutului # Ziar.md
Moldovenii care dețin cetățenie română și călătoresc sau se află în România sunt îndemnați să aibă asupra lor și pașaportul emis de R. Moldova, cu
De la „Alipirea la Rusia” la regret public: mărturia unui fost susținător al referendumului ilegal din Găgăuzia # Ziar.md
O schimbare de poziție rară combate narațiunea dominantă din Găgăuzia. La peste un deceniu de la referendumurile ilegale care au alimentat retorica pro-rusă în regiune, Serghei Pașkov, unul dintre susținătorii activi ai
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vine cu explicații pentru consumatori, după ce în spațiul public au apărut imagini și mesaje privind facturile la gazele naturale, energia electrică și energia termic&
Fără schimbări în regiunea transnistreană. Starea de urgență în economie, prelungită până pe 17 martie # Ziar.md
Stânga Nistrului rămâne în stare de urgență în economie până pe 17 martie inclusiv. Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol a aprobat astăzi „decretul” semnat de pretinsul lider din regiunea transnistrean&
Benzina se scumpește cu șapte bani, iar motorina cu cinci. Cât vor costa carburanții pe 11 februarie # Ziar.md
Carburanții se scumpesc din nou, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Mâine, 11 februarie, un litru de benzină va costa 23,23 lei, cu șapte bani mai mult decât astă
Un locuitor din Anenii Noi, reținut de CNA într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a partidelor politice # Ziar.md
Un bărbat din raionul Anenii Noi a fost reținut luni, 9 februarie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, într-un dosar penal care investighează finan&
Premierul Alexandru Munteanu a depus flori la Kiev în memoria apărătorilor Ucrainei: „Pacea și libertatea sunt neprețuite” # Ziar.md
Premierul Alexandru Munteanu și-a început vizita oficială la Kiev, Ucraina, cu un gest simbolic. Oficialul a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei, alături de omologul său ucrainean, Iulia Sviridenko. Șeful Executivului
Domeniul educației se familiarizează cu inteligența artificială: Sute de specialiști, instruiți în utilizarea sigură a AI # Ziar.md
Circa 900 de profesori, directori de școli și reprezentanți ai organelor locale de specialitate în domeniul educației din R. Moldova au participat la instruiri privind utilizarea sigură a inteligenței artificiale (AI) de către copii. Formările s-au
Mită de 20.000 de euro: doi procurori ajung pe banca acuzaților. O parte din bani, primită într-un pahar de cafea # Ziar.md
Doi procurori au ajuns pe banca acuzaților, după ce oamenii legii au finalizat urmărirea penală într-un caz de corupție. Cei doi sunt acuzați că ar fi solicitat și primit 20.000 de euro pentru a soluț
Primii doi sportivi moldoveni debutează astăzi la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina # Ziar.md
Primii sportivi care reprezintă R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d’Ampezzo vor debuta astăzi în cadrul evenimentului. Este vorba despre biatloniștii Maxim Makarov și Pavel Magazeev, care vor concura în proba de biatlon individual masculin,
Astăzi este Ziua Siguranței pe Internet (Safer Internet Day) - o sărbătoare pe care zeci de țări o marchează anual în a doua zi de marți a lunii februarie, pentru a promova utilizarea responsabilă ș
Premierul Alexandru Munteanu și membrii Executivului, în drum spre Kiev: UE și securitatea regională - pe agendă # Ziar.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi o vizită oficială în Ucraina, prima deplasare de acest nivel în țara vecină. Șeful Guvernului se află în drum spre Kyiv, însoțit de membrii Executivului Vladimir Bolea, Daniella
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al principalelor valute pentru marți, 10 februarie 2026, iar moneda unică europeană se menține peste pragul psihologic de 20 de lei. Potrivit datelor oficiale, euro este cotat la 20,10 lei, în
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, 10 februarie, o zi rece de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi negative atât pe timpul nopții, cât și pe parcursul zilei și fără
MITP anunță un record istoric. Companiile rezidente au depășit un miliard de dolari cifră de afaceri în 2025 # Ziar.md
Moldova Innovation Technology Park (MITP) anunță un record pentru sectorul IT din Republica Moldova. Cifra de afaceri cumulată a companiilor rezidente a depășit în 2025 echivalentul a 1 miliard de dolari. Datele preliminare arată 18,9 miliarde lei, cu 24,3% mai
Producția de petrol din Rusia, la sfârșitul lunii ianuarie, a scăzut pentru a doua lună la rând și s-a situat, în medie, la 9,28 milioane de barili pe zi, scrie agenția Bloomberg, citată
Doi copii din raionul Călărași au tras astăzi o sperietură zdravănă, după ce s-au lovit cu sania de o mașină a Poliției. Incidentul s-a produs astăzi, în jurul orei
Tensiuni la biserica din Dereneu: Poliția acuză provocări și explică cine a blocat lăcașul de cult # Ziar.md
Poliția oferă noi detalii despre incidentul de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, unde disputa privind dreptul de folosință asupra lăcașului de cult a reaprins tensiunile dintre Mitropolia Moldovei
Chișinăuienii ar putea achita mai puțin pentru căldură, iar bălțenii - mai mult. Ce tarife propun Termoelectrica și CET-Nord # Ziar.md
Consumatorii din capitală ar putea achita mai puțin pentru energia termică, iar cei din municipiul Bălți - mai mult. Termoelectrica și CET-Nord au depus astăzi solicitări în acest sens la Agenția Național&
ANSA infirmă acuzațiile privind incapacitatea de testare a metronidazolului în carnea de pasăre # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis, astăzi, precizări oficiale pentru a contracara informațiile false care au circulat recent în spațiul public, potrivit cărora laboratoarele instituției nu ar avea
Campania „Matematica de la egal la egal” revine. De ce întâmpină elevii dificultăți și care este soluția # Ziar.md
Elevii claselor a IX-a care întâmpină dificultăți la matematică vor avea parte de sprijin suplimentar în pregătirea pentru examenul național. Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Na&
Plahotniuc ar urma să depună declarații în dosarul „furtul miliardului” pe 12 februarie. Ultimul martor al apărării, audiat # Ziar.md
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc ar urma să se prezinte pe 12 februarie în fața instanței pentru a face declarații în dosarul „furtul miliardului”, după ce termenul stabilit inițial pentru 10 februarie a fost amâ
În ultimele șapte zile, municipiul Chișinău a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de infecții respiratorii, arată datele prezentate de autoritățile sanitare municipale. Numărul total de îmbolnăviri a urcat
Milioanele alocate de Primăria Chișinău familiilor afectate de incendiul de la Durlești încă nu au ajuns la destinație # Ziar.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a semnat astăzi o dispoziție pentru alocarea repetată a trei milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului produs anul trecut într-un bloc locativ din orașul Durlești. Se înt&
Centrul de Sănătate din localitatea Bălămaclia a fost dotat recent cu echipament medical performant, în cadrul unui proces de modernizare susținut de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Investiția
Aeroportul Chișinău a ajuns în topul european privind creșterea traficului de pasageri. Avans de aproape 47% în 2025 # Ziar.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău s-a clasat pe primul loc în categoria aeroporturilor medii din Europa după ritmul de creștere a traficului de pasageri în 2025. Potrivit raportului ACI EUROPE - Air Traffic Report 2025, aeroportul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință la carburanți pentru data de 10 februarie 2026, înregistrându-se o nouă creștere ușoară atâ
Polițiștii și procurorii din Bălți au desfășurat percheziții într-un dosar penal ce vizează deținerea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică, anunță Poliția Republicii
Bacalaureat 2026: Se extinde lista candidaților eligibili pentru „10” din oficiu la limba străină # Ziar.md
Autoritățile au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la examenul de bacalaureat la limba străină. Astfel, începând cu sesiunea din 2026, vor fi acceptate și certificatele sau diplomele obținute în urma unor
Un tânăr a fost reținut pentru coordonarea unei organizații criminale formate din deținuți. Ar fi implicați adepții „Kitaeț” # Ziar.md
Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost reținut pentru coordonarea unei organizații criminale formate din deținuți. Reținerea a avut loc în municipiul Bălți, la
Modificările recente la Legea cetățeniei vin pe fundalul creșterii numărului de cereri și al depistării a sute de cazuri de fals în acte. Declarația a fost făcută de directorul Agenției
Termoelectrica cere ajustarea tarifelor la căldură și energie electrică după ieftinirea gazelor naturale # Ziar.md
Compania „Termoelectrica” a anunțat că a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o solicitare de ajustare a tarifelor pentru energia termică și energia electrică produse în anul 2026. Decizia vine dup&
Peste 16.000 de solicitări medicale urgente în ultima săptămână - cele mai frecvente cazuri # Ziar.md
În perioada 2-8 februarie, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU) a înregistrat 16.427 de apeluri de urgență, dintre care 2.426 au vizat copii. După acordarea primului ajutor, 6.823 de pacienți au fost transportaț
Majoritatea școlilor din R. Moldova desfășoară astăzi orele cu prezență fizică. Mai exact, este vorba despre 1.022 de instituții de învățământ general, inclusiv nouă care au început lec&
Gropile din Chișinău dau bătăi de cap șoferilor. Municipalitatea spune că va interveni „imediat ce vremea va permite” # Ziar.md
Primăria Chișinău spune că va interveni pe toate porțiunile de drum din capitală unde au apărut gropi în urma temperaturilor scăzute și a variațiilor de vreme din ultima lună. Declaraț
Mii de încălcări! Depășirea vitezei și alcoolul la volan - principalele pericole pe șosele în weekend # Ziar.md
Weekendul trecut a fost unul agitat pe șoselele din țară, iar polițiștii au intensificat acțiunile pentru siguranța traficului rutier, înregistrând peste 2.870 de încălcări ale Regulamentului circulației. Dintre
O femeie în vârstă de 80 de ani a ajuns la spital în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei. Cazul a avut loc în după-amiaza zilei de 8 februarie, în satul Orac, raionul Leova. Potrivit
Primarul capitalei spune că a citit mesajele elevilor cărora le-a plăcut să învețe online: „Unii ați fost foarte ingenioși” # Ziar.md
În ultimele două săptămâni, elevii din municipiul Chișinău au învățat mai multe zile în format online, din cauza ghețușului. Acest lucru i-a determinat pe unii școlari să
De la volan în stare de ebrietate, în fața instanței. Un judecător din Soroca a fost trimis în judecată # Ziar.md
Un judecător din Soroca a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a condus un automobil în stare de ebrietate avansată. Procuratura municipiului Chișinău a informat că urmărirea penală a fost finalizată, iar dosarul
Atenție, părinți! ANSA anunță că Danone a retras anumite loturi de lapte praf pentru sugari de pe piață # Ziar.md
Producătorul Danone a anunțat rechemarea unor loturi specifice de formulă pentru sugari, decizie luată ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății copiilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Noaptea trecută, forțele rusești au lansat un nou val de atacuri cu drone kamikaze asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni din sud și estul țării, au anunțat oficialii ucraineni și agențiile de presă interna&
