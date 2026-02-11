/VIDEO/ Cum a reizbucnit scandalul la biserica din Dereneu: Autoritățile spun că războiul dintre mitropolii e politic

/VIDEO/ Cum a reizbucnit scandalul la biserica din Dereneu: Autoritățile spun că războiul dintre mitropolii e politic

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8