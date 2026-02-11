Noi detalii în cazul moldoveanului împușcat în Italia: Făptașul și-a recunoscut vina
TV8, 11 februarie 2026 19:40
Noi detalii în cazul moldoveanului împușcat în Italia: Făptașul și-a recunoscut vina
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
18:50
18:20
18:20
Acum 4 ore
17:50
17:30
17:20
17:20
17:00
17:00
16:50
16:20
Acum 6 ore
16:00
15:50
15:20
15:00
14:30
Acum 8 ore
13:10
13:00
12:40
12:40
12:10
12:10
Acum 12 ore
12:00
11:10
11:10
11:00
10:30
10:00
09:20
08:20
07:40
07:10
Acum 24 ore
23:30
23:10
22:40
22:30
22:10
22:00
21:40
21:40
21:10
20:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.