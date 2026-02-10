Bulgaria, zguduită de un mister sângeros: șase morți în două episoade violente, toți membri ai unui ONG vizat de acuzații grave - VIDEO
ProTV.md, 10 februarie 2026 22:00
Bulgaria, zguduită de un mister sângeros: șase morți în două episoade violente, toți membri ai unui ONG vizat de acuzații grave - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
22:10
Biserica din Dereneu, din nou scena tensiunilor: zeci de persoane au pătruns forțat în lăcașul de cult, sfidând cordonul poliției: „Dați-ne voie să intrăm" - VIDEO # ProTV.md
Biserica din Dereneu, din nou scena tensiunilor: zeci de persoane au pătruns forțat în lăcașul de cult, sfidând cordonul poliției: „Dați-ne voie să intrăm" - VIDEO
22:10
Prima vizită oficială la Kiev: Alexandru Munteanu laudă rezistența Ucrainei, discută integrarea europeană și securitatea regională - VIDEO # ProTV.md
Prima vizită oficială la Kiev: Alexandru Munteanu laudă rezistența Ucrainei, discută integrarea europeană și securitatea regională - VIDEO
Acum 30 minute
22:00
Primarul satului, avocatul preotului, precum și alte patru persoane au fost reținute de forțele de ordine, după ce au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu # ProTV.md
Primarul satului, avocatul preotului, precum și alte patru persoane au fost reținute de forțele de ordine, după ce au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu
22:00
Bulgaria, zguduită de un mister sângeros: șase morți în două episoade violente, toți membri ai unui ONG vizat de acuzații grave - VIDEO # ProTV.md
Bulgaria, zguduită de un mister sângeros: șase morți în două episoade violente, toți membri ai unui ONG vizat de acuzații grave - VIDEO
21:50
Noi probe în dosarul „sacoșa neagră”: întâlniri secrete Dodon–Plahotniuc, discuții despre bani și condiții impuse de Moscova, surprinse pe camere ascunse - VIDEO # ProTV.md
Noi probe în dosarul „sacoșa neagră”: întâlniri secrete Dodon–Plahotniuc, discuții despre bani și condiții impuse de Moscova, surprinse pe camere ascunse - VIDEO
Acum o oră
21:40
Scenă ca în filme pe o autostradă din Italia: un grup specializat a atacat mașină blindată și au furat banii din el - VIDEO # ProTV.md
Scenă ca în filme pe o autostradă din Italia: un grup specializat a atacat mașină blindată și au furat banii din el - VIDEO
21:30
Primarul satului și avocatul preotului, reținuți de forțele de ordine după ce au rupt cordonul poliției și au pătruns în biserica din Dereneu # ProTV.md
Primarul satului și avocatul preotului, reținuți de forțele de ordine după ce au rupt cordonul poliției și au pătruns în biserica din Dereneu
Acum 2 ore
21:00
Sute de persoane s-au adunat la un lac din Argentina pentru a doborî recordul mondial Guinness la cel mai mare număr de oameni plutind simultan, dar încercarea a eșuat după doar câteva minute - VIDEO # ProTV.md
Sute de persoane s-au adunat la un lac din Argentina pentru a doborî recordul mondial Guinness la cel mai mare număr de oameni plutind simultan, dar încercarea a eșuat după doar câteva minute - VIDEO
20:50
Apariție sfidătoare a ambasadorului agreat al Rusiei: Oleg Ozerov, cu trabuc și sticlă de tărie în față, oferă un interviu propagandistic care stârnește critici dure din partea experților moldoveni - VIDEO # ProTV.md
Apariție sfidătoare a ambasadorului agreat al Rusiei: Oleg Ozerov, cu trabuc și sticlă de tărie în față, oferă un interviu propagandistic care stârnește critici dure din partea experților moldoveni - VIDEO
20:30
Circa 150 de persoane, printre care preoți și localnici, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în lăcașul din Dereneu: „Nu doar această biserică, ci și celelalte le vom întoarce înapoi” – VIDEO # ProTV.md
Circa 150 de persoane, printre care preoți și localnici, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în lăcașul din Dereneu: „Nu doar această biserică, ci și celelalte le vom întoarce înapoi” – VIDEO
Acum 4 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 10.02.2026
20:10
Moldova și Ucraina, parteneri de încredere în drumul spre pace și prosperitate europeană: Premierul Munteanu promite sprijin constant pentru reconstrucție și inițiative regionale # ProTV.md
Moldova și Ucraina, parteneri de încredere în drumul spre pace și prosperitate europeană: Premierul Munteanu promite sprijin constant pentru reconstrucție și inițiative regionale
19:30
Circa 150 de persoane, printre care preoți și localnici, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în lăcașul din Dereneu: „Nu doar această biserică, dar și celelalte le vom întoarce înapoi” – VIDEO # ProTV.md
Circa 150 de persoane, printre care preoți și localnici, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în lăcașul din Dereneu: „Nu doar această biserică, dar și celelalte le vom întoarce înapoi” – VIDEO
19:10
Circa 150 de persoane, printre care preoți și localnici, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu – VIDEO # ProTV.md
Circa 150 de persoane, printre care preoți și localnici, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu – VIDEO
18:40
Donald Trump, fără pantaloni și dansând cu o Statuie a Libertății îngrozită – figură de carnaval în Germania - FOTO # ProTV.md
Donald Trump, fără pantaloni și dansând cu o Statuie a Libertății îngrozită – figură de carnaval în Germania - FOTO
18:30
Moldova și Ucraina vor deschide un nou punct de trecere a frontierei: Se va construi un pod peste Nistru - FOTO # ProTV.md
Moldova și Ucraina vor deschide un nou punct de trecere a frontierei: Se va construi un pod peste Nistru - FOTO
18:30
Indicele Percepției Corupției 2025: Moldova, pe locul 80 din 182 de țări, înregistrând o ușoară scădere față de locul 78 ocupat în anul precedent # ProTV.md
Indicele Percepției Corupției 2025: Moldova, pe locul 80 din 182 de țări, înregistrând o ușoară scădere față de locul 78 ocupat în anul precedent
18:20
Cetățenii Republicii Moldova vor plăti exclusiv în lei în magazinele Aeroportului Internațional „Eugen Doga” # ProTV.md
Cetățenii Republicii Moldova vor plăti exclusiv în lei în magazinele Aeroportului Internațional „Eugen Doga”
18:20
Indicele Percepției Corupției 2025: Moldova se clasează pe locul 80 din 182 de țări, dar progresele în justiție și parcursul european oferă speranțe pentru combaterea corupției # ProTV.md
Indicele Percepției Corupției 2025: Moldova se clasează pe locul 80 din 182 de țări, dar progresele în justiție și parcursul european oferă speranțe pentru combaterea corupției
Acum 6 ore
18:10
Un pas important în cooperarea transfrontalieră: Moldova și Ucraina vor deschide un nou punct de trecere a frontierei și vor construi un pod rutier peste Nistru - FOTO # ProTV.md
Un pas important în cooperarea transfrontalieră: Moldova și Ucraina vor deschide un nou punct de trecere a frontierei și vor construi un pod rutier peste Nistru - FOTO
18:00
Polonia anunță crearea unui „Consiliu al Viitorului” cu 18 membri și ambiții mari
18:00
O femeie căutată internațional, originară din Belarus, reținută în Republica Moldova pentru escrocherie. Aceasta urmează să fie extrădată - VIDEO # ProTV.md
O femeie căutată internațional, originară din Belarus, reținută în Republica Moldova pentru escrocherie. Aceasta urmează să fie extrădată - VIDEO
17:30
Sprijin reciproc și solidaritate în vremuri de război: prim-miniștrii Ucrainei și Moldovei discută despre pace durabilă, ajutor umanitar și cooperare pentru un viitor european comun – VIDEO # ProTV.md
Sprijin reciproc și solidaritate în vremuri de război: prim-miniștrii Ucrainei și Moldovei discută despre pace durabilă, ajutor umanitar și cooperare pentru un viitor european comun – VIDEO
17:20
Un fost șef interimar al Postului vamal Chișinău, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și amendă de 400.000 de lei pentru trafic de influență și corupție # ProTV.md
Un fost șef interimar al Postului vamal Chișinău, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și amendă de 400.000 de lei pentru trafic de influență și corupție
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.02.2026
17:10
Rezidenții Republicii Moldova vor plăti exclusiv în lei în magazinele Aeroportului Internațional „Eugen Doga” # ProTV.md
Rezidenții Republicii Moldova vor plăti exclusiv în lei în magazinele Aeroportului Internațional „Eugen Doga”
16:50
„Suntem hotărâți să cooperăm regulat și pragmatic”: Mesajul premierului Ucrainei după întrevederea cu Alexandru Munteanu - VIDEO # ProTV.md
„Suntem hotărâți să cooperăm regulat și pragmatic”: Mesajul premierului Ucrainei după întrevederea cu Alexandru Munteanu - VIDEO
16:40
Premierul Ucrainei: Relația cu Republica Moldova se bazează pe un nivel înalt de încredere și va deveni un pilon important al viitoarei integrări europene - VIDEO # ProTV.md
Premierul Ucrainei: Relația cu Republica Moldova se bazează pe un nivel înalt de încredere și va deveni un pilon important al viitoarei integrări europene - VIDEO
16:30
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko susțin o conferință de presă - VIDEO # ProTV.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko susțin o conferință de presă - VIDEO
16:20
LIVE. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko susțin o conferință de presă # ProTV.md
LIVE. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko susțin o conferință de presă
Acum 8 ore
16:10
Scumpiri în prima lună din acest an: Prețurile la ouă și fructe au crescut aproape cu 20 la sută. Datele BNS - VIDEO # ProTV.md
Scumpiri în prima lună din acest an: Prețurile la ouă și fructe au crescut aproape cu 20 la sută. Datele BNS - VIDEO
16:10
LIVE. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și Prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko susțin o conferință de presă # ProTV.md
LIVE. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și Prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko susțin o conferință de presă
16:00
Scumpiri în prima lună din acest an: Produsele alimentare au crescut aproape cu 6 la sută. Datele BNS - VIDEO # ProTV.md
Scumpiri în prima lună din acest an: Produsele alimentare au crescut aproape cu 6 la sută. Datele BNS - VIDEO
15:40
Ziua s-a încheiat cu surprize în lanț în concursul de sărituri cu schiurile pe trambulina normală. Un polonez a oferit declarația serii, dezvăluind că nu știe cum a ajuns pe podium la Olimpiadă - VIDEO # ProTV.md
Ziua s-a încheiat cu surprize în lanț în concursul de sărituri cu schiurile pe trambulina normală. Un polonez a oferit declarația serii, dezvăluind că nu știe cum a ajuns pe podium la Olimpiadă - VIDEO
15:40
Google și Meta, judecate pentru că „au fabricat adicție în creierele copiilor". TikTok și Snapchat au plătit despăgubiri # ProTV.md
Google și Meta, judecate pentru că „au fabricat adicție în creierele copiilor". TikTok și Snapchat au plătit despăgubiri
15:30
Momente de neuitat pentru Jutta Leerdam, care și-a îndeplinit visul de a deveni campioana olimpică la patinaj viteză - VIDEO # ProTV.md
Momente de neuitat pentru Jutta Leerdam, care și-a îndeplinit visul de a deveni campioana olimpică la patinaj viteză - VIDEO
15:20
Oamenii care au investit în criptomonedele lui Donald Trump și-au pierdut aproape toți banii # ProTV.md
Oamenii care au investit în criptomonedele lui Donald Trump și-au pierdut aproape toți banii
15:20
Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial” Telegram. Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia # ProTV.md
Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial” Telegram. Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia
14:40
Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Jurnalist de la Sofia: Cazul a distras atenția publicului. Nu e vorba despre o sectă # ProTV.md
Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Jurnalist de la Sofia: Cazul a distras atenția publicului. Nu e vorba despre o sectă
14:40
Plata cu cardul la benzinăriile Lukoil din Moldova - suspendată. Reacția ASP
14:30
Mai multe decese misterioase în munții din vestul Bulgariei îi nedumeresc pe anchetatori
14:20
„Sunt cea mai dorită burlăciță!” » Sportiva de 24 de ani are un scop la Jocurile Olimpice: „Îmi caut partener” # ProTV.md
„Sunt cea mai dorită burlăciță!” » Sportiva de 24 de ani are un scop la Jocurile Olimpice: „Îmi caut partener”
Acum 12 ore
14:00
Scumpiri în prima lună din acest an: Serviciile prestate populației, dar și produsele alimentare au crescut aproape cu 5 la sută. Datele BNS - VIDEO # ProTV.md
Scumpiri în prima lună din acest an: Serviciile prestate populației, dar și produsele alimentare au crescut aproape cu 5 la sută. Datele BNS - VIDEO
13:20
Una din țările baltice avertizează că Rusia produce atât de mult armament încât va putea purta un război în paralel cu cel din Ucraina # ProTV.md
Una din țările baltice avertizează că Rusia produce atât de mult armament încât va putea purta un război în paralel cu cel din Ucraina
13:20
Simulare de război în Europa. Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de militari, trimiși în misiune - VIDEO # ProTV.md
Simulare de război în Europa. Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de militari, trimiși în misiune - VIDEO
13:10
Ursula von der Leyen deschide calea către o Europă „cu două viteze”: Coaliții mai mici dacă nu e unanimitate # ProTV.md
Ursula von der Leyen deschide calea către o Europă „cu două viteze”: Coaliții mai mici dacă nu e unanimitate
13:10
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:00
Alexandru Munteanu, la Zidul Memoriei din Kiev: „Sacrificiul lor ne amintește cât de prețioasă este libertatea și pacea” - GALERIE FOTO # ProTV.md
Alexandru Munteanu, la Zidul Memoriei din Kiev: „Sacrificiul lor ne amintește cât de prețioasă este libertatea și pacea” - GALERIE FOTO
13:00
Explozie puternică într-o casă din stânga Nistrului, în urma unei scurgeri de gaz: Proprietara - transportată la spital cu arsuri grave - GALERIE FOTO # ProTV.md
Explozie puternică într-o casă din stânga Nistrului, în urma unei scurgeri de gaz: Proprietara - transportată la spital cu arsuri grave - GALERIE FOTO
13:00
Atenție, consumatori! Unele facturi din ianuarie pot fi mai mari. ANRE vine cu explicații # ProTV.md
Atenție, consumatori! Unele facturi din ianuarie pot fi mai mari. ANRE vine cu explicații
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.