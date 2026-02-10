Prim-ministrul Alexandru Munteanu, întrevedere cu Volodimir Zelenski: „Vrem o lume în care copiii noștri să trăiască în libertate”
Moldpres, 10 februarie 2026 20:20
Aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina a fost discutată la întrevederea prim-ministrului Alexandru Munteanu cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Șeful Guvernului de la Chișinău se află în prima sa vizită oficială la Kiev, transm...
Modalitățile de valorificare a legăturii strânse dintre țările noastre și avansarea procesului de integrare europeană, prin sprijin reciproc, au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Președintele Ucrain...
Poliția: Aproximativ 150 de persoane au rupt cordonul forțelor de ordine și au pătruns forțat în biserica din Dereneu # Moldpres
Poliția anunță că un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei, însoțiți de cetățeni mobilizați de primarul localității, au rupt cordonul și au pătruns forțat în biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, transmite MOLDPRES.Potriv...
BTA: Rezultatele sondajului „Sportivul Balcanic al Anului 2025” vor fi prezentate la o ceremonie pe 16 februarie # Moldpres
O ceremonie de prezentare a rezultatelor celei de-a 52-a ediții a sondajului „Sportivul Balcanic al Anului”, organizat de Agenția Bulgară de Știri (BTA), va avea loc pe 16 februarie, la Clubul Național de Presă al BTA.La tradiționalul sondaj au participat a...
Trei acorduri semnate la Kyiv: cooperare pentru protecția copiilor, înființarea punctului de trecere Cosăuți-Yampil și integrare profesională # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina au semnat astăzi, la Kyiv, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii de interes reciproc, &i...
VIDEO // Reforma administrației publice locale, discutată cu reprezentanți ai partidelor extraparlamentare: „Ne propunem să găsim cele mai bune soluții” # Moldpres
O nouă rundă de consultări privind reforma administrației publice locale a fost organizată astăzi de Guvern. La discuții au participat reprezentanți ai partidelor extraparlamentare. Secretarul general adjunct al Executivului, Alexandru Iacub, a declarat că reforma este u...
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, după întrevederea cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko: „Republica Moldova și Ucraina sunt prieteni adevărați și parteneri de încredere uniți nu doar prin frontiera comună, ci și prin valorile democratice și aspi # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina vor continua să coopereze strâns pentru stabilitatea regiunii și pentru parcursul european comun. Angajamentul a fost reafirmat, astăzi, la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu omologul său, Yuliia Svyrydenko. Oficialii au c...
Un nou deputat va avea Fracțiunea parlamentară Acțiune și Solidaritate (PAS). Tatiana Rotari ar urma să preia mandatul de deputat după plecarea Anastasiei Nichita. Comisia Electroală Centrală va propune Curții Constituționale validarea mandatului, transmite MOLDPRES....
Scriitorul Mircea Cărtărescu a primit cu „emoție și recunoștință” titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al USM # Moldpres
Profesor emerit al Universității din București, scriitorul Mircea Cărtărescu, a primit Titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova (USM). Evenimentul a avut loc în cadrul unei ședințe solemne a Senatului USM, organizată ...
Ministrul Dorin Junghietu: „Facturile nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că a fost mai mare consumul” # Moldpres
Facturile la gazele naturale nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că în această perioadă a fost mai mare consumul. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, informează MOLDPRES.„Facturile nu sun...
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu, declarații la Kyiv: „Republica Moldova și Ucraina își consolidează parteneriatul economic, energetic și european” # Moldpres
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat astăzi într-o vizită oficială la Kyiv, a făcut declarații comune cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko. Cei doi premieri s-au referit la aprofundarea cooperării bilaterale, integrarea europeană, sec...
CEC și Adunarea Populară a Găgăuziei caută soluții pentru organizarea alegerilor în regiune # Moldpres
Reprezentanții Adunării Populare a Găgăuziei și ai Comisiei Electorale Centrale /CEC/ au discutat astăzi, la Chișinău, despre soluționarea aspectelor administrativ-normative ce țin de organizarea alegerilor pentru noua componență a Adunării Populare, transmite MOLDPR...
CEC a aprobat programul calendaristic pentru alegerile locale noi și referendumul din 17 mai 2026 # Moldpres
Perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local privind revocarea unui primar, care se vor desfășura pe 17 mai, va începe la 16 februarie 2026. Comisia Electorală Centrală /CEC/ a aprobat, în ședința de astăzi, Programul calendaristic pe...
Republica Moldova și Ucraina acționează în cooperare strânsă pentru integrarea europeană. Premierul Alexandru Munteanu: „Avem aceleași obiective: pace și viață mai bună pentru cetățenii noștri” # Moldpres
În cadrul vizitei sale oficiale la Kyiv, Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Oleksandr Korniyenko, Prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei. Oficialii au remarcat buna cooperare moldo-ucraineană și au discutat despre implementarea re...
Secretarul general adjunct al Guvernului, Lilia Dabija, a prezidat ședința Secretariatului de implementare a Strategiei de reformă a administrației publice. În cadrul acesteia a fost examinat progresul privind implementarea acțiunilor prevăzute în Foaia de parcu...
Fostă șefă interimară a Postului vamal Chișinău, condamnată la închisoare cu suspendare și amendă de 400 de mii de lei pentru fapte de corupție # Moldpres
O fostă șefă interimară a Postului vamal Chișinău a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare, amendată cu 400.000 de lei și privată de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 5 ani, pentru două episoade de trafic de influență și două epis...
Noi reguli privind activitatea instituțiilor de învățământ. MEC actualizează Regulamentul-cadru # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) este în proces de definitivare a noului regulament-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar. Documentul va include reguli noi privind modalitățile de evaluare şi mon...
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei: „Avem aceleași obiective: pace și viață mai bună pentru cetățenii noștri” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu, aflat astăzi în vizită la Kyiv, a avut o întrevedere cu Oleksandr Korniyenko, prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, transmite MOLDPRES.Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterală și au convenit asupra nece...
Primăria orașului Cimișlia a realizat un pas important pentru siguranța traficului rutier în localitate. La intersecția străzilor Alexandru cel Bun și Mihai Eminescu a fost instalat un semafor, după mai mulți ani de așteptare, care va contribui atât la fluid...
Primăvara începe cu Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”. Cea de-a 60-a ediție va aduce concerte, operă, balet și premiere muzicale # Moldpres
Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor” 2026, care se va desfășura în perioada 1-10 martie, promite publicului o experiență culturală cu evenimente artistice în Chișinău și în țară, incluzând concerte simfonice și camerale...
Volumul de gaze naturale livrate consumatorilor a crescut în luna ianuarie 2026 și a constituit 179 milioane de metri cubi, cu aproape 45 milioane metri cubi mai mult decât în luna decembrie 2025, când consumul a fost de circa 135,3 milioane metri cubi, t...
ANTA atenționează operatorii de transport rutier că Bulgaria introduce restricții de circulație pentru camioane în 2026 # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă operatorii de transport rutier din Republica Moldova cu privire la restricțiile temporare de circulație care vor fi aplicate în Bulgaria pe parcursul anului 2026, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor primite de...
FOTO // Militarii moldoveni participă la un exercițiu multinațional desfășurat în Germania # Moldpres
Un contingent de militari ai Armatei Naționale participă, în perioada 23 ianuarie - 14 februarie curent, la Exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise” (MRE), desfășurat la poligonul din Hohenfels, Germania, transmite MOLDPRES.Potrivi...
O stradă din Ungheni intră în reparații, susţinute de Guvern, după zeci de ani de așteptare # Moldpres
Municipiul Ungheni demarează lucrările de reabilitare a străzii Burebista, într-un proiect finanțat prin Programul Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este aproape”, ediția 2025. Anunțul a fost făcut astăzi, când a fost semnat ...
Oficiul Medicilor de Familie Selemet, din raionul Cimișlia, a beneficiat recent de lucrări de renovare și eficientizare termică, realizate în cadrul unui proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), cu sprijin suplime...
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit astăzi cu precizări privind facturile la gaze naturale, energie electrică și energie termică pentru luna ianuarie, transmite MOLDPRES.Potrivit ANRE, costul total afișat pe factură este influen...
Municipiile Ungheni și Edineț, incluse într-un program european de dezvoltare urbană și atragere a investițiilor # Moldpres
Municipiile Ungheni și Edineț au fost selectate pentru a participa în cadrul Programului City Financial Advisory, o inițiativă europeană menită să sprijine dezvoltarea urbană durabilă și creșterea economică la nivel local. Programul face parte din inițiativa Ma...
Protecția salariaților în caz de insolvență a companiilor: Republica Moldova va solicita Comisiei Europene o perioadă de tranziție pentru crearea mecanismului # Moldpres
Republica Moldova va solicita Comisiei Europene o perioadă de tranziție pentru a crea un mecanism care ar proteja salariații în caz de insolvență a companiilor. Despre aceasta a anunțat președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, i...
Kazahstanul își rescrie istoria: consideră URSS regim de ocupație și revine la istoria Hoardei de Aur # Moldpres
Autoritățile din Kazahstan pregătesc o reformă de amploare, renunțând la moștenirea sovietică și rusă. Analiștii ruși afirmă că Astana a urmat calea Ucrainei, orientându-se spre decomunizare și naționalism, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.L...
The Republic of Moldova and the United Arab Emirates held in Abu Dhabi the first round of bilateral consular consultations, marking the beginning of an official dialogue in the consular field.According to the Ministry of Foreign Affairs, the delegations were headed by Lilian ...
Premierul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei: „Sacrificiul lor ne reamintește cât de prețioase sunt viața umană, pacea și libertatea” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început vizita oficială la Kyiv, Ucraina, cu un omagiu adus apărătorilor Ucrainei care și-au dat viața pentru independență și libertate. Împreună cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko, oficialii au depus flori l...
MAIA inițiază un studiu privind managementul riscurilor agricole: mecanismele vor fi aliniate la standardele europene # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a lansat, în premieră pentru Republica Moldova, elaborarea unui studiu complex privind managementul riscurilor agricole. Documentul va analiza cadrul actual de gestionare a riscurilor din sector și va formula recoma...
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au desfășurat la Abu Dhabi prima rundă de consultări consulare bilaterale, marcând începutul unui dialog oficial în domeniul consular, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, delegațiile a...
Un locuitor din Anenii Noi a fost reținut de CNA după ce a încercat să ofere bani pentru voturi # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, au reținut un locuitor al raionului Anenii Noi, suspectat că ar fi încercat să influențeze voturile alegătorilor prin oferirea de bani și bunuri în contextul alegerilor parlamentar...
VIDEO // Au spart geamul unei mașini și au furat 7.000 de lei: doi bărbați, arestați de poliție # Moldpres
Doi bărbați, în vârstă de 46 și 51 de ani, cetățeni străini, au fost arestați de polițiștii din sectorul Botanica al capitalei, fiind bănuiți de comiterea unui furt dintr-un automobil parcat în Chișinău, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, s...
Politico: UE analizează acordarea unui statut parțial Ucrainei înainte de aderarea deplină # Moldpres
Uniunea Europeană examinează posibilitatea oferirii Ucrainei unui statut de participare limitată la mecanismele comunitare în următorii ani, înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare pentru aderarea deplină, relatează Politico, citată de MOLDPRES.P...
Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: BNM atenționează despre riscurile mesajelor false din mediul online # Moldpres
Banca Națională a Moldovei (BNM) atenționează cetățenii că în mediul online sunt utilizate neautorizat elemente de identitate ale unor entități financiare din Republica Moldova în materiale de promovare a unor oferte de investiții. Mesajul este transmis &ici...
VIDEO // Proprietarii de animale pot vinde legal produse alimentare din gospodărie, dacă respectă normele sanitar-veterinare # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește cetățenilor care cresc animale în gospodării că au posibilitatea legală de a comercializa surplusul de produse alimentare de origine animală – precum lapte, ouă, miere sau carne – dire...
Doi procurori au fost trimiși în judecată într-un dosar ce vizează pretinderea și primirea a 20.000 de euro pentru „soluționarea” unui dosar penal. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de până la șapte ...
FOTO // Restricții de circulație la Vatra din cauza lucrărilor la apeductul magistral Chișinău–Strășeni–Călărași # Moldpres
Circulația rutieră va fi restricționată temporar, până în luna martie 2026, pe o porțiune de aproximativ 1 000 de metri a străzii Feroviarilor din localitatea Vatra. Autoritățile anunță că una dintre benzile de circulație va fi sistată pe durata lucrări...
Drumul de acces spre Rezervația „Plaiul Fagului” va fi reabilitat: ADR Centru a lansat licitația pentru lucrări de peste 34 milioane de lei # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a anunțat inițierea procedurii de achiziție publică pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumului de acces către Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, situată în satul Rădenii Vechi, raionul Unghe...
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes al Netflix „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post, preluat de news.ro și MOLDPRES.Persoan...
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la bugetul de stat circa 1,3 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 2-6 februarie, angajații SFS au efectuat 396 de vizite fiscale la 371 de contribuabili. Direcția generală ...
Serviciile medicale oferite populației din localitatea Baimaclia au fost îmbunătățite. Centrul de Sănătate a fost dotat cu echipamente moderne de laborator. Investiția a fost realizată în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a...
Sportivii Republicii Moldova debutează astăzi, 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, primii care intră în concurs fiind biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev, relatează MOLDPRES.Cei doi sportivi vor evolua &i...
BTA: Manuscris bisericesc de valoare istorică donat Consulatului Bulgar din Edinburgh va fi restituit Bulgariei # Moldpres
O carte presupusă a avea o valoare istorică semnificativă, care a părăsit Bulgaria prin mijloace necunoscute, a fost donată Consulatului Bulgar din Edinburgh și va fi restituită Bulgariei, a anunțat misiunea diplomatică pe pagina sa de Facebook, transmite BTA.&bdquo...
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul Canadei în Republica Moldova # Moldpres
Pe 9 februarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu ambasadorul Canadei în Republica Moldova, Gavin Buchan. Cei doi oficiali au discutat despre evoluțiile recente din dosarul transnistrean în contextul si...
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 10 bani pentru euro și de 16 lei și 93 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES. Astfel, euro se apreciază cu trei bani, iar cotația dolarului scade cu nouă bani....
