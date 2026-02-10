Circa 1,3 miliarde de lei, acumulate de Fisc la buget timp de o săptămână
Moldpres, 10 februarie 2026 09:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la bugetul de stat circa 1,3 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 2-6 februarie, angajații SFS au efectuat 396 de vizite fiscale la 371 de contribuabili. Direcția generală ...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
10:00
Drumul de acces spre Rezervația „Plaiul Fagului” va fi reabilitat: ADR Centru a lansat licitația pentru lucrări de peste 34 milioane de lei # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a anunțat inițierea procedurii de achiziție publică pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumului de acces către Rezervația Naturală „Plaiul Fagului”, situată în satul Rădenii Vechi, raionul Unghe...
Acum 10 minute
09:50
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes al Netflix „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post, preluat de news.ro și MOLDPRES.Persoan...
Acum 30 minute
09:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la bugetul de stat circa 1,3 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 2-6 februarie, angajații SFS au efectuat 396 de vizite fiscale la 371 de contribuabili. Direcția generală ...
09:30
Serviciile medicale oferite populației din localitatea Baimaclia au fost îmbunătățite. Centrul de Sănătate a fost dotat cu echipamente moderne de laborator. Investiția a fost realizată în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a...
Acum o oră
09:20
Sportivii Republicii Moldova debutează astăzi, 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo, primii care intră în concurs fiind biatloniștii Maxim Macarov și Pavel Magazeev, relatează MOLDPRES.Cei doi sportivi vor evolua &i...
09:10
BTA: Manuscris bisericesc de valoare istorică donat Consulatului Bulgar din Edinburgh va fi restituit Bulgariei # Moldpres
O carte presupusă a avea o valoare istorică semnificativă, care a părăsit Bulgaria prin mijloace necunoscute, a fost donată Consulatului Bulgar din Edinburgh și va fi restituită Bulgariei, a anunțat misiunea diplomatică pe pagina sa de Facebook, transmite BTA.&bdquo...
09:10
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul Canadei în Republica Moldova # Moldpres
Pe 9 februarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu ambasadorul Canadei în Republica Moldova, Gavin Buchan. Cei doi oficiali au discutat despre evoluțiile recente din dosarul transnistrean în contextul si...
Acum 2 ore
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 20 de lei și 10 bani pentru euro și de 16 lei și 93 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES. Astfel, euro se apreciază cu trei bani, iar cotația dolarului scade cu nouă bani....
08:50
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu, în prima vizită oficială în Ucraina: „Vom discuta cu partenerii ucraineni despre calea noastră de aderare la Uniunea Europeană, cooperarea bilaterală și securitatea regională ” # Moldpres
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi o vizită oficială în Ucraina, fiind prima deplasare de acest nivel în țara vecină. Șeful Guvernului se află în drum spre Kyiv, împreună cu membrii Executivului Vladimir Bolea, Dan...
08:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi o vizită oficială la Kyiv, Ucraina, pentru a transmite un mesaj de solidaritate și a discuta cu partenerii ucraineni despre cooperarea bilaterală, evoluțiile în calea de aderare la Uniunea Europeană și secur...
08:40
Toate drumurile naționale din Republica Moldova sunt practicabile la această oră, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, transmite MOLDPRES.Potrivit Administraţiei Naționale a Drumurilor /AND/, pe parcursul nopții, echipele de drumari au...
08:30
Reprezentanți ai Ministerului Federal German al Sănătății și ai Asociației Medicale Germane (GMA) au efectuat o vizită de lucru la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în contextul consolidării dialogului moldo-german ...
08:20
Raport: Rusia ar putea ataca „un vecin” în șase luni de la un posibil armistițiu în Ucraina # Moldpres
Raportul Conferinței de securitate de la Munchen avertizează că Rusia și-ar putea reconstitui forțele pentru a ataca Țările Baltice în termen de doi ani de la un potențial armistițiu în Ucraina, și un vecin în șase luni, relatează The Guardian. &Icir...
Acum 4 ore
07:50
Daniel Vodă (IPRE): „Retragerea din CSI, cea mai importantă decizie de politică externă în primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu” # Moldpres
La 100 de zile de la învestire, Guvernul condus de Alexandru Munteanu poate revendica o decizie de politică externă cu valoare istorică – inițierea procedurii de retragere a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Declarația aparține expe...
07:20
Agenda Parlamentului Republicii Moldova: 09:00, b. 114 – ședința Comisiei pentru control al finanțelor publice; 10:00, sala pentru conferințe de presă – briefing de presă al Fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”; 14:00, b. 114 - consul...
07:10
Președinta Maia Sandu, de Ziua Internațională a Siguranței pe Internet: „Trebuie să avem grijă de copii și în sfera virtuală” # Moldpres
Cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj privind importanța protejării copiilor în mediul digital și a anunțat inițierea unui dialog național în acest sens.„Copiii noștri cresc într-o ...
Acum 12 ore
21:50
Mihai Popșoi: „Republica Moldova își consolidează apărarea și reziliența, iar condamnarea diplomatică rămâne răspunsul standard la incidentele de securitate” # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popşoi, ministru al Afacerilor Externe, susţine că Republica Moldova va continua să investească în securitate, apărare și reziliență instituțională, în contextul incidentelor repetate de securitate din regiune și al încălcă...
21:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru intervalul 9 februarie 2026, ora 20:00 – 10 februarie 2026, ora 20:00 o vreme stabilă, dar rece, fără precipitații, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, c...
Acum 24 ore
20:50
Descoperă Moldova cu MOLDPRES: Frumusețea Moldovei iarna: trasee, festivaluri și experiențe autentice # Moldpres
Moldova iarna – farmec și experiențe de neuitat chiar și când e frigRepublica Moldova, cunoscută pentru vinurile sale renumite, peisajele pitorești și cultura bogată, oferă turiștilor o varietate de experiențe și în sezonul rece. Iarna, chiar și ...
20:20
Poliția a fost sesizată în după amiaza zilei de astăzi despre producerea unui accident rutier pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă, raionul Anenii Noi, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 53 de ani, care conducea un ca...
20:10
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Republica Moldova își consolidează apărarea spațiului aerian în fața provocărilor externe” # Moldpres
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a comentat astăzi în cadrul unei emisiuni televizate incidentul recent din localitatea Sofia, raionul Drochia, unde a fost descoperită o dronă rusească. Aceasta reprezintă a doua...
19:40
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, face apel la calm și respectarea legii în cazul bisericii din satul Dereneu, Călărași # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a intervenit astăzi în legătură cu situația tensionată din satul Dereneu, raionul Călărași, subliniind că problemele legate de clădirea monument istoric nu trebuie exploatate politic și că soluțiile trebuie să se bazeze exc...
19:10
Over one hundred former pupils of the Theoretical Lyceum Ivan Vazov from Taraclia have taken part in the traditional alumni reunion. The event brought together former classmates, current teachers and retired educators, offering an opportunity to recall school years through nostal...
19:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat luni pentru implementarea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, un mecanism care ar obliga companiile care primesc finanțare publică să se aprovizioneze cu componente fabricate &ici...
19:00
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă: intervenții extinse ale drumurilor pentru siguranța traficului # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în această seară, circulația rutieră pe întreaga rețea națională se desfășoară în condiții de iarnă. Partea carosabilă este predominant umedă, cu porțiuni de ghețuș sau zăpadă, cee...
18:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a rămas operațional în timpul intemperiilor: toate zborurile, efectuate în siguranță # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a funcționat fără întreruperi în pofida condițiilor meteorologice severe din ultimele zile, marcate de ninsori abundente, temperaturi scăzute și depuneri de gheață. Potrivit admini...
18:30
INTERVIU MOLDPRES // Ion Pînzari, director ADR Centru: „Dezvoltarea regională nu înseamnă doar proiecte, ci şi schimbări vizibile în viața oamenilor” # Moldpres
Anul 2025 a fost unul intens pentru Regiunea de Dezvoltare Centru, marcat de investiții importante în infrastructură, servicii publice și proiecte urbane. Despre rezultatele obținute, provocări și prioritățile pentru anul 2026, directorul Agenției de Dezvoltare Reg...
18:00
Lecții din Japonia pentru orașele Moldovei: Vicepremierul Vladimir Bolea preia soluții nipone în managementul apelor pluviale # Moldpres
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat în perioada 2–6 februarie 2026 la programul internațional „Technical Deep Dives on Urban Flood Management”, organizat de Grupul Băncii Mondiale, pri...
17:50
Cifra de afaceri a companiilor rezidente în Moldova IT Park a depășit cifra record de un miliard de dolari în 2025 # Moldpres
Cifra de afaceri agregată a companiilor rezidente a Moldova Innovation Technology Park (MITP) a depășit pragul simbolic de 1 miliard dolari în anul 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 24,3% față de 2024 și de aproximativ 10 ori mai mult comparativ cu anul 20...
17:40
Peste o sută de foști elevi ai Liceului Teoretic „Ivan Vazov” din Taraclia au participat la tradiționala întâlnire a absolvenților. Evenimentul a adunat foști colegi, profesori actuali și foști dascăli, oferind ocazia de a rememora anii de școală...
17:30
ANSA respinge informațiile false privind testarea cărnii de pasăre: laboratoarele pot depista metronidazolul # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) infirmă informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora laboratoarele instituției nu ar avea capacitatea de a detecta reziduuri de metronidazol în produsele din carne de pasăre. Autoritatea califi...
17:00
O fetiță din Bravicea a avut nevoi de îngrijiri medicale după ce a intrat cu sania în roata unei mașini de poliție # Moldpres
O fetiță de șapte ani din satul Bravicea, raionul Călărași, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce sania acesteia s-a lovit în roata unei mașini de poliție aflate în misiune, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, echipajul a observat sania car...
16:50
Lucrările din Programul „Curtea Europeană”, suspendate temporar pe timp de iarnă. MIDR: toate proiectele vor fi finalizate # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu explicații privind stadiul de implementare a Programului „Curtea Europeană” și situația actuală a șantierelor deschise în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit institu...
16:30
Consumatorii din capitală vor achita mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica. Compania a solicitat reducerea tarifului cu 330 de lei pentru o gigacalorie, de la 2510 lei cât este în prezent, până la 2180 de lei. Cererea urmează a fi exam...
16:30
Dosarul „furtul miliardului”: Vladimir Plahotniuc vine în fața judecătorilor pe 12 februarie # Moldpres
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc urmează să se prezinte joi, 12 februarie, în fața instanței de judecată, pentru a face declarații în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”. Anunțul a fost făcut în ședința de astăzi de avocat...
16:20
Ajutor la contor: statul a început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie # Moldpres
Statul a început, din 9 februarie, achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie, în cadrul programului „Ajutor la contor”. Plățile sunt transferate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar de mâine pot fi ridicate și de la...
16:00
În luna februarie, în multe regiuni ale Republicii Moldova și ale Europei de Est, apar condiții meteo care favorizează formarea poleiului pe copaci. Acest fenomen, aparent simplu, are implicații importante asupra mediului, ecosistemelor forestiere și infrastructu...
16:00
Republica Moldova și Irlanda își intensifică dialogul bilateral în contextul parcursului european al țării noastre. Subiectul a fost abordat în cadrul unei întrevederi dintre președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ambasadorul Irlandei în R...
15:40
Institutul de Medicină Urgentă din Republica Moldova și Centrul Medical Meir din Israel au semnat un memorandum de înțelegere care prevede cooperarea bilaterală în domeniul medicinei de urgență, educației medicale, cercetării și inovării în sănătate...
14:30
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu ambasadorul Republicii Polone în Republica Moldova # Moldpres
Luni, 9 februarie, viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu Tomasz Kobzdej, ambasadorul Republicii Polone în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor a fost trecută în revistă situația curentă din stânga Nistr...
14:30
Peste 600 de liceeni vor ajuta absolvenții de gimnaziu să se pregătească de examenul la matematică # Moldpres
Peste 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, vor deveni mentori pentru absolvenții de gimnaziu și îi vor ajuta să se pregătească de examenul la matematică. Acțiunea are loc în cadrul Campaniei „Matematica de la egal la ega...
14:00
Poliția califică drept provocare incidentul de la Biserica din Dereneu. Detalii despre litigiul privind dreptul de folosință # Moldpres
Poliția Republicii Moldova susține că acțiunile din jurul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Dereneu, raionul Călărași, reprezintă „forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate prin folosirea unui instrument sens...
14:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere de rămas-bun cu Ambasadorul Regatului Arabiei Saudite, Dr. Mohammed Abdulghani M. Khayat # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în Republica Moldova cu reședința la București, Dr. Mohammed Abdulghani M. Khayat, care își încheie mandatul. Șeful Executivului și-a exprimat re...
14:00
Zeci de monede cu valoare istorică au fost confiscate în cadrul unor percheziții la Bălți # Moldpres
Peste 300 de monede din diferite epoci istorice au fost ridicate în cadrul unor percheziții desfășurate de procurori în colaborare cu ofițerii de investigații și urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălți, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuratur...
13:50
Ruta transnațională a Bisericilor de Lemn din Republica Moldova și România oferă turiștilor ocazia de a explora comori arhitecturale și spirituale, învăluite în istorie și tradiție, în cadrul proiectului european RESPECTS, care promovează turismu...
13:40
Ambasadorul Arabiei Saudite a fost distins cu medalia „Meritul diplomatic” la încheierea mandatului # Moldpres
Ambasadorul Arabiei Saudite în Republica Moldova, cu reședința la București, Mohammed Abdulghani Khayat, a fost distins cu medalia „Meritul diplomatic” la încheierea mandatului, comunică MOLDPRES.Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacer...
13:30
Washingtonul a luat cursul către „dominația economică” în lume și a renunțat, de fapt, la îndeplinirea „acordurilor de la Anchorage” privind Ucraina, încheiate în august 2025, care presupun cedarea fără luptă a întregu...
13:00
VIDEO // Ludmila Catlabuga: „Sectorul agroalimentar - pilon strategic al economiei Republicii Moldova, cu potențial real de dezvoltare” # Moldpres
Sectorul agroalimentar continuă să reprezinte un pilon esențial al economiei Republicii Moldova, susținând atât creșterea economică, cât și securitatea alimentară, transmite MOLDPRES.Potrivit ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmil...
13:00
Echipele de asistență medicală urgentă din Republica Moldova au deservit, în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, un total de 16.427 de solicitări, dintre care 2.426 au vizat copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală ...
13:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Tilman Kuban, deputat în Bundestagul german # Moldpres
Avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene, măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor, precum și evoluțiile mediului de securitate regional au fost discutate de premierul Alexandru Munteanu și deputatul în Bundestagul g...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.