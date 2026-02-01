Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 25 – 31 ianuarie 2026

Mold-Street, 1 februarie 2026 07:30

Proprietarii au la dispoziție 90 de zile pentru a consulta și, dacă este cazul, a contesta noile valori cadastrale. Fiecare cetățean își poate v...

Acum 30 minute
07:30
Acum 24 ore
12:40
Deconectări masive de la rețeaua de energie electrică Mold-Street
"Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10.42, a căzu...
11:40
Ce costuri a inclus Energocom în calculul viitoarelor tarife la gaze Mold-Street
Potrivit calculelor prezentate de furnizor, tariful pentru consumatorii casnici ar urma să scadă cu circa 9%, până la 14.129 de lei (fără TVA) p...
10:10
Autorităţile încearcă să resuscite parcurile industriale Mold-Street
Noul Program este implementat de ODA și se adresează autorităților publice și instituțiilor care doresc să inițieze sau să dezvolte parcuri industrial...
09:10
Două rafinării din România se închid, dar benzină şi motorină va fi pe piaţă Mold-Street
Petromidia și Petrotel reprezintă circa 70% din capacitatea de rafinare pentru benzină și motorină din România şi rămâne în funcțiun...
Ieri
19:00
ONU se confruntă cu riscul unui colaps financiar Mold-Street
„Criza se adâncește, amenințând implementarea programelor și riscând un colaps financiar. Iar situația se va deteriora și mai...
18:40
Moldova va oferi ajutor umanitar de circa 120 milioane lei Ucrainei Mold-Street
Potrivit documentului ajutorul este destinat sprijinirii Ucrainei în gestionarea consecințelor războiului, în special în domeniul pr...
11:40
Pentru consumatorii casnici gazul se poate ieftini cu doar 1,37 lei, iar pentru restul cu doi lei pentru un metru cub Mold-Street
ANRE a confirmat recepţionarea cererii de ajustare a tarifelor la metan, precizând că o va publica pe parcrsul zilei de vineri.Conform calcu...
11:10
Un investitor german vrea să extindă producţia de fibre de sticlă Mold-Street
Potrivit ministrului, care a vizitat fabrica, faptul că BauTex a ales să investească în Republica Moldova "este un semnal clar de înc...
Mai mult de 2 zile în urmă
22:00
Autorităţile se gândesc să uniformizeze cota TVA pe întreg lanțul valoric din sectorul agrar Mold-Street
Ludmila Catlabuga a precizat în cadrul unei cu reprezentanții sectorului de procesare a fructelor și legumelor, că subiectul se află pe agenda m...
16:00
Baza petrolieră a Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău a trecut în proprietatea statului Mold-Street
Astfel, activele deținute de Lukoil pe teritoriul Aeroportului Chișinău au revenit în proprietatea statului, conform deciziei Consiliului pentru...
11:30
Lukoil Moldova ar putea ajunge sub controlul unui fond american Mold-Street
Această mișcare este a doua tentativă a Lukoil de a-și vinde activele upstream și downstream în afara Rusiei, după ce SUA au introdus sancțiuni...
10:10
Un creditor european susţine că a investit în 2025 peste jumătate de miliard de euro în Moldova Mold-Street
Potrivit BERD cifra este aproape de recordul istoric de 525 de milioane de euro investiţii (credite) în 2022.„2025 a fost un an de ref...
09:40
De ce preţurile la benzină şi motorină vor continua să crească Mold-Street
Astfel dacă pe 1-2 ianuarie 2026 un litru de benzină 95 costa 21,92 de lei, apoi pe 27-29 ianuarie - 23 de lei. În cazul motorinei preţul unui l...
28 ianuarie 2026
21:00
Pentru a obține permis de muncă în SUA, este mai bine să fii influencer decât artist Mold-Street
Dacă dețineți abilități „extraordinare” și recunoscute în sectoarele filmului, televiziunii sau artei, puteți fi eligibil pentru o v...
17:00
Când și cum ANRE a adoptat tarife la gaze aplicate retroactiv Mold-Street
ANRE a informat publicul, atât prin comunicatele de presă recente, publicate pe pagina oficială a Agenției, cât și în cadrul conferi...
12:50
Riscul de credit a ajuns la 82% din totalul expunerilor la risc a băncilor moldoveneşti Mold-Street
Potrivit autorităţii bancare, calitatea portofoliului de credit are un impact direct și semnificativ asupra solvabilității băncilor."Prin urm...
09:10
O nouă uzină va produce piese prefabricate din beton armat, pentru construcții industriale. 60% din investiţii sunt ajutor de stat Mold-Street
Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării noua unitate va produce piese prefabricate din beton armat, destinate construcțiilor indu...
08:40
Planuri de investiții a peste 600 milioane lei în rețeaua de distribuție a energiei Mold-Street
Potrivit ANRE operatorul Premier Energy Distribution, ce face parte din grupul Premier Energy (controlat de milionarul ceh Jiri Smejc) are în pl...
27 ianuarie 2026
16:10
Cu ce s-a finalizat prima licitație din acest an de vânzare a bunurilor statului Mold-Street
Pentru această rundă au fost expuse 19 bunuri cu o valoare totală de circa 30 milioane de lei, în cazul unui bun fiind prevăzute obligații inves...
15:20
Depozitele bancare în Moldova au un nivel de protecție la standardele europene Mold-Street
Acest nivel reflectă capacitatea financiară adecvată a schemei de garantare de a interveni eficient în situații de indisponibilizare a depozitel...
14:20
"Mama tuturor acordurilor". Acord comercial fără precedent intre India și Uniunea Europeană Mold-Street
Semnat în timpul sărbătorilor Zilei Republicii de la New Delhi și a unui summit UE-India, dar și după aproape două decenii de negocieri în...
11:50
Agricultura a crescut cu 84%, preţurile în Chişinău sunt cu 197% mai mici ca în Bucureşti etc. Cum Guvernul încearcă să atragă investitorii din Diaspora Mold-Street
Potrivit Agenției de Investiții, profilele au fost dezvoltate ca instrumente de analiză economică și investițională, pentru a oferi o imagine cla...
08:10
Energbank a fost sancţionată cu amendă de 3 milioane lei, iar fostul şef al băncii, s-a ales cu avertisment Mold-Street
Potrivit BNM, decizia a fost adoptată ca urmare a încălcărilor constatate în cadrul unui control, fără a fi precizată perioada.Amendă...
26 ianuarie 2026
18:50
Fiecare cetățean își poate verifica valoarea bunului imobil şi o poate contesta Mold-Street
Administraţia Agenţiei a îndemnat cetăţenii să-și verifice valoarea bunului imobil, prin accesarea site-ului geodata.gov.md, la rubrica Verifică...
16:40
De ce zahărul din Moldova este cel mai scump din Europa: Cronica unei crize programate Mold-Street
În acest „recipient” aproape ermetic, speranțele de dezvoltare ale complexului autohton al sfeclei și zahărului au fermentat î...
12:40
Moneda europeană ajunge la cea mai înaltă cotaţie din ultimii patru ani şi jumătate Mold-Street
Luni, dimineaţa cotaţia monedei unice a urcat la 1,19 dolari, cel mai înalt nivel din vara anului 2021, potrivit datelor TradingEconomics.De...
11:20
Scandalul contaminării cu Metronidazol se extinde: Moldova a suspendat şi importul de carne de pasăre din Ucraina Mold-Street
Potrivit ANSA, măsura a fost luată „în baza principiului precauției, în scopul protejării sănătății consumatorilor din Republica Mol...
10:00
Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 18 – 24 ianuarie 2026 Mold-Street
Portalul evo.gov.md va deveni punctul de acces la serviciile publice și la interacțiunea digitală cu instituțiile statului, destinat cetățenilor și an...
25 ianuarie 2026
19:10
De ce economiștii din Germania solicită repatrierea aurului păstrat în seifurile americane Mold-Street
Germania deţine a doua cea mai mare rezervă naţională de aur din lume după SUA, din care aproximativ 164 de miliarde de euro – 1.236 de tone &nd...
11:10
La finele 2025 în România erau înregistrate peste 8.160 de companii cu capital din Republica Moldova Mold-Street
Comparativ cu finele anului 2024 numărul acestora a crescut cu 300 de unităţi, iar cota a urcat nesemnificativ – cu doar 0,1 puncte procentuale,...
24 ianuarie 2026
20:10
Capitalismul american bazat pe forţa armelor va sărăci lumea Mold-Street
Pe parcursul unei mari părţi a istoriei moderne, întreprinderile multinaționale au acționat mână în mână cu statul. Marea Brit...
11:40
Avariile de la Moldgres se pot repeta. Ele afectează securitatea energetică a Republicii Moldova Mold-Street
Aceasta pentru că Moldgres se confruntă de ceva timp cu grave probleme financiare şi tehnice. Astfel în ultimul an, ca urmare a sistării livrări...
09:40
Schimbări în conducerea Fincombank Mold-Street
În consecinţă din 19 ianuarie 2026, FinComBank are o nouă componenţă a Consiliului Băncii, formată doar din trei membri: Nicolae Dorin (Vic...
23 ianuarie 2026
21:10
Lege pentru contractele la distanță pentru serviciile financiare de consum Mold-Street
Potrivit CNPF, iniţiativa urmărește creșterea încrederii consumatorilor în serviciile financiare  și asigurarea unui cadru juridic cl...
13:30
Transferurile de bani din străinătate au crescut la circa 1,66 miliarde de dolari în 2025 Mold-Street
Potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, anul trecut intrările de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice au înre...
10:50
Air Moldova în faliment şi lichidare: De procedură se va ocupa Irina Selevestru Mold-Street
În schimb instanţa a admis parţial contestaţiile împotriva Adunării creditorilor din 7 octombrie 2025 înaintate de creditorii A...
09:20
Ministerul Finanţelor împrumută de la populație circa 152 milioane de lei Mold-Street
Cea mai mare parte a investițiilor, 140,75 milioane lei, a fost direcționată către obligațiunile cu maturitate de 1 an, care oferă o dobândă anu...
22 ianuarie 2026
18:20
Moldova are cel mai mic buget pentru apărare din Europa Mold-Street
Potrivit preşedintei modernizarea sectorului de apărare și creșterea capacității de protecție a țării vor fi obiective cheie pentru anul 2026, sublini...
13:50
Lanţul de fast-food Fryday din România se extinde la Chișinău Mold-Street
"Vom deschide un restaurant în Repu­blica Moldova, este programată deschiderea în aprilie. Va fi într-un centru comercial d...
12:00
A fost lansat portalul care va oferi acces la sute de servicii publice Mold-Street
Dezvoltat de Agenția de Guvernare Electronică, potrivit portalul EVO reunește, într-un singur loc, toate serviciile, platformele și instrumentel...
10:50
Cu întârziere de peste un an, circa 1.400 de agricultori au început să primească subvenţiile Mold-Street
Astfel, în primele 20 de zile din 2026, doar pentru forma de plată post-investiții, AIPA a autorizat suma de 520,15 milioane...
10:30
Sistemul financiar din Republica Moldova are nevoie de DORA Mold-Street
Acest Regulament (DORA) stabilește cerințe pentru managementul riscurilor TIC, raportarea incidentelor, testarea rezilienței digitale și supraveg...
21 ianuarie 2026
19:40
„Al doilea val” de investitori din România Mold-Street
Președintele UNPR, Ioan Lucian, a explicat că filiala va sprijini investitorii români interesați de piața moldovenească și va ajuta companiile d...
17:10
Automobilele din China au invadat pe piața Moldovei Mold-Street
Datele oficiale arată o creștere accelerată în ultimii ani. Dacă în 2023 mașinile de producţie chineză aveau o cotă 7% din piață, iar &ici...
11:20
După bulgari şi unguri. Romgaz obţine licenţa de trading gaze în Republica Moldova. Mold-Street
Licenţa este pentru 10 ani, iar Romgaz Trading SRL, înregistrată la Chişinău pe 10 octombrie 2025, este a şaptea companie ce obţine o astfel de...
10:20
Cum a cheltuit Guvernul în 2025 fonduri de peste jumătate de miliard de lei Mold-Street
Datele analizate de Mold-Street.com, arată că Executivul însă a reușit să cheltuie anul trecut doar aproximativ 50% din sumele prevăzute iniţial...
20 ianuarie 2026
22:30
Când vor dispărea primăriile cu câteva sute de locuitori. Guvernul pregătește reforma administrației publice locale Mold-Street
Potrivit Executivului obiectivul reformei este construcția de localități dezvoltate, primării puternice și servicii mai bune, aproape de oameni.&b...
20:20
Americanii sunt cei care plătesc mai mult ca urmare a tarifelor impuse de Trump Mold-Street
"Trump a susținut în repetate rânduri că tarifele sale istorice, utilizate agresiv în ultimul an atât ca instrument de st...
14:50
Un miliard în plus: Băncile din Moldova au obţinut în 2025 un profit de circa 5 miliarde lei Mold-Street
Saltul semnificativ vine după ce în 2024, profitul băncilor moldoveneşti înregistra o scădere cu circa 94 milioane de lei, comparativ cu a...
