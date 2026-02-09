Descoperă Moldova cu MOLDPRES: Frumusețea Moldovei iarna: trasee, festivaluri și experiențe autentice
Moldpres, 9 februarie 2026 20:50
Moldova iarna – farmec și experiențe de neuitat chiar și când e frigRepublica Moldova, cunoscută pentru vinurile sale renumite, peisajele pitorești și cultura bogată, oferă turiștilor o varietate de experiențe și în sezonul rece. Iarna, chiar și ...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
21:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru intervalul 9 februarie 2026, ora 20:00 – 10 februarie 2026, ora 20:00 o vreme stabilă, dar rece, fără precipitații, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, c...
Acum 30 minute
20:50
Descoperă Moldova cu MOLDPRES: Frumusețea Moldovei iarna: trasee, festivaluri și experiențe autentice # Moldpres
Moldova iarna – farmec și experiențe de neuitat chiar și când e frigRepublica Moldova, cunoscută pentru vinurile sale renumite, peisajele pitorești și cultura bogată, oferă turiștilor o varietate de experiențe și în sezonul rece. Iarna, chiar și ...
Acum o oră
20:20
Poliția a fost sesizată în după amiaza zilei de astăzi despre producerea unui accident rutier pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă, raionul Anenii Noi, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 53 de ani, care conducea un ca...
Acum 2 ore
20:10
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Republica Moldova își consolidează apărarea spațiului aerian în fața provocărilor externe” # Moldpres
Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a comentat astăzi în cadrul unei emisiuni televizate incidentul recent din localitatea Sofia, raionul Drochia, unde a fost descoperită o dronă rusească. Aceasta reprezintă a doua...
19:40
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, face apel la calm și respectarea legii în cazul bisericii din satul Dereneu, Călărași # Moldpres
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a intervenit astăzi în legătură cu situația tensionată din satul Dereneu, raionul Călărași, subliniind că problemele legate de clădirea monument istoric nu trebuie exploatate politic și că soluțiile trebuie să se bazeze exc...
Acum 4 ore
19:10
Over one hundred former pupils of the Theoretical Lyceum Ivan Vazov from Taraclia have taken part in the traditional alumni reunion. The event brought together former classmates, current teachers and retired educators, offering an opportunity to recall school years through nostal...
19:10
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat luni pentru implementarea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, un mecanism care ar obliga companiile care primesc finanțare publică să se aprovizioneze cu componente fabricate &ici...
19:00
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă: intervenții extinse ale drumurilor pentru siguranța traficului # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în această seară, circulația rutieră pe întreaga rețea națională se desfășoară în condiții de iarnă. Partea carosabilă este predominant umedă, cu porțiuni de ghețuș sau zăpadă, cee...
18:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a rămas operațional în timpul intemperiilor: toate zborurile, efectuate în siguranță # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a funcționat fără întreruperi în pofida condițiilor meteorologice severe din ultimele zile, marcate de ninsori abundente, temperaturi scăzute și depuneri de gheață. Potrivit admini...
18:30
INTERVIU MOLDPRES // Ion Pînzari, director ADR Centru: „Dezvoltarea regională nu înseamnă doar proiecte, ci şi schimbări vizibile în viața oamenilor” # Moldpres
Anul 2025 a fost unul intens pentru Regiunea de Dezvoltare Centru, marcat de investiții importante în infrastructură, servicii publice și proiecte urbane. Despre rezultatele obținute, provocări și prioritățile pentru anul 2026, directorul Agenției de Dezvoltare Reg...
18:00
Lecții din Japonia pentru orașele Moldovei: Vicepremierul Vladimir Bolea preia soluții nipone în managementul apelor pluviale # Moldpres
Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a participat în perioada 2–6 februarie 2026 la programul internațional „Technical Deep Dives on Urban Flood Management”, organizat de Grupul Băncii Mondiale, pri...
17:50
Cifra de afaceri a companiilor rezidente în Moldova IT Park a depășit cifra record de un miliard de dolari în 2025 # Moldpres
Cifra de afaceri agregată a companiilor rezidente a Moldova Innovation Technology Park (MITP) a depășit pragul simbolic de 1 miliard dolari în anul 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 24,3% față de 2024 și de aproximativ 10 ori mai mult comparativ cu anul 20...
17:40
Peste o sută de foști elevi ai Liceului Teoretic „Ivan Vazov” din Taraclia au participat la tradiționala întâlnire a absolvenților. Evenimentul a adunat foști colegi, profesori actuali și foști dascăli, oferind ocazia de a rememora anii de școală...
17:30
ANSA respinge informațiile false privind testarea cărnii de pasăre: laboratoarele pot depista metronidazolul # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) infirmă informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora laboratoarele instituției nu ar avea capacitatea de a detecta reziduuri de metronidazol în produsele din carne de pasăre. Autoritatea califi...
Acum 6 ore
17:00
O fetiță din Bravicea a avut nevoi de îngrijiri medicale după ce a intrat cu sania în roata unei mașini de poliție # Moldpres
O fetiță de șapte ani din satul Bravicea, raionul Călărași, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce sania acesteia s-a lovit în roata unei mașini de poliție aflate în misiune, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, echipajul a observat sania car...
16:50
Lucrările din Programul „Curtea Europeană”, suspendate temporar pe timp de iarnă. MIDR: toate proiectele vor fi finalizate # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a venit cu explicații privind stadiul de implementare a Programului „Curtea Europeană” și situația actuală a șantierelor deschise în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit institu...
16:30
Consumatorii din capitală vor achita mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica. Compania a solicitat reducerea tarifului cu 330 de lei pentru o gigacalorie, de la 2510 lei cât este în prezent, până la 2180 de lei. Cererea urmează a fi exam...
16:30
Dosarul „furtul miliardului”: Vladimir Plahotniuc vine în fața judecătorilor pe 12 februarie # Moldpres
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc urmează să se prezinte joi, 12 februarie, în fața instanței de judecată, pentru a face declarații în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”. Anunțul a fost făcut în ședința de astăzi de avocat...
16:20
Ajutor la contor: statul a început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie # Moldpres
Statul a început, din 9 februarie, achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie, în cadrul programului „Ajutor la contor”. Plățile sunt transferate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar de mâine pot fi ridicate și de la...
16:00
În luna februarie, în multe regiuni ale Republicii Moldova și ale Europei de Est, apar condiții meteo care favorizează formarea poleiului pe copaci. Acest fenomen, aparent simplu, are implicații importante asupra mediului, ecosistemelor forestiere și infrastructu...
16:00
Republica Moldova și Irlanda își intensifică dialogul bilateral în contextul parcursului european al țării noastre. Subiectul a fost abordat în cadrul unei întrevederi dintre președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ambasadorul Irlandei în R...
15:40
Institutul de Medicină Urgentă din Republica Moldova și Centrul Medical Meir din Israel au semnat un memorandum de înțelegere care prevede cooperarea bilaterală în domeniul medicinei de urgență, educației medicale, cercetării și inovării în sănătate...
Acum 8 ore
14:30
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu ambasadorul Republicii Polone în Republica Moldova # Moldpres
Luni, 9 februarie, viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu Tomasz Kobzdej, ambasadorul Republicii Polone în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor a fost trecută în revistă situația curentă din stânga Nistr...
14:30
Peste 600 de liceeni vor ajuta absolvenții de gimnaziu să se pregătească de examenul la matematică # Moldpres
Peste 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, vor deveni mentori pentru absolvenții de gimnaziu și îi vor ajuta să se pregătească de examenul la matematică. Acțiunea are loc în cadrul Campaniei „Matematica de la egal la ega...
14:00
Poliția califică drept provocare incidentul de la Biserica din Dereneu. Detalii despre litigiul privind dreptul de folosință # Moldpres
Poliția Republicii Moldova susține că acțiunile din jurul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Dereneu, raionul Călărași, reprezintă „forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate prin folosirea unui instrument sens...
14:00
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere de rămas-bun cu Ambasadorul Regatului Arabiei Saudite, Dr. Mohammed Abdulghani M. Khayat # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în Republica Moldova cu reședința la București, Dr. Mohammed Abdulghani M. Khayat, care își încheie mandatul. Șeful Executivului și-a exprimat re...
14:00
Zeci de monede cu valoare istorică au fost confiscate în cadrul unor percheziții la Bălți # Moldpres
Peste 300 de monede din diferite epoci istorice au fost ridicate în cadrul unor percheziții desfășurate de procurori în colaborare cu ofițerii de investigații și urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălți, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuratur...
13:50
Ruta transnațională a Bisericilor de Lemn din Republica Moldova și România oferă turiștilor ocazia de a explora comori arhitecturale și spirituale, învăluite în istorie și tradiție, în cadrul proiectului european RESPECTS, care promovează turismu...
13:40
Ambasadorul Arabiei Saudite a fost distins cu medalia „Meritul diplomatic” la încheierea mandatului # Moldpres
Ambasadorul Arabiei Saudite în Republica Moldova, cu reședința la București, Mohammed Abdulghani Khayat, a fost distins cu medalia „Meritul diplomatic” la încheierea mandatului, comunică MOLDPRES.Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacer...
13:30
Washingtonul a luat cursul către „dominația economică” în lume și a renunțat, de fapt, la îndeplinirea „acordurilor de la Anchorage” privind Ucraina, încheiate în august 2025, care presupun cedarea fără luptă a întregu...
Acum 12 ore
13:00
VIDEO // Ludmila Catlabuga: „Sectorul agroalimentar - pilon strategic al economiei Republicii Moldova, cu potențial real de dezvoltare” # Moldpres
Sectorul agroalimentar continuă să reprezinte un pilon esențial al economiei Republicii Moldova, susținând atât creșterea economică, cât și securitatea alimentară, transmite MOLDPRES.Potrivit ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmil...
13:00
Echipele de asistență medicală urgentă din Republica Moldova au deservit, în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, un total de 16.427 de solicitări, dintre care 2.426 au vizat copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală ...
13:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Tilman Kuban, deputat în Bundestagul german # Moldpres
Avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene, măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor, precum și evoluțiile mediului de securitate regional au fost discutate de premierul Alexandru Munteanu și deputatul în Bundestagul g...
13:00
Vești bune pentru elevii care își doresc nota „10” din oficiu la examenul de bacalaureat la limba străină: MEC a actualizat metodologia # Moldpres
Candidații la bacalaureat care își doresc să obțină nota „10” din oficiu la examenul de bacalaureat la limba străină vor beneficia de mai multe facilități. Acest lucru va fi posibil după ce Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională...
12:50
Consumatorii ar putea achita mai puțin pentru energia termică. Termoelectrica a depus astăzi la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere de ajustare a tarifului, după ce prețul la gazele naturale a scăzut, transmite MOLPDRES.Potrivit...
12:50
Traficul aerian de pasageri în 2025: Aeroportul Internațional „Eugen Doğa” – Chișinău în topul performanței europene # Moldpres
Traficul de pasageri pe rețeaua aeroportuară europeană a înregistrat în 2025 o creștere de +4,4%, revenind la un ritm de dezvoltare normalizat după perioada de recuperare post-pandemică, potrivit raportului ACI EUROPE – Air Traffic Report 2025, transmite M...
12:10
Festivalul Primăverii va fi marcat la Chișinău printr-un spectacol artistic. Pe scena Teatrului Național vor evolua artiști din China # Moldpres
Festivalul Primăverii, cunoscut și ca Anul Nou Chinezesc, va fi celebrat la Chișinău printr-un spectacol artistic, organizat de Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova. Evenimentul va avea loc pe 12 februarie 2026, între orele 18:00 și 20:00, ș...
11:40
Un bărbat de 40 de ani din raionul Hâncești a fost condamnat pentru corupere electorală, după ce a oferit bani alegătorilor în schimbul voturilor la alegerile prezidențiale din 2024 și la referendumul republican constituțional, comunică MOLDPRES.Potrivit ...
11:30
Un număr de 121 de școli din țară au organizat luni, 9 februarie, lecții online, din cauza condițiilor meteo, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cele mai multe instituții care au optat pentru activitate online sunt din raionul Anenii N...
11:20
O nouă rundă de subscriere pe platforma eVMS.md. Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat # Moldpres
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat în cadrul unei noi runde de subscriere pe platforma eVMS.md. Aceasta a fost lansată astăzi și se va desfășura până la 18 februarie, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Finanțelor, în cadru...
11:10
Peste un milion de lei, diferență constatată de ANI la un consilier local și raional: acesta riscă să rămână fără mandat # Moldpres
Peste un milion de lei au fost depistați de inspectorii Autorității Naționale de Integritate /ANI/ la un consilier local și raional. Diferența a fost identificată între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de consilier și membrii ...
11:10
Peste 2800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de către polițiști pe parcursul zilelor de odihnă în întreaga țară, transmite MOLDPRES.Cel mai multe nereguli vizează depășirea vitezei, în acest sens fiind ...
11:00
Mașină cuprinsă de foc în timpul deplasării, în municipiul Cahul: o echipă de pompieri a intervenit pentru a stinge flăcările # Moldpres
O mașină a fost cuprinsă de flăcări, chiar în timp ce se deplasa pe o stradă din Cahul. Incidentul a avut loc în această dimineață, iar la fața locului a intervenit o echipă de pompieri, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost r...
11:00
Agenția Navală a Republicii Moldova a demarat, începând cu anul curent, aplicarea efectivă a controlului statului port (Port State Control – PSC) în Complexul portuar Giurgiulești, transmite MOLDPRES.Controlul statului port reprezintă o cerință ...
10:50
VIDEO // Alexei Buzu: „Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor vor fi extinse în toate localitățile, în special acolo unde primăriile vor fi amalgamate” # Moldpres
Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor vor fi extinse în toate localitățile din țară, în special acolo unde primăriile vor fi amalgamate. În plus, numărul serviciilor prestate în cadrul acestora va crește de la 120 până la 600. Detaliil...
10:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi despre retragerea de pe piață a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși, informează MOLDPRES.„Ca urmare a exercițiului de verificare a trasabilității și aplicând noile nivelur...
10:20
Documentarul „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, realizat de jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco, va avea premiera pe 24 februarie, la ora 18:30, la Teatrul Fără Nume din Chișinău, în contextul marcării a patru ani de la declanșar...
10:20
O femeie în vârstă de 80 de ani din raionul Leova a ajuns la spital, după ce a suferit o intoxicație cu produsele de ardere, în urma exploatării necorespunzătoare a sobei de încălzit. Incidentul s-a produs într-o gospodărie din satul Ora...
09:20
Profesori de la USMF „Nicolae Testemițanu”, în misiune de formare la Universitatea din Rouen # Moldpres
Cadre didactice de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au participat la o mobilitate academică desfășurată la Universitatea din Rouen, Franța, în cadrul Departamentului de Epidemiologie și Promovarea Sănătății, com...
09:10
Magistrat de la Soroca va ajunge pe banca acuzaților după ce a urcat beat la volan. Acesta riscă amendă sau închisoare # Moldpres
Un judecător din Soroca a fost trimis în judecată, fiind acuzat de conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate alcoolică avansată. Dosarul acestuia a fost expediat în instanța de judecată, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.