Țara care consideră SUA o amenințare majoră pentru pacea mondială - Studiu
ProTV.md, 10 februarie 2026 09:30
Acum 30 minute
09:30
Acum o oră
09:10
Premierul Alexandru Munteanu - în drum spre Ucraina, cu trenul, pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski. Cine îl însoțește - VIDEO # ProTV.md
09:00
Acum 2 ore
08:30
08:30
08:30
08:20
08:20
08:20
Acum 8 ore
01:50
Acum 12 ore
23:30
23:20
23:20
23:10
23:10
23:00
23:00
23:00
22:50
22:50
22:40
22:30
22:20
22:10
22:10
22:00
21:40
21:30
21:20
20:50
Acum 24 ore
20:20
20:20
20:10
19:40
17:50
17:40
17:20
17:10
17:10
17:00
16:50
16:40
16:30
16:00
16:00
15:50
15:40
15:30
15:20
15:20
