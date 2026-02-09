MAN a organizat un flashmob la Guvern privind „incompetența Guvernului”
Oficial.md, 9 februarie 2026 10:00
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat, un flashmob în fața sediului Guvernului, la împlinirea a..
• • •
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:40
În perioada 2 – 8 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:30
Judecător de la Soroca, trimis în judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată..
09:20
MEC, MMPS, MDED, IGP și Centrul „La Strada” au lasat campania „Hai să utilizăm inteligența artificială (IA) în siguranță!” # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării participă, alături de Centrul Internațional „La Strada”, Ministerul Muncii și Protecției..
Acum 2 ore
08:50
Serviciile Primăriei Chișinău au intervenit pe parcursul nopții la deszăpezire și combatere a lunecușului # Oficial.md
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale au intervenit, pe parcursul nopții și la această oră,..
Acum 24 ore
15:50
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică # Oficial.md
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică...
Ieri
11:30
Dmitri Torner – la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia: „Alături de minunații noștri sportivi” # Oficial.md
Dmitri Torner, în calitate de preşedinte al Federaţiei de Biatlon din Republica Moldova, dar şi..
11:20
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a inspectat personal, până la această oră, toate..
11:20
Premierul: Zilele acestea ne pun pe toți la încercare. Fiecare drum scurt devine o grijă, fiecare pas cere atenție # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, după ce ieri-seară a anunțat decizia ca Armata să intervină mâine, de..
11:10
Municipalitatea solicită agenților economici să se implice activ în curățarea ghețușului de pe spațiile adiacente imobilelor administrate # Oficial.md
Echipele municipale specializate continuă să împrăștie material antiderapant și să curățe gheața depusă pe arterele..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Mircea Mitrofan a lansat, la Chișinău, jurnalul de călătorie „Egipt. Pe urmele faraonilor” # Oficial.md
Mircea Mitrofan, jurnalist și autor al mai multor cărți, originar din Cantemir și stabilit la..
17:00
În contextul situației meteorologice și a prognozelor pentru perioada 06 – 09 februarie, Ministerul Educației..
16:20
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a depus denunțuri oficiale la Procuratura Generală și la Centrul Național..
16:10
În contextul Codului Galben de ghețuș și polei, valabil până vineri, 6 februarie, inclusiv, serviciile..
16:10
15 operatori ai unui centru de apel infracțional din Chișinău cu rulaj de 2 mln. dolari pe lună # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii..
16:10
Maia Sandu: Centrul Național de Management a Crizelor nu a fost creat pentru iarnă, este o instituție pentru situații foarte complicate # Oficial.md
Centrul Național de Management a Crizelor (CNMC) nu a fost creat pentru iarnă, ci este..
16:10
Jaful din facturi sau cum au fost scoși peste jumătate de miliard de dolari din..
16:10
Pe data de 5 februarie 2026, la ora 18:44, angajații IGSU au intervenit în ajutorul..
16:10
Consiliul Europei a livrat un lot de echipamente IT de ultimă generație Inspectoratului General pentru..
16:10
Primăria Chișinău informează că, toate serviciile municipale specializate sunt mobilizate în teren, în contextul avertizărilor..
12:20
Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unui cazan în municipiul Chișinău # Oficial.md
Trei persoane inclusiv două minore au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării..
12:10
Guvernul condus de Alexandru Munteanu împlinește 100 de zile de activitate, iar șeful statului spune..
12:10
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, și deputatul PSRM Vladimir Odnostalko au avut o întrevedere..
11:20
În contextul mai multor apeluri suspecte, raportate de cetățeni, atenționăm despre tentative de fraudă, privind..
11:20
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea..
11:10
Irina Vlah îl îndeamnă pe ministrul Finanțelor să adopte măsuri concrete ca urmare a reevaluării cadastrale a imobilelor # Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul reevaluării bunurilor imobile și a..
11:10
Igor Dodon, președintele fracțiunii parlamentare PSRM și liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, împreună cu..
11:10
Președintele Maia Sandu a comentat reevaluarea bunurilor imobile și eventuala creștere a impozitelor pentru acestea, informează..
10:20
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățământ general la data de 06..
10:00
Pierangelo Padova a demisionat din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor # Oficial.md
Pierangelo Padova a demisionat din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității..
08:50
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, afirmă că peste 340 de localități sunt deja implicate..
08:40
În urma condițiilor meteorologice nefavorabile, înregistrate pe întreg teritoriul țării, care au provocat polei și..
08:40
Serviciul Vamal informează că, la această oră, toate posturile vamale își desfășoară activitatea în regim..
08:10
Interviu cu Adrian Lipcan, administrator al Sugar Bridge SRL Î: Dl Lipcan, producerea de sfeclă..
5 februarie 2026
16:50
PLDM condamnă decizia Guvernului de a comasa Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) condamnă ferm decizia Guvernului de a comasa Universitatea de..
15:50
Prioritățile de dezvoltare regională, proiectele realizate datorită investițiilor Guvernului, dar și provocările cu care se..
14:30
(FOTO) Iarna trecută – ea, acum – fiica ei e cu mâna în ghips. Irina Vlah: „Iarna ne pune la încercare” # Oficial.md
Fiica Irinei Vlah – Anna, este una dintre victimele ghețușului de astăzi. Politiciana a publicat..
14:00
Partidul Social Democrat European (PSDE) constată cu îngrijorare modul incoerent, întârziat și lipsit de responsabilitate..
14:00
Igor Dodon: Doamna Sandu, domnilor Munteanu și Cernăuțeanu, vreau să vă reamintesc: biserica este în afara politicii! # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, afirmă..
14:00
Primăria orașului Tabor din Republica Cehă a donat un autobuz Primăriei Călărași. Acesta va fi scutit de taxe vamale și fiscale # Oficial.md
Primăria orașului Tabor din Republica Cehă a donat Primăriei orașului Călărași un autobuz. Parlamentul a..
13:40
Republica Moldova aderă la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută sub denumirea de Convenția brevetului..
13:00
(VIDEO) Irina Vlah: Alegerile au trecut de mult, dar noul Parlament este încă departe de a răspunde nevoilor oamenilor # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că „alegerile au trecut de mult, dar..
13:00
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene..
13:00
Poliția s-a autosesizat urmare a apariției în mediul online a unui video în care un minor este agresat # Oficial.md
Poliția Națională s-a autosesizat în baza apariției în mediul online a unui video în care..
11:40
Petr Vlah cere discuții: Există o mulţime de pietre subacvatice care pot pune din nou în pericol desfăşurarea alegerilor din Găgăuzia # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah consideră că este necesară instituirea unei platforme de discuții pe marginea alegerilor..
11:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni, prin..
11:40
Două condamnări pentru fapte de violență la Chișinău – un bărbat și o femeie, vor sta după gratii # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare: într-un caz de omor..
11:40
21 tone de carne de pui separată mecanic blocată la frontieră și returnată producătorului # Oficial.md
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au blocat la frontiera de stat importul unui..
11:20
La moment, angajații Direcției combaterea criminalității organizate în comun cu ofițerii de urmărire penală ai..
11:20
Republica Moldova va acorda asistență umanitară Ucrainei, în contextul atacurilor constante asupra infrastructurii critice, condițiilor..
