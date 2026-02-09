Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice
Ziarul de Garda, 9 februarie 2026 16:30
În spatele fiecărui rezultat financiar sunt oameni, planuri împlinite și afaceri care cresc. Pentru Moldindconbank, anul 2025 a însemnat o dezvoltare puternică și echilibrată, într-un moment cu o încărcătură specială: în 2026, banca va marca 35 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova. La sfârșitul anului trecut, activele totale ale băncii au ajuns...
• • •
Acum 10 minute
16:40
Rusia plănuiește o nouă ofensivă majoră în sudul și/sau estul Ucrainei în vara anului 2026, utilizând rezerve strategice limitate, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit acestuia, pregătirile au început deja, iar campania în sine ar putea începe la sfârșitul lunii aprilie, citează The Moscow Times. „O nouă ofensivă demonstrează dezinteresul în găsirea unei soluții...
Acum 30 minute
16:30
Rusia spune că are mărturii că Serviciul de Securitate al Ucrainei se află în spatele tentativei de asasinat a generalului rus Alekseev # Ziarul de Garda
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat luni, 9 februarie, că cei doi bărbați acuzați de tentativa de ucidere a generalului Vladimir Alekseev, numărul doi din agenția de informații externe a Rusiei, au declarat la audieri că atacul a fost ordonat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), relatează KyivPost. Cu o zi înainte, ministrul...
16:30
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice # Ziarul de Garda
În spatele fiecărui rezultat financiar sunt oameni, planuri împlinite și afaceri care cresc. Pentru Moldindconbank, anul 2025 a însemnat o dezvoltare puternică și echilibrată, într-un moment cu o încărcătură specială: în 2026, banca va marca 35 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova. La sfârșitul anului trecut, activele totale ale băncii au ajuns...
Acum o oră
16:10
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1, Ecaterina Axentiev, a fost găsită vinovată de trafic de influență și corupere activă. Aceasta a fost condamnată la doi ani de închisoare, cu SUSPENDARE # Ziarul de Garda
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1 al Serviciului Vamal, Ecaterina Axentiev, a fost găsită vinovată pentru patru episoade de trafic de influență și corupere activă. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat luni, 9 februarie, sentința de condamnare a acesteia la doi ani de închisoare, cu suspendare, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de...
15:50
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1, Ecaterina Axentiev, a fost găsită vinovată de trafic de influență și corupere activă. Aceasta a fost condamnată doi ani de închisoare, cu SUSPENDARE # Ziarul de Garda
Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1 al Serviciului Vamal, Ecaterina Axentiev, a fost găsită vinovată pentru patru episoade de trafic de influență și corupere activă. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat luni, 9 februarie, sentința de condamnare a acesteia la doi ani de închisoare, cu suspendare, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de...
Acum 2 ore
15:40
Începe procesul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România va fi judecat pentru propagandă legionară # Ziarul de Garda
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, va fi judecat pentru promovarea în public, în mai multe rânduri, de idei și doctrine fasciste, legionare și xenofobe, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025. Tribunalul București a decis definitiv ca dosarul în care acesta este judecat pentru propagandă legionară să meargă în instanță, scrie Biziday....
15:30
Circa 100 de mii de lei, atât a costat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova. Procurorul de caz în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, a solicitat în ședința de luni, 9 ianuarie 2026, anexarea actelor care confirmă aceste cheltuieli. În eventualitatea unei sentințe de condamnare, aceste cheltuieli ar urma să fie acoperite de Vladimir...
15:20
Un bărbat din Hîncești a fost condamnat pentru coruperea alegătorilor. Ar fi oferit până la 2700 de lei pentru a influența cetățenii să aleagă „NU” la referendum # Ziarul de Garda
Un bărbat de 40 de ani din raionul Hîncești a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor, anunță Procuratura Hîncești. Pentru atingerea scopului infracțional, acesta ar fi dat mai multor persoane sume de bani cuprinse între 1000 și aproximativ 2700 de lei. „Potrivit probatoriului administrat, inculpatul, în intervalul lunilor august 2024 – octombrie...
14:50
LIVE TEXT/ 10 localități din regiunea Harkiv, sub tirul forțelor lui Putin. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat peste 100 de drone lansate de Rusia. Război în Ucraina, ziua 1447 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:48 În noaptea de 8 spre 9 februarie, forțele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 11 rachete balistice Is-Mi Iskander și cu 149 de drone, susțin autoritățile militare ucrainene. Potrivit datelor preliminare, până la ora 09:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 116 drone de tip Shahed, Gerbera, Italmash și alte tipuri. UPDATE...
Acum 4 ore
14:20
MEC actualizează metodologia pentru acordarea notei „10” din oficiu la proba de limbă străină la bacalaureat. Lista examenelor recunoscute la limba engleză a fost extinsă # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC), împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat. Astfel, începând cu sesiunea de bacalaureat din 2026, vor fi acceptate și certificatele sau diplomele obținute în urma unor examinări modulare...
14:10
DOC/ Un consilier raional de la Telenești, constatat de ANI cu avere nejustificată de peste un milion de lei # Ziarul de Garda
Anton Octavian, consilier în Consiliul local Chițcanii Vechi și consilier în Consiliul raional Telenești, a fost constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu avere nejustificată de un milion 58 mii de lei. Solicitat de Ziarul de Gardă, prin intermediul unei reprezentante a Consiliului raional Telenești, Anton Octavian a refuzat să ne ofere un comentariu...
13:50
VIDEO/ Coordonatorul unei organizații criminale formată din deținuți a fost reținut de Poliție. Mai mulți deținuți din Penitenciarul nr. 18 Brănești, adepți ai organizației criminale „Kitaeț”, exercitau influență asupra deținuților # Ziarul de Garda
Un bărbat de 25 de ani, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale formată din deținuți, a fost reținut de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP). „Într-o perioadă nedeterminată, în mai multe instituții...
13:20
Unele loturi specifice de formulă pentru sugari sunt retrase și rechemate de pe piață # Ziarul de Garda
Urmare a exercițiului de verificare a trasabilității și aplicând noile niveluri cuprinse în noile recomandări EFSA, „La Danone” a decis, ca măsură de precauție, retragerea și rechemarea unor loturi specifice de formulă pentru sugari de pe piață, identificate ca fiind cele care ar putea depăși nivelurile admise recomandate, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA)....
12:50
„Copilul striga: «Mamă, mamă!», dar mama nu răspundea”. Istoria unui cuplu ucis într-un atac aerian rusesc # Ziarul de Garda
„A fost o zi nebună. Lecțiile s-au încheiat. M-am grăbit la «Republica» (centru comercial). Trebuie să fac ceva pentru că am o zi importantă mâine. Așa că mă voi pregăti. Și mai am de lucru în seara asta” – este una dintre ultimele postări ale Svetlanei Blatova de pe rețelele de socializare. Era ocupată, dar...
Acum 6 ore
12:40
Termoelectrica solicită ajustarea prețurilor pentru energia electrică și termică, în urma scăderii tarifului la gazele naturale. Demersul a fost depus la ANRE # Ziarul de Garda
Întreprinderea Termoelectrica anunță că a depus luni, 9 februarie, un demers de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă, precum și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2026. Solicitată de Ziarul de Gardă, purtătoarea de cuvânt a Autorității Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Galina Sanduța, a precizat că proiectul urmează să fie...
12:10
VIDEO/ Poliția, reacție la scandalul de la biserica din Dereneu: „Calificăm aceste acțiuni drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate, prin folosirea religiei” # Ziarul de Garda
Neînțelegerile continuă la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Duminică, 8 februarie, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Petru, arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni (subordonat Mitropoliei Moldovei), împreună cu mai mulți preoți și enoriași, au oficiat „Sfânta Liturghie” în curtea bisericii, acuzând oamenii legii că au blocat accesul în lăcaș. Asta deși, conform unei hotărâri a...
11:40
Procesul educațional în peste 1000 de instituții de învățământ se desfășoară cu prezență fizică, anunță Ministerul Educației # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) informează că, în prezent, în 121 de instituții de învățământ procesul educațional se desfășoară în regim online, cele mai multe fiind înregistrate în raionul Anenii Noi (29), urmat de raioanele Ștefan Vodă (27), Călărași (26) și Căușeni (25). Totodată, potrivit unui comunicat al autorităților din educație, 25 de instituții își...
Acum 8 ore
10:40
Un automobil de marca Skoda Octavia a fost cuprins de flăcări. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 9 februarie 2026 pe strada A. Pușkin din municipiul Cahul, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit Inspectoratului, victime n-au fost raportate. „Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:57. La fața locului...
10:20
LIVE TEXT/ A crescut numărul victimelor atacului rusesc în regiunea Donețk. „Situația din sistemul energetic rămâne dificilă”. Război în Ucraina, ziua 1447 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:15 Sistemul energetic al Ucrainei rămâne supus unei presiuni severe, iar centralele nucleare sunt în continuare parțial deconectate de la rețeaua electrică începând cu 8 februarie, în urma atacului masiv al Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei, produs în noaptea de 7 februarie. Una dintre cele mai grave situații se înregistrează la Kiev, unde...
09:30
Unul dintre judecătorii care l-ar fi agresat pe angajatul unei benzinării din Soroca, trimis în judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat # Ziarul de Garda
Procuratura municipiului Chișinău anunță luni, 9 februarie, finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui judecător de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată. Ziarul de Gardă a constatat că Ghenadie Tocaiuc este judecătorul trimis în judecată, în prezent suspendat din...
09:00
Ministrul de externe al Ucrainei cere accelerarea negocierilor de pace: „Doar Trump poate opri războiul” # Ziarul de Garda
Andri Sîbiha, ministrul de externe al Ucrainei, a declarat că liderii ucrainean și rus trebuie să se întâlnească personal pentru a discuta cele mai dificile probleme rămase în negocierile de pace și că doar președintele SUA, Donald Trump, are puterea de a aduce un acord, scrie agenția britanică de știri Reuters. Ucraina dorește să accelereze...
Acum 12 ore
08:20
LIVE TEXT/ Forțele lui Putin au lansat un atac masiv cu drone la Odesa: un mort și cel puțin doi răniți. Război în Ucraina, ziua 1447 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:14 În noaptea de 8 spre 9 februarie, armata rusă a efectuat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. În urma bombardamentelor rusești, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite, anunță Oleh Kiper, șeful Administrației militare din Odesa. „Au fost afectate zone rezidențiale. Din păcate, o persoană a murit, iar...
Acum 24 ore
18:10
LIVE TEXT/ O biserică și un spital au fost avariate, iar zece persoane au fost rănite în timpul unui atac cu rachete asupra Hersonului. Război în Ucraina, ziua 1446 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 O biserică și un spital au fost avariate în urma bombardamentelor nocturne din Herson. Numărul victimelor a crescut la zece. Potrivit Ukrinform, Administrația Militară Regională Herson a raportat acest lucru pe Telegram. „Ieri, în jurul orei 23:00, ocupanții ruși au bombardat o unitate medicală din Herson. Obuzele inamice au spart ferestrele și ușile,...
17:40
Consiliul pentru Pace, condus de Trump, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie # Ziarul de Garda
Consiliul pentru Pace, promovat de președintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare, transmite Reuters, citat de Agerpres. Despre planificata întâlnire a relatat inițial Axios, care a menționat că reuniunea va avea rol și de conferință de strângere...
Ieri
16:30
Victima din noul dosar al lui Nicanor Ciochină, învinuit de tortură: „Dacă nu te duceai la el când te chema la lucru, te bătea” # Ziarul de Garda
Victima din dosarul lui Nicanor Ciochină, deschis pentru tortură, tratament inuman și degradant, în baza unui caz din anul 2020, a povestit mai multe detalii din ziua incidentului, în cadrul podcastului „Verdict Exclusiv”, prezentat de avocatul Dorin Podlisnic. Fostul primar din Boldurești este învinuit că ar fi agresat un bărbat cu probleme de deplasare și...
15:20
Ucraina impune sancțiuni furnizorilor străini de componente pentru rachete rusești # Ziarul de Garda
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, 8 februarie, că impune sancțiuni unor producători străini de componente pentru drone și rachete rusești utilizate împotriva Ucrainei, potrivit agenției Reuters. „Producerea acestui armament ar fi imposibilă fără componente străine critice, pe care rușii continuă să le obțină prin eludarea sancțiunilor. Introducem noi sancțiuni tocmai împotriva unor astfel...
14:40
Luni, 9 februarie, elevii revin la ore cu prezeța fizică în municipiul Chișinău. Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului Chișinău pe pagina de Facebook. „Mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică. Mulțumim tuturor pentru înțelegere în această perioadă. În cazul în care vor mai exista intemperii și vreme nefavorabilă, vom anunța toți...
14:10
LIVE TEXT/ Rusia a atacat noaptea trecută o instalație Naftogaz din regiunea Poltava. Război în Ucraina, ziua 1446 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:00 În noaptea de 8 februarie, trupele rusești au efectuat un atac masiv cu drone asupra instalațiilor Naftogaz din regiunea Poltava. Potrivit Ukrinform, Serghii Koretskyi, președintele consiliului de administrație și directorul general al Naftogaz din Ucraina, a relatat acest lucru pe Facebook. „În noaptea de 8 februarie, trupele rusești au efectuat un alt atac...
13:30
Viktor Orban declară că Ucraina este „dușmanul” Ungariei, după ce a cerut UE să oprească exportul de energie din Rusia # Ziarul de Garda
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat Ucraina „dușman” al Ungariei în timpul unui discurs la un miting din 7 februarie, a relatat publicația regională independentă Index, citată de Kyiv Independent. Viktor Orban, considerat un apropiat aliat al Kremlinului în Uniunea Europeană, a atacat în repetate rânduri Kievul și Bruxelles-ul pe parcursul războiului la scară largă...
12:50
Rusia declară că bărbatul suspectat de împușcarea generalului rus Vladimir Alekseev ar fi fost reținut în Dubai # Ziarul de Garda
Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a declarat duminică, 8 februarie, că bărbatul suspectat de împușcarea ofițerului de informații militare rus Vladimir Alekseev, la Moscova, ar fi fost reținut în Dubai și predat Rusiei, potrivit Reuters. Generalul-locotenent Vladimir Alekseev, șef adjunct al GRU, ramura de informații militare a Rusiei, a fost împușcat de mai...
12:10
LIVE TEXT/ Regiunea Donețk, ținta atacurilor aeriene. Autoritățile raportează morți și răniți. Război în Ucraina, ziua 1446 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:05 În zori, armata rusă a lovit o zonă rezidențială a orașului Kramatorsk, regiunea Donețk. În urma atacului, apartamentele de la etajul 3 al unei clădiri cu nouă etaje și mașinile din curte au luat foc, potrivir Serviciului de Urgență ucrainean. „Din păcate, o persoană a murit, alte două au fost rănite”, raportează salvatorii...
11:40
Proteste în Italia pe fondul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano. Poliția a tras cu tunuri de apă asupra protestatarilor care aruncau bombe fumigene # Ziarul de Garda
Un grup de aproximativ 100 de protestatari a aruncat cu petarde, bombe fumigene și sticle asupra poliției după ce s-a desprins de corpul principal al unui protest organizat în orașul gazdă al Jocurilor Olimpice de la Milano, sâmbătă, 7 februarie. Poliția, în echipament antirevoltă și cu scuturi, a răspuns cu tunuri de apă pentru a...
11:00
Viața alături de pacienții cu probleme de sănătate mintală care nu acceptă tratamentul: „Nu mai avem puteri să facem față mizeriei lăsate de vecina noastră” # Ziarul de Garda
„Ne amintim cum era cu ceva timp în urmă, când muncea, având o profesie respectabilă. Problemele de sănătate au transformat-o total. De ani de zile nu își mai îngrijește locuința, nu se mai spală, își face necesitățile oriunde o apucă: pe palier, pe scările blocului de locuit sau sub ușa locuinței sale. În apartament nu...
10:40
Un autobuz a derapat de pe traseu, iar mai multe ambulanțe nu au putut ajunge la pacienți în ultimele 24 de ore, din cauza condițiilor meteo # Ziarul de Garda
Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, inclusiv a ambulanțelor rămase blocate sau derapate de pe carosabil, având peste 30 de solicitări în urlimele 24 de ore. Misiunile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost înregistrate pe trasee și drumuri din raioanele Hîncești, Căușeni, Criuleni, Ștefan Vodă, Anenii Noi,...
10:20
Rămân fără cetățenie cei care nu și-au făcut buletin de identitate până la 18 ani? Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Mircea Eșanu, directorul Agenției Servicii Publice, explică, în cadrul Podcast ZdCe, cum s-a ajuns la situația înăspririi condițiilor de obținere a unui buletin de identitate pentru persoanele care nu și l-au perfectat niciodată până la vârsta de 18 ani. Eșanu a argumentat necesitatea unei verificări mai minuțioase a persoanelor care își doresc acte de identitate...
09:30
Drumurile naționale sunt practicabile. Trei sute de tone de material antiderapant au fost distrbuite pe parcursul nopții # Ziarul de Garda
Duminică, 8 februarie, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din Nord și Centru se semnalează ghețuș. În ultimele 12 ore, în zonele Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție pentru prevenirea și combaterea lunecușului, pentru siguranța...
09:10
LIVE TEXT/ Rusia a atacat din nou Odesa cu drone: un incendiu a izbucnit la o întreprindere industrială. Război în Ucraina, ziua 1446 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:00 Noaptea trecută, Rusia a atacat din nou regiunea Odesa cu drone. În urma atacului, un incendiu a izbucnit la o întreprindere industrială. „Din fericire, nu au existat victime”, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei. Salvatorii au stins incendiul. La fața locului au intervenit 62 de pompieri și 15 unități de echipamente din cadrul...
7 februarie 2026
18:00
LIVE TEXT/ Atacuri rusești în Zaporojie și Lvov: doi civili răniți și mai multe locuințe avariate. Război în Ucraina, ziua 1445 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:57 Un băiat de 7 ani și o femeie de 54 de ani au fost răniți în urma unui atac rusesc cu drone asupra sectorului privat al unuia dintre orașele din raionul Zaporojie. Acestora li se acordă ajutorul medical necesar, scrie Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Totodată, au fost avariate...
17:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anulat un tarif suplimentar de 25% aplicat bunurilor din India, impus din cauza achizițiilor de petrol rusesc de către New Delhi, decizia intrând în vigoare la 7 februarie, potrivit unui ordin executiv publicat de Casa Albă, scrie The Kyiv Independent. Alături de China, India a devenit unul dintre cei mai...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
R. Moldova urcă pe locul 5 în lume la securitate cibernetică. Scor înalt la politici de securitate, dar restanțe la dezvoltarea digitală # Ziarul de Garda
R. Moldova se situează pe locul cinci în lume la securitate cibernetică, potrivit National Cyber Security Index (NCSI), elaborat de Academia E-Guvernare din Estonia, anunță Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Topul este condus de Cehia, cu un scor de 98,33 puncte, urmată de Canada și Estonia – ambele cu 96,67, Finlanda – 95,83 și R....
16:30
„Ei nu sunt vizibili. Doar te trezești cu proiectele blocate”. Ala Nemerenco, despre piedicile la adoptarea pachetului de legi privind controlul tutunului # Ziarul de Garda
Ala Nemerenco, fosta ministră a Sănătății în guvernul Recean, a declarat că a întâmpinat dificultăți la promovarea și adoptarea unui pachet de legi privind controlul tutunului, ce prevede mai multe restricții în acest domeniu. Ea lăsat de înțeles că presiunile au venit din partea industrie tutunului, prin intermediul unor exponenți ai guvernării, evitând, însă, să...
16:10
Armata, alături de salvatori și polițiști în lupta cu ghețușul. Ministerul Apărării: „Nu e doar despre uniforma, e despre umanitate” # Ziarul de Garda
Militarii Armatei Naționale au intervenit astăzi, 7 februarie, în mai multe zone ale capitalei, dar și în alte localități, pentru a ajuta la curățarea gheții de pe drumuri și pentru a sprijini autoritățile publice, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Totodată, mai multe echipe de intervenție din subordinea Ministerului Apărării, precum Batalionul 22 de Menținere a...
15:40
Cod Galben de temperaturi scăzute în toată țara. Vremea de afară, mai rece cu șapte grade # Ziarul de Garda
Meteorologii au anunțat Cod Galben de scădere a temperaturii pentru luni, 9 februarie, pe întreg teritoriul R. Moldova. Fenomenul vizează scăderea temperaturii medii zilnice a aerului cu 5-7 grade Celsius, transmite Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit instituției, pe 7 februarie, în cursul nopții, pe arii extinse vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de...
15:10
SUA vor încheierea războiului până în iunie. Zelenski: „Problemele dificile au rămas dificile” # Ziarul de Garda
Statele Unite ale Americii (SUA) doresc ca războiul cu Rusia să se încheie până în iunie, iar ambele părți au fost invitate în SUA pentru discuții săptămâna viitoare, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite BBC. „America a propus pentru prima dată ca cele două echipe de negociere – Ucraina și Rusia – să se...
14:50
LIVE TEXT/ Drone ucrainene au lovit o fabrică rusă, care produce componente de combustibil pentru rachetele de croazieră. Război în Ucraina, ziua 1445 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:40 Drone ucrainene au lovit o fabrică rusă care produce componente de combustibil pentru rachetele de croazieră Kh-55 și Kh-101 în regiunea Tver, a declarat pe 7 februarie pentru Kyiv Independent o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), familiarizată cu operațiunea. Lovitura a vizat Uzina Experimentală Redkino, care produce componente ale combustibilului...
14:20
R. Moldova, locul 5 în lume la securitate cibernetică. Scor înalt la politici de securitate cibernetică, dar restanțe la dezvoltarea digitală # Ziarul de Garda
R. Moldova se situează pe locul cinci în lume la securitate cibernetică, potrivit National Cyber Security Index (NCSI), elaborat de Academia E-Guvernare din Estonia, anunță Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Topul este condus de Cehia, cu un scor de 98,33 puncte, urmată de Canada și Estonia – ambele cu 96,67, Finlanda – 95,83 și R....
13:50
Lotul olimpic al R. Moldova a defilat la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. Cine sunt sportivii care reprezintă țara? # Ziarul de Garda
Lotul olimpic care reprezintă R. Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă a defilat la ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Olimpiadei Albe, care a avut loc vineri, 6 februarie. La tradiționala paradă a sportivilor, drapelul delegației noastre a fost purtat de schiorul Iulian Luchin, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Pe lângă...
13:30
Deconectări de lumină: ce măsuri trebuie să întreprindă autoritățile pentru a anticipa din timp riscurile și pentru a garanta siguranța cetățenilor pe termen lung? # Ziarul de Garda
În mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, au fost înregistrate, la 31 ianuarie, deconectări de energie electrică, ca urmare a unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina, care au provocat o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea – Vulcănești – MGRES. În consecință, spitalele, transportul public, semafoarele...
13:00
Compania fostului președinte al Ucrainei, Roshen, din nou țintă a dronelor rusești: „Acum, rușii luptă și împotriva dulciurilor” # Ziarul de Garda
Un depozit care aparține companiei Roshen a fost lovit în urma unui nou val de atacuri nocturne cu rachete și drone rusești asupra Ucrainei. Roshen este una dintre cele mai mari companii de dulciuri din Ucraina și aparține fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, transmite Ukrainska Pravda. Atacul din noaptea de 7 februarie a fost...
12:20
Zelenski: SUA și Rusia ar putea semna documente bilaterale de cooperare economică, inclusiv acorduri care vizează Ucraina, dar fără participarea Kievului # Ziarul de Garda
Statele Unite ale Americii (SUA) și Rusia ar putea ajunge la acorduri bilaterale care să afecteze Ucraina fără participarea Kievului, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 6 februarie, în cadrul unui briefing cu jurnaliștii la Kiev, transmite The Kyiv Independent. Potrivit publicației, declarațiile lui Zelenski vin în contextul intensificării activității diplomatice privind eforturile de a...
