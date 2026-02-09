Fosta șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1, Ecaterina Axentiev, a fost găsită vinovată de trafic de influență și corupere activă. Aceasta a fost condamnată la doi ani de închisoare, cu SUSPENDARE

12:50

„A fost o zi nebună. Lecțiile s-au încheiat. M-am grăbit la «Republica» (centru comercial). Trebuie să fac ceva pentru că am o zi importantă mâine. Așa că mă voi pregăti. Și mai am de lucru în seara asta” – este una dintre ultimele postări ale Svetlanei Blatova de pe rețelele de socializare. Era ocupată, dar...