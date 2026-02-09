Incendiul la mansarda din Durlești: Ce dispoziție a semnat azi Ion Ceban
Noi.md, 9 februarie 2026 15:00
Primarul General al mun. Chișinău, Ion Ceban, a semnat astăzi dispoziția pentru alocarea repetată a sumei de 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului mansardei care a ars anul trecut în Durlești.În acest sens, primarul a cerut repetat Ministerului Finanțelor să acorde suportul tehnic necesar pentru ca banii să ajungă în bugetul Primăriei Durlești, după care să ajungă la oa
• • •
Acum 15 minute
15:00
Ofițerii de investigație și de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Bălți, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Bălți - oficiul principal, au documentat recent fapte ce vizează deținerea, păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică.Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, într-o perioadă de timp nestabilită la moment de org
15:00
Alexandru Paraschiv, maestru al sportului de clasă internațională la box, medaliat cu bronz la Campionatul Mondial din 2025, medaliat cu argint la Campionatul European din 2024 și campion al Cupei Europei din 2023, a vorbit într-un interviu despre începuturile carierei sale, disciplina care stă la baza performanțelor sale și obiectivele pentru competițiile viitoare.We Sport TV a publicat inter
15:00
15:00
China Media Group (CMG) a prezentat recent un clip promoțional al concertului de gală CMG dedicat sărbătorii Primăverii 2026.Marele concert festiv va fi difuzat în seara zilei de 16 februarie, în ajunul sărbătorii de primăvară („Chunjie”, Anul Nou tradițional chinezesc după calendarul lunar), care cade pe 17 februarie 2026.Concertul de gală în cinstea sărbătorii primăverii, cunoscută în Ch
15:00
În ultimele zile, pe teritoriul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” s-au înregistrat condiții grele pentru animalele sălbatice.Gerurile puternice au fost urmate de o perioadă de dezgheț, însoțită de ploaie înghețată, iar solul și stratul de omăt au fost acoperite de o crustă de gheață. În asemenea condiții, obținerea hranei naturale devine extrem de grea.{{862479}}Din fericire, p
Acum o oră
14:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat linu, 9 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 10 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,16 lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 20,18 lei/litru (+4 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
14:30
14:30
În Spania se înregistrează întîrzieri în traficul feroviar din cauza grevei de trei zile a mecanicilor de locomotivă, care cer consolidarea condițiilor de siguranță după două accidente mortale în ianuarie.Greva, organizată de principalul sindicat al mecanicilor de locomotivă, Semaf, a fost anunțată după ce 45 de persoane au murit în urma coliziunii a două trenuri de mare viteză în Andaluzia, i
14:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC), împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat.„Prin aceste actualizări, metodologia își propune să ofere beneficii reale elevilor, să valorifice eforturile și performanțele obținute în contexte educațional
Acum 2 ore
14:00
Compania Termoelectrica a depus astăzi la Agenția Națională de Reglementare în Energie o cerere de reducere a prețului la energia electrică produsă și a tarifului la energia termică furnizată consumatorilor.Conform comunicatului său, cererea a fost depusă avînd în vedere faptul că, la 3 februarie, ANRE a aprobat noi tarife mai mici pentru gazele naturale pentru consumatori, ceea ce influențeaz
14:00
GEELY Galaxy M7 a fost prezentat oficial în Milano: SUV-ul plug-in hybrid oferă până la 1730 km autonomie totală. # Noi.md
Noul GEELY Galaxy M7 a fost prezentat oficial atât pe plan global, la Milano, cât și pe piața din China, unde modelul se pregătește de lansarea comercială. SUV-ul plug-in hybrid promite un echilibru între autonomie extinsă, spațiu generos și eficiență ridicată pentru utilizarea de familie.Prezentarea globală a avut loc la Milano, oraș în care GEELY deține un centru strategic de design, în
14:00
Prim-ministrul a avut o întrevedere cu un deputat în Bundestagul german: despre ce au discutat # Noi.md
Avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene, măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor, precum și evoluțiile mediului de securitate regional au fost discutate de premierul Alexandru Munteanu și deputatul în Bundestagul german, Tilman Kuban.Șeful Executivului a subliniat că Guvernul se concentrează pe două obiective majore: accelerarea parcursului e
14:00
În data de 8 februarie, un bărbat în vîrstă de 56 de ani din Sălcuța raionul Căușeni, a avut nevoie de asistență medicală urgentă.Ambulanța însă nu a putut ajunge la domiciliu din cauza poleiului și ghețului.Angajații Direcției Situații Excepționale Căușeni au intervenit rapid și au transportat persoana de la locuință pînă la ambulanță, asigurîndu-i accesul la îngrijirile necesare, notează
14:00
Boicotarea produselor americane cîștigă teren în Europa. Tot mai multe aplicații sînt descărcate de europeni în contextul crizei privind Groenlanda. Acestea îi ajută pe oameni să identifice și să evite produsele americane din magazine.Mai multe aplicații ajută consumatorii să vadă care sînt produsele fabricate în Statele Unite și ce variante europene apropiate există pentru a le înlocui, trans
13:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unui consilier în Consiliul local și în Consiliul raional, notează Noi.md.Astfel, la consilier și membrii familiei sale a fost constatată o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1 milion 58 mii 22 lei, diferență
Acum 4 ore
13:00
Valul de frig extrem care a lovit coasta de est a SUA a creat probleme pentru aproape 80 de milioane de americani.Potrivit datelor Biroului Național de Meteorologie, frigul puternic a cuprins regiunea New England, statele New York, New Jersey și Pennsylvania.{{863483}}În unele locuri, coloanele termometrelor pot coborî pînă la minus 36 de grade, informează Noi.md, citînd belta.by.În st
13:00
Poliția califică acțiunile recente legate de biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, drept forme de provocare, menite să alimenteze tensiuni în societate prin exploatarea unui subiect sensibil – religia.Potrivit oamenilor legii, nemulțumirile manifestate în prezent vin din partea acelorași persoane care, în anul 2018, au pătruns forțat în lăcașul de cult, preluînd ilegal bunul și
13:00
Temperaturile scăzute din ultima perioadă au avut un impact direct asupra sănătății populației. În decurs de o săptămînă, echipele de asistență medicală urgentă au intervenit în 14 cazuri de hipotermie și 12 cazuri de degerături, potrivit datelor oficiale.În intervalul 2–8 februarie, la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au fost înregistrate 16.427 de solicitări, dintre c
13:00
Situația epidemiologică din municipiul Chișinău se agravează, fiind înregistrată o creștere semnificativă a numărului de îmbolnăviri, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței Primăriei din 9 februarie.În perioada de raportare, unitățile de primiri urgențe ale spitalelor clinice municipale au înregistrat 3.440 de adresări, dintre care 1.720 au necesitat internare. Printre cele mai frecven
12:30
Întreprinderea de sta ”Poșta Moldovei” atenționează despre intensificarea cazurilor de escrocherie realizate prin intermediul paginilor web și altor surse online de informare sau publicitate, care folosesc denumirea și elementele vizuale ale întreprinderii de stat „Poșta Moldovei”.Întreprinderea menționează că nu solicită date personale, date bancare sau transferul de mijloace bănești prin int
12:30
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățămînt general la data de 9 februarie 2026, notează Noi.md.Astfel, procesul educațional se desfășoară după cum urmează:{{863410}}-în 121 de școli procesul educațional este organizat online, dintre care cele mai multe în raionul Anenii Noi - 29; raionul Ștefan Vodă - 27; raionul Călărași - 26; raionul Căuș
12:30
Oamenii legii au reținut un bărbat de 25 de ani, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, notează Noi.md.Potrivit materialelor cauzei penale, într-o perioadă nedeterminată, în mai multe instituții penitenciare din Republica Moldova, prin intermediul unor persoane interpuse- lideri ai lumii interlope, a fost creată și coordonată o organizație criminală formată din deținuți.
12:30
Prăbușirea parțială a structurii de protecție a unui pod feroviar a avut loc în apropierea orașului italian Santa Marinella, la marginea Romei.Incidentul a provocat grave perturbări în circulația trenurilor, o serie de curse către capitală fiind anulate. Cele mai mari dificultăți au fost înregistrate pe rutele suburbane de coastă, precum și pe tronsonul Roma - Genova.{{861424}}Cauzele prăb
12:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat sinteza acțiunilor desfășurate în săptămîna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor infracționale.Potrivit CNA, în perioada de raportare a fost destructurată o schemă de corupție sistemică ce viza eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi. Mai multe persoane ar fi pretins și primit bani
12:00
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) anunță cu mîndrie că Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor (LCCM) s-a clasat printre primele 10 laboratoare din Europa în cadrul testelor internaționale PTS 2025 (Proficiency Testing Scheme), organizate de Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor (EDQM).Studiile PTS sînt organizate anual de către EDQM și au d
11:30
O femeie a suportat intoxicație cu produsele de ardere în urma încălcării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei de încălzit, notează Noi.md.Cazul a avut loc în după amiaza zilei de 08 februarie 2026, într-o gospodărie din satul Orac, raionul Leova. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora16:11.{{860226}}Potrivit informațiilor recepționate, o femeie în vîrstă de 80 ani a su
11:30
O unitate a forțelor speciale israeliene a pătruns pe teritoriul Libanului și l-a capturat pe unul dintre comandanții formațiunii „Kuvvat al-Fajr” – aripa armată a organizației radicale „Al-Jama'a al-Islamiya”.Potrivit Oxu.Az, acest lucru se menționează într-o declarație a grupării, difuzată pe rețeaua de socializare X.{{862247}}În acesta se precizează că operațiunea s-a desfășurat în noap
Acum 6 ore
11:00
Podium 63kg GR – Gold: Erfan Behnam Jarkani (IRI), Silver: Chetan Chetan (IND), Bronze: Vitalie Eriomenco (MDA), Meysam Karamali Dalkhani (IRI)Vitalie Eriomenco a început anul cu un rezultat notabil la lupte greco-romane. Sportivul moldovean, care s-a pregătit în ultimii ani la centrul din Ghiroda al clubului Heracle, ieri a cucerit medalia de bronz la turneul „Zagreb Open”, o competiție puter
11:00
La Danone a decis, ca măsură de precauție, retragerea și rechemarea unor loturi specifice de formulă pentru sugari de pe piață, identificate ca fiind cele care ar putea depăși nivelurile admise recomandate. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, controalele de calitate și datele de eliberare au confirmat că nu s-au constatat nereguli sau abateri în legătură cu Bacillus Cereu
10:30
Liviu Deleanu, a cărui aniversare o sărbătorim astăzi, este o figură tragică și luminoasă în același timp, un „maestru al formei stricte”, soarta căruia reflectă toate fisurile secolului XX.{{499837}}Vorbind despre Liviu Deleanu, vorbim despre un om care a adus poeziei moldovenești meditarea disciplinată și muzicalitatea gestului. Nu doar a scris poezie - a sculptat-o precum pe niște pietre
10:30
Primăria municipiului Chișinău anunță că se află în ultimele zile ale procesului de consultare publică privind elaborarea Planului municipal Antidrog pentru anii 2026–2027, termenul-limită pentru transmiterea propunerilor fiind stabilit pentru 15 februarie 2026.Autoritățile municipale subliniază că documentul strategic nu poate fi finalizat fără implicarea directă a comunității, iar contribuți
10:00
Avocata și experta în justiție Angela Popil susține că orice persoană născută pe teritoriul unei țări și care deține un certificat de naștere este cetățean al acelui stat în virtutea legii, comentînd cazul unui tînăr militar trimis să-și redobîndească cetățenia Republicii Moldova.Potrivit Angelei Popil, situația reflectă o interpretare eronată a legislației privind cetățenia din partea autorit
10:00
Zeci de antreprenori s-au întrunit în capitală și au răspuns unei provocări speciale - să scrie cărți. Acestea au fost vîndute, iar banii colectați au fost donați secției de Traumatologie și Ortopedie de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău.Ina Butnaru și-a lansat prima carte, „Femeia cu minte”. Autoarea spune că volumul este gîndit ca un ghid de autocunoaștere, adresat femeilor care
09:30
Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă # Noi.md
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează news.ro.Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d’Ampezzo, unde se desfăşoară competiţiile feminine de schi alpin.Salvamontul a anunţat că a recuperat cada
09:30
Concurenţă strînsă pentru titlul de Campion al Europei Centrale și de Est 2026, decernat în acest weekend la Chişinău. Competitori au fost peste 350 de cîini din 17 țări.Spectatorii au putut să admire exemplare superbe din 80 de rase diferite, unele dintre ele foarte rare, de la căței de companie, pînă la cîini utilitari sau de pază. Atmosfera a fost una specială, iar copiii au fost cei mai în
09:30
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui judecător de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată.Potrivit probelor, învinuitul, la 09 octombrie 2025, pe timp de seară, aflîndu-se în stare de ebrietate alcoolică, a urcat la volanul autoturismul
Acum 8 ore
09:00
Norvegia ocupă primul loc în clasamentul pe medalii la finalul zilei de duminică, a doua zi de competiții a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina, care se desfășoară în perioada 6–22 februarie.Sportivii norvegieni au acumulat un total de șase medalii, dintre care trei de aur, una de argint și două de bronz, consolidîndu-și poziția de lider încă din primele zile ale competiției.P
09:00
Destinațiile din zona de sud a Moldovei atrag tot mai multă atenție, datorită bogăției culturale, tradițiilor unice și peisajelor pitorești.Lacul Beleu, colinele de aur, plimbările cu barca și gastronomia locală deosebită fac parte din oferta turistică a regiunii Cahul. Rezervația „Prutul de Jos" din Slobozia Mare este un paradis pentru iubitorii de natură.{{862554}}"Este un loc pitoresc î
08:30
Toate instituțiile de învățămînt din municipiul Chișinău și-au reluat astăzi activitatea cu prezență fizică, în condiții de siguranță, anunță Primăria municipiului Chișinău prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS).Potrivit autorităților municipale, cu sprijinul Primăriei și în coordonare cu DGETS, au fost întreprinse măsuri operative pentru asigurarea accesului în
08:30
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu difuzat în weekend că îl va primi pe omologul său chinez Xi Jinping la Casa Albă spre 'sfîrșitul anului', pentru a discuta în special probleme comerciale, notează AFP.'El va veni la Casa Albă spre sfîrșitul anului. (...) Acestea sînt cele mai puternice două țări din lume și avem o relație foarte bună', a asigurat Trump în interviul
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 9 februarie sînt:09 februarie — a 40-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 325 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:27 9 Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de AurCe se sărbător
08:00
Pe drumurile naționale din Republica Moldova, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, informează autoritățile.Potrivit datelor oficiale, carosabilul este umed, iar pe anumite sectoare se menține poleiul. Pe parcursul nopții, echipele de drumari au intervenit la nivel național pentru a preveni alunecările, fiind împrăștiate peste 1.500 de tone de material antiderapant.Totodată, Codul
08:00
Serviciile municipale din Chișinău au intervenit pe parcursul nopții și continuă acțiunile și în această dimineață pentru deszăpezire și prevenirea formării ghețușului, anunță Primăria municipiului Chișinău.Potrivit autorităților, intervențiile au fost realizate cu prioritate pe arterele principale, trotuare, în preajma instituțiilor de învățămînt și medicale, la stațiile de așteptare a transp
07:30
Astăzi, în Moldova cerul va fi predominant noros. Izolat sînt posibile precipitații slabe sub formă de ploaie și lapoviță. Pe drumuri se va menține ghețuș, de aceea șoferii și pietonii sînt sfătuiți să fie foarte atenți și să respecte cu strictețe regulile de circulație.Vîntul va sufla din nord, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -1... -3°C.În centru
07:30
Un nou vot duminică în entitatea sîrbă din Bosnia și Herțegovina pentru alegerea unui succesor al președintelui demis Milorad Dodik, după anularea parțială a alegerilor din noiembrie din cauza fraudelor, a confirmat victoria aliatului său, a anunțat Comisia electorală centrală (CIK), notează AFP.După votul din 23 noiembrie, CIK a declarat că Sinisa Karan, candidatul SNSD, partidul condus de Mi
07:30
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit și mai mult față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene mai mult de 3 bani, iar dolarului american – aproape 3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 9 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0720 lei pentru un euro (+3,26 b
Acum 12 ore
07:00
Corneliu Popovici, fost ministru al Educației al Republicii Moldova, a publicat un mesaj, lansînd critici dure la adresa modului în care sînt promovate schimbările în învățămîntul superior din Republica Moldova și acuzînd autoritățile de favorizarea intereselor personale în detrimentul principiilor academice.În acest context Popovici a comparat situația de la Chișinău cu un exemplu recent din
06:30
Ivan Diacov: „Procurorii cred că trebuie să fie loiali și să nu deranjeze conducerea superioară” # Noi.md
Procurorii din Moldova consideră în prezent că trebuie să fie loiali și să nu provoace conducerea superioară.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror al Chișinăului, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.md. „Ei consideră că trebuie să fie buni, liniștiți și să facă tot ce trebuie și cum treb
06:00
Stresul este inevitabil si chiar necesar intr-o masura mica in orice componenta a vietii. Insa prea mult stres te impiedica sa te bucuri din plin de viata. Cel mai bun sfat pe care il poti primi atunci cand esti foarte stresat este: „Respira!" si vei sti, instinctiv, ca asta este tot ce trebuie sa faci pentru a-ti reveni.Exercitiile de respiratie profunda au, de asemenea, o multime de benefici
05:30
Misterul rîului care curge „în sus” și contrazice legile fizicii. Ce au descoperit cercetătorii # Noi.md
De mai bine de un secol, cursul rîului Green River prin Munții Uinta din nord-estul statului Utah a fost un mister geologic, care părea să sfideze legile fizicii.Rîurile își croiesc albia curgînd în jos de-a lungul multor ani, ceea ce înseamnă că, de obicei, urmează înclinațiile și șanțurile munților pe care îi întîlnesc.{{862730}}Și totuși, rîul Green, care urmează acest curs de doar 8 mi
