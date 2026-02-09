Mai ușor să obții „10” din oficiu la limba străină la BAC: metodologia a fost actualizată

Unika.md, 9 februarie 2026 13:10

Mai ușor să obții „10” din oficiu la limba străină la BAC: metodologia a fost actualizată

Acum 30 minute
13:10
ANRE: Carburanții se scumpesc ușor pe 10 februarie
13:10
8.500 de țigarete depistate la vama Sculeni: două tentative de transport ilicit spre România, țigările erau ascunse în mașini
13:10
Peste 16.400 de apeluri la ambulanță într-o săptămână: cazuri de hipotermie, degerături și 45 de accidente rutiere
13:10
Mai ușor să obții „10” din oficiu la limba străină la BAC: metodologia a fost actualizată
13:00
Crește numărul îmbolnăvirilor în Chișinău: +16% cazuri de boli infecțioase și peste 300 de gripe confirmate
13:00
3 milioane de lei pentru mansarda arsă în Durlești, blocate de „birocrație”: Ion Ceban spune că a semnat din nou dispoziția din 2025
13:00
Șoferi depistați drogați și băuți la volan, în weekend: cazuri în Chișinău și Ungheni, dosare penale deschise
13:00
Minora de 12 ani rănită pe trecerea de pietoni la Strășeni, în stare mai bună: a fost transferată din Terapie Intensivă la Ortopedie
Acum o oră
12:50
Termoelectrica cere ajustarea tarifelor la energie termică și electrică pentru 2026, după ieftinirea gazelor
12:50
Probleme cu încălzirea la Telecentru: deconectări electrice la o stație de pompare au afectat termoficarea timp de circa 4 ore
Acum 6 ore
08:20
Portugalia are un nou președinte: socialistul moderat Antonio Jose Seguro câștigă detașat în fața lui Andre Ventura
08:20
Bulgaria: trei suspecți într-o triplă crimă, găsiți împușcați mortal într-o rulotă. Printre ei – un adolescent de 15 ani
08:10
Horoscopul zilei: ce zodie are azi noroc la bani și cine trebuie să evite conflictele
08:10
Chișinăul, sub intervenții de iarnă: deszăpezire pe timpul nopții și acțiuni anti-ghețuș continuate dimineața
Ieri
10:40
Scandal uriaș în echipa SUA, la Jocurile Olimpice de Iarnă: „Port steagul, dar nu susțin tot ce se întâmplă acasă”
10:30
Suspectul în cazul împușcării generalului Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat în Rusia
06:50
Te speli sau nu pe cap înainte să te vopsești? Ce spun stiliștii și care sunt pașii corecți
06:50
Italia: Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă
06:20
Horoscop 8 februarie: duminica deciziilor mici care schimbă toată săptămâna
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Peștele de pe masa vedetelor, luxul accesibil pentru oricine: cu efect mare pentru piele și inflamație
09:10
7 februarie: cer noros, lapoviță noaptea și risc de polei. Cod galben de ghețuș în toată țara
08:50
Horoscop 7 februarie 2026: zi de claritate și decizii inspirate pentru fiecare zodie
08:50
Autoritățile din R. Moldova analizează posibilitatea de a restricționa accesul copiilor și adolescenților sub 16 ani la rețelele de socializare
6 februarie 2026
22:10
Dosarele Epstein. Poliţia britanică a făcut percheziţii la două adrese legate de un fost ministru
21:50
Cod Galben de polei și ghețuș, prelungit până pe 9 februarie
21:50
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru părinți: 315,7 milioane de lei transferați
21:50
Intervenție IGSU la Costești, Ialoveni: un bărbat a fost salvat dintr-o groapă de circa 10 metri
21:40
Condamnări pentru instruiri în Bosnia, în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă înainte de scrutinul din 2024
21:40
Igor Grosu, după depistarea unei drone la Drochia: „Rusia sfidează neutralitatea”. Cere convocarea ambasadorului rus
15:40
Igiena intimă în perioada menopauzei: Ce se schimbă și cum te poți proteja?
5 februarie 2026
23:20
Maia Sandu, despre nominalizarea la Nobelul pentru Pace: „Poporul ucrainean merită cel mai mult apreciat”
23:20
Fermele de porci din Roșcani și Cimișeni și-au reluat activitatea după pesta porcină. ANSA: boala rămâne o provocare majoră
23:20
Ucraina, cu sprijinul SpaceX, a blocat terminalele Starlink folosite de Rusia pentru drone, potrivit presei
15:10
ANSA a blocat la Leușeni un lot de 21 de tone de carne de pui: analizele au depistat Salmonella infantis
11:30
Arcul de Triumf din Chișinău va fi restaurat în 2026: 5 milioane de lei alocați și implicare public-privată
11:20
Opoziția a depus o moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Energiei
11:20
Primul transplant hepatic din 2026 la SCR „Timofei Moșneaga”: un bărbat de 45 de ani a primit o nouă șansă la viață
11:20
Două cazuri documentate la vama Palanca: haine nedeclarate și muniție depistată într-un autoturism
10:50
Percheziții CNA într-un dosar de abuz în serviciu: vizați administratori de insolvabilitate și Uniunea Administratorilor Autorizați
10:50
Viorica Cosmetic, despre Adora Entourage: „Parfumul este sigur”. Compania invocă o eroare de etichetare
10:50
Poleiul a provocat deconectări de curent în mai multe raioane: peste 4.000 de consumatori afectați. Moldelectrica: rețeaua de transport a rămas stabilă
10:40
Polei și ghețuș: sute de polițiști și salvatori, mobilizați. MAI anunță 660 de apeluri și trasee temporar blocate
10:40
Maia Sandu a numit noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China. Decretele au fost publicate în Monitorul Oficial
10:40
Protest MAN în fața Parlamentului: cer dezbaterea urgentă a tarifelor la energie și recalcularea facturilor
10:30
Accident mortal la Peresecina, Orhei: un șofer a murit după o depășire în condiții meteo nefavorabile
10:30
Zelenski: Ucraina a pierdut 55.000 de soldați în război. „Putin se teme doar de Trump”
10:20
Accidentul de la Ulmu: 13 autospeciale și o ambulanță SMURD, mobilizate. Victimele sunt conștiente, starea – satisfăcătoare
09:10
Accident lângă Ulmu: un microbuz a lovit o autospecială IGSU derapată pe polei. Cinci pasageri, răniți
09:00
Titlu ANSA a blocat la Leușeni un lot de 21 de tone de carne de pui: analizele au depistat Salmonella infantis
08:20
Radioterapia, la limită în Moldova: pacienții oncologici așteaptă până la 5 săptămâni pentru tratament
