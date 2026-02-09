Primarul capitalei spune că a citit mesajele elevilor cărora le-a plăcut să învețe online: „Unii ați fost foarte ingenioși”
Ziar.md, 9 februarie 2026 11:50
În ultimele două săptămâni, elevii din municipiul Chișinău au învățat mai multe zile în format online, din cauza ghețușului. Acest lucru i-a determinat pe unii școlari să
De la volan în stare de ebrietate, în fața instanței. Un judecător din Soroca a fost trimis în judecată # Ziar.md
Un judecător din Soroca a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a condus un automobil în stare de ebrietate avansată. Procuratura municipiului Chișinău a informat că urmărirea penală a fost finalizată, iar dosarul
Atenție, părinți! ANSA anunță că Danone a retras anumite loturi de lapte praf pentru sugari de pe piață # Ziar.md
Producătorul Danone a anunțat rechemarea unor loturi specifice de formulă pentru sugari, decizie luată ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății copiilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Noaptea trecută, forțele rusești au lansat un nou val de atacuri cu drone kamikaze asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni din sud și estul țării, au anunțat oficialii ucraineni și agențiile de presă interna&
Ateliere de ilustrare de carte și întâlniri cu scriitori: Au început activitățile în cadrul Campaniei Naționale de Lectură # Ziar.md
În perioada 9-15 februarie, în R. Moldova vor fi desfășurate peste 130 de activități în cadrul celei de-a patra ediții a Campaniei Naționale de Lectură. Acestea includ cluburi de lectură pentru copii, tineri și
Luptătorul de stil greco-roman Mihail Bradu a urcat pe podium la turneul internațional Zagreb Open 2026. Moldoveanul a intrat în posesia medaliei de argint în categoria de greutate de până la 82 de kilograme, după ce a pierdut în
Drumarii au intervenit pe timpul nopții: cum se circulă pe drumurile naționale la început de săptămână # Ziar.md
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, carosabilul fiind parțial umed, iar pe alocuri acoperit cu polei și depuneri de zăpadă. Administrația Naț
Gerul pune stăpânire pe R. Moldova la început de săptămână. Pentru ziua de astăzi, 9 februarie 2026, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează o zi rece și geroasă în toată țara,
Cursul valutar pentru astăzi, 9 februarie: Leul moldovenesc se depreciază ușor față de euro și dolar # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei a publicat cursurile oficiale de schimb valutar pentru luni, 9 februarie 2026, care indică o ușoară depreciere a leului moldovenesc în raport cu principalele valute de referință. Potrivit datelor oficiale, euro este cotat astăzi
Studiu: Piața de birouri din R. Moldova intră într-o fază de maturizare. Randamentele depășesc media regională # Ziar.md
Piața de birouri din Republica Moldova traversează o etapă de consolidare și maturizare, caracterizată printr-o cerere stabilă, o ofertă concentrată în capitală și randamente investiționale peste media Europei Centrale și de Est. Concluziile se reg&
Violențe la Milano după un protest împotriva Jocurilor Olimpice. Giorgia Meloni, despre cei implicați: „Dușmanii Italiei” # Ziar.md
Un grup de circa 100 de persoane s-a confruntat cu forțele de ordine din Milano la câteva ore după ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă. Manifestații au aruncat petarde, bombe fumigene și sticle în poliți&
Elevii care studiază în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău revin mâine la ore cu prezență fizică. Primăria capitalei a anunțat acest lucru cu pu&
Animalele din rezervația „Orheiul Vechi”, ajutate să facă față gerului și gheții. VIDEO cu vizitatorii „cantinei forestiere” # Ziar.md
La fel ca și în alte zone din țară, pe teritoriul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” s-au înregistrat condiții nefavorabile pentru animalele sălbatice. Gerurile puternice au fost urmate de o perioadă de dezgheț, însoț
Timp de 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 35 de misiuni, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul țării. Salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea și
Sectorul imobiliar din R. Moldova în 2025: sectoare dinamice, oportunități pentru investitori și riscuri sociale în creștere # Ziar.md
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează un moment de transformare complexă, cu sectoare care se extind rapid și altele care se confruntă cu provocări semnificative, arată un studiu publicat de Agenția de Investiții. Potrivit studiului, pia&
Frigul revine, însoțit de precipitații slabe în mai multe regiuni. Prognoza meteo pentru 8 februarie # Ziar.md
Treptat, gerul revine în forță. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 8 februarie, maximele vor oscila între -2°C și +3°C. Vremea se va menține instabilă: în unele regiuni sunt prognozate precipitații slabe sub
Drumurile naționale - practicabile. Toţi consumatorii care au rămas fără lumină au fost reconectați # Ziar.md
Drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este umedă, iar pe anumite sectoare din regiunile de nord și centru și se semnalează ghețuș, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Pe
7 februarie 2026
Peste 2.000 de consumatori rămân fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile # Ziar.md
La ora 18:00, 2.167 de consumatori din R. Moldova erau afectați de întreruperi neprogramate ale energiei electrice, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Responsabilii de la Ministerul Energiei au anunțat cu puțin timp în urmă că echipele
Jurista Tatiana Rotari a acceptat să preia mandatul de deputat rămas vacant după demisia Anastasiei Nichita. Rotari, care deține în prezent funcția de șefă a Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat și este președinta organiza&
În localitatea Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni, a fost inaugurat un post voluntar de salvatori și pompieri. Acesta va asigura protecție pentru cei 1.000 de locuitori ai comunei care include satele Cîrnăț
Pe 9 februarie, R. Moldova se va afla sub două coduri galbene. Meteorologii au emis un nou avertisment # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis încă un cod galben, de această dată - de scădere a temperaturii medii zilnice a aerului. Avertismentul se va aplica pe 9 februarie, pe tot teritoriul țării. Potrivit sinopticienilor, temperatura medie zilnică a aerului
Trupele ruse au bombardat mai multe depozite ale fabricii Roshen. Suprafața afectată depășește 40.000 de metri pătrați # Ziar.md
În noaptea de 6 spre 7 februarie, Federația Rusă a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, utilizând peste 447 de drone și rachete aeriene, terestre și maritime. Potrivit autorităților din țara vecină, a fost vizată ș
Timp de o zi, angajații IGSU au realizat peste 70 de misiuni. În prezent, aceștia ajută la îndepărtarea gheții # Ziar.md
Pe parcursul a 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au realizat 76 de misiuni. În mare parte, intervențiile salvatorilor și pompierilor au vizat deblocarea și tractarea mijloacelor de transport derapate de pe carosabil, inclusiv
Drona depistată aseară în raionul Drochia este de model Gerbera și nu conține încărcătură explozivă # Ziar.md
Drona depistată aseară în raionul Drochia este de model Gerbera și nu conține încărcătură explozivă. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP), cu câteva minute î
Circulația camioanelor și autobuzelor pe traseele naționale a fost reluată. 162 de drumari, mobilizați noaptea # Ziar.md
Circulația camioanelor și autobuzelor pe traseele naționale a fost reluată in această dimineață, începând cu ora 6:00. Pe parcursul nopții, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a mobilizat 162 de muncitori
Echipele de intervenție ale Armatei Naționale activează în teren pentru a ajuta autoritățile publice în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, determinate de polei și lapoviță. Militarii intervin în mai multe sectoare ale municipiului Chiș
Weekendul începe cu vreme instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 7 februarie, maximele vor varia între 0°C și +5°C. La nord va fi lapoviță, în aproape toată regiunea centrală va ploua, iar la sud
6 februarie 2026
Ultimă oră! Armata, scoasă de urgență pe trotuarele din Chișinău și alte regiuni din cauza poleiului # Ziar.md
Chișinăul și mai multe localități din Republica Moldova se confruntă cu lapoviță și polei, condiții care au transformat trotuarele și drumurile în adevărate capcane pentru pietoni și șoferi. În
VIDEO/ Sportivii moldoveni au defilat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 # Ziar.md
Sportivii Republicii Moldova au defilat la ceremonia oficială de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, care a avut loc pe stadionul San Siro din Milano, cel mai mare și celebru stadion din Italia. Drapelul Republicii Moldova a fost purtat de schiorii Elizaveta Hlusovici și
Ministrul de externe al Lituaniei, în vizită la Chișinău. Reafirmă sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova # Ziar.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, l-a găzduit la Chișinău pe ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, aflat într-o vizită de lucru. Discuțiile au reconfirmat nivelul înalt al dialogului politic
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia, în direcția localității Lazo. La fața locului a fost instituit perimetrul de securitate, iar zona este asigurată de oamenii legii. Obiectul urmează
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au anunțat că olimpiadele raionale, municipale și zonale planificate pentru weekendul 7-8 februarie vor fi amânate, ca urmare a
Directorii ANRE își scad salariile din februarie. Șeful instituției va încasa în loc de 127.000 de lei „doar” 100.000 # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, începând cu luna februarie 2026, remunerațiile directorilor Consiliului de Administrație vor fi reduse cu 20%. Măsura a fost aprobată de Consiliul
Criza fără precedent: economia și viața oamenilor din stânga Nistrului - la un minim istoric al sărăciei # Ziar.md
Regiunea din stânga Nistrului se află într-o situație critică, confruntându-se cu cea mai profundă criză economică și socială din ultimele două decenii și jumătate. Potrivit analizei realizate de expertul Veaceslav Ioniț
R. Moldova participă la una dintre cele mai importante expoziții internaționale de turism din regiunea baltică # Ziar.md
R. Moldova își prezintă oferta turistică la Balttour 2026 - una dintre cele mai importante expoziții internaționale de turism din regiunea baltică. Evenimentul se desfășoară în capitala Letoniei, Riga, în perioada 6-8 februarie. Delegaț
Autoritățile urmează să elaboreze noi prevederi în Codul Penal și Codul Contravențional privind sancționarea atacurilor, amenințărilor și a altor acțiuni care pun în pericol siguranța judecătorilor. Totodată
Poleiul și drumurile alunecoase au dus la o creștere bruscă a solicitărilor către Serviciul unic de urgență 112. Doar până la amiaza zilei de 6 februarie, dispecerii au preluat peste 2.500 de apeluri venite din toat&
Intervenție de salvare în raionul Ialoveni: un bărbat a fost scos dintr-o groapă de zece metri # Ziar.md
Un bărbat de 43 de ani din raionul Ialoveni a fost scos nevătămat de salvatori după ce a căzut într-o groapă cu o adâncime estimată la circa zece metri într-o zonă din apropierea localit&
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prelungit Codul Galben de polei și ghețuș, valabil pe întreg teritoriul țării. Avertizarea va intra în vigoare astăzi, 6 februarie, începând cu ora 20:00. Potrivit meteorologilor, până
Circulația camioanelor, sistată în toată țara. Există restricții și pentru transportul de persoane # Ziar.md
Circulația vehiculelor de mare tonaj a fost temporar sistată în toată țara. Măsura a fost luată de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Administraţia Națională a Drumurilor (AND), în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.
Posibile întârzieri de zbor la Aeroportul din Chișinău! Avioanele sunt curățate de gheață înainte de decolare # Ziar.md
Unele curse aeriene ar putea înregistra întârzieri pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, din cauza condițiilor meteorologice și a necesității de curățare a aeronavelor de gheață î
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, aplicabile în perioada 7-9 februarie 2026. Astfel, prețul maxim pentru benzina 95 va fi de 23,
Estonia închide noaptea două puncte de trecere a frontierei cu Rusia, invocând comportament „irațional” al grănicerilor ruși # Ziar.md
Estonia va închide temporar, pe timpul nopții, două puncte rutiere de trecere a frontierei cu Federația Rusă, din motive de securitate, după o serie de incidente la graniță. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul estonian, Kristen
ANSA accelerează alinierea la standardele UE: control fitosanitar, certificare și digitalizare # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) își intensifică eforturile de aliniere la standardele Uniunii Europene, cu accent pe controlul fitosanitar, certificarea produselor agroalimentare și digitalizarea serviciilor. Conducerea instituției a analizat rezultatele anului 2025 și a stabilit
Prioritățile economice ale Guvernului pentru 2026: UE, investiții și simplificarea relației cu antreprenorii # Ziar.md
Ministrul Economiei și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a prezentat astăzi prioritățile strategice ale Guvernului pentru anul 2026, în cadrul unei conferințe de presă dedicate performanțelor economice din 2025 și obiectivelor pentru anul curent. Oficialul a subliniat
Președinta dă asigurări că nu a știut că unele persoane invitate pe lista PAS vor părăsi ulterior Parlamentul # Ziar.md
Câteva persoane invitate de președinta Maia Sandu să candideze pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie au renunțat ulterior la mandatele de deputat. Totuși, șefa statului dă asigurări
Medicul Boris Meșteșug, cercetat penal pentru abuz sexual, a fost concediat și nu mai activează în nicio instituție medicală # Ziar.md
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat anterior penal pentru tentativă de viol asupra a două minore de 10 și 12 ani, și care își reluase activitatea în decembrie, nu mai activează în sistemul medical din subordinea ministerului. Ministerul
Trei persoane, inclusiv două minore, intoxicate cu monoxid de carbon în Chișinău - care este starea lor # Ziar.md
Trei persoane, inclusiv două minore, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unui cazan pe combustibil gazos în municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc pe 5 februarie 2026, într-un apartament din capitală, iar apelul
Ministrul Economiei și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a prezentat cifrele oficiale privind evoluția economică a Republicii Moldova în 2025, subliniind că țara a înregistrat o creștere peste estimările Guvernului. „Anul trecut a fost un an de
Restricții de circulație pe traseul M5 din cauza poleiului. Camioanele și autobuzele, oprite temporar # Ziar.md
Poliția anunță că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a carosabilului alunecos, a fost sistată temporar deplasarea camioanelor și autobuzelor pe mai multe sectoare ale traseului M5. Restricțiile vizează următoarele porțiuni de drum:
