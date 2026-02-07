Старшеклассники могут на один день стать студентами ПГУ

Новости Приднестровья, 7 februarie 2026 14:10

Акция поможет абитуриентам познакомиться с вузом и определиться с будущей профессией

Acum 30 minute
14:10
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Киноафиша: «Убежище» и «Чарли чудо-пёс» Новости Приднестровья
В прокате динамичный боевик и добрый мультфильм о собаке с суперспособностями
1 februarie 2026
19:20
Анонс мероприятий на 2 февраля Новости Приднестровья
23 ianuarie 2026
12:00
За избиение девочки в бендерской школе ответят родители обидчика Новости Приднестровья
Также административная ответственность грозит тому, кто снимал инцидент и потом опубликовал видео в интернете
20 ianuarie 2026
17:40
Зимняя магия в Тирасполе (Фоторепортаж) Новости Приднестровья
Белый лес, утки на Днестре и последний осенний лист Рубрики:  Приднестровье Тэги в соцсети 2:  Фоторепортаж Поместить в блок 1:  Поместить в блок 2:  Поместить в блок 3: 
15 ianuarie 2026
13:50
Киноафиша: «Буратино» Новости Приднестровья
В прокате экранизация знаменитой сказки Алексея Толстого «Золотой ключик»
9 ianuarie 2026
00:20
МВД ПМР разъяснило порядок применения европротокола Новости Приднестровья
С этого года незначительные аварии можно оформлять без вызова ГАИ
9 ianuarie 2026
18:20
