За избиение девочки в бендерской школе ответят родители обидчика
Новости Приднестровья, 23 ianuarie 2026 12:00
Также административная ответственность грозит тому, кто снимал инцидент и потом опубликовал видео в интернете
