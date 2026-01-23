За избиение девочки в бендерской школе ответят родители обидчика

Новости Приднестровья, 23 ianuarie 2026 12:00

Также административная ответственность грозит тому, кто снимал инцидент и потом опубликовал видео в интернете

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Новости Приднестровья

Acum 30 minute
12:00
За избиение девочки в бендерской школе ответят родители обидчика Новости Приднестровья
Также административная ответственность грозит тому, кто снимал инцидент и потом опубликовал видео в интернете
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Зимняя магия в Тирасполе (Фоторепортаж) Новости Приднестровья
Белый лес, утки на Днестре и последний осенний лист Рубрики:  Приднестровье Тэги в соцсети 2:  Фоторепортаж Поместить в блок 1:  Поместить в блок 2:  Поместить в блок 3: 
15 ianuarie 2026
13:50
Киноафиша: «Буратино» Новости Приднестровья
В прокате экранизация знаменитой сказки Алексея Толстого «Золотой ключик»
9 ianuarie 2026
00:20
МВД ПМР разъяснило порядок применения европротокола Новости Приднестровья
С этого года незначительные аварии можно оформлять без вызова ГАИ
9 ianuarie 2026
18:20
МВД ПМР разъяснило порядок применения европротокола Новости Приднестровья
С этого года незначительные аварии можно оформлять без вызова ГАИ
30 decembrie 2025
16:50
Сезон триумфа Виктора Нечитайло Новости Приднестровья
В 2025 году приднестровский кикбоксер стал «Человеком года»
26 decembrie 2025
10:20
МВД ПМР разъяснило порядок применения европротокола Новости Приднестровья
Со следующего года незначительные аварии можно будет оформлять без вызова ГАИ
24 decembrie 2025
03:00
Диалог с Президентом Новости Приднестровья
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.