VIDEO // Mai multe persoane au fost reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani printr-un „centru de apel”
Moldpres, 6 februarie 2026 11:40
Cincisprezece persoane au fost reținute de oamenii legii, fiind bănuite de escrocherii și spălare de bani prin intermediul unui „centru de apel”, care ar fi generat un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari, transmite MOLDPRES.Potrivit informații...
Acum 5 minute
12:00
Laboratoare modernizate pentru elevii din nouă școli model, cu sprijinul Uniunii Europene # Moldpres
Circa șapte mii de elevi din nouă școli model din Republica Moldova vor învăța fizica, chimia, biologia și matematica în laboratoare complet modernizate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Fiecare instituție a beneficiat de investiții în valoare ...
Acum 10 minute
11:50
Deplasarea camioanelor și autobuzelor este sistată temporar pe mai multe sectoare de pe traseul M5 # Moldpres
Din cauza condițiilor nefavorabile de circulație, deplasarea camioanelor și autobuzelor este sistată temporar pe mai multe sectoare de drum, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, a fost sistată circulația pe traseul M-5, intersecție cu G-82.1 (satul Greblești din rai...
Acum 30 minute
11:40
Aeroportul Internațional Chișinău înregistrează creștere semnificativă a traficului aerian în ianuarie 2026 # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a început anul 2026 cu rezultate foarte bune, continuând tendința ascendentă a traficului aerian înregistrată în ultimii ani, transmite MOLDPRES.Potrivit statisticilor oficiale, &...
11:40
11:30
Ucraina trebuie să fie „un stat neutru şi benign” pentru a fi vecinul Rusiei pe termen lung, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat publicaţiei Russia Today (RT) şi preluat de Xinhua, AGERPRES și MOLDPRES.„Tr...
Acum o oră
11:20
ANSA pregătește acțiuni strategice pentru un sistem competitiv și conform cu UE: control fitosanitar și certificarea produselor agroalimentare # Moldpres
Conducerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) s-a întrunit într-o ședință de lucru cu specialiștii din domeniul fitosanitar, pentru a analiza rezultatele din 2025 și a contura obiectivele strategice pentru 2026. Principalul accent a fost pu...
11:20
Pe mai multe drumuri și sectoare din Republica Moldova se circulă cu dificultate din cauza ghețușului și poleiului, potrivit informațiilor furnizate de autorități la ora 10:50. Toate echipele responsabile de întreținerea drumurilor, inclusiv diriginții de șantier...
11:20
Autoritățile atenționează cetățenii despre tentative de fraudă privind programul de compensații „Ajutor la Contor” # Moldpres
Autoritățile atenționează că persoane necunoscute contactează cetățenii și se prezintă drept angajați ai programului de compensații „Ajutor la Contor”, solicitând IDNP-ul și datele bancare, sub pretextul transferului compensațiilor, transmite MOLDP...
11:10
Progrese și obiective în domeniul economic, prezentate de vicepremierul Eugeniu Osmochescu: „2026 va fi un an al creșterii” # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în domeniul economic, în pofida situației regionale dificile și a multiplelor provocări. Reformele în acest sector vor fi amplificate, iar 2026 va fi un an al creșterii, a declarat vicepremierul Eu...
Acum 2 ore
11:00
Mai multe accidente rutiere s-au înregistrat în raionul Cimișlia, din cauza carosabilului alunecos # Moldpres
Mai multe accidente rutiere soldate cu pagube materiale au fost înregistrate, vineri dimineață, pe teritoriul raionului Cimișlia, după ce șoferii nu au adaptat viteza la condițiile meteo, iar carosabilul a devenit alunecos, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției, u...
10:40
Un număr de 571 de școli din țară au desfășurat astăzi lecții online, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Cele mai multe dintre acestea sunt din municipiul Chișinău - 147, raionul Florești – 38 și raionul Sângerei – 34, informează MOLDPRES....
10:40
Premierul Alexandru Munteanu: „Industria ușoară din Republica Moldova are viitor, atunci când investim în oameni, în creativitatea și curajul lor de a inova” # Moldpres
În contextul vizitei de lucru din raionul Hâncești, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mers la fabrica „Romanița”, unde se confecționează încălțăminte, genți, rucsacuri și alte articole din textile și înlocuitori din piele, incl...
10:40
VIDEO // Rețea de trafic de droguri destructurată: patru bărbați reținuți și peste 8 kg de substanțe narcotice confiscate # Moldpres
O grupare infracțională specializată în trafic de droguri în proporții deosebit de mari a fost destructurată, după ce oamenii legii au reținut patru bărbați și au confiscat aproximativ opt kilograme de substanțe narcotice, în urma unor acțiuni desfă...
10:30
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 debutează astăzi, 6 februarie, în Italia, reunind peste 3.000 de sportivi din aproape 100 de țări, care vor concura în 116 probe din 16 sporturi de iarnă. Republica Moldova va fi reprezentată de cinci sportivi, iar...
10:30
Un general-locotenent din conducerea serviciului de informații militare al Federației Ruse a fost grav rănit, la Moscova, în urma unui atac armat comis în plină stradă, potrivit informațiilor apărute în spațiul public rus. Incidentul a avut loc astăzi, ...
10:20
CEC solicită propuneri de modificare a Codului electoral, în perspectiva consolidării legislației electorale # Moldpres
Un apel public pentru înaintarea propunerilor de modificare a Codului electoral și de perfecționare a procedurilor electorale a fost lansat de Comisia Electorală Centrală /CEC/, în vederea consolidării cadrului normativ și a practicilor electorale din Republica ...
10:10
Circa o mie de freelanceri au fost înregistrați timp de o lună de la aplicarea noului regim fiscal # Moldpres
Circa o mie de cetățeni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul regim al freelancerilor, în prima lună de la lansarea acestuia. Datele au fost prezentate astăzi de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digital...
10:10
Casele din satele Moldovei, surprinse în diferite anotimpuri și integrate armonios în peisajul rural, prind viață într-o expoziție de picturi găzduită de Parlament. Cele 15 lucrări expuse pun în valoare frumusețea arhitecturii tradiționale și sen...
10:10
Un nou sprijin pentru agricultorii moldoveni: Tarifele pentru actele fitosanitare la export și reexport, eliminate # Moldpres
Agricultorii din Republica Moldova nu vor mai achita certificatele fitosanitare la export și reexport, eliberate de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA). Măsura a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și are drept scop simplificarea procedurilo...
Acum 4 ore
09:20
Reducerea emisiilor și eficiența energetică, priorități ale Republicii Moldova discutate la Bruxelles # Moldpres
Republica Moldova înregistrează progrese semnificative în domeniul politicilor climatice și își reafirmă angajamentul de aliniere la standardele Uniunii Europene. Acestea au fost evaluate la Bruxelles, unde a avut loc reuniunea Grupului European pentru Polit...
09:20
Condiții de iarnă pe drumurile din țară: intervenții non-stop ale autorităților în ultimele 24 de ore # Moldpres
Circulația rutieră și siguranța cetățenilor sunt asigurate prin intervenții continue la nivel național, în ultimele 24 de ore, pe fondul condițiilor meteo dificile, care au generat polei, drumuri impracticabile și un număr sporit de solicitări de urgență, info...
09:00
Ambulanțe și automobile, blocate pe trasee din cauza ghețușului. Salvatorii au desfășurat mai multe misiuni de tractare # Moldpres
Mai multe ambulanțe și automobile au rămas blocate pe trasee din cauza poleiului și a ghețușului. Echipele de salvatori au desfășurat opt misiuni de deblocare și tractare a mijloacelor de transport, precum și pentru acordarea ajutorului echipajelor medicale, informează...
09:00
Condițiile meteo dificile din ultimele zile au provocat deconectări de energie în mai multe localități din țară. Echipele de intervenţie se află în teren pentru a reconecta cetățenii la electricitate în cel mai scurt timp, informează MOLDPRES.Astf...
08:40
Posturile vamale din Republica Moldova activează în regim normal. Dificultăți de circulație la Costești # Moldpres
Traficul rutier în apropierea postului vamal Costești este îngreunat, vineri dimineață, din cauza formării ghețușului pe traseul național Rîșcani–Costești, în timp ce toate posturile vamale din Republica Moldova activează în regim nor...
08:30
Rata anuală a inflației va înregistra o diminuare în trimestrul I 2026, după care se va menține relativ stabilă până la finele anului curent, iar la începutul anului viitor va consemna o scădere ușoară. Prognoza a fost prezentată de Banca Națion...
08:20
Noapte albă pe drumurile din țară: zeci de intervenții din cauza poleiului și carosabilului alunecos # Moldpres
Circulația rutieră s-a desfășurat în condiții dificile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în noaptea de 5 spre 6 februarie, după ce precipitațiile și temperaturile scăzute au favorizat formarea poleiului, iar drumarii au intervenit pentru deblocar...
08:10
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază la sfârșit de săptămână, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro adaugă doi bani și costă 20 de lei și 03 bani, iar dolarul valorează 16 lei ...
Acum 6 ore
07:40
09:00 Conferință de presă susținută de ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu, de prezentare a unui bilanț al activităților desfășurate până în prezent, precum și rezultatele obținute și princ...
Acum 24 ore
21:20
Maia Sandu: „Reforma administrației publice locale vizează servicii mai bune și comasarea primăriilor mici” # Moldpres
Reforma administrației publice locale, planificată pentru acest an în Republica Moldova, vizează îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor și include comasarea unor primării cu populație redusă, a declarat în această seară președin...
20:30
Un membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a demisionat # Moldpres
Membrul Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, Pierangelo Padova, a demisionat din funcție. Parlamentul a adoptat astăzi un proiect de hotărâre prin care se constată încetarea mandatului de membru, în baza cererii...
20:30
Mai multe localități sunt deconectate de la energia electrică din cauza condițiilor meteorologice # Moldpres
Mai multe localități din Republica Moldova sunt deconectate la această oră de la energia electrică din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, transmite MOLDPRES.Potrivit datelor prezentate de ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, în zona C...
20:20
Circulația camioanelor, restricționată temporar la postul vamal Costești din cauza ghețușului # Moldpres
Circulația camioanelor de mare tonaj la intrarea în Republica Moldova prin postul vamal Costești este restricționată temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care au dus la formarea ghețușului pe traseul național Râșcani–Costești, tran...
20:20
Plafonul de înregistrare TVA ar putea fi majorat: proiectul a fost votat în prima lectură # Moldpres
Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată ar putea fi majorat, după ce Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege susținut de 85 de deputați. Inițiativa prevede modificarea pragului actual și u...
20:10
Pedepse penale mai dure pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor, aprobate de Parlament # Moldpres
Exploatarea și abuzul sexual asupra copiilor vor fi sancționate mai sever, după ce Parlamentul a adoptat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care introduce noi măsuri de combatere și prevenire a acestor infracțiuni. Modificările legislative vor intra î...
20:00
The simple motion against Agriculture and Food Industry Minister Ludmila Catlabuga has failed. After approximately five hours of debates, it did not gather the necessary number of votes, being supported by only 34 deputies.During the examination of the motion, the agriculture...
20:00
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă: polei și ghețuș pe mai multe sectoare # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil umed și, pe alocuri, acoperit cu polei, ghețuș sau zăpadă, transmite MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în intervalul 12:00...
20:00
Bunurile și banii proveniți din infracțiuni vor fi direcționați spre proiecte sociale și de interes public # Moldpres
Bunurile și mijloacele financiare confiscate din activități infracționale vor putea fi utilizate în scopuri sociale și de interes public, după ce Parlamentul a adoptat astăzi, în lectura a doua, un proiect de lege cu votul a 58 de deputați, transmite MOLDPRES....
19:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu locuitorii satului Cărpineni, din raionul Hîncești: „Când ne unim eforturile, reușim pentru întreaga comunitate” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu locuitorii satului Cărpineni – una dintre cele mai mari localități ale Republicii Moldova, care, în curând, va beneficia de repararea unui drum local prin Programul „Europa este aproape&rdquo...
19:10
Moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a eșuat. După aproximativ cinci ore de dezbateri, aceasta nu a întrunit numărul necesar de voturi, fiind susținută de doar deputați 34 de voturi, informează MOLDPRE...
18:20
Peste 340 de primării au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Alexei Buzu: „Avem un scop clar - servicii mai bune pentru cetățeni” # Moldpres
Peste 340 de primării au inițiat deja procesul de amalgamare voluntară. Cifrele au fost prezentate de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, informează MOLDPRES.„Avem primele rezultate încurajatoare, care ne arată că suntem pe drumul cel bun. Peste...
18:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Vom continua să investim în drumuri de calitate - pentru siguranța oamenilor și o circulație mai bună” # Moldpres
După ani de așteptare, drumul R33, care duce la Leușeni, și drumul G100, care unește satul Cărpineni de Mingir, vor oferi oamenilor din Hîncești, dar și din regiune, condiții mai bune de deplasare. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a inspectat lucrările magistrale...
17:50
Calendarul evenimentelor culturale pentru 2026, discutat de ministrul Cristian Jardan și Consiliul Memoriei # Moldpres
Principalele activități ale Ministerului Culturii pentru acest an, printre care decade ale memoriei, Festivalul de Film și Istorie de la Mereni și cea de-a doua ediție a Congresului Memoriei, au fost analizate astăzi de ministrul Culturii, Cristian Jardan, împreună c...
17:40
VIDEO // Condiții mai bune de deplasare pe drumul R33, care duce la Leușeni, și drumul G100, care unește satul Cărpineni de Mingir # Moldpres
După ani de așteptare, drumul R33, care duce la Leușeni, și drumul G100, care unește satul Cărpineni de Mingir, asigură oamenilor din Hâncești, dar și din regiune, condiții mai bune de deplasare. Progresele au fost analizate de premierul Alexandru Munteanu, care a...
17:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță inițierea procedurii de evaluare pentru judecătorii din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), transmite MOLDPRES.Comisia a trans...
16:40
VIDEO // Secretar de stat MIDR, Nicolae Mîndra: „Drumurile naționale sunt monitorizate permanent, iar siguranța circulației rămâne prioritară” # Moldpres
Secretarul de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mîndra, a venit cu precizări privind starea drumurilor publice naționale și măsurile întreprinse de autorități pentru menținerea siguranței rutiere, în contextul condiț...
16:20
Șeful Executivului, Alexandru Munteanu, la Spitalul Raional Hâncești: „Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate” # Moldpres
Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate, pentru ca fiecare cetățean, indiferent în ce localitate trăiește, să aibă acces la servicii medicale sigure, moderne și de calitate. Mesajul a fost transmis de către Prim-ministrul Alexandru Munt...
16:20
ANTA respinge acuzațiile de inactivitate și anunță controale repetate la un operator de autogară din Chișinău # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu o declarație publică în care respinge afirmațiile lansate de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), calificându-le drept tendențioase și nefondate, în special în ceea ce pr...
15:50
Ucraina și Rusia au efectuat joi un schimb de prizonieri convenit în timpul negocierilor de la Abu Dhabi mediate de SUA, dar alte chestiuni ce împiedică încheierea războiului ruso-ucrainean par să fie în continuare blocate, relatează AFP, preluat de A...
15:10
Prioritățile de dezvoltare regională, proiectele realizate datorită investițiilor Guvernului, dar și provocările cu care se confruntă cetățenii din localități au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu primarii și serviciile descon...
14:50
Emisarul american Steve Witkoff a anunţat joi că Ucraina şi Rusia au ajuns la un acord în vederea unui nou schimb de prizonieri - primul în ultimele cinci luni -, în cadrul unor negocieri trilaterale la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), pe care...
