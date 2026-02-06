Rata anuală a inflației va scădea în trimestrul I 2026, prognozează BNM
Moldpres, 6 februarie 2026 08:30
Rata anuală a inflației va înregistra o diminuare în trimestrul I 2026, după care se va menține relativ stabilă până la finele anului curent, iar la începutul anului viitor va consemna o scădere ușoară. Prognoza a fost prezentată de Banca Națion...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 15 minute
08:40
Posturile vamale din Republica Moldova activează în regim normal. Dificultăți de circulație la Costești # Moldpres
Traficul rutier în apropierea postului vamal Costești este îngreunat, vineri dimineață, din cauza formării ghețușului pe traseul național Rîșcani–Costești, în timp ce toate posturile vamale din Republica Moldova activează în regim nor...
Acum 30 minute
08:30
Rata anuală a inflației va înregistra o diminuare în trimestrul I 2026, după care se va menține relativ stabilă până la finele anului curent, iar la începutul anului viitor va consemna o scădere ușoară. Prognoza a fost prezentată de Banca Națion...
Acum o oră
08:20
Noapte albă pe drumurile din țară: zeci de intervenții din cauza poleiului și carosabilului alunecos # Moldpres
Circulația rutieră s-a desfășurat în condiții dificile pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în noaptea de 5 spre 6 februarie, după ce precipitațiile și temperaturile scăzute au favorizat formarea poleiului, iar drumarii au intervenit pentru deblocar...
08:10
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază la sfârșit de săptămână, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro adaugă doi bani și costă 20 de lei și 03 bani, iar dolarul valorează 16 lei ...
Acum 2 ore
07:40
09:00 Conferință de presă susținută de ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu, de prezentare a unui bilanț al activităților desfășurate până în prezent, precum și rezultatele obținute și princ...
Acum 12 ore
21:20
Maia Sandu: „Reforma administrației publice locale vizează servicii mai bune și comasarea primăriilor mici” # Moldpres
Reforma administrației publice locale, planificată pentru acest an în Republica Moldova, vizează îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor și include comasarea unor primării cu populație redusă, a declarat în această seară președin...
20:30
Un membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a demisionat # Moldpres
Membrul Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, Pierangelo Padova, a demisionat din funcție. Parlamentul a adoptat astăzi un proiect de hotărâre prin care se constată încetarea mandatului de membru, în baza cererii...
20:30
Mai multe localități sunt deconectate de la energia electrică din cauza condițiilor meteorologice # Moldpres
Mai multe localități din Republica Moldova sunt deconectate la această oră de la energia electrică din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, transmite MOLDPRES.Potrivit datelor prezentate de ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, în zona C...
20:20
Circulația camioanelor, restricționată temporar la postul vamal Costești din cauza ghețușului # Moldpres
Circulația camioanelor de mare tonaj la intrarea în Republica Moldova prin postul vamal Costești este restricționată temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care au dus la formarea ghețușului pe traseul național Râșcani–Costești, tran...
20:20
Plafonul de înregistrare TVA ar putea fi majorat: proiectul a fost votat în prima lectură # Moldpres
Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată ar putea fi majorat, după ce Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, un proiect de lege susținut de 85 de deputați. Inițiativa prevede modificarea pragului actual și u...
20:10
Pedepse penale mai dure pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor, aprobate de Parlament # Moldpres
Exploatarea și abuzul sexual asupra copiilor vor fi sancționate mai sever, după ce Parlamentul a adoptat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care introduce noi măsuri de combatere și prevenire a acestor infracțiuni. Modificările legislative vor intra î...
20:00
The simple motion against Agriculture and Food Industry Minister Ludmila Catlabuga has failed. After approximately five hours of debates, it did not gather the necessary number of votes, being supported by only 34 deputies.During the examination of the motion, the agriculture...
20:00
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă: polei și ghețuș pe mai multe sectoare # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil umed și, pe alocuri, acoperit cu polei, ghețuș sau zăpadă, transmite MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, în intervalul 12:00...
20:00
Bunurile și banii proveniți din infracțiuni vor fi direcționați spre proiecte sociale și de interes public # Moldpres
Bunurile și mijloacele financiare confiscate din activități infracționale vor putea fi utilizate în scopuri sociale și de interes public, după ce Parlamentul a adoptat astăzi, în lectura a doua, un proiect de lege cu votul a 58 de deputați, transmite MOLDPRES....
Acum 24 ore
19:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu locuitorii satului Cărpineni, din raionul Hîncești: „Când ne unim eforturile, reușim pentru întreaga comunitate” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu locuitorii satului Cărpineni – una dintre cele mai mari localități ale Republicii Moldova, care, în curând, va beneficia de repararea unui drum local prin Programul „Europa este aproape&rdquo...
19:10
Moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a eșuat. După aproximativ cinci ore de dezbateri, aceasta nu a întrunit numărul necesar de voturi, fiind susținută de doar deputați 34 de voturi, informează MOLDPRE...
18:20
Peste 340 de primării au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Alexei Buzu: „Avem un scop clar - servicii mai bune pentru cetățeni” # Moldpres
Peste 340 de primării au inițiat deja procesul de amalgamare voluntară. Cifrele au fost prezentate de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, informează MOLDPRES.„Avem primele rezultate încurajatoare, care ne arată că suntem pe drumul cel bun. Peste...
18:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Vom continua să investim în drumuri de calitate - pentru siguranța oamenilor și o circulație mai bună” # Moldpres
După ani de așteptare, drumul R33, care duce la Leușeni, și drumul G100, care unește satul Cărpineni de Mingir, vor oferi oamenilor din Hîncești, dar și din regiune, condiții mai bune de deplasare. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a inspectat lucrările magistrale...
17:50
Calendarul evenimentelor culturale pentru 2026, discutat de ministrul Cristian Jardan și Consiliul Memoriei # Moldpres
Principalele activități ale Ministerului Culturii pentru acest an, printre care decade ale memoriei, Festivalul de Film și Istorie de la Mereni și cea de-a doua ediție a Congresului Memoriei, au fost analizate astăzi de ministrul Culturii, Cristian Jardan, împreună c...
17:40
VIDEO // Condiții mai bune de deplasare pe drumul R33, care duce la Leușeni, și drumul G100, care unește satul Cărpineni de Mingir # Moldpres
După ani de așteptare, drumul R33, care duce la Leușeni, și drumul G100, care unește satul Cărpineni de Mingir, asigură oamenilor din Hâncești, dar și din regiune, condiții mai bune de deplasare. Progresele au fost analizate de premierul Alexandru Munteanu, care a...
17:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță inițierea procedurii de evaluare pentru judecătorii din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), transmite MOLDPRES.Comisia a trans...
16:40
VIDEO // Secretar de stat MIDR, Nicolae Mîndra: „Drumurile naționale sunt monitorizate permanent, iar siguranța circulației rămâne prioritară” # Moldpres
Secretarul de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mîndra, a venit cu precizări privind starea drumurilor publice naționale și măsurile întreprinse de autorități pentru menținerea siguranței rutiere, în contextul condiț...
16:20
Șeful Executivului, Alexandru Munteanu, la Spitalul Raional Hâncești: „Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate” # Moldpres
Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate, pentru ca fiecare cetățean, indiferent în ce localitate trăiește, să aibă acces la servicii medicale sigure, moderne și de calitate. Mesajul a fost transmis de către Prim-ministrul Alexandru Munt...
16:20
ANTA respinge acuzațiile de inactivitate și anunță controale repetate la un operator de autogară din Chișinău # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu o declarație publică în care respinge afirmațiile lansate de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), calificându-le drept tendențioase și nefondate, în special în ceea ce pr...
15:50
Ucraina și Rusia au efectuat joi un schimb de prizonieri convenit în timpul negocierilor de la Abu Dhabi mediate de SUA, dar alte chestiuni ce împiedică încheierea războiului ruso-ucrainean par să fie în continuare blocate, relatează AFP, preluat de A...
15:10
Prioritățile de dezvoltare regională, proiectele realizate datorită investițiilor Guvernului, dar și provocările cu care se confruntă cetățenii din localități au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu primarii și serviciile descon...
14:50
Emisarul american Steve Witkoff a anunţat joi că Ucraina şi Rusia au ajuns la un acord în vederea unui nou schimb de prizonieri - primul în ultimele cinci luni -, în cadrul unor negocieri trilaterale la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), pe care...
13:50
VIDEO // Mobilizare totală pe drumurile naționale: echipele AND combat ghețușul și poleiul pentru siguranța traficului # Moldpres
Circulația pe drumurile naționale ale Republicii Moldova se desfășoară în continuare în condiții dificile, afectată de polei și ghețuș, iar echipele de intervenție ale Administrației Naționale a Drumurilor (AND) acționează neîntrerupt pentru menț...
13:00
Compania „Teleradio-Moldova” va primi un grant din partea Japoniei pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție # Moldpres
Compania „Teleradio-Moldova” va primi un grant în valoare de 21 de milioane de lei din partea Japoniei pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție. Înțelegerea dintre Guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financia...
13:00
Republica Moldova a ratificat Acordul privind conservarea biodiversității marine la nivel global # Moldpres
Republica Moldova a ratificat Acordul în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), care vizează conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele aflate în afara jurisdicției naționale. Decizia a fost adopt...
12:50
Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară este menținută la nivel de 5 la sută # Moldpres
Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este menținută la nivel de 5,00%. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), transmite MOLDPRES.Prin aceeași decizie, rata la creditele overnig...
12:00
Atenție la ghețuș! 24 de persoane au fost spitalizate, iar 11 pacienți cu fracturi grave au fost operați # Moldpres
În decurs de 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) s-au înregistrat 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme, cauzate de condițiile meteo nefavorabile și formarea ghețușului pe trotuare, transmite MOLDPRES.Potri...
11:50
Ministrul Dorin Junghietu, la Energy Week Black Sea 2026: Interconexiuni noi și investiții în regenerabile cu baterii de stocare, în centrul strategiei energetice a Republicii Moldova # Moldpres
Consolidarea securității energetice prin dezvoltarea interconexiunilor noi și accelerarea investițiilor în energie regenerabilă care să includă capacități de stocare, se află în centrul strategiei energetice a Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis de m...
11:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi o măsură importantă menită să sprijine producătorii autohtoni și să faciliteze comerțul extern al produselor agricole. Astfel, începând cu data de 5 februarie 2026, costurile pentru ...
11:30
Un bărbat de 41 de ani și o femeie de 49 de ani au fost condamnați la închisoare pentru omor intenționat și, respectiv, tentativă de omor, în urma unor sentințe pronunțate de instanța de judecată, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, bărba...
11:20
Deputații din opoziția parlamentară au depus astăzi o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu. Ei au cerut oficialului să vină în Parlament pentru a oferi explicații, informează MOLDPRES.Moțiunea a fost prezentată de deputatul di...
11:20
Soldații Armatei Naționale au intervenit în raionul Strășeni pentru a debloca drumurile blocate de ghețuș # Moldpres
Geniștii din Batalionul „Codru” au fost mobilizați în raionul Strășeni, satul Gălești, pentru a acorda suport în urma condițiilor meteorologice nefavorabile care au blocat circulația rutieră. Militarii vor debloca drumurile în Gălești și ...
11:10
VIDEO // Proiect turistic regional lansat în sudul țării: Cimișlia, Leova și Basarabeasca își valorifică patrimoniul # Moldpres
La inițiativa Consiliului Raional Cimișlia, ieri a avut loc prima ședință de lucru în cadrul proiectului „Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud (Cimișlia, Leova, Basarabeasca)”, un demers amplu care vizează valorifica...
11:10
Drumarii luptă cu poleiul și ghețușul pentru siguranța șoferilor: echipamente și echipe de intervenţie în teren pentru a restabili circulația pe traseele afectate # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, din cauza poleiului și a ghețușului format în urma condițiilor meteo nefavorabile, circulația rutieră se desfășoară în continuare cu dificultate pe mai multe drumuri naționale, unele sectoare pre...
11:10
Un încărcător pentru pistol traumatic cu 14 cartușe a fost depistat la postul vamal Palanca, în urma unui control efectuat asupra unui autoturism care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova. Cazul a fost documentat de funcționarii vamali, în comun cu ...
11:00
Un bărbat de 45 de ani a primit o nouă șansă la viață după ce medicii i-au efectuat un transplant hepatic, salvându-i viața după ani de luptă cu o boală gravă. Operația a fost realizată de o echipă multidisciplinară condusă de prof. univ. dr. Adrian Hotinea...
11:00
Mai multe sectoare de drum din Republica Moldova au devenit extrem de periculoase pentru circulație din cauza poleiului și ghețușului, iar autoritățile îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență maximă și, dacă nu au deplasări urgente, să răm&ac...
11:00
Un număr de 219 școli desfășoară joi, 5 februarie, lecții online, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, informează MOLDPRES.Alte opt instituții desfășoară activitatea în format mixt, cu ...
10:50
Arcul de Triumf din Chișinău urmează să fie restaurat în acest an, a anunțat ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a precizat că lucrările vor fi susținute atât din fonduri publice, cât și prin inițiative private. Pentru acest obiectiv istoric au f...
10:40
Președintele Parlamentului, mesaj în contextul condițiilor meteo dificile: „Să fim prudenți și să ținem cont că viața are prioritate” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis, în deschiderea ședinței de astăzi a Legislativului, un mesaj în contextul condițiilor meteo dificile. Oficialul a menționat că instituțiile responsabile sunt mobilizate pentru a interveni în situații d...
10:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit la Chișinău cu raportorii Comisiei de la Veneția, Veronika Bílková și Srdjan Dermanovic, aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova, în contextul elaborării avizului a...
10:30
Dinamica obținerii de către cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană a plăcilor de înmatriculare de model neutru și a permiselor de conducere de tip național # Moldpres
Conform datelor din Registrul de stat al transporturilor, în perioada 01 septembrie 2018 - 31 decembrie 2025, punctele de înmatriculare a mijloacelor de transport din orașele Tiraspol și Râbnița au documentat cu plăci de model neutru 14 863 de autovehicule n...
10:30
Un șofer a decedat în urma unui accident rutier produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, în raionul Orhei, localitatea Peresecina, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o depăși...
10:20
O ambulanță SMURD a intervenit la locul accidentului din apropiere de Ulmu, unde un microbuz cu pasageri a lovit o autospecială derapată de pe traseu # Moldpres
O ambulanță de tip victim multiple a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) a ajuns la locul accidentului din apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, acolo unde un microbuz de pasageri a lovit o autospecială care a derapat de pe traseu din ...
10:20
Percheziții la administratori de insolvabilitate: aceștia ar fi prejudiciat investitorii unui bloc locativ din capitală # Moldpres
Mai mulți administratori de insolvabilitate și sediul Uniunii Administratorilor Autorizați au fost supuși perchezițiilor desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/, împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, într-un dosa...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.