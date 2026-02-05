VIDEO // Mobilizare totală pe drumurile naționale: echipele AND combat ghețușul și poleiul pentru siguranța traficului
Moldpres, 5 februarie 2026 13:50
Circulația pe drumurile naționale ale Republicii Moldova se desfășoară în continuare în condiții dificile, afectată de polei și ghețuș, iar echipele de intervenție ale Administrației Naționale a Drumurilor (AND) acționează neîntrerupt pentru menț...
Acum 15 minute
13:50
Acum 2 ore
13:00
Compania „Teleradio-Moldova” va primi un grant din partea Japoniei pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție # Moldpres
Compania „Teleradio-Moldova” va primi un grant în valoare de 21 de milioane de lei din partea Japoniei pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție. Înțelegerea dintre Guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financia...
13:00
Republica Moldova a ratificat Acordul privind conservarea biodiversității marine la nivel global # Moldpres
Republica Moldova a ratificat Acordul în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), care vizează conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele aflate în afara jurisdicției naționale. Decizia a fost adopt...
12:50
Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară este menținută la nivel de 5 la sută # Moldpres
Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este menținută la nivel de 5,00%. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), transmite MOLDPRES.Prin aceeași decizie, rata la creditele overnig...
Acum 4 ore
12:00
Atenție la ghețuș! 24 de persoane au fost spitalizate, iar 11 pacienți cu fracturi grave au fost operați # Moldpres
În decurs de 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) s-au înregistrat 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme, cauzate de condițiile meteo nefavorabile și formarea ghețușului pe trotuare, transmite MOLDPRES.Potri...
11:50
Ministrul Dorin Junghietu, la Energy Week Black Sea 2026: Interconexiuni noi și investiții în regenerabile cu baterii de stocare, în centrul strategiei energetice a Republicii Moldova # Moldpres
Consolidarea securității energetice prin dezvoltarea interconexiunilor noi și accelerarea investițiilor în energie regenerabilă care să includă capacități de stocare, se află în centrul strategiei energetice a Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis de m...
11:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi o măsură importantă menită să sprijine producătorii autohtoni și să faciliteze comerțul extern al produselor agricole. Astfel, începând cu data de 5 februarie 2026, costurile pentru ...
11:30
Un bărbat de 41 de ani și o femeie de 49 de ani au fost condamnați la închisoare pentru omor intenționat și, respectiv, tentativă de omor, în urma unor sentințe pronunțate de instanța de judecată, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, bărba...
11:20
Deputații din opoziția parlamentară au depus astăzi o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu. Ei au cerut oficialului să vină în Parlament pentru a oferi explicații, informează MOLDPRES.Moțiunea a fost prezentată de deputatul di...
11:20
Soldații Armatei Naționale au intervenit în raionul Strășeni pentru a debloca drumurile blocate de ghețuș # Moldpres
Geniștii din Batalionul „Codru” au fost mobilizați în raionul Strășeni, satul Gălești, pentru a acorda suport în urma condițiilor meteorologice nefavorabile care au blocat circulația rutieră. Militarii vor debloca drumurile în Gălești și ...
11:10
VIDEO // Proiect turistic regional lansat în sudul țării: Cimișlia, Leova și Basarabeasca își valorifică patrimoniul # Moldpres
La inițiativa Consiliului Raional Cimișlia, ieri a avut loc prima ședință de lucru în cadrul proiectului „Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud (Cimișlia, Leova, Basarabeasca)”, un demers amplu care vizează valorifica...
11:10
Drumarii luptă cu poleiul și ghețușul pentru siguranța șoferilor: echipamente și echipe de intervenţie în teren pentru a restabili circulația pe traseele afectate # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, din cauza poleiului și a ghețușului format în urma condițiilor meteo nefavorabile, circulația rutieră se desfășoară în continuare cu dificultate pe mai multe drumuri naționale, unele sectoare pre...
11:10
Un încărcător pentru pistol traumatic cu 14 cartușe a fost depistat la postul vamal Palanca, în urma unui control efectuat asupra unui autoturism care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova. Cazul a fost documentat de funcționarii vamali, în comun cu ...
11:00
Un bărbat de 45 de ani a primit o nouă șansă la viață după ce medicii i-au efectuat un transplant hepatic, salvându-i viața după ani de luptă cu o boală gravă. Operația a fost realizată de o echipă multidisciplinară condusă de prof. univ. dr. Adrian Hotinea...
11:00
Mai multe sectoare de drum din Republica Moldova au devenit extrem de periculoase pentru circulație din cauza poleiului și ghețușului, iar autoritățile îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență maximă și, dacă nu au deplasări urgente, să răm&ac...
11:00
Un număr de 219 școli desfășoară joi, 5 februarie, lecții online, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, informează MOLDPRES.Alte opt instituții desfășoară activitatea în format mixt, cu ...
10:50
Arcul de Triumf din Chișinău urmează să fie restaurat în acest an, a anunțat ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a precizat că lucrările vor fi susținute atât din fonduri publice, cât și prin inițiative private. Pentru acest obiectiv istoric au f...
10:40
Președintele Parlamentului, mesaj în contextul condițiilor meteo dificile: „Să fim prudenți și să ținem cont că viața are prioritate” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis, în deschiderea ședinței de astăzi a Legislativului, un mesaj în contextul condițiilor meteo dificile. Oficialul a menționat că instituțiile responsabile sunt mobilizate pentru a interveni în situații d...
10:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit la Chișinău cu raportorii Comisiei de la Veneția, Veronika Bílková și Srdjan Dermanovic, aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova, în contextul elaborării avizului a...
10:30
Dinamica obținerii de către cetățenii Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană a plăcilor de înmatriculare de model neutru și a permiselor de conducere de tip național # Moldpres
Conform datelor din Registrul de stat al transporturilor, în perioada 01 septembrie 2018 - 31 decembrie 2025, punctele de înmatriculare a mijloacelor de transport din orașele Tiraspol și Râbnița au documentat cu plăci de model neutru 14 863 de autovehicule n...
10:30
Un șofer a decedat în urma unui accident rutier produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, în raionul Orhei, localitatea Peresecina, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o depăși...
10:20
O ambulanță SMURD a intervenit la locul accidentului din apropiere de Ulmu, unde un microbuz cu pasageri a lovit o autospecială derapată de pe traseu # Moldpres
O ambulanță de tip victim multiple a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) a ajuns la locul accidentului din apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, acolo unde un microbuz de pasageri a lovit o autospecială care a derapat de pe traseu din ...
10:20
Percheziții la administratori de insolvabilitate: aceștia ar fi prejudiciat investitorii unui bloc locativ din capitală # Moldpres
Mai mulți administratori de insolvabilitate și sediul Uniunii Administratorilor Autorizați au fost supuși perchezițiilor desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/, împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, într-un dosa...
10:10
Ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania va efectua o vizită de lucru la Chișinău # Moldpres
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, va efectua vineri, 6 februarie 2026, o vizită de lucru în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit MAE, vizita are drept obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene, aprofund...
Acum 6 ore
10:00
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde joi, 5 februarie, o vizită de lucru în raionul Hâncești. Șeful Guvernului va avea o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiect...
10:00
VIDEO // Bărbat din Bălți, reținut într-o schemă de migrație ilegală a persoanelor din Asia spre Uniunea Europeană # Moldpres
Un bărbat de 30 de ani din Bălți a fost reținut de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii de poliție, fiind bănuit de implicare într-o schemă de migrație ilegală a persoanelor din Asia spre Un...
09:50
Presa locală din nordul Republicii Moldova, consolidată prin instruiri în domeniul protecției mediului # Moldpres
Jurnaliști din nordul Republicii Moldova au participat la o sesiune de instruire desfășurată la Bălți, dedicată dezvoltării jurnalismului comunitar în domeniul protecției mediului și al justiției verzi. Activitatea a fost organizată de Asociația Obștească Eco...
09:50
VIDEO // Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „Autoritățile sunt mobilizate și lucrează în mod coordonat în contextul condițiilor meteo nefavorabile” # Moldpres
Autoritățile sunt mobilizate și lucrează în mod coordonat pentru a interveni în situații de urgență în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Despre aceasta a anunțat în dimineața zilei de astăzi purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Dan...
09:10
A fost dat startul concursului național EuroQuiz Moldova 2026. Înscrierile sunt deschise până la 2 aprilie # Moldpres
Biroul pentru Integrare Europeană, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Asociația de jocuri intelectuale din Republica Moldova, a lansat concursul național EuroQuiz Moldova 2026, destinat elevilor din clasele IX–XII, iar înscrierea part...
09:00
R. Moldova începe negocierile tehnice pe Clusterul 1 cu UE. Cristina Gherasimov: „Capitolele 23 și 24 sunt decisive” # Moldpres
Republica Moldova a început primele etape ale negocierilor tehnice cu Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – Valori fundamentale, un pilon esențial al procesului de aderare. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că, în ace...
09:00
ANSA a blocat la frontieră un lot de 21 de tone de carne de pui contaminată cu Salmonella # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au stopat introducerea în Republica Moldova a unui lot de aproximativ 21.000 de kilograme de carne de pui separată mecanic, congelată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Sa...
08:40
Cinci persoane au suferit traumatisme după ce un microbuz de pasageri a lovit o autospecială derapată de pe traseu # Moldpres
Cinci persoane au fost traumatizate după ce o autospecială care mergea să stingă un incendiu din satul Ulmu, Ialoveni, a derapat de pe traseu din cauza condițiilor meteo, a ajuns pe acostament și a fost lovită ulterior de un microbuz în care se aflau 23 de pasageri, ...
08:30
DOC // Republica Moldova va avea ambasadori noi în patru state cheie. Decretele șefei statului au fost publicate în Monitorul Oficial # Moldpres
Republica Moldova va avea ambasadori noi în România, Ucraina, Franța și China. Decretele șefei statului, Maia Sandu, privind numirea acestora, au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.Astfel, Victor Chirilă va ocupa postul de ...
08:30
Cel mai mare târg mondial dedicat fructelor și legumelor proaspete, FRUIT LOGISTICA, s-a deschis miercuri la Berlin, a anunțat Uniunea Cultivatorilor de Fructe din Dobrudzha. Membrii uniunii se numără printre expozanții din cadrul standului Bulgariei. O delegație form...
08:20
Poleiul menține riscul de accidente, iar participanții la trafic sunt îndemnați să circule cu prudență # Moldpres
Condițiile de drum rămân dificile în mai multe regiuni ale țării, din cauza poleiului format pe carosabil și trotuare, iar oamenii legii avertizează că riscul producerii accidentelor rutiere și incidentelor este în continuare ridicat, transmite MOLDPRES....
08:10
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu un ban și costă 20 de lei și 01 bani. Dolarul pierde patru...
08:10
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat Memorandumul de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, transmite MOLDPRES.Astfel, permisele vor putea fi obținute într-un termen mai scurt, fără examene supli...
Acum 8 ore
07:10
Elevii din capitală vor desfășura lecții online joi și vineri din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Elevii din capitală vor desfășura lecții online în zilele de joi și vineri, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Decizia a fost anunțată în dimineața zilei de astăzi de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează MOLDPRES.„Dragi...
Acum 24 ore
22:20
Conceptul reformei administrației publice locale va fi prezentat la sfârșitul lunii februarie-începutul lunii martie. Alexei Buzu: „Miza este să accelerăm dezvoltarea comunităților” # Moldpres
Conceptul reformei administrației publice locale va fi prezentat la sfârșitul lunii februarie-începutul lunii martie. Ulterior, vor fi definitivate toate aspectele tehnice ale reformei, urmând ca în toamna acestui an, proiectele să fie prezentate î...
21:50
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi, 5 februarie, cer noros și precipitații. Pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat se va semnala ceață, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în timpul nopții, izolat, iar ziua pe arii exti...
21:20
VIDEO // O nouă rundă de consultări cu fracțiunile parlamentare privind reforma administrației publice locale: „Ne propunem să avem primării puternice pentru localități dezvoltate” # Moldpres
O nouă rundă de consultări privind reforma administrație publice locale s-a desfășurat astăzi la Parlament și a reunit reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare. În cadrul discuțiilor, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a afirmat că reforma inițiat...
20:20
Consumatori din șase localități au rămas temporar fără lumină din cauza condițiilor meteo # Moldpres
Consumatori din șase localități din țară au rămas temporar fără energie electrică după ce precipitaţiile cu temperaturi negative din seara zilei de miercuri, 4 februarie, au provocat polei, ducând la ruperea conductorilor pe unele linii electrice, informează MOL...
20:00
Mai mulți elevii din Chișinău își vor putea lăsa manualele la școală. MEC a dotat instituțiile cu dulapuri pentru rechizite # Moldpres
Elevii din 25 de instituții de învățământ din municipiul Chișinău își vor putea lăsa manualele și lucrurile personale la școală, după ce Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a achiziționat și a instalat în instituțiile beneficiare cir...
18:50
18:40
VIDEO // Instituțiile statului, mobilizate pentru intervenții rapide în contextul condițiilor meteo dificile # Moldpres
Instituțiile statului sunt mobilizate pentru a interveni rapid în contextul condițiilor meteo dificile prognozate pentru următoarea perioadă. Circa 2400 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne sunt pregătiți să răspundă operativ în cazul solicitărilo...
18:10
Cetățenii au depus circa 900 de contestații timp de o săptămână după publicarea noilor valori cadastrale # Moldpres
Circa 900 de contestații au fost depuse de cetățeni timp de o săptămână după ce Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) a publicat noile valori cadastrale ale bunurilor imobile. Datele au fost prezentate astăzi de directorul general al instituției, Ivan ...
17:40
Condiții meteo complicate, cu vânt, precipitații și ghețuș: CNMC vine cu recomandări pentru cetățeni # Moldpres
Condițiile meteo se vor înrăutăți în următoarele ore, cu vânt puternic, precipitații, polei și ghețuș, ceea ce poate îngreuna deplasarea pe trotuare și drumurile publice. În aceste condiții, Centrul Național de Management al Crizelor (CNM...
17:30
Reformele implementate pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, agenda pentru 2026, capitolele în care se înregistrează progrese rapide, dar și domeniile care ridică dificultăți și necesită eforturi suplimentare au fost prezentate astăzi de vi...
17:20
ASP clarifică procedurile privind investițiile în producerea armamentului în contextul declarațiilor deputatului Vasile Costiuc # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție oficială în contextul declarațiilor făcute de deputatul Vasile Costiuc, referitoare la intenția unor companii de a construi o fabrică de producere a armelor în Republica Moldova. În declarațiile publice...
16:50
Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce pe scenă premiera „Edmond”, o dramă intensă despre confruntarea cu sine # Moldpres
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la premiera spectacolului „Edmond” de David Mamet. În regia lui Nicolae Neghin și Bogdan Bîtlan, această dramă 18+ urmărește coborârea unui om spre marginile societății și...
