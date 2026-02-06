/METEO/ Cum va fi vremea azi, 6 februarie 2026: Lapoviță și ploi în toată țara. Care vor fi temperaturile

/METEO/ Cum va fi vremea azi, 6 februarie 2026: Lapoviță și ploi în toată țara. Care vor fi temperaturile

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8