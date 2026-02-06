/METEO/ Cum va fi vremea azi, 6 februarie 2026: Lapoviță și ploi în toată țara. Care vor fi temperaturile
TV8, 6 februarie 2026 07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 6 februarie 2026: Lapoviță și ploi în toată țara. Care vor fi temperaturile
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
07:10
Acum 8 ore
23:40
Acum 12 ore
23:30
23:10
22:40
22:30
22:00
21:40
21:30
20:40
19:50
19:10
18:50
Acum 24 ore
18:20
17:20
16:50
16:30
15:50
15:50
14:50
14:00
13:50
13:10
13:00
12:40
12:30
11:30
11:30
10:30
10:30
10:10
10:00
10:00
09:30
09:00
08:40
08:20
07:40
Ieri
07:10
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.