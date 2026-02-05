Finală stelară în Cupa Ligii Angliei: Manchester City a dat de pământ cu Newcastle în semifinală
TV8, 5 februarie 2026 23:40
Finală stelară în Cupa Ligii Angliei: Manchester City a dat de pământ cu Newcastle în semifinală
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 2 ore
23:40
23:30
23:10
Acum 4 ore
22:40
22:30
22:00
21:40
21:30
Acum 6 ore
20:40
19:50
19:10
Acum 8 ore
18:50
18:20
17:20
Acum 12 ore
16:50
16:30
15:50
15:50
14:50
14:00
13:50
13:10
13:00
12:40
12:30
Acum 24 ore
11:30
11:30
10:30
10:30
10:10
10:00
10:00
09:30
09:00
08:40
08:20
07:40
07:10
06:50
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.