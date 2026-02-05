O fetiță a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un câine, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul
ProTV.md, 5 februarie 2026 15:20
O fetiță a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un câine, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul
Acum 30 minute
15:20
O fetiță a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un câine, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul
O fetiță a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un câine, în stânga Nistrului. Cum s-a întâmplat totul
15:20
Din pasiune pentru frumusețe și prietenie la un brand de succes: povestea Nataliei Fetcu și Dianei Istratii, fondatoarele salonului „La Fete" - VIDEO
Din pasiune pentru frumusețe și prietenie la un brand de succes: povestea Nataliei Fetcu și Dianei Istratii, fondatoarele salonului „La Fete” - VIDEO
15:10
Apelul NATO după expirarea tratatului de control al armelor nucleare între SUA și Rusia
Acum o oră
14:50
Doi ucraineni - documentați, după ce au încercat să intre în Moldova cu bunuri, fără a le declara. Ce au găsit vameșii în bagajele acestora - FOTO
Doi ucraineni - documentați, după ce au încercat să intre în Moldova cu bunuri, fără a le declara. Ce au găsit vameșii în bagajele acestora - FOTO
Acum 2 ore
14:40
ATENȚIE, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este foarte alunecos
ATENȚIE, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este foarte alunecos
14:30
Fără taxe la Certificatele fitosanitare pentru export sau reexport. ANSA vine cu detalii
14:30
Alarmant: Aproape 500 de apeluri la 112 într-o singură oră. Peste 900 de persoane au solicitat ajutor medical de urgență
Alarmant: Aproape 500 de apeluri la 112 într-o singură oră. Peste 900 de persoane au solicitat ajutor medical de urgență
14:30
Ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump la telefon. Detalii din convorbirea de săptămâna aceasta
Ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump la telefon. Detalii din convorbirea de săptămâna aceasta
14:20
Online, mixt sau fizic. Ministerul Educației anunță cum își desfășoare activitatea instituțiile de învățământ din țară în contextul condițiilor meteo nefavorabile
Online, mixt sau fizic. Ministerul Educației anunță cum își desfășoare activitatea instituțiile de învățământ din țară în contextul condițiilor meteo nefavorabile
14:10
Online, mixt sau fizic. Ministerul Educației anunță cum își desfășoare activitatea instituțiile de învățământ din țară în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile
Online, mixt sau fizic. Ministerul Educației anunță cum își desfășoare activitatea instituțiile de învățământ din țară în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile
14:10
Primul rezultat concret al negocierilor de pace de la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina au schimbat câte 157 de prizonieri de război: „Mai sunt multe de făcut", spune emisarul lui Trump
Primul rezultat concret al negocierilor de pace de la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina au schimbat câte 157 de prizonieri de război: „Mai sunt multe de făcut”, spune emisarul lui Trump
13:50
Mai multe drumuri din Strășeni, blocate din cauza ghețușului. Militarii Armatei Naționale au intervenit și au ajutat mașinile aflate în dificultate - FOTO
Mai multe drumuri din Strășeni, blocate din cauza ghețușului. Militarii Armatei Naționale au intervenit și au ajutat mașinile aflate în dificultate - FOTO
Acum 4 ore
13:40
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:10
Detalii despre incendiul de la Ulmu: O casă a ars în totalitate. Pompierii au stins flăcările cu ajutorul localnicilor pentru că nicio autospecială nu a reușit să ajungă din cauza ghețușului - FOTO
Detalii despre incendiul de la Ulmu: O casă a ars în totalitate. Pompierii au stins flăcările cu ajutorul localnicilor pentru că nicio autospecială nu a reușit să ajungă din cauza ghețușului - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 05.02.2026
12:40
Un bărbat din Bălți - reținut, după ce ar fi fost implicat într-o schemă de migrație ilegală a persoanelor din Asia spre UE. Procuratura vine cu detalii - VIDEO
Un bărbat din Bălți - reținut, după ce ar fi fost implicat într-o schemă de migrație ilegală a persoanelor din Asia spre UE. Procuratura vine cu detalii - VIDEO
12:40
Replici acide la ședința Parlamentului, după ce socialiștii au cerut audierea ministrului Energiei. Grigore Novac: „Bombardamentele sunt în capul vostru" - VIDEO
Replici acide la ședința Parlamentului, după ce socialiștii au cerut audierea ministrului Energiei. Grigore Novac: „Bombardamentele sunt în capul vostru” - VIDEO
12:40
Iurie Reniță, cel care a făcut publice imaginile din dosarul sacoșa neagră - audiat în calitate de martor din partea acuzatorului de stat - VIDEO
Iurie Reniță, cel care a făcut publice imaginile din dosarul sacoșa neagră - audiat în calitate de martor din partea acuzatorului de stat - VIDEO
12:40
Poleiul continuă să dea bătăi de cap șoferilor. Imagini cu o ambulanță care derapează pe drum - surprinse de o cameră de bord – VIDEO
Poleiul continuă să dea bătăi de cap șoferilor. Imagini cu o ambulanță care derapează pe drum - surprinse de o cameră de bord – VIDEO
12:30
Iurie Reniță, cel care a făcut publice imaginile cu sacoșa neagră - audiat în calitate de martor din partea acuzatorului de stat - VIDEO
Iurie Reniță, cel care a făcut publice imaginile cu sacoșa neagră - audiat în calitate de martor din partea acuzatorului de stat - VIDEO
Acum 6 ore
11:30
Moțiune simplă împotriva politicilor energetice - înaintată de un grup de deputați. Reacția ministerului Energiei - VIDEO
Moțiune simplă împotriva politicilor energetice - înaintată de un grup de deputați. Reacția ministerului Energiei - VIDEO
11:30
Armand GOȘU, despre negocieri și compromatul lui Putin asupra lui Trump, joi, În PROfunzime
Armand GOȘU, despre negocieri și compromatul lui Putin asupra lui Trump, joi, În PROfunzime
11:20
Accident tragic la Orhei: Un bărbat a murit, după ce s-a ciocnit cu mașina de un camion și a ajuns într-un șanț. Poliția vine cu detalii
Accident tragic la Orhei: Un bărbat a murit, după ce s-a ciocnit cu mașina de un camion și a ajuns într-un șanț. Poliția vine cu detalii
11:10
Percheziții la un call centru din capitală într-o cauză penală în care este investigată spălarea banilor
Percheziții la un call centru din capitală într-o cauză penală în care este investigată spălarea banilor
11:00
Veaceslav Platon - audiat prin videoconferință ca martor în dosarul lui Alexandr Stoianoglo - VIDEO
Veaceslav Platon - audiat prin videoconferință ca martor în dosarul lui Alexandr Stoianoglo - VIDEO
11:00
Percheziții la sediul UAA: Mai mulți administratori ar fi cauzat prejudicii materiale persoanelor ce au investit în construcția unui bloc locativ din capitală. Detaliile CNA
Percheziții la sediul UAA: Mai mulți administratori ar fi cauzat prejudicii materiale persoanelor ce au investit în construcția unui bloc locativ din capitală. Detaliile CNA
10:40
Accidentul de la Ialoveni: Mai multe ambulanțe au fost mobilizate, persoanele rănite - evacuate de pompierii care ajută medicii: Toate persoanele sunt în stare conștientă - FOTO
Accidentul de la Ialoveni: Mai multe ambulanțe au fost mobilizate, persoanele rănite - evacuate de pompierii care ajută medicii: Toate persoanele sunt în stare conștientă - FOTO
10:20
LIVE. Ședința Parlamentului din 5 februarie. Moțiune simplă asupra ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pe ordinea de zi
LIVE. Ședința Parlamentului din 5 februarie. Moțiune simplă asupra ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pe ordinea de zi
10:20
După câteva ore, o ambulanță a reușit să ajungă la Ialoveni, unde un microbuz s-a lovit cu o mașină de pompieri: Cele cinci persoane rănite, preluate de medici - FOTO
După câteva ore, o ambulanță a reușit să ajungă la Ialoveni, unde un microbuz s-a lovit cu o mașină de pompieri: Cele cinci persoane rănite, preluate de medici - FOTO
10:10
Patru autospeciale de pompieri nu au putut ajunge la un incendiu din cauza ghețușului, iar una a fost implicată într-un accident: Cinci persoane au fost rănite - FOTO
Patru autospeciale de pompieri nu au putut ajunge la un incendiu din cauza ghețușului, iar una a fost implicată într-un accident: Cinci persoane au fost rănite - FOTO
10:00
Patru autospeciale de pompieri nu au putut ajunge la un incendiu din cauza ghețușului, iar una a fost implicată într-un accident: Cinci persoane au fost rănite
Patru autospeciale de pompieri nu au putut ajunge la un incendiu din cauza ghețușului, iar una a fost implicată într-un accident: Cinci persoane au fost rănite
09:50
O nouă ședință de judecată în dosarul sacoșa neagră: Alți trei martori, printre care și fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, audiați - VIDEO
O nouă ședință de judecată în dosarul sacoșa neagră: Alți trei martori, printre care și fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, audiați - VIDEO
Acum 8 ore
09:40
„Un moment grav pentru pacea internațională". Ultimul tratat SUA-Rusia pentru controlul armelor nucleare a expirat azi. De ce este acest lucru îngrijorător
„Un moment grav pentru pacea internațională”. Ultimul tratat SUA-Rusia pentru controlul armelor nucleare a expirat azi. De ce este acest lucru îngrijorător
09:30
Mai mulți cetățeni au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Ministerul Energiei vine cu detalii
Mai mulți cetățeni au rămas fără curent electric din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Ministerul Energiei vine cu detalii
09:20
Un lot de 21 de tone de carne congelată - blocat și returnat producătorului, la vama Leușeni. ANSA anunță care este motivul - FOTO
Un lot de 21 de tone de carne congelată - blocat și returnat producătorului, la vama Leușeni. ANSA anunță care este motivul - FOTO
09:10
Incendiu la Ialoveni: Patru autospeciale de pompieri nu au putut ajunge la destinație din cauza ghețușului, iar una a fost implicată într-un accident. Detaliile IGSU
Incendiu la Ialoveni: Patru autospeciale de pompieri nu au putut ajunge la destinație din cauza ghețușului, iar una a fost implicată într-un accident. Detaliile IGSU
09:00
Circulația transporturilor de mare tonaj - sistată temporar la Strășeni. Care este situația în alte regiuni ale țării - FOTO/VIDEO
Circulația transporturilor de mare tonaj - sistată temporar la Strășeni. Care este situația în alte regiuni ale țării - FOTO/VIDEO
09:00
Permisele de conducere emise în Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite vor fi recunoscute reciproc
Permisele de conducere emise în Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite vor fi recunoscute reciproc
09:00
Zelenski anunță câți ucraineni au murit pe front. Numărul este mult mai mic decât estimările neoficiale
Zelenski anunță câți ucraineni au murit pe front. Numărul este mult mai mic decât estimările neoficiale
08:40
ATENȚIE, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este foarte alunecos
ATENȚIE, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în mai multe regiuni ale țării, iar drumul este foarte alunecos
08:40
Curs valutar BNM pentru 5 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Ploi, lapoviță și ninsoare în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Ploi, lapoviță și ninsoare în centrul și nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:30
Zelenski, sceptic cu privire la reluarea dialogului cu Moscova dorită de Macron. „Interesul lui Putin este să umilească"
Zelenski, sceptic cu privire la reluarea dialogului cu Moscova dorită de Macron. „Interesul lui Putin este să umilească”
08:20
Joi și vineri elevii din capitală vor face lecțiile online din cauza poleiului. Anunțul făcut de Ion Ceban - VIDEO
Joi și vineri elevii din capitală vor face lecțiile online din cauza poleiului. Anunțul făcut de Ion Ceban - VIDEO
08:20
Poleiul și ghețușul au pus stăpânire pe trotuare și șosea. Poliția vine cu recomandări
08:10
Joi și vineri elevii din capitală vor face lecțiile online. Anunțul făcut de Ion Ceban - VIDEO
Joi și vineri elevii din capitală vor face lecțiile online. Anunțul făcut de Ion Ceban - VIDEO
Acum 24 ore
00:30
Incendiu devastator în Filipine: Aproape o mie de case reduse la cenușă într-o noapte, autoritățile și voluntarii mobilizându-se pentru a ajuta victimele - VIDEO
Incendiu devastator în Filipine: Aproape o mie de case reduse la cenușă într-o noapte, autoritățile și voluntarii mobilizându-se pentru a ajuta victimele - VIDEO
00:10
Albacete, echipa surpriză din liga a doua, eliminată de Barcelona după ce a învins anterior Real Madrid, iar catalanii se califică în semifinalele Cupei Spaniei - VIDEO
Albacete, echipa surpriză din liga a doua, eliminată de Barcelona după ce a învins anterior Real Madrid, iar catalanii se califică în semifinalele Cupei Spaniei - VIDEO
00:00
Kulminski: „Moldova va beneficia de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională". Legea adoptată și semnată de Donald Trump - VIDEO
Kulminski: „Moldova va beneficia de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională”. Legea adoptată și semnată de Donald Trump - VIDEO
00:00
Arsenal Londra bate totul în calea sa în acest sezon - VIDEO
