O zi pînă la startul Olimpiadei Albe: cine reprezintă Moldova în Italia

08:30

Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a aprobat prealabil investiția unei companii care a solicitat licență pentru producerea de cartușe pentru arme de vînătoare.Precizările au fost făcute de Guvern în contextul acuzațiilor că instituțiile ar fi licențiat o companie de fabricare a armamentului la Ungheni. Executivul subliniază că este vorba despr