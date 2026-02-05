Vremea rea lasă fără lumină aproape 4.000 de consumatori în Moldova
Noi.md, 5 februarie 2026 09:30
Condițiile meteorologice dificile din 5 februarie 2026 au generat perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale Republicii Moldova, anunță Ministerul Energiei.În același timp, ÎS „Moldelectrica” precizează că, în intervalul 00:00–06:00, nu au fost înregistrate evenimente sau avarii în rețeaua de transport a energiei electrice.Operatorul ÎCS
Vrei un ten strălucitor și neted? Exfolierea cu acizi AHA este soluția ideală. Acești acizi îndepărtează delicat celulele moarte, stimulează regenerarea pielii și mențin textura tenului uniformă.Exfolierea regulată face ca pielea să rămână curată, netedă și vizibil mai luminoasă, fiind un pas esențial în rutina zilnică de îngrijire a tenului.Dar ce sunt exact acizii AHA și cum îți pot
Despăgubiri în valoare de 13,1 milioane de lei au fost achitate pînă în prezent proprietarilor expropriați în contextul construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, transmite IPN.Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP), instituția responsabilă de administrarea procesului, compensarea se aplică doar pentru bunurile înregistrate în Registrul Bun
Inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21.000 de kilograme de carne de pui separată mecanic (congelată), după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis.Măsura a fost aplicată pe 5 februarie 2026, la Postul de inspecție la frontieră Leușeni, unde întregul lot a fost imediat sechest
Circulația transportului de mare tonaj, sistată temporar pe traseul M-5, în localitatea Greblești # Noi.md
Circulația transportului de mare tonaj este temporar sistată pe traseul M-5, în perimetrul localității Greblești, raionul Strășeni. Informația a fost comunicată de autorități, în contextul condițiilor dificile de drum.Șoferii sînt îndemnați să respecte restricțiile instituite, să manifeste prudență sporită și să aleagă rute alternative, acolo unde este posibil.Autoritățile monitorizează si
Compania publică Teleradio Moldova a fost obligată să-i achite jurnalistului Mircea Surdu un prejudiciu moral de aproape 50 de mii de lei.Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău, care a admis parțial acțiunea înaintată de reclamant. Totodată, instanța a dispus ca TRM să achite și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 10 mii de lei.{{856865}}De asemenea, compania publică
Ion Ceban: Serviciile municipale acționează neîntrerupt pentru combaterea ghețușului în Capitală # Noi.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că, la această oră, echipele serviciilor municipale continuă să muncească neîntrerupt în toate sectoarele Capitalei pentru a asigura siguranța cetățenilor și fluidizarea traficului.Potrivit edilului, acțiunile de combatere a ghețușului au început încă din seara precedentă și au continuat pe parcursul întregii nopți. Intervențiile
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a aprobat prealabil investiția unei companii care a solicitat licență pentru producerea de cartușe pentru arme de vînătoare.Precizările au fost făcute de Guvern în contextul acuzațiilor că instituțiile ar fi licențiat o companie de fabricare a armamentului la Ungheni. Executivul subliniază că este vorba despr
Poliția Republicii Moldova atenționează că, din cauza poleiului format pe carosabil, condițiile de circulație rămân dificile, iar riscul producerii accidentelor rutiere este în continuare ridicat.Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență maximă, să reducă viteza și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum, pentru a evita incidentele.{{863158}}Totodată, pietonii su
Ghețușul a blocat intervenția pompierilor: autospeciale oprite, pasageri răniți în apropiere de Ulmu # Noi.md
Patru autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), trimise să intervină la stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, nu au reușit să ajungă la fața locului din cauza condițiilor meteo extreme și a drumurilor impracticabile.Potrivit informațiilor preliminare, incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie 20
Elevii din Chișinău vor rămîne acasă joi și vineri, din cauza agravării condițiilor meteorologice și a formării poleiului.Direcția generală educație, tineret și sport precizează că instituțiile de învățămînt vor decide organizarea procesului educațional online sau recuperarea ulterioară a orelor, transmite IPN.{{863070}}„Totodată, îndemnăm părinții copiilor din instituțiile de educație t
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 5 februarie sînt:05 februarie — a 36-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 329 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:23 5 Sf. Sfinţit Mc. Clement al Ancirei. Sf. Mc. AgatanghelCe s
Poliția Republicii Moldova avertizează pietonii și conducătorii auto asupra formării poleiului pe trotuare și carosabil, fenomen care îngreunează circulația și crește riscul producerii accidentelor și incidentelor rutiere.Oamenii legii recomandă pietonilor să se deplaseze cu maximă prudență, exclusiv pe trotuare și în spațiile special destinate circulației pietonale.Totodată, șoferii sînt
Atenționare a Poliției: Circulație dificilă pe traseul Corpaci–Hancăuți din cauza poleiului # Noi.md
Polițiștii din Edineț avertizează conducătorii auto că pe traseul Corpaci–Hancăuți circulația se desfășoară cu dificultate, din cauza carosabilului extrem de alunecos.Oamenii legii îndeamnă șoferii să manifeste maximă prudență, să reducă viteza și, pe cît posibil, să evite deplasarea pe acest sector de drum, pentru a preveni accidentele rutiere.Poliția monitorizează situația și recomandă r
Astăzi, în Moldova se așteaptă vreme înnorată. În timpul nopții, precipitațiile au fost izolate, iar ziua acestea vor cădea pe arii extinse.În partea de nord și centru se așteaptă lapoviță, iar în regiunile de sud și vest precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie. Pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat se va forma ceață slabă, care va reduce vizibilitatea. Locuitorii sînt sf
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană 1,5 bani, iar de la dolarul american – 4,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 5 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0123 lei pentru un euro (-1,45 bani) și 16,9423 lei pentru un dolar (-
Declarațiile privind unirea Moldovei cu România sînt iresponsabile și distructive. Ele mobilizează electoratul unionist, dar divizează societatea.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlament, Alexandr Stoianoglo.{{858719}}Potrivit acestuia, Moldova are potențialul de a se dezvolta independent.„Noi nu concurăm prin resurse sau tehnologii, ci prin ce
Un raport publicat recent de Comitetul pentru Justiție al Camerei Reprezentanților din Statele Unite ale Americii a generat reacții și comentarii în spațiul public din Republica Moldova, inclusiv din partea unor politicieni de la Chișinău.Documentul vizează rolul Uniunii Europene în combaterea dezinformării online și impactul acestui demers asupra libertății de exprimare și proceselor electora
Roverul Perseverance, aparţinînd NASA, a încheiat primul itinerar la suprafaţa planetei Marte ce a fost complet generat de inteligenţa artificială, a anunţat agenţia spaţială americană.Demonstraţia, efectuată între 8 şi 10 decembrie 2025, a arătat că inteligenţa artificială generativă poate planifica în siguranţă rute pentru rover pe terenul accidentat al lui Marte, fără intervenţii umane, aut
Conducerea Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a avut, pe 4 februarie 2026, o întrevedere oficială cu Stella Avallone, Ambasadorul Republicii Austria în Republica Moldova.Întîlnirea s-a desfășurat la sediul IGSU din Chișinău și a vizat consolidarea și dezvoltarea colaborării bilaterale în domeniul protecției civile și al prevenirii situațiilor de urgență.În cadrul discuțiilor,
Vinul Moldovei începe anul 2026 cu participări strategice la cele mai importante expoziții internaționale de profil, acolo unde se stabilesc tendințele globale ale industriei vinicole.Sub umbrela brandului de țară „Wine of Moldova. Unexpectedly great” / „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, producătorii moldoveni vor fi prezenți, la începutul anului, la Wine Paris (9–11 februarie) și ProWein Düsse
Grecia prevede să interzică în curînd accesul la rețelele sociale pentru copiii cu vîrsta sub 15 ani, potrivit unor surse guvernamentale.Ministrul Administrării Digitale, Dimitris Papastergiou, a declarat că ministerul său este gata să pună în aplicare această măsură în aceeași zi în care va fi anunțată de prim-ministru.{{862819}}Papastergiou a spus că, în vară, Europa a fost nevoită să em
Gala Sărbătorii Primăverii 2026, o îmbinare între tradiție și tehnologii de ultimă generație # Noi.md
În seara de 16 februarie, de Revelionul chinezesc, începînd cu ora 20:00, Gala Anului Calului va fi transmisă în direct în 85 de limbi, prin 10 canale de televiziune, 9 posturi de radio, precum și prin platformele online și aplicațiile mobile ale CMG, scrie romanian.cgtn.com.Peste 3.300 de instituții media din mai mult de 200 de țări și regiuni vor retransmite și vor relata despre acest evenim
Organizația indiană pentru cercetare și dezvoltare în domeniul apărării (DRDO) a testat cu succes o rachetă cu combustibil solid și motor aeroreactiv cu flux direct (SFDR).„Odată cu efectuarea testelor la poligonul din Chandipur (statul Odisha), India a intrat în rîndul țărilor cu capacități avansate în crearea de sisteme de propulsie pentru rachete cu rază lungă de acțiune”, se arată în comun
Comunitatea chinezilor din Cape Town, Africa de Sud, a organizat, recent, o acțiune pentru sărbătorirea Anului Nou Chinezesc, scrie romanian.cgtn.com.În cadrul evenimentului a fost prezentat videoclipul promoțional al Galei Sărbătorii Primăverii 2026 realizat de China Media Group.Consulul General al Chinei în Cape Town, Ren Faqiang, a declarat într-un discurs că simbolul din acest an, calu
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat, în prima lună a anului 2026, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri de aproape 936 de milioane de lei.Acumulările respective au fost în creştere cu peste 109 milioane sau cu 13,2% faţă de perioada similară a anului trecut, notează Noi.md.{{862659}}Cea mai mare parte a veniturilor provine din primel
Oportunitățile și schimbările reflectate de recentele vizite ale liderilor europeni în China # Noi.md
În ultima perioadă, mai mulți lideri europeni au efectuat vizite oficiale în China, reprezentînd state precum Spania, Franța, Irlanda, Finlanda și Marea Britanie, acoperind astfel Europa de Sud, de Vest și de Nord, scrie romanian.cgtn.comÎn prezent, numeroase țări europene se confruntă cu o dinamică de dezvoltare insuficientă și speră să obțină un nou impuls prin aprofundarea cooperării cu Chi
Seceta, observată în Africa de Est de peste cinci mii de ani, are o influență directă asupra vitezei de rupere geologică a continentului în zona Marelui Rift.Un grup de cercetători condus de geofizicianul Christopher Scholz de la Universitatea Columbia a stabilit că, după încheierea așa-numitei Perioade umede africane, cînd nivelul marilor lacuri, cum ar fi Turkana din Kenya, a scăzut semnific
Imperiul Roman a lăsat în urmă construcții mărețe, precum Pantheonul și apeductele, care continuă să existe de-a lungul mileniilor.Principala cauză a trăiniciei acestor construcții este betonul roman. Acest material unic permite clădirilor să se păstreze datorită componentelor sale și capacității de auto-restaurare. {{858750}}Betonul actual are la bază cimentul — un praf fin obținut din ca
Prima reuniune a înalților funcționari APEC și conferințele conexe se află în desfășurare la Guangzhou, pînă pe data de 10 Februarie, fiind inaugurat "Anului Chinei" APEC, scrie romanian.cgtn.comPotrivit Administrației Generale a Vămilor, în 2025, importul și exportul de mărfuri al Chinei în relațiile cu membrii APEC a ajuns 26,29 trilioane yuani, reprezentînd 57,82% din valoarea totală a come
În Cuba, pentru prima dată în istorie, temperatura aerului a atins zero grade. Recordul a fost înregistrat în vestul țării, în provincia Matanzas, a informat Institutul Național de Meteorologie.Potrivit meteorologilor, marți dimineață, coloana termometrului a indicat zero grade Celsius.{{862754}}Institutul de Meteorologie a menționat că în ultimele zile s-a înregistrat o temperatură a aeru
Vicariatul Romei a dispus refacerea frescei din capela bazilicii San Lorenzo in Lucina, care înfățișează un heruvim al cărui chip, după recenta restaurare, seamănă foarte mult cu cel al premierului italian Giorgia Meloni.Hotărîrea a fost luată după o convorbire telefonică între preotul paroh Daniele Micheletto și reprezentanții vicariatului.{{862755}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la ziarul
Președintele Chinei, Xi Jinping a avut miercuri după-amiază, în Marea Sală a Poporului din Beijing, o convorbire video cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a transmis președintelui Putin și poporului rus urări frumoase, afirmînd că miercuri este chiar termenul solar Li Chun (Începutul primăverii) care reprezintă revenirea primăverii și un nou start. Xi a e
Schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor debuta la o ediție a Jocurilor Olimpice, pe 12 și 13 februarie. Până atunci, ei vor fi portdrapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere din 6 februarie.”Sunt emoții foarte mari pentru că acum 20 de ani mama mea a fost la fel portdrapel la Jocurile Olimpice”, a declarat Elizaveta Hlusovici, care este fiica Nataliei Levcenkova, cea care
Elevii din clasele I–VIII, din 25 de școli model din municipiul Chișinău, vor putea să își lase manualele și lucrurile personale la școală, odată cu instalarea a peste 2.000 de dulapuri achiziționate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).Fiecare dulap poate fi folosit de șase copii, oferindu-le posibilitatea să își păstreze în siguranță cărțile și materialele de studiu. Astfel, copiii nu
Polițiștii de patrulare avertizează șoferii asupra condițiilor de ceață semnalate pe unele trasee naționale, care reduc semnificativ vizibilitatea și sporesc riscul de accidente rutiere.Potrivit oamenilor legii, ceața afectează siguranța circulației, în special în zonele deschise și pe segmentele de drum cu umiditate ridicată. În acest context, conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste pru
În luna ianuarie 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 478,233 mii MWh de energie electrică, provenită atît din surse interne, cît și din cele de import.Prețul mediu ponderat al energiei procurate a constituit 144,52 EUR/MWh.{{855732}}Din volumul total de energie, 56,25% a fost acoperit prin importuri, iar 43,75% a provenit de la producătorii autohtoni. Totodată, 29,36% d
Precipitațiile din această seară, însoțite de temperaturi negative, au provocat polei și au dus la ruperea conductorilor pe unele linii electrice, anunță Ministerul Energiei.Potrivit datelor transmise de operatorii sistemului de distribuție, la ora 18:00 erau deconectate parțial șase localități, cu un total de 2.414 consumatori.sînt vizate localitățile Donici și Camencea (raionul Orhei), O
Omul de afaceri Elon Musk a devenit prima persoană din istorie a cărei avere a depășit 800 de miliarde de dolari, scrie Forbes.{{862817}}Acest lucru s-a întîmplat după ce compania sa de rachete SpaceX a achiziționat compania sa xAI. Potrivit estimărilor publicației, tranzacția a crescut averea omului de afaceri cu 84 de miliarde de dolari, ajungînd la suma record de 852 de miliarde de dolari,
Condominiile „după model european” vin cu o surpriză: mii de blocuri trebuie reînregistrate # Noi.md
Guvernul a aprobat Programul de stat privind înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominiu 2026–2028.Programul prevede verificarea și analizarea documentației cadastrale existente, precum și înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominii. Aceasta creează condiții mai bune pentru întreținerea fondului locativ și încurajează proprietarii să se implice activ în administrare
Joi, mai mulți consumatori din mun. Chiținău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 16:00, joi, 5 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Grenoble, 159/2; 159/3; 161/2; 161/3; 161/4; 161/6; 163/2; 163/3; 167/1.Măsura este luată în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi c
Condițiile meteo nefavorabile din nordul țării au dus la formarea poleiului pe mai multe sectoare de drum, crescînd riscul de accidente și blocaje rutiere.Autoritățile atenționează șoferii să manifeste prudență sporită și să-și adapteze viteza la starea carosabilului.În raionul Edineț, în satul Gordinești, poleiul depus pe partea carosabilă a determinat sistarea temporară a circulației pen
Circa 900 de contestații au fost depuse de cetățeni timp de o săptămînă după ce Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) a publicat noile valori cadastrale ale bunurilor imobile. Datele au fost prezentate astăzi de directorul general al instituției, Ivan Danii.Potrivit oficialului, circa 60 la sută dintre contestațiile depuse vizează parametrii tehnici care au stat la baza determinării
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova pregătește un proiect de lege privind identificarea obligatorie a cumpărătorilor de cartele SIM preplătite.Ministerul a anunțat inițierea elaborării unei inițiative care va obliga cetățenii să prezinte un act de identitate, iar cartelele SIM să fie înregistrate pe numele utilizatorului efectiv, informează Noi.md cu referire la Logos Press.
Solistul trupei B-2, Liova (Igor Bortnik), a anunțat că fiul său a obținut cetățenia Republicii Moldova, publicînd un mesaj emoționant de recunoștință adresat autorităților țării.În mesajul său, artistul a mulțumit Moldovei pentru sprijinul oferit „în cel mai necesar moment”, menționînd în special susținerea acordată fiului său, Fiodor.„Mulțumesc, Moldova! Îți sînt foarte recunoscător pent
O încercare îndrăzneață de a studia uriașul ghețar Thwaites din Antarctica, cunoscut și sub denumirea de „Ghețarul Apocalipsei”, s-a încheiat fără succes, chiar în ultima etapă a operațiunii, după ce instrumentele cercetătorilor s-au blocat în gheața groasă de 1.000 de metri.O echipă de cercetători britanici și sud-coreeni încerca să își instaleze instrumentele sub ghețarul de mărimea statului
O rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini a fost destructurată de polițiștii de frontieră, în urma unei operațiuni desfășurate în baza informațiilor operative.Acțiunile au fost realizate de ofițerii de investigații și cei de urmărire penală ai Direcției regionale Vest, sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni.Potrivit autorităților, memb
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează cetățenii asupra riscurilor sporite de accidente, în contextul formării gheții și a poleiului pe drumuri și trotuare, și îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță.Pentru pietoni, salvatorii recomandă purtarea încălțămintei cu talpă antiderapantă, deplasarea lentă, cu pași măsurați, și utilizarea treptelor sau a balu
Direcția de Poliție Chișinău a lansat Campania de informare și sensibilizare „Lege adaptată. Siguranța ta!”, dedicată prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, notează Noi.md.Campania, care se va desfășura pe parcursul unei luni, are drept scop informarea publicului despre modificările legislative ce vor intra în vigoare la data de 14 februarie, menite să
Primarul Capitalei, Ion Ceban, cere guvernării recalcularea prețurilor la facturile la gaz pentru ultimele două luni, perioadă în care prețul ar fi trebuit să fie revizuit.Potrivit edilului, există toate actele și dovezile că gazul trebuia să fie mai ieftin, iar ajustările efectuate recent de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ar fi trebuit să fie aplicate cu cîteva lun
