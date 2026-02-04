/VIDEO/ CFM va fi reorganizată în două companii: Autoritățile nu exclud concedieri din cauza reformei
TV8, 4 februarie 2026 22:10
/VIDEO/ CFM va fi reorganizată în două companii: Autoritățile nu exclud concedieri din cauza reformei
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
22:10
Acum o oră
21:40
Acum 2 ore
21:10
Acum 4 ore
20:10
19:50
19:10
Acum 6 ore
18:20
18:00
17:30
17:00
16:50
Acum 8 ore
16:20
16:00
16:00
15:00
14:50
Acum 12 ore
14:10
14:00
13:30
13:10
13:00
13:00
12:40
12:10
12:00
11:40
11:30
11:10
11:00
10:30
10:10
10:00
09:40
Acum 24 ore
09:20
08:20
07:40
07:10
3 februarie 2026
23:10
22:40
22:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.