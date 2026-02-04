/VIDEO/ Pavel Filip știe unde s-ar fi întâlnit Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc: Mărturiile în dosarul „Kuliok”

/VIDEO/ Pavel Filip știe unde s-ar fi întâlnit Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc: Mărturiile în dosarul „Kuliok”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8