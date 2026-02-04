/VIDEO/ Pavel Filip știe unde s-ar fi întâlnit Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc: Mărturiile în dosarul „Kuliok”

TV8, 4 februarie 2026 17:30

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
17:30
Acum o oră
17:00
Note la unele discipline pentru elevii claselor a patra: Când intră în vigoare modificările la Codul Educației TV8
16:50
Cine e „bunica Mărioara”? Sentința în dosarul Maia Sandu vs. Anna Mihalachi a fost amânată TV8
Acum 2 ore
16:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1442: Atac mortal, lovitură din umbră și noi negocieri. Rusia amenință, iar Putin l-a sunat urgent pe Xi TV8
16:00
Prețurile la benzină și motorină cresc: Cât vor costa carburanții pe 5 februarie 2026 TV8
16:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1442: Atac mortal, lovitură din umbră și noi negocieri. Trump îl laudă pe Putin, dar Rusia impune condiții TV8
16:00
/VIDEO/ „Momentul m-a surprins”: Primele declarații ale lui Andrei Neguță, martor în dosarul „Kuliok” TV8
Acum 4 ore
15:00
Moldova vine în ajutorul Ucrainei cu un lot de asistență umanitară: „Cu adevărat o țară cu inimă mare” TV8
14:50
Medicul acuzat că ar fi violat două fetițe, restabilit în funcție: Rezultatele anchetei interne TV8
14:10
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est /P/ TV8
14:10
/HARTĂ/ Alertă meteo de polei și ghețuș în Moldova: Când va fi valabil codul galben TV8
14:00
/VIDEO/ Criză pe piața imobiliară din Moldova: Agențiile dau vina pe legi și cer intervenția statului TV8
Acum 6 ore
13:40
/VIDEO/ Gaz mai ieftin de azi în Moldova: Noul tarif a intrat în vigoare TV8
13:30
/VIDEO/ Dumitru Diacov, audiat în dosarul „Kuliok”: Ce a declarat despre filmarea cu sacoșa și Igor Dodon TV8
13:30
/VIDEO/ Fetița spulberată pe zebră la Strășeni, încă în stare gravă: Mărturiile mamei TV8
13:10
/VIDEO/ Atac sângeros la Zaporojie, pe fundalul reluării negocierilor de pace: Trump a vorbit la telefon cu Putin TV8
13:00
/VIDEO/ Dosarul „Kuliok”: Scandal la CSJ. Martorul Lilian Carp, scos din sărite de avocații lui Igor Dodon TV8
13:00
/VIDEO/ Impozitul pe avere va fi revizuit în Republica Moldova: Anunțul făcut de ministrul Finanțelor TV8
12:40
/FOTO/ Dumitru Diacov, audiat în dosarul „Kuliok”: Ce a declarat despre filmarea cu sacoșa și Igor Dodon TV8
12:10
Accidentul mortal de la Strășeni: Șoferul care se voia polițist va sta 30 de zile după gratii TV8
12:00
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat: Guvernul a aprobat candidatura lui Vitalie Mîța TV8
Acum 8 ore
11:40
/FOTO/ Dosarul „Kuliok”: Scandal la CSJ. Martorul Lilian Carp, scos din sărite de avocații lui Igor Dodon TV8
11:30
Aprobat de Guvern. Universitatea din Cahul va fuziona cu UTM: „Nu este o decizie simplă, dar e necesară” TV8
11:10
/VIDEO/ Barcelona s-a calificat cu emoții în semifinalele Cupei Spaniei: A învins echipa-surpriză Albacete TV8
11:00
/FOTO/ Dosarul „Kuliok”: Start audierii martorilor. Igor Dodon lipsește, iar Lilian Carp face declarații TV8
10:40
Gaz mai ieftin de azi în Moldova: Noul tarif a intrat în vigoare TV8
10:30
Permis pe bani și pe vorbe: Instructor auto, prins anterior beat la volan, condamnat acum pentru mită TV8
10:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1442: Atac mortal și lovitură din umbră. Trump îl laudă pe Putin, dar Rusia cere 7 obiective din SUA TV8
10:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1442: Atac mortal și lovitură din umbră. Trump îl laudă pe Putin, iar liderul rus amenință o țară nucleară TV8
10:00
Atenție, părinți: Lapte praf pentru sugari, retras din comerț TV8
Acum 12 ore
09:40
/VIDEO/ Fabrică ilegală de țigări în Italia: Cum ar fi obținut trei moldoveni 350.000 de euro pe zi TV8
09:20
Arsenal s-a calificat în prima finală din acest sezon: Chelsea, eliminată din Cupa Ligii TV8
09:10
SUA oferă Moldovei 36 de milioane de dolari: Unde vor fi investiți banii TV8
08:20
/HARTĂ/ Cum va fi vremea din februarie 2026 în Moldova: Recordul de ger și maxima absolută TV8
07:40
Horoscop 4 februarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii accelerează planurile, Racii își ascultă inima, iar Vărsătorii aprind idei noi TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 4 februarie 2026: Zi cu ninsoare, ploi și ghețuș. Care vor fi temperaturile TV8
Acum 24 ore
23:10
Ninsorile extreme continuă să facă ravagii în Japonia: Cel puțin 30 de morți în două săptămâni TV8
22:40
„Trădare” în Arabia Saudită: Atacantul Karim Benzema pleacă de la Al Ittihad la o echipă rivală TV8
22:30
/VIDEO/ India renunță la petrolul din Rusia: Anunțul lui Donald Trump și replica de la Kremlin TV8
22:10
/VIDEO/ Prima de asigurare medicală: Ce servicii acoperă și ce nu plătim, află doar la „Alo, TV8” TV8
22:10
/VIDEO/ Statul a cerut despăgubiri cu dobândă de la Plahotniuc. Avocat: „A făcut un copypaste din învinuire” TV8
21:30
/VIDEO/ Coaliție MAN-PSRM la Primărie? Socialiștii cer 10 zile pauză pentru negocieri privind bugetul TV8
21:10
Rusia, condamnată la CEDO în cazul lui Navalnîi: Cât trebuie să achite pentru tratament inuman TV8
20:40
Lovitură de teatru pe piața transferurilor: Echipa din Europa care a pregătit o ofertă pentru Lionel Messi TV8
20:10
/LIVE/ Prima de asigurare medicală: Ce servicii acoperă și ce nu plătim, află doar la „Alo, TV8” TV8
19:50
Registru cu prețurile locuințelor din Moldova? Deputat: „Avem nevoie de o mai mare transparență” TV8
19:10
/VIDEO/ „Cinismul autorităților”: Ce se întâmplă după ce o copilă a căzut în gol la hotelul Național TV8
18:40
/VIDEO/ Alertă aeriană în timp ce șeful NATO e la Kiev: „Rusia nu e serioasă în privința păcii” TV8
18:20
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Cine va purta drapelul Republicii Moldova TV8
Ieri
17:30
Pieton lovit de troleibuz la Chișinău: Bărbatul a ajuns la spital după accident TV8
