Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 04.02.2026
ProTV.md, 4 februarie 2026 13:00
Acum 30 minute
13:00
12:50
Vremea se schimbă, iar riscul de formare a poleiului crește. CNMC a convocat instituțiile pentru măsuri de coordonare până la sfârșitul săptămânii
12:50
Atenție, șoferi: Evitați folosirea telefonului la volan, polițiștii intensifică controalele
Acum o oră
12:40
Atenție, șoferi: Polițiștii vor intensifica acțiunile de prevenire și combatere a utilizării telefonului în timpul conducerii automobilelor
12:30
A promis unei persoane un permis de conducere fără susținerea probelor teoretice și practice: Un instructor auto - condamnat la închisoare
12:30
Decis: Universitatea din Cahul va fi integrată în cadrul UTM. Proiectul - aprobat de Guvern/ DOC
12:30
Momentul accidentului de la Strășeni - surprins de o cameră de bord: „Sună, sună ambulanța” - VIDEO
12:20
Peste o mie de arbori - tăiați ilegal la Ghidighici: A fost inițiată o anchetă internă. Ministrul Mediului: „Aștept identificarea vinovaților și demisii pe verticală.” - VIDEO
Acum 2 ore
12:10
Trei de ZERO pentru un start bun în agricultură: oferta AGRO de la Moldindconbank
12:00
Șoferul care a lovit doi copii pe o trecere de pietoni din Strășeni - plasat în arest pentru 30 de zile
11:20
Viziune, pasiune și succes! Află cum a adus Franco Sanna spiritul italian în Moldova, povestea brandului Casa Rinaldi - VIDEO
Acum 4 ore
11:00
Mihai Popșoi, interviu pentru Euronews: „Singura țară care a încălcat în mod constant statutul de neutralitate al Moldovei a fost Rusia." Ce spune ministrul despre aderarea la NATO - VIDEO
11:00
Ministerul Energiei va avea un nou secretar de stat. Despre cine este vorba /DOC
11:00
Secretele din spatele unei afaceri de top! Franco Sanna, despre succesul brandului Casa Rinaldi în Moldova: „Nu este doar un brand care vinde produse, dar vrea să fie și un sprijin pentru oameni” - VIDEO
10:30
LIVE. Ședința Guvernului din 4 februarie
10:20
Noile tarife la gaz intră în vigoare. Hotărârea ANRE - publicată în Monitorul Oficial /DOC
10:10
Imobiliare la Botanica — investiția care-ți garantează viitorul
10:10
MILANIN. Startul construcției unui nou bloc locativ în Durlești
10:00
Atenție, consumatori: Încă un lot de lapte praf pentru copii - retras de ANSA de pe rafturile magazinelor. Despre care produs este vorba
09:30
Tragedie în Marea Egee: cel puțin 15 morți, după ce o barcă cu migranți s-a ciocnit cu o navă a pazei de coastă în largul insulei grecești Chios
09:20
Negocieri de pace la Abu Dhabi, pe fondul atacurilor dezlănțuite ale Moscovei împotriva Ucrainei. De ce este pesimist Zelenski, înaintea discuțiilor cu Rusia
Acum 6 ore
09:10
Kulminski: „Moldova va beneficia de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională”. Legea adoptată și semnată de Donald Trump
09:10
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
08:50
Saif al-Islam Gaddafi, temutul fiu al fostului dictator libian, a fost asasinat
08:40
Trump, despre dosarele Epstein: „Nu a apărut nimic despre mine. Poate e timpul să mergem mai departe”
08:30
Rusia spune că va opri războiul doar dacă Ucraina îi acceptă ”prietenia”. Șeful NATO cere Kievului să ia ”decizii dureroase”
08:20
Cel mai important tratat nuclear al lumii se destramă. Ce scenarii sunt posibile dacă Trump și Putin nu ajung la o înțelegere
08:20
Curs valutar BNM pentru 4 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Atac cu dronă rusească în Zaporojie. Două persoane au murit și 11 au fost rănite, inclusiv trei copii
08:10
Lapoviță și ninsori în nordul și centrul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Casa Albă dezvăluie ce reacție a avut Trump după cel mai nou val de bombardamente masive asupra Ucrainei
Acum 24 ore
23:50
George Ilenikhena a venit la Al Ittihad pentru a-l înlocui pe Karim Benzema - VIDEO
23:40
Celebra marmotă cunoscută sub numele de Phil a ieșit din vizuina sa din Pennsylvania și și-a văzut umbra - VIDEO
23:40
Perioada de transferuri în cele mai tari campionate europene s-a închis - VIDEO
23:30
Terenul de hochei s-a transformat într-un ring de box la meciul liderei Conferinței de Est din NHL, Tampa Bay Lightning - VIDEO
23:20
Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici vor purta tricolorul la JO de iarnă: ceremonie istorică, desfășurată simultan la Milano și Cortina d’Ampezzo - VIDEO
23:20
Start cu emoții puternice la turneul feminin de la Cluj-Napoca: Sorana Cîrstea merge mai departe, Ana Bogdan părăsește competiția în lacrimi - VIDEO
23:10
AS Roma a ratat șansa de a urca în zona de Champions League a campionatului Italiei - VIDEO
23:10
După modelul Franței, Spania vrea să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale - VIDEO
23:00
Avioane pe cer, nave pe mare și soldați pe teren: șeful NATO descrie cum arată în prezent Ucraina și promite susținere - VIDEO
22:50
Negocieri fără rezultat la Primărie: Dodon a venit în căutarea unei alianțe, dar Ion Ceban nu a „bătut palma” pentru bugetul capitalei - VIDEO
22:30
Negocieri sub semnul speranței și al tensiunilor: SUA și Ucraina discută garanții de securitate, teritorii și schimburi de prizonieri - VIDEO
22:20
Atac fără precedent în plin ger: Rusia lansează cel mai masiv bombardament din acest an asupra Ucrainei, lovind infrastructura energetică la -20°C - VIDEO
22:10
„Eu deja ajung acasă”: ultimele cuvinte ale fetiței rănite grav la Strășeni, după ce ea și prietenul ei au fost loviți pe trecerea de pietoni de o mașină care circula cu viteză - VIDEO
22:10
„Statul achită acest prejudiciu din 2016”: Ministerul Finanțelor cere în instanță recuperarea a zeci de milioane în dosarul fraudei bancare, episodul Plahotniuc - VIDEO
21:20
Parlamentul a revenit la muncă cu un mesaj european puternic: liderii legislativelor din Letonia, Estonia și Lituania au deschis sesiunea de primăvară, în timp ce comuniștii au boicotat discursurile - VIDEO
21:10
Un băiat de 13 ani din Australia, considerat erou după ce a înotat ore întregi în Oceanul Indian pentru a-și salva mama și frații, purtați de curenți la 14 km de coastă - VIDEO
21:00
Moldoveanul Ion Gușan, căutat în Franța și Italia, reținut de mascați în capitala britanică: liderul rețelei „Patron” ar fi locuit în zona Canary Wharf - VIDEO
20:50
Apă încălzită, așternut din paie și meniu de iarnă: cum își pregătesc gospodarii animalele domestice pentru a rezista gerului - VIDEO
20:30
„Este o scăpare”: expert Watchdog despre eroarea procurorului în dosarul Andronachi și riscul ca fostul deputat să profite de situație pentru a fugi - VIDEO
