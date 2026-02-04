(video) „După încălțăminte am recunoscut fetița”. Mărturii șocante despre accidentul tragic de la Strășeni: Delia a fost aruncată în stație, iar băiatul, la 10m pe carosabil
UNIMEDIA, 4 februarie 2026 14:20
Noi detalii cutremurătoare apar despre accidentul tragic de la Strășeni, care a zguduit societatea. Doi copii - Dan, în vârstă de 14 ani, și Delia, de 12 ani – au fost loviți pe trecerea de pietoni de un Mercedes condus cu viteză excesivă, conform LIFE.MD. „Fata a fost aruncată în stație, iar băiatul - la 10 metri pe carosabil. Mă temeam să mă apropii”, spun martorii despre primele clipe șocante din seara tragică.
• • •
Fostul prinț Andrew, mutat din reședința sa din Windsor după dezvăluirile din dosarele Epstein # UNIMEDIA
Fostul prinț Andrew a părăsit reședința sa din Windsor, în urma apariției unor noi informații care îi leagă numele de infractorul sexual Jeffrey Epstein, scrie adevarul.ro.
(foto) Un tânăr din Călărași, dispărut fără urmă, noaptea trecută: Părinții îl caută cu disperare. Ar putea avea nevoie de ajutor medical # UNIMEDIA
Un tânăr de 21 de ani, din satul Sipoteni, raionul Călărași, a dispărut fără urmă, în noaptea de 3 spre 4 februarie. Rudele cer ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Băiatul ar putea avea nevoie de ajutor medical.
A început a doua rundă de negocieri pentru pacea în Ucraina. Delegațiile Rusiei, Ucrainei și SUA discută la Abu Dhabi # UNIMEDIA
A doua rundă de discuţii trilaterale între negociatori din Ucraina, Rusia şi SUA pentru a pune capăt războiului dintre Moscova şi Kiev a început miercuri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, potrivit unei postări pe Telegram a lui Rustem Umerov, membru al delegaţiei ucrainene, informează EFE, citat de digi24.ro.
(video) „Să facă sport, nu să închine în susținerea lui.” Guvernul a dat aviz negativ la inițiativa pe redirecționarea a 5% din accizul la alcool # UNIMEDIA
Guvernul a avizat negativ inițiativa unui grup de deputați, care a propus direcționarea a 5% din accizul la produsele alcoolice către sport. a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri
Un instructor auto a fost condamnat pentru trafic de influență, după ce a pretins bani în schimbul facilitării obținerii permisului de conducere, fără susținerea examenelor. Potrivit procurorilor, acesta promitea eliberarea permisului contra sumei de 1 000 de euro, invocând influență asupra angajaților Agenției Servicii Publice.
(video) „Ești un nimeni”. Scandalul pe plecarea Anastasiei Nichita nu se oprește. Mircea îi răspunde lui Lungu: „Cine ți-a dat aripi ca să-ți permiți așa ceva?” # UNIMEDIA
Scandalul legat de plecarea sportivei Anastasia Nichita din Parlament continuă să ia amploare în spațiul public. După ce actorul Cătălin Lungu l-a criticat pe Valeriu Mircea și i-a cerut „să nu o mai facă de râs” pe soția sa, luptătorul MMA a revenit cu o nouă reacție pe rețelele de socializare. „De ce criticați o persoană care a sărit în apărarea familiei? Poate am ieșit un pic mai dur, poate nu am formulat bine toate cuvintele care au fost spuse, dar mi se pare că un pic exagerați”, a spus luptătorul într-un filmuleț.
Irina Vlah: „Dle Prim-ministru, vă propun să demisionaţi acum. Nu permiteţi celor din PAS să vă folosească în cel mai urât mod” # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah afirmă că „PAS i-a pregătit premierului Munteanu rolul de țap ispășitor, pe care vor fi puse toate eșecurile lor” și în context ea îi propune șefului Guvernului „o ieșire demnă din acest scenariu rușinos”.
În plin scandal pe rețele, Anastasia Nichita a scris cererea de demisie din funcția de deputat PAS # UNIMEDIA
Deputata Anastasia Nichita și-a depus oficial cererea de demisie din Parlamentul Republicii Moldova, după ce anterior a anunțat că nu poate combina activitatea legislativă cu cariera sportivă și viața de familie.
Pământul are nevoie de grijă. Iar agricultorii – de susținere la momentul potrivit. Pentru cei care muncesc zi de zi pentru roade bogate, Moldindconbank lansează oferta specială AGRO la credite, valabilă în perioada 1 februarie – 31 mai 2026.
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi” # UNIMEDIA
În ultimii ani, doi sateliți ruși au spionat în mod regulat aparate spațiale europene, urmărindu-le de la distanță mică și, aparent, încercând să le intercepteze datele și să le analizeze activitatea. Informațiile obținute ar putea permite Rusiei să preia controlul asupra sateliților, să îi doboare din orbită sau să le „injecteze” propriile date, scrie digi24.ro.
(video) „Fiica mea a trecut printr-un calvar.” Munteanu a primit o scrisoare de mulțumire pentru medicii de la spitalele din Chișinău: Mi-au salvat-o după un spital privat # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a dat citire unei scrisori de mulțumire din partea mamei unei paciente care a fost salvată de medicii de la spitalele de stat din Chișinău. „În RM avem deja spitale publice care acordă servicii mai bune decât cele din sectorul privat. Cred că trebuie să recunoaștem acest lucru”, a menționat șeful Executivului, în debutul ședinței de astăzi.
„La mulți ani, Maestre!” Directorul artistic al Orchestrei „Folclor”, Petre Neamțu, împlinește 76 de ani: Sănătate și inspirație # UNIMEDIA
Maestrul Petre Neamțu împlinește astăzi, 4 februarie, 76 de ani. Cu acest prilej, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural îi transmite cele mai calde urări de sănătate, inspirație și noi realizări artistice.
„Acuzații absurde și complet nefondate”. Comisia Europeană respinge învinuirile SUA privind influențarea alegerilor din mai multe țări, printre care și RM # UNIMEDIA
Comisia Europeană (CE) respinge acuzațiile venite din partea SUA potrivit cărora ar fi influențat alegerile din mai multe țări, printre care și Republica Moldova, prin presiuni asupra rețelelor sociale și a catalogat drept nefondate afirmațiile privind „cenzura” și ingerința electorală în scrutinele naționale ale statelor membre, scrie adevarul.ro.
Carburanții nu se opresc din scumpiri: Prețul motorinei crește mâine cu încă 3 bani. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețuri și mai mari la carburanți pentru mâine, 5 februarie. Șoferii vor trebui să achite pentru litrul de benzină cu un ban mai mult, iar pentru cel de motorină cu 3 bani mai scump decât astăzi.
Un fost șef de la Termoelectrica, numit secretar de stat la Ministerul Energiei: De ce domenii va fi responsabil # UNIMEDIA
Un ex-șef de la Termoelectrica a fost numit secretar de stat la Ministerul Energiei. Este vorba despre Vitalie Mîța, care a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul societății pe acțiuni. Guvernul a aprobat decizia în ședința de astăzi, 4 februarie. Totodată, Cabinetul de miniștri a desemnat și un nou membru în Comisia de Certificare.
Paznicul unui cămin studențesc din Fălești, înjunghiat în plină noapte: Suspectul reținut # UNIMEDIA
Un paznic al căminului studențesc din Fălești a fost atacat cu un cuțit de un bărbat de 48 de ani, în urma unui conflict. Victima, în vârstă de 56 de ani, a fost transportată de urgență la spital și internată în secția de reanimare, iar agresorul a fost reținut pentru 72 de ore
„Se deschid perspective reale pentru anularea scrutinelor fraudate”. Igor Dodon, după publicarea raportului SUA despre cenzura electorală în RM: Piramida PAS va cădea foarte urât # UNIMEDIA
Fostul președinte, Igor Dodon, a reacționat dur la publicarea raportului SUA, care notează că Comisia Europeană ar fi influențat alegerile prezidențiale din Moldova prin cenzură online. „Forțele de opoziție au atras atenția asupra mecanismelor de manipulare, cenzură, propagandă și control puse în aplicare de PAS, însă observatorii europeni au „tăcut strategic”. Ei chiar au coparticipat la capturarea alegerilor și la falsificări, mai ales cu voturile din diaspora”, a scris liderul PSRM
(video) Guvernul a aprobat fuziunea UTM cu Universitatea din Cahul și reorganizarea CFM. Munteanu: Cât mai puține crize să avem # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit în ședință, astăzi. Pe ordinea de zi au figurat 20 de proiecte, printre care și cel cu privire la fuziunea UTM cu Universitatea din Cahul, inițiativă care a provocat scandal în societate.
(doc) Calea Ferată, reorganizată: Guvernul a decis divizarea acesteia și crearea unei societăți pe acțiuni. Ce se va întâmpla cu angajații # UNIMEDIA
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul cu privire la înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova «Pasageri și Marfă»” prin reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”.
Pe final de iarnă s-a ieftinit și gazul: Noul tarif reglementat de ANRE, de astăzi, în vigoare # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează consumatorii că noile prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Energocom” au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și au intrat în vigoare la data de 4 februarie 2026.
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la spectacolul „Chirița în provincie”, de Vasile Alecsandri, în regia lui Petru Vutcărău, care va avea loc duminică, 08 februarie, ora 17.30.
Nu i-a oprit nimic: Guvernul a votat fuzionarea Universității din Cahul cu UTM, după scandalul care a divizat societatea # UNIMEDIA
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul cu privire la reorganizarea Universității Tehnică a Moldovei prin fuziunea (absorbția) Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și instituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. Asta deși subiectul a provocat scandal în societate și acuzații în adresa rectorului UTM, Viorel Bostan, precum că reorganizarea instituției și eventuala sa numire într-un al treilea mandat ar fi o „răsplată politică” pentru candidatura sa pe lista PAS la alegerile parlamentare din 2025.
Raport SUA: Comisia Europeană ar fi influențat alegerile prezidențiale din Moldova prin cenzură online # UNIMEDIA
Un raport al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților SUA, publicat pe 3 februarie 2026, susține că Comisia Europeană ar fi exercitat presiuni asupra platformelor digitale pentru a cenzura conținutul online înaintea alegerilor din mai multe țări, inclusiv scrutinul prezidențial din Republica Moldova, desfășurat în 2024.
(foto) Atenție, părinți: Un nou lot de lapte praf pentru bebeluși, retras din vânzare. Anunțul ANSA # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recheamă de pe piață laptele praf NAN Optipro 1, din cauza unei neconformități la un ingredient utilizat în procesul de producție.
Trump „nu a fost surprins” de atacul Rusiei asupra Kievului, dar consideră că Putin și-a ținut promisiunea # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a declarat marți, 3 februarie, că dorește ca omologul său rus, Vladimir Putin, să „pună capăt războiului” din Ucraina. În aceeași zi, Rusia a atacat capitala Ucrainei, Kiev, al doilea oraș ca mărime, Harkov, și alte centre urbane, scrie adevarul.ro.
Multe dintre acțiunile cu impact negativ asupra mediului pot fi evitate prin gesturi simple. Alegerile pe care le faceți înclină balanța în favoarea unei abordări sustenabile. Imprimantele ecologice și consumabilele lor pot fi ce aveți nevoie pentru a fii planet friendly. Utilizarea lor devine necesitate într-un ecosistem de producție și consum responsabil.
„A lăsat un gol greu de exprimat în cuvinte”: Doliu la Gimnaziul „Mihai Viteazul”, unde a învățat Daniel Secrieru, băiatul decedat în accidentul de la Strășeni # UNIMEDIA
Doliu la IP Gimnaziul „Mihai Viteazul”, unde a învățat Daniel Secrieru, băiatul de 15 ani care și-a pierdut viața în accidentul cumplit de la Strășeni. Reprezentanții instituției au transmis un mesaj de condoleanțe, exprimând profunda tristețe pentru pierderea grea și solidaritatea față de familia îndurerată.
Rusia spune că va opri războiul doar dacă Ucraina îi acceptă „prietenia”: Șeful NATO cere Kievului să ia „decizii dureroase” # UNIMEDIA
„Pacea necesită decizii dureroase!” - asta le-a spus ucrainenilor șeful NATO, care a făcut aluzie la concesii teritoriale asupra cărora presează Washingtonul, în numele Moscovei, scrie protv.ro.
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute și în Franța. Reacțiile cetățenilor, împărțite: „ - De ce doar cele după 2020? - Aceia sunt mai experimentați” # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice informează că, începând cu 1 martie, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără examene teoretice sau practice. Anunțul a fost confirmat și de președinta Maia Sandu, care a precizat că măsura se aplică permiselor emise de autoritățile moldovene după 1 ianuarie 2020.
Atac cu dronă rusească în Zaporojie: Două persoane au murit și 11 au fost rănite, inclusiv trei copii # UNIMEDIA
Două persoane au murit şi alte 11 au fost rănite, între care trei copii, în urma unui atac rusesc cu dronă asupra localităţii Zaporojie din Ucraina, relatează Ukrinform, citat de presa română
Pe 4 februarie, istoria a fost marcată de lansarea rețelei de socializare Facebook și de alegerea lui George Washington ca prim președinte al SUA.
(video) Accidentul de la Strășeni, surprins de camere: Momentul în care șoferul Mercedesului lovește copiii pe zebră și îi aruncă la câțiva metri # UNIMEDIA
Accidentul din data de 2 februarie de la Strășeni, cu implicarea a doi copii, dintre care unul a decedat, a fost surprins de camere. Potrivit imaginilor, șoferul nu a încetinit în apropierea trecerii, a accelerat și a lovit în plin adolescenții care traversau strada regulamentar.
(video) Fetița rănită grav în accidentul de la Strășeni, în care un băiat a murit, a vorbit cu bunica sa cu câteva minute înainte de impact: „Eu ajung acasă” # UNIMEDIA
Bunica fetiței rănite grav în accidentul de la Strășeni, produs pe 2 februarie, a povestit despre ultima discuție la telefon pe care a avut-o cu nepoata, chiar înainte de impact. „Mi-a spus că ajunge acasă”, a declarat femeia pentru protv.md.
Scorpionii se pregătesc pentru o zi plină de evenimente, iar Berbecii se vor confrunta cu schimbări bruște: Află ce surprize îți rezervă ziua # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și schimbări semnificative pentru toate semnele zodiacale. Energiile cosmice pot declanșa transformări, iar arhetipurile astrologice sugerează că este momentul să ne reevaluăm prioritățile. Ce secrete vă pot dezvălui horoscoapele zilnice? Descoperiți cum aceste influențe astrale vă pot ghida pașii în ziua de 4 februarie 2026.
Cel mai important tratat nuclear al lumii se destramă: Ce scenarii sunt posibile dacă Trump și Putin nu ajung la o înțelegere # UNIMEDIA
Expirarea tratatului „start”, singurul acord nuclear rămas între Statele Unite și Rusia, riscă să declanșeze prima cursă globală a înarmării din ultimele trei decenii. În timp ce Moscova și Beijingul își extind arsenalele, administrația Trump nu a răspuns propunerilor Kremlinului privind prelungirea acordului, iar specialiștii avertizează că lumea intră într-o zonă de risc nuclear fără precedent de la sfârșitul Războiului Rece, scrie digi24.ro.
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Rusia, condamnată de CEDO pentru „tratamente inumane” aplicate fostului disident Alexei Navalnîi # UNIMEDIA
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat, marţi, Rusia pentru „tratamentele inumane” şi „detenţia ilegală” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi la întoarcerea sa în ţară în 2021, unde a murit trei ani mai târziu, relatează AFP, citat de digi24.ro.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi o zi cu condiții meteo variabile în Republica Moldova, cu cer predominant acoperit și temperaturi oscilante pe parcursul zilei.
Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO: Forțele ucrainene au avertizat că există „o amenințare cu rachetă balistică” # UNIMEDIA
O alertă aeriană care avertiza asupra unui posibil atac cu rachete rusești a răsunat marți în Kiev, în timpul vizitei șefului NATO, Mark Rutte, în capitala ucraineană, au relatat jurnaliști AFP aflați la fața locului, potrivit The Guardian, citat de hotnews.ro.
„Aștept demisii pe verticală”. Cazul celor 1000 de arbori tăiați ilegal, descoperiți la Ghidighici, va ajunge la Procuratură. Moldsilva a inițiat o anchetă internă # UNIMEDIA
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță că Agenția „Moldsilva” a inițiat o anchetă internă, după ce peste 1000 de arbori tăiați ilegal au fost descoperiți în timpul controlului inopinat la Ocolul Silvic Ghidighici. Potrivit ministrului, raportul de constatare va fi transmis Procuraturii.
Un moment ironic a avut loc în timpul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), când un consilier a întrebat nedumerit: „Straniu, de ce mereu când eu ies la tribună, PSRM iese din sală?”.
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Cine dintre sportivi va purta drapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere a competiției # UNIMEDIA
Sportivii Elizaveta Hlusovici și Iulian Luchin vor purta drapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din Italia. Competiția este programată în perioada 6-22 februarie, potrivit Olympic Moldova.
Polonia se pregătește de o noapte cu minus 30 de grade Celsius. De 14 ani nu a mai fost atât de frig # UNIMEDIA
Polonia se confruntă cu un val de frig extrem, cu temperaturi record înregistrate în nord-est și centrul țării. Meteorologii avertizează că în noaptea de marți spre miercuri vor apărea ploi înghețate vor fi și temperaturi și de minus 30 de grade, scrie protv.ro.
