DOC Svetlana Panciuc și milionul fără explicații. Fosta lideră „ȘOR” din Edineț, vizată de ANI
NordNews, 2 februarie 2026 17:10
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, condamnată în lipsă la patru ani de închisoare, a fost depistată de Agenția Națională pentru Integritate cu o avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei. Potrivit ANI, suma nu a putut fi explicată prin venituri legale, iar încercările autorității de a [...] Articolul <span class="badge-status" style="background: #ff1813;">DOC</span> Svetlana Panciuc și milionul fără explicații. Fosta lideră „ȘOR” din Edineț, vizată de ANI apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
17:10
DOC Svetlana Panciuc și milionul fără explicații. Fosta lideră „ȘOR” din Edineț, vizată de ANI # NordNews
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, condamnată în lipsă la patru ani de închisoare, a fost depistată de Agenția Națională pentru Integritate cu o avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei. Potrivit ANI, suma nu a putut fi explicată prin venituri legale, iar încercările autorității de a [...] Articolul DOC Svetlana Panciuc și milionul fără explicații. Fosta lideră „ȘOR” din Edineț, vizată de ANI apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
16:40
Sezonul rece este perioada în care trebuie să avem mai multă grijă de corpul nostru, de la interior la exterior. Atunci când vine vorba de hidratare, pe lângă consumul de lichide, este important să cunoaștem secretele aplicării cremei hidratante. Acest ghid este util pentru fiecare zi, potrivit catine.ro. Există șanse mari să fi aplicat [...] Articolul Secretele aplicării cremei hidratante. Ghid util pentru fiecare zi apare prima dată în NordNews.
Acum 2 ore
16:10
Două nașteri au fost asistate în ambulanță, în ultimele zile, de echipele de asistență medicală urgentă, în urma unor intervenții rapide și bine coordonate. Cazurile au avut loc în municipiul Chișinău și în raionul Fălești, iar atât mamele, cât și nou-născuții se află în stare satisfăcătoare. Primul caz a fost înregistrat la data de 30 [...] Articolul Două nașteri asistate în ambulanță, în mun. Chișinău și raionul Fălești apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
14:20
Asistentul Secretarului de stat al SUA: Sprijinim soluționarea pasnică a conflictului transnistrean # NordNews
Statele Unite vor sprijini procesele care vor avansa reglementarea problemei transnistrene. Declarația a fost făcută de către asistentul adjunct al Secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, într-un interviu pentru IPN. Oficialul a menționat că Washingtonul sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova, scrie realitatea.md. Conform funcționarului american, Chișinăul și Tiraspolul au anumite probleme în asigurarea dialogului. [...] Articolul Asistentul Secretarului de stat al SUA: Sprijinim soluționarea pasnică a conflictului transnistrean apare prima dată în NordNews.
13:50
Președinta Maia Sandu a fost nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace de către deputatul norvegian Arild Hermstad. Politicianul a evidențiat eforturile șefei statului în apărarea democrației în Europa, transmite IPN. Potrivit lui Arild Hermstad, Moldova a fost ținta unor tentative documentate de influențare a alegerilor, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și acțiuni de destabilizare din [...] Articolul Maia Sandu, nominalizată pentru Premiul Nobel pentru Pace de un deputat norvegian apare prima dată în NordNews.
13:40
Gazul s-ar putea ieftini cu până la 15%. ANRE propune un tarif sub cel solicitat de Energocom # NordNews
Gazele naturale ar putea deveni mai ieftine decât a cerut furnizorul Energocom. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a calculat un tarif de 14 lei și 29 de bani cu TVA pentru un metru cub, cu aproape un leu mai mic decât prețul solicitat de compania care livrează gazul. Noul tarif este prevăzut într-un [...] Articolul Gazul s-ar putea ieftini cu până la 15%. ANRE propune un tarif sub cel solicitat de Energocom apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
12:30
Daniel Vodă se alătură IPRE ca expert asociat în politică externă și comunicare strategică # NordNews
Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt al prim-ministrului, a anunțat că s-a alăturat echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), unde va activa în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice. Anunțul a fost făcut public de Daniel Vodă, care a precizat că noua etapă profesională reprezintă o continuare [...] Articolul Daniel Vodă se alătură IPRE ca expert asociat în politică externă și comunicare strategică apare prima dată în NordNews.
11:40
Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 2-6 februarie # NordNews
Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 2-6 februarie. Potrivit SA „RED-Nord”, deconectările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație și curățare a rețelelor electrice. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 2 februarie Ora 08:00 – 12:00 Strada 1 Mai: 1, [...] Articolul Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 2-6 februarie apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
11:10
Centrul Național Anticorupție efectuează percheziții de amploare în municipiul Chișinău, precum și în raioanele Șoldănești și Rezina, în cadrul unor dosare de corupție ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru conducătorii auto. În acest context, medicul-șef al Spitalului Raional Șoldănești a fost reținut. Potrivit CNA, președintele Comisiei narcologice speciale din cadrul Spitalului Raional Șoldănești, [...] Articolul Percheziții CNA în Chișinău, Șoldănești și Rezina în cadrul unor dosare de corupție apare prima dată în NordNews.
10:50
Ninsorile abundente din ultimele ore au creat probleme în mai multe zone din România, afectând traficul rutier și aerian. Drumarii au intervenit pe mai multe artere din țară, iar la București a fost nevoie de acțiuni ample de deszăpezire, după ce s-a depus un strat consistent de zăpadă. Șoferii din capitală s-au plâns că utilajele [...] Articolul Ninsoarea dă peste cap traficul rutier și aerian în mai multe zone din România apare prima dată în NordNews.
10:10
După vacanța de iarnă, deputații din Republica Moldova revin de astăzi la activitate, odată cu deschiderea sesiunii de primăvară 2026 a Parlamentului Republicii Moldova. Sesiunea va dura până la sfârșitul lunii iulie. Prima ședință festivă este programată pentru marți, 3 februarie, și va avea loc în prezența președinților parlamentelor din Statele Baltice. Agenda legislativă propriu-zisă [...] Articolul Deputații revin la muncă: Parlamentul intră în sesiunea de primăvară 2026 apare prima dată în NordNews.
10:10
Prăznuită anual pe 2 februarie, Întâmpinarea Domnului comemorează unul dintre cele mai profunde și emoționante episoade din viața pământească a Mântuitorului Iisus Hristos: aducerea Sa la Templul din Ierusalim și întâlnirea cu drepții Simeon și Ana, considerați ultimii martori ai speranței mesianice din Legea Veche. Această sărbătoare cu bogate semnificații teologice este consemnată în Evanghelia [...] Articolul Întâmpinarea Domnului, prăznuită pe 2 februarie: semnificații și tradiții apare prima dată în NordNews.
10:00
Un lot de 15 tone de mărar proaspăt, importat în Republica Moldova, a fost retras și distrus înainte să ajungă pe mesele consumatorilor, după ce analizele de laborator au depistat un nivel periculos de pesticide. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că produsul conținea reziduuri de Penconazol, peste limita maximă admisă, substanță care poate [...] Articolul 15 tone de mărar, distruse înainte de a ajunge la consumatori apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
09:30
A 68-a ediție a Premiilor Grammy, cea mai importantă gală a industriei muzicale americane, a avut loc duminică, 1 februarie 2026, la Crypto.com Arena din Los Angeles, sub conducerea prezentatorului Trevor Noah. Evenimentul a celebrat excelența în muzică pentru lucrările apărute între august 2024 și august 2025 și a adus câteva momente istorice. Câștigători în [...] Articolul De la Bad Bunny la Kendrick Lamar. Cine sunt premianții Grammy 2026 apare prima dată în NordNews.
09:30
Susanul negru este tot mai prezent în mediul online și nu numai. Acesta a câștigat rapid popularitate în rândul pasionaților de nutriție și al specialiștilor în sănătate, așa că te invităm să descoperim împreună beneficiile susanului negru. Află de ce experții în nutriție recomandă să-l incluzi în dieta ta și cum îl poți consuma [...] Articolul Beneficiile susanului negru. De ce recomandă specialiștii consumul lui apare prima dată în NordNews.
09:20
Cel puțin 16 morți într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk # NordNews
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajați ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est) s-a soldat cu cel puțin 12 morți și șapte răniți, duminică, au anunțat serviciile de urgență și autoritățile locale, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP. „O dronă rusească a atacat un autobuz din serviciul unei companii [...] Articolul Cel puțin 16 morți într-un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz în regiunea Dnipropetrovsk apare prima dată în NordNews.
07:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) indică că luni, 2 februarie 2026, vremea în Republica Moldova va rămâne rece, tipică începutului de februarie, cu temperaturi negative pe întreg teritoriul țării și cer predominant înnorat. Conform perspectivelor generale pentru începutul lunii, temperaturile medii în Republica Moldova sunt așteptate în jurul valorilor de –14 până spre –7 grade [...] Articolul Prognoza meteo pentru 2 februarie: temperaturi scăzute și vreme rece în toată țara apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
20:00
Horoscopul zilei de 2 februarie 2026 vine cu multă mișcare interioară și exterioară. Astrele te provoacă să fii atentă la ritmul tău, la nevoile tale reale și la direcția în care îți îndrepți energia. Pentru unele zodii, este o zi agitată, plină de responsabilități, în timp ce pentru altele apare dorința de liniște, reflecție [...] Articolul Leii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
Ieri
16:10
Chiar și iarna, când lacul îngheață, canoiștii din Drochia nu se opresc din antrenamente. La Clubul „Vulturi”, zeci de copii s-au mutat pe stadion și în sala de sport. „Vara, primăvara și toamna merg pe apă, fac sală și diverse exerciții, iar iarna fac trântă și sală, dar mai puțin și la bară”, a [...] Articolul VIDEO Campionii se antrenează chiar și iarna: canoiștii din Drochia trag tare pentru aur apare prima dată în NordNews.
11:00
Primăria municipiului Bălți a decis prelungirea învățământului la distanță în școlile din oraș cu încă două zile, din cauza menținerii gerurilor puternice. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandr Petkov, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Potrivit acestuia, ordinul corespunzător al Direcției municipale Educație, Tineret și Sport urmează să fie transmis directorilor de [...] Articolul Elevii din Bălți rămân la învățământ online încă două zile apare prima dată în NordNews.
10:10
Două persoane au fost ucise, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un atac cu drone ruseşti asupra oraşului Dnipro, din estul Ucrainei, a anunţat administraţia regională. „Atacul a avut loc noaptea. A izbucnit un incendiu, o casă privată a fost distrusă, iar alte două au fost avariate”, a scris duminică dimineaţă pe Telegram şeful administraţiei [...] Articolul Atac cu drone rusești la Dnipro: doi morți și mai multe locuințe distruse apare prima dată în NordNews.
10:10
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, 1 februarie 2026 aduce vreme stabilă, cu cer mai mult senin și fără precipitații. Vântul v-a fi slab, iar temperaturile se vor menține scăzute, în special pe parcursul nopții. În nordul țării, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de –12 grade Celsius, iar pe timpul nopții mercurul din termometre [...] Articolul 1 februarie vine cu vreme stabilă și ger accentuat în toată țara apare prima dată în NordNews.
31 ianuarie 2026
20:10
Horoscopul zilei de 1 februarie 2026 te provoacă să fii mai atentă la felul în care îți consumi energia. Nu este vorba neapărat despre evenimente spectaculoase, ci despre decizii mici, aparent banale, care pot avea un impact important pe termen lung. Astrele te îndeamnă să-ți asculți instinctul, dar și să rămâi ancorată în realitate, [...] Articolul Vărsătorii au inima deschisă. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:20
VIDEO Iwona Piórko a început să învețe limba română: „Româna nu e chiar floare la ureche” # NordNews
Iwona Piórko, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, a anunțat că a început să învețe limba română, abordând subiectul cu umor și autoironie. „Astăzi am început să învăț limba română. Și sunt două lucruri pe care deja le știu – expresia «floare la ureche» și faptul că româna nu e chiar floare la ureche”, a [...] Articolul VIDEO Iwona Piórko a început să învețe limba română: „Româna nu e chiar floare la ureche” apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
VIDEO PSRM, MAN și comuniștii „conservă” cultura la Rîșcani prin vânzare. Opoziția a părăsit sala # NordNews
Clădirea unei foste Case de Cultură din orașul Rîșcani urmează să fie scoasă la licitație publică. Decizia a fost aprobată pe 30 ianuarie de Consiliul Raional, cu votul majorității formate din consilierii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Mișcarea Alternativa Națională și Partidul Renaștere. Hotărârea a generat tensiuni în sală și proteste din partea opoziției. Potrivit [...] Articolul VIDEO PSRM, MAN și comuniștii „conservă” cultura la Rîșcani prin vânzare. Opoziția a părăsit sala apare prima dată în NordNews.
17:10
Andrei Spînu, după întreruperile masive de curent: „Mai sunt politicieni care afirmă că războiul nu ne afectează” # NordNews
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a reacționat public după ce, astăzi, energia electrică a fost întreruptă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, Spînu a declarat că situația demonstrează impactul direct al războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova și a criticat politicienii care neagă această legătură. [...] Articolul Andrei Spînu, după întreruperile masive de curent: „Mai sunt politicieni care afirmă că războiul nu ne afectează” apare prima dată în NordNews.
13:20
România intervine pentru sprijinirea Republicii Moldova: Transelectrica furnizează energie electrică de urgență, inclusiv prin liniile de peste Prut # NordNews
Republica Moldova a fost afectată parțial de întreruperi în alimentarea cu energie electrică în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, ca urmare a unei scăderi de tensiune pe linia de înaltă tensiune de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Incidentul a fost generat de disfuncționalități majore apărute în rețeaua electrică din Ucraina, pe fondul conflictului care vizează infrastructura [...] Articolul România intervine pentru sprijinirea Republicii Moldova: Transelectrica furnizează energie electrică de urgență, inclusiv prin liniile de peste Prut apare prima dată în NordNews.
13:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj public, după ce sistemul electroenergetic al Republicii Moldova a fost parțial deconectat, pe fondul unor defecțiuni majore în rețeaua electrică din Ucraina. În mesajul publicat pe rețelele de socializare, premierul a îndemnat cetățenii la solidaritate, la sprijinirea persoanelor vulnerabile și a dat asigurări că instituțiile statului depun eforturi [...] Articolul Alexandru Munteanu: „Alimentarea cu energie este restabilită treptat” apare prima dată în NordNews.
12:30
Pene masive de curent în Ucraina, după avarierea sistemului energetic: Republica Moldova, afectată de căderi de tensiune # NordNews
Ucraina se confruntă cu deconectări de urgență ale energiei electrice în mai multe regiuni, inclusiv în capitala Kiev, după avarierea gravă a sistemului energetic în urma atacurilor armatei ruse. Situația a afectat nu doar infrastructura critică din Ucraina, ci și Republica Moldova, unde au fost înregistrate căderi de tensiune și întreruperi temporare de curent. Potrivit [...] Articolul Pene masive de curent în Ucraina, după avarierea sistemului energetic: Republica Moldova, afectată de căderi de tensiune apare prima dată în NordNews.
12:30
Ministerul Sănătății informează că, după avaria din sistemul electroenergetic, toate instituțiile medico-sanitare afectate au fost conectate la generatoare de electricitate. Drept urmare, activitatea spitalelor, inclusiv în secțiile critice, decurge fără întreruperi, iar pacienții primesc asistență medicală în condiții de siguranță. „Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, intervine pentru remedierea situației, iar în unele [...] Articolul Spitalele afectate de avaria electrică, conectate la generatoare apare prima dată în NordNews.
12:10
Penele de curent au ajuns și la frontieră. Mai multe puncte de trecere a frontierei au fost afectate temporar de întreruperi de energie electrică, după o deconectare avariată a sistemului electroenergetic, provocată de probleme tehnice în rețeaua electrică regională. Pentru a menține activitatea la frontieră, au fost pornite generatoarele electrice, iar procedurile vamale continuă. Potrivit [...] Articolul Frontiera, trecută pe regim manual din cauza întreruperilor de curent apare prima dată în NordNews.
11:50
Întreruperile de curent au scos semafoarele din funcțiune: polițiștii, mobilizați în intersecții # NordNews
Întreruperile masive de curent electric au scos din funcțiune semafoarele, îngreunând circulația rutieră și crescând riscul de accidente. Poliția Națională anunță că situația a fost înregistrată în mai multe zone, iar echipajele au fost mobilizate pentru a menține siguranța în trafic. Pentru a preveni evenimentele rutiere, polițiștii sunt prezenți în intersecțiile aglomerate, unde dirijează circulația [...] Articolul Întreruperile de curent au scos semafoarele din funcțiune: polițiștii, mobilizați în intersecții apare prima dată în NordNews.
11:50
Întreruperile masive de curent electric au paralizat temporar circulația troleibuzelor în municipiul Bălți. Potrivit conducerii Î.M. Direcția de Troleibuze, deconectarea energiei electrice s-a produs fără avertizare prealabilă, ceea ce a dus la oprirea troleibuzelor conectate la rețeaua de contact. Pentru a nu bloca deplasarea pasagerilor, troleibuzele dotate cu sistem de deplasare autonom au fost scoase [...] Articolul Pana de curent oprește troleibuzele la Bălți apare prima dată în NordNews.
11:30
Deconectări de energie electrică în Moldova: a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES # NordNews
Ministerul Energiei anunță deconectări de energie electrică în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a unor probleme în rețeaua electrică din Ucraina. Potrivit Ministerului Energiei, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, fapt care [...] Articolul Deconectări de energie electrică în Moldova: a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES apare prima dată în NordNews.
11:20
Catherine O’Hara, actrița canadiană cunoscută publicului larg pentru rolul mamei lui Kevin în filmul „Singur acasă”, a murit la vârsta de 71 de ani. Informația a fost confirmată de managerul său pentru revista People, fără a fi oferite deocamdată detalii privind cauza decesului, potrivit digi24.ro. Potrivit TMZ, publicația care a relatat prima despre moartea actriței, [...] Articolul „Mama lui Kevin” din „Singur acasă” s-a stins din viață la 71 de ani apare prima dată în NordNews.
09:40
Pâinea pe care o mănânci este cu adevărat sănătoasă? Nu fiecare felie pe care o consumi trebuie să fie cea mai sănătoasă, dar specialiștii spun că poți obține cel mai bun raport nutrițional pentru banii tăi din magazin, potrivit catine.ro. Pentru multe persoane, consumul de pâine este un lucru obișnuit. De fapt, acest aliment de [...] Articolul Pâinea pe care o mănânci este cu adevărat sănătoasă? Semne la care să fii atentă apare prima dată în NordNews.
09:30
În ultimele 24 de ore, 14 cetățeni străini nu au fost admiși pe teritoriul Republicii Moldova. Informația este comunicată de Poliția de Frontieră, printr-o notă informativă. Potrivit autorităților, în punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 46.495 de traversări ale persoanelor și 5.494 de traversări ale mijloacelor de transport. Cele mai tranzitate puncte de [...] Articolul 14 cetățeni străini, refuzați la intrarea în Republica Moldova în ultimele 24 de apare prima dată în NordNews.
30 ianuarie 2026
21:10
Ce înseamnă să ajungi într-o țară străină fără să cunoști limba și să fii nevoit să o înveți pentru a supraviețui? Invitata acestui episod este Alexandrina Tambur, care a ajuns la Moscova împreună cu părinții săi fără să știe o boabă de rusă, iar în timp a parcurs drumul de la adaptare dificilă la performanță [...] Articolul PODCAST “Nu știam o boabă de rusă” – drumul către patru limbi stăpânite apare prima dată în NordNews.
20:10
Fără compensații la lumină și cu subvenții limitate pentru încălzire, iarna 2026 lovește din plin în buzunarele locuitorilor din Bălți. Din ianuarie, oamenii achită prețul integral al energiei electrice, iar ajutorul de la stat pentru încălzire nu depășește 1000 de lei. „- Când am achitat era 3800-4000, iar acum e 6000 și ceva. – 6000 [...] Articolul VIDEO Facturi care îngheață bugetele: Iarna costă scump la Bălți apare prima dată în NordNews.
20:10
Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2026 spune că este o zi în care multe dintre semnele zodiacului simt că lucrurile încep să se așeze în loc. Energia astrală te încurajează să privești mai clar spre ceea ce vrei, să faci pași mici, dar siguri, și să ai încredere că universul îți oferă exact ceea [...] Articolul Leii sunt pregătiți pentru o schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
17:00
Reprezentantul organizației „Eurasia”, pe care Serviciul de Informații și Securitate cere instanței să o declare extremistă, a depus o cerere de recuzare a întregului complet de judecată. Cererea a fost formulată vineri, în cadrul ședinței de la Curtea de Apel Centru, transmite IPN. Examinarea cererii de recuzare va avea loc săptămâna viitoare, după ce dosarul [...] Articolul Cerere de recuzare în cazul „Eurasia”, organizație vizată de SIS apare prima dată în NordNews.
17:00
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 a devenit din nou miza unui schimb de acuzații politice, după ce fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a cerut public deblocarea urgentă a bugetului și l-a acuzat pe primarul general Ion Ceban că transformă administrația capitalei într-un „spectacol de PR”. Într-o declarație făcută vineri, 30 ianuarie, consilierii PAS [...] Articolul Bugetul Chișinăului pentru 2026, între acuzațiile PAS și MAN apare prima dată în NordNews.
16:50
Un deținut a fugit în timpul escortării de la Penitenciarul nr. 13, iar autoritățile sunt în alertă. Incidentul a avut loc vineri, 30 ianuarie, în timp ce persoana privată de libertate era escortată pentru audieri într-o cauză penală în care figurează. Potrivit informațiilor oficiale, deținutul a reușit să se sustragă de sub supravegherea angajatului care [...] Articolul Penitenciarul 13, minus un deținut: Evadare în timpul escortării apare prima dată în NordNews.
16:40
Măslinele verzi vs. măslinele negre. Ambele tipuri sunt apreciate pentru gustul lor distinct și pentru beneficiile asupra sănătății. Totuși, deși par foarte diferite, ele provin din același fruct. Diferențele apar în funcție de momentul recoltării, de gradul de coacere, de textura pulpei, de aromă și de modul de procesare, potrivit catine.ro. Toate măslinele sunt, inițial, [...] Articolul Măslinele verzi vs. măslinele negre. Ce spun nutriționiștii despre aceste opțiuni apare prima dată în NordNews.
16:00
Primăria municipiului Bălți, capitala de nord a Republicii Moldova, se confruntă cu o problemă paradoxală: angajații, inclusiv în funcții de conducere, nu cunosc limba română, de aceea nu pot fi trimiși în deplasări de serviciu nici în România, și nici măcar la Chișinău. Situația a fost semnalată de primarul orașului, Alexandr Petkov, în cadrul unei [...] Articolul VIDEO Româna, limbă „străină” la primăria Bălți: conducerea, trimisă la cursuri apare prima dată în NordNews.
16:00
Până la aplauzele primite din partea spectatorilor, în spatele fiecărui spectacol se ascund săptămâni de muncă intensă, repetiții și emoții. Pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți a prins din nou contur o poveste despre distanțele care se creează, uneori, între părinți și copii. „Retro” este o tragicomedie regizată de Alexandru Cozub, care aduce [...] Articolul VIDEO „Retro”, un spectacol construit în săptămâni de repetiții și răsplătit cu aplauze apare prima dată în NordNews.
13:40
Atenție la tentativele de fraudă online. Informați-vă exclusiv din sursele oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei # NordNews
Loteria Națională a Moldovei (LNM) vă informează că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre. Aceste platforme nu sunt administrate de LNM, nu dețin autorizațiile legale necesare și sunt [...] Articolul Atenție la tentativele de fraudă online. Informați-vă exclusiv din sursele oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei apare prima dată în NordNews.
13:10
Ședința la Guvern, stabilită pentru 30 ianuarie, la ora 13:00 cu primarii orașelor din nordul republicii are loc, deși anterior fusese negată oficial. Informația a fost confirmată telefonic pentru NordNews de Aliona Jignea, șefa Direcției comunicare a Cancelariei de Stat. După mai multe solicitări către serviciul de presă, în care reporterii NordNews au indicat data [...] Articolul Minune! Ședința la Guvern cu primarii din nord chiar are loc apare prima dată în NordNews.
13:00
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova # NordNews
La o zi după ce Kremlinul l-a criticat pentru că nu a răspuns propunerii de a veni la Moscova pentru discuții de pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că o întrevedere cu Vladimir Putin în capitala Rusiei este „imposibilă” și a întors invitația, relatează Ukrainska Pravda, scrie Digi24.ro. În timpul unei discuții cu jurnaliștii, [...] Articolul „Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova apare prima dată în NordNews.
12:40
Ședința Guvernului, stabilită pentru 30 ianuarie, la ora 13:00 cu primarii orașelor din nordul republicii are loc, deși anterior fusese negată oficial. Informația a fost confirmată telefonic pentru NordNews de Aliona Jignea, șefa Direcției comunicare a Cancelariei de Stat. După mai multe solicitări către serviciul de presă, în care reporterii NordNews au indicat data și [...] Articolul Minune! Ședința Guvernului cu primarii din nord chiar are loc apare prima dată în NordNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.