Registru cu prețurile locuințelor din Moldova? Deputat: „Avem nevoie de o mai mare transparență”
TV8, 3 februarie 2026 19:50
Registru cu prețurile locuințelor din Moldova? Deputat: „Avem nevoie de o mai mare transparență”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
19:50
Acum o oră
19:10
Acum 2 ore
18:40
Acum 4 ore
17:20
17:20
16:50
16:50
16:20
Acum 6 ore
16:00
15:50
15:20
14:20
Acum 8 ore
13:30
13:30
13:20
12:50
12:20
Acum 12 ore
12:00
11:30
10:30
10:30
10:00
10:00
09:40
09:30
09:00
08:30
07:40
07:10
Acum 24 ore
23:00
22:50
22:30
22:00
21:40
21:10
20:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.