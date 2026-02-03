/VIDEO/ Grigore Vieru vs. „ruskii mir” în ședința Parlamentului. Cine a părăsit sala când spicheri din țările baltice erau la tribună
TV8, 3 februarie 2026 12:00
/VIDEO/ Grigore Vieru vs. „ruskii mir” în ședința Parlamentului. Cine a părăsit sala când spicheri din țările baltice erau la tribună
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:30
Acum 2 ore
10:30
10:30
Acum 4 ore
10:00
10:00
09:40
09:30
09:00
08:30
Acum 6 ore
07:40
07:10
Acum 24 ore
23:00
22:50
22:30
22:00
21:40
21:10
20:40
20:00
19:30
19:00
18:30
18:00
18:00
17:00
16:40
16:30
15:50
15:20
14:50
14:20
14:10
13:40
13:20
12:30
Ieri
12:00
11:50
11:20
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.