Bacalaureat 2026: MEC ajustează testele și reduce numărul de itemi
Moldpres, 3 februarie 2026 13:30
Reducerea numărului de itemi la disciplinele de bază și simplificarea unor subiecte la mai multe materii sunt principalele modificări operate de Ministerul Educației și Cercetării pentru sesiunea de bacalaureat 2026, menite să faciliteze gestionarea timpului de către ele...
Acum 5 minute
13:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu șefii legislativelor statelor baltice: „Vom continua să transformăm această solidaritate în cât mai multe acțiuni concrete” # Moldpres
Sprijinul statelor baltice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv prin împărtășirea experienței proprii de aderare și furnizarea expertizei necesare implementării reformelor, a fost reconfirmat la întrevederea Prim-ministrului A...
Acum 30 minute
13:30
13:30
Localitățile din Republica Moldova au înregistrat, în ultimul an, progrese semnificative în reabilitarea și modernizarea infrastructurii, precum și în consolidarea capacităților autorităților publice locale de a gestiona proiecte de dezvoltare, &ic...
13:30
VIDEO // Vicepremierul Mihai Popșoi: „Așteptarea noastră este de a deveni stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene” # Moldpres
Așteptarea autorităților de la Chișinău și a cetățenilor este ca Republica Moldova să devină stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, care a răspuns astfel la inform...
Acum 2 ore
12:40
Lituania reconfirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Juozas Olekas: „Determinarea și consecvența Chișinăului consolidează voința politică din capitalele europene” # Moldpres
Determinarea și consecvența Chișinăului consolidează voința politică din capitalele europene pentru extinderea Uniunii Europene și constituie un argument convingător în favoarea sporirii sprijinului financiar al UE pentru Republica Moldova. Decl...
12:00
Președintele Parlamentului Estoniei: „Republica Moldova a dat dovadă de reziliență și hotărâre remarcabile în calea reformelor și avansarea spre viitorul european” # Moldpres
Republica Moldova a dat dovadă de reziliență și hotărâre remarcabile, urmând calea reformelor democratice și avansând spre viitorul european. Estonia va continua să sprijine acest parcurs al țării noastre și rămâne un partener angajat, un aliat ...
Acum 4 ore
11:50
Președinta Saeimei Letoniei, Daiga Mieriņa: „Moldova este un exemplu pentru alte țări candidate la UE. Primul cluster de negocieri trebuie deschis imediat” # Moldpres
Președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului, în care a reafirmat sprijinul ferm al Letoniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, a apreciat reziliența democratică a cetățenilor moldoven...
11:50
O femeie în vârstă de 60 de ani a fost salvată de pompieri, după ce un incendiu a izbucnit, în seara zilei de 2 februarie 2026, într-o casă de locuit din municipiul Bălți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:20, după ce vecinii au ...
11:10
Efectele iernii și ale gerului din ultimele zile în Republica Moldova: temperaturile scăzute nu reprezintă un pericol major pentru păduri și agricultură # Moldpres
Gerul stabilit în ultimele zile pe teritoriul Republicii Moldova se încadrează în limitele climatice normale pentru sezonul rece și nu reprezintă, în prezent, un pericol major pentru păduri, agricultură sau biodiversitate. Specialiștii din domeniul s...
11:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Statele Baltice sunt un exemplu clar că aderarea la UE aduce rezultate concrete pentru cetățeni” # Moldpres
Statele Baltice sunt un exemplu clar că aderarea la Uniunea Europeană aduce rezultate concrete pentru cetățeni. Pentru Republica Moldova, Estonia, Letonia și Lituania sunt prieteni adevărați și parteneri de încredere, care ne susțin ferm în parcursul nostru e...
10:50
O informație falsă privind acordarea unor sume de bani dintr-un presupus „fond social” circulă în spațiul public, avertizează Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Potrivit instituției, mesajele respective vizează acordarea a câte 5.000 de ...
10:40
Judecătorul Ion Rusu a promovat evaluarea externă, după aprobarea raportului de către CSM # Moldpres
Judecătorul Ion Rusu, președinte interimar al Judecătoria Drochia, a promovat evaluarea externă, după ce raportul Comisiei de evaluare a fost aprobat astăzi în cadrul ședinței Plenului Consiliul Superior al Magistraturii /CSM/, transmite MOLDPRES.Potrivit CSM, r...
10:30
Două persoane au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore, în localitățile Sîrcova, raionul Rezina, și Cupcini, raionul Edineț, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, primul c...
10:20
10:00
VIDEO // Monitorizare în teren: conducerea AND coordonează intervențiile pe traseele naționale # Moldpres
Directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor (AND), Ștefan Popa, a efectuat o vizită de monitorizare pe principalele sectoare de drum afectate de degradările îmbrăcămintei rutiere, în scopul evaluării stării carosabilului și al coordonării in...
10:00
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali un plan de punere în aplicare a armistițiului pe mai multe niveluri # Moldpres
Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanșa un răspuns militar coordonat din partea Europei și a SUA, a relatat marți Financial Times, citând persoane in...
10:00
Încasările Serviciului Fiscal de Stat (SFS) la bugetul de stat au crescut cu 911,5 milioane de lei sau cu 14,6% în luna ianuarie curent și au constituit circa 7,2 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, la bugetul de stat...
Acum 6 ore
09:50
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă participanții la trafic că drumurile naționale sunt practicabile, iar partea carosabilă este, în mare parte, uscată pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Excepție face zona de nord, unde pe alocuri se sem...
09:20
VIDEO // Doi inspectori de poliție, cercetați penal pentru fals în acte și corupere pasivă # Moldpres
Doi angajați ai Inspectoratul Național de Securitate Publică sunt cercetați penal pentru falsificarea unor procese-verbale și de primirea unor bani necuveniți de la șoferi din raioanele Nisporeni și Ungheni. Faptele ar fi fost comise pe parcursul anului 2025, transmite MO...
09:00
Echipele de asistență medicală urgentă din Republica Moldova au deservit, în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, un total de 17.660 de solicitări, dintre care 2.870 au vizat copii, transmite MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală ...
08:50
Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu cinci bani și are o cotație oficială de 20 de lei și 07 bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul american se apreciază. Acesta adaugă șapte bani și costă 16 lei și 91 de bani, potrivit datelor Bă...
08:30
Ucraina a fost ținta, în noaptea trecută, a celui mai masiv atac aerian din acest an, principala țintă fiind infrastructura energetică, potrivit informațiilor preliminare făcute publice de autorități și surse locale. Atacul a vizat mai multe regiuni ale țării ș...
Acum 24 ore
22:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, despre tranzacția Lukoil și revenirea infrastructurii aeroportuare în proprietatea statului # Moldpres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a oferit detalii despre situația benzinăriilor Lukoil din Republica Moldova și despre revenirea infrastructurii aeroportuare în proprietatea statului. Potrivit declarațiilor sale, pe parcursul săptămânii trecute a fost finali...
21:10
Tragedie pe traseul R-1, la Străşeni: un minor a decedat după ce a fost lovit de un automobil # Moldpres
Poliția din Strășeni a fost sesizată în această seară, în jurul orei 19:00, despre producerea unui accident rutier grav pe traseul R-1, km 22+500 m, în direcția spre Chișinău, soldat cu tamponarea a doi pietoni minori, transmite MOLDPRES.Preliminar,...
21:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prezentat perspectivele meteorologice pentru luna februarie 2026, care se arată cu multe precipitaţii, transmite MOLDPRES.Conform analizelor sinoptice și climatice, se așteaptă următoarele condiții: temperatura medie a aerulu...
20:40
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Zonele umede, ecosisteme cu valoare globală, între biodiversitate, tradiții și experiențe turistice unice # Moldpres
Pe 2 februarie, Republica Moldova marchează Ziua Mondială a Zonelor Umede, un eveniment global care subliniază importanța ecosistemelor umede pentru mediu, comunități și patrimoniu cultural. Tema din acest an, „Zone umede și cunoștințe tradiționale: Celebrâ...
20:20
INTERVIU MOLDPRES // Maria Prisacari, directorul ADR Nord: „Parteneriatele internaționale și locale ne ajută să realizăm transformări concrete” # Moldpres
Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova a înregistrat în ultimul an progrese semnificative în dezvoltarea infrastructurii și în consolidarea capacităților autorităților publice locale. Prin proiecte concrete în domeniul alimentării cu ...
19:50
Fermierii din nordul țării, printre principalii beneficiari ai programului de creditare în agricultură # Moldpres
În perioada martie 2025 – ianuarie 2026, 318 afaceri agricole micro și mici au beneficiat de finanțare prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA), dintre care 30 de beneficiari doar în luna ianuarie 2026. Programul are ac...
19:40
VIDEO // Etichete clare, rafturi separate: ANSA vine cu precizări pentru produsele cu grăsimi vegetale # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu precizări privind etichetarea, prezentarea și comercializarea produselor alimentare cu adaos de grăsimi vegetale, subliniind dreptul consumatorilor de a face alegeri informate. Asta în contextul apariț...
19:30
Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău: un nou semnal de sprijin pentru parcursul european al Republicii Moldova # Moldpres
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua jumătate a acestui an, marcând un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două ţări. Odată cu aceasta, toate cele trei State Baltice &...
19:00
Maia Sandu despre preschimbarea permiselor de conducere fără examene în Franţa: „Statul trebuie să fie alături de cetățeni, oriunde s-ar afla ei” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat o veste importantă pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Franța. Începând cu 1 martie, aceștia vor putea preschimba permisul de conducere moldovenesc pentru autoturisme cu unul francez, fără susți...
19:00
Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu: „Statele Baltice sunt un reper pentru R. Moldova pe drumul integrării europene” # Moldpres
Statele Baltice reprezintă pentru Republica Moldova nu doar parteneri de încredere, ci și un exemplu de curaj, consecvență și voință politică în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute în această seară de președintele ...
18:30
Șefii Legislativelor din statele Baltice: „Aderarea Republicii Moldova la UE este importantă pentru securitatea comună și viitorul Europei” # Moldpres
Realizarea reformelor și consolidarea unei societăți puternice sunt esențiale pentru accelerarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, au declarat speakerii parlamentelor Letoniei, Estoniei și Lituaniei, subliniind totodată că aderarea țării noastre es...
18:30
Permisele de conducere moldovenești vor putea fi preschimbate în Franța fără examene, începând cu 1 martie # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care domiciliază în Republica Franceză vor putea, începând cu data de 1 martie, să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez fără susținerea examenelor teoretice sau practice, transmite MOLDPRES....
18:30
Un atelier național pentru profesorii de istorie și cultură bulgară a avut loc la 30 ianuarie în Taraclia, la Liceul Teoretic „Olympii Panov”. Evenimentul a reunit profesori, directori de școli, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării din ...
17:40
ANRE aplică taxă pentru avize neutilizate de racordare a centralelor electrice: 131 de milioane de lei ajung în buget și se eliberează noi capacități pentru regenerabile # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aplicat taxa de nevalorificare pentru avize neutilizate de racordare a centralelor electrice din surse regenerabile. Ca rezultat, în bugetul de stat vor ajunge peste 131 de milioane de lei și vor fi eli...
17:40
Președinții parlamentelor din Statele Baltice susțin o conferință de presă la Parlament alături de șeful Legislativului de la Chișinău, Igor Grosu. Cei trei oficiali se află în vizită în țara noastră la invitația speakerului Igor Grosu, transmite MOLDPR...
17:00
Marian Lupu după audierea în dosarul fraudei bancare. „Cadrul instituțional nu a fost puternic și eficient ca să reacționeze la timp” # Moldpres
Instituțiile statului nu au fost suficient de puternice și eficiente pentru a reacționa la timp în fața fraudelor financiare, a declarat astăzi fostul președinte interimar al Republicii Moldova și fost speaker al Parlamentului, Marian Lupu, după ce a fost audiat &ic...
16:40
Viceprim-ministrul Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, Sándor Szabó # Moldpres
La 2 februarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, Sándor Szabó.Discuțiile au vizat principalele priorități ale Chișinăului în promovarea politici...
16:40
Peste 39 de mii de persoane au achitat în ianuarie prima de asigurare medicală în sumă fixă # Moldpres
Peste 39 de mii de persoane au achitat, în luna ianuarie, prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, informează MOLDPRES.Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină /CNAM/, din numărul total al persoanelor care au ...
16:00
Președinții parlamentelor din Statele Baltice efectuează o vizită oficială în Republica Moldova # Moldpres
Președinții parlamentelor din Statele Baltice efectuează o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 2–4 februarie 2026. Oficialii au fost întâmpinați la Parlament, în după-amiaza zilei de astăzi, de șeful Legislativului, Igor ...
15:40
APP: Procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției sediului Ambasadei SUA se desfășoară în conformitate cu prevederile legale # Moldpres
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat astăzi că procedura de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova se desfășoară în strictă conformitate cu cadrul legal ...
15:20
Gropi și strat de uzură deteriorat: Administrația Națională a Drumurilor intervine pe sectoare afectate de iarnă # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă că, în contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale s-au înregistrat degradări ale îmbrăcăminții rutiere, precum gropi, t...
15:10
EcoContact lansează faza a II-a a Programului de reabilitare a habitatelor din ariile protejate # Moldpres
Asociaţia obştească EcoContact a anunțat lansarea fazei a II-a a Programului de măsuri pentru reabilitarea habitatelor comunităților din ariile protejate, destinat autorităților publice locale. Inițiativa derulează în cadrul Proiectului „Îmbunătăți...
15:10
MEC lansează campania națională de promovare a studiilor universitare „Învață în Moldova”: Vizite ale elevilor în universități și târguri în mai multe localități din țară # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat campania națională de promovare a studiilor universitare din Republica Moldova „Învață în Moldova”, pentru a prezenta avantajele oferite de instituțiile de învățământ superior din ța...
14:50
Sezonul estival 2026: Aeroportul Internațional Chișinău își extinde conexiunile și destinațiile # Moldpres
Pregătirile pentru sezonul estival 2026 sunt deja în desfășurare la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, chiar dacă ne aflăm în plină iarnă. Astfel, vara viitoare va aduce destinații noi, rute directe și o conectivitate extin...
14:40
Daniel Vodă se alătură echipei IPRE în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice # Moldpres
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat astăzi că se alătură echipei Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) în calitate de expert asociat în domeniul politicii externe și al comunicării strategice, transmite MOL...
14:20
Tichetele de vacanță, un nou instrument destinat stimulării turismului intern, au fost prezentate în cadrul expoziției internaționale „Tourism & Travel Expo 2026”. Noul mecanism va permite utilizarea acestora pentru servicii turistice în zonele ru...
